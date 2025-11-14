Новини
Желязков: Ще бъдат изслушани доклади на компетентните министри и ще предложим назначаването на особен управител

Желязков: Ще бъдат изслушани доклади на компетентните министри и ще предложим назначаването на особен управител

14 Ноември, 2025 14:10 572 16

Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта е след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено, коментира още премиерът

Желязков: Ще бъдат изслушани доклади на компетентните министри и ще предложим назначаването на особен управител - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова

Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта е след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на свиканото от него заседание на Съвета по сигурността, цитиран от пресцентъра на кабинета.

Тема на днешното заседание е изборът на особен управител на "Лукойл". Ще бъдат изслушани доклади на компетентните министри и ще бъде направено предложение до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.


  • 1 Желязков лъже и краде

    3 1 Отговор
    И така ще бъде в България, докато изборите продължават да са както в Русия, а не както в ЕС!
    Както в ЕС, гласуване без отбелязана преференция, трябва да се отчита за недействително!
    Както в ЕС, трябва да има активна регистрация за глясуване,
    за да няма стотици хиляди фиктивни избиратели, за заблуда наричани "мъртви души".

    От изборите във всяка държава зависи всичко останало след това!
    Изборите правеха мукавени трабанти в ГДР
    Изборите правеха изящни мерцедеси в ГФР!

    14:13 14.11.2025

  • 2 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗

    2 1 Отговор
    На Р.Овч кво му има ? Бойко го държа като представител на държавата в Лукойл почти 2 мандата от неговото дерибействане в държавата .

    14:14 14.11.2025

  • 3 Що не се вслуша в гражданите тоя с хотел

    4 1 Отговор
    Водопада Хайаши. Перачница.

    14:14 14.11.2025

  • 4 Желязков водопада

    3 1 Отговор
    Рафинерията я плячкосаха Мазните. Желязков е тяхната маша.

    14:14 14.11.2025

  • 5 внимавай

    2 1 Отговор
    да не се удавиш във водопад...

    14:15 14.11.2025

  • 6 На Роско жената съм

    3 0 Отговор
    Назначавай Роско, назначавай! Аз съм назначила двама водопроводчика на водопада, за да запушват едновременно и двата теча! Че като е сам и запуши единия теч, избие от другия...

    14:15 14.11.2025

  • 7 Град Симитли

    1 0 Отговор
    Бою се подиграва с Кокорчо! :))

    14:16 14.11.2025

  • 8 Да де

    1 0 Отговор
    Ще направим парлама от " компетентност"
    И ще сложим човека на Д-р той е!
    Куче - касичка
    Милиционер- роднина, милиционер - роднина
    " Всичко е точно"

    14:17 14.11.2025

  • 9 Чакаме

    1 0 Отговор
    Чичо шорош да каже става ли, не става ли
    Че само той е зад нас

    14:19 14.11.2025

  • 10 няма такава държава

    2 1 Отговор
    Румен Спецов ще е главният дерогат на ЛУКА !!

    14:22 14.11.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    С ТАКА НАРЕЧЕНИЯ
    ОСОБЕН УПРАВИТЕЛ
    КРАЖБИТЕ ВИ ПО - ОСОБЕНИ ЛИ ЩЕ БЪДАТ????

    14:22 14.11.2025

  • 12 Гост

    1 0 Отговор
    Кога ще е Гранде опенинг премиереееее

    14:22 14.11.2025

  • 13 жжжжжж

    1 1 Отговор
    нали казаха за спецов ?

    14:22 14.11.2025

  • 14 Хохо Бохо

    0 2 Отговор
    Жената на Лорер? Куа достатъчно и послушна. Кво не и харесвате?

    14:22 14.11.2025

  • 15 здравка клинчева

    0 0 Отговор
    А В ТОЗИ МОМЕНТ БУЗЯТ ЯКО АРТИСТКАТА ХАХАХА

    14:24 14.11.2025

  • 16 От де ще

    3 0 Отговор
    ги вземеш тези "компетентни министри " само ? Водопадът ли ще ги донесе ?

    14:29 14.11.2025

