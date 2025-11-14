Желязков: Ще бъдат изслушани доклади на компетентните министри и ще предложим назначаването на особен управител

Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта е след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на свиканото от него заседание на Съвета по сигурността, цитиран от пресцентъра на кабинета.

Тема на днешното заседание е изборът на особен управител на "Лукойл". Ще бъдат изслушани доклади на компетентните министри и ще бъде направено предложение до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.