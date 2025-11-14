Румен Спецов е предложен за особен управител на "Лукойл"

Министърът на икономиката Петър Дилов предложи Румен Спецов за особен управител на бургаската рафинерия "Лукойл". Това стана ясно след свикания от премиера Росен Желязков Съвет по сигурността, съобщават от Нова телевизия.

„Номинираният от мен отговаря на всички законови изисквания. С оглед на това считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето опериращо критичната инфраструктура. Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България – приходната. Управлява я при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм и политическа безпристрастност, и мениджърски умения. Притежава експертиза по отношение на същата, благодарение на дългогодишната му контролна и надзорна дейност. Също така за нас беше изключително важно, че се ползва с доверието на нашите международни партньори”, обясни Дилов.

Румен Спецов е изпълнителният директор на НАП. Той е с дългогодишен опит в Агенцията за приходите и в областта на данъчната политика и законодателство, както и защитата на националната сигурност. Завършил е Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“.

В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в приходната агенция. Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС, прокуратурата и чуждестранни партньорски организации и служби. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство. От май 2021 г. до август 2022 г. заема длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.