Новини
България »
Всички градове »
Румен Спецов е предложен за особен управител на "Лукойл"

Румен Спецов е предложен за особен управител на "Лукойл"

14 Ноември, 2025 14:14 2 273 66

  • румен спецов-
  • особен управител-
  • предложение

„Номинираният от мен отговаря на всички законови изисквания. С оглед на това считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето опериращо критичната инфраструктура", коментира министърът на икономиката Петър Дилов

Румен Спецов е предложен за особен управител на "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на икономиката Петър Дилов предложи Румен Спецов за особен управител на бургаската рафинерия "Лукойл". Това стана ясно след свикания от премиера Росен Желязков Съвет по сигурността, съобщават от Нова телевизия.

„Номинираният от мен отговаря на всички законови изисквания. С оглед на това считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето опериращо критичната инфраструктура. Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България – приходната. Управлява я при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм и политическа безпристрастност, и мениджърски умения. Притежава експертиза по отношение на същата, благодарение на дългогодишната му контролна и надзорна дейност. Също така за нас беше изключително важно, че се ползва с доверието на нашите международни партньори”, обясни Дилов.

Румен Спецов е изпълнителният директор на НАП. Той е с дългогодишен опит в Агенцията за приходите и в областта на данъчната политика и законодателство, както и защитата на националната сигурност. Завършил е Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“.

В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в приходната агенция. Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС, прокуратурата и чуждестранни партньорски организации и служби. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство. От май 2021 г. до август 2022 г. заема длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бендида

    100 3 Отговор
    Спецов нали беше продал фирмата си със задължения на някакъв циганин. Верно ще е .....особен управител. Да не хариже рафинерията.....

    Коментиран от #13, #15

    14:25 14.11.2025

  • 2 Победи

    46 10 Отговор
    Човекът на шорош
    Е, това вече е..

    14:26 14.11.2025

  • 3 Абсурдистан

    31 12 Отговор
    Доно Кокорчо да е доволен!

    14:26 14.11.2025

  • 4 Гост

    64 5 Отговор
    Тия вече толкова не се крият и им е през юювете, че си правят абсолютно каквато си пожелаят. Никакъв отпор, никой не му дреме, кочината няма дъно

    14:27 14.11.2025

  • 5 Мамин

    35 6 Отговор
    Петърчо чалгав , и той компетент играе , предлага и "особения управител" на Лукойл даже ? ...... Румен Спецов !

    14:27 14.11.2025

  • 6 Кой -Той

    14 6 Отговор
    Въпросът е сега тези, дето го плюха барабар с обслужващите го медии дали ще ви по сипят главата с пепел?!

    14:27 14.11.2025

  • 7 Ясно е

    30 8 Отговор
    Че Тръмп не е дал дерогация
    Щом това розовото шорошче е управител
    Тези сумисти дето го изкараха наистина са свършени

    14:28 14.11.2025

  • 8 побърканяк

    34 6 Отговор
    Хаха културист за особен управител най-много да превърне рафинерията в център за бодибилдинг.

    14:29 14.11.2025

  • 9 Айде

    10 12 Отговор
    Честито на Кокора

    14:29 14.11.2025

  • 10 Хайде де

    36 7 Отговор
    Спецове навсякъде 😂 бог да прости рафинерията ... Нефтохим се преименува вече в Нафталин и да идва патриарха да я опее 😂

    Коментиран от #17

    14:29 14.11.2025

  • 11 Кокорчо 🌈🌈🌈

    17 14 Отговор
    Спецове е много добър в леглото.

    14:29 14.11.2025

  • 12 Последния Софиянец

    30 8 Отговор
    Той е счетоводител.Какво разбира от нефт?

    Коментиран от #19

    14:30 14.11.2025

  • 13 Къде ги хейтърите

    12 19 Отговор

    До коментар #1 от "Бендида":

    Така е ,но е човек на Кокорчо . А кажи сега нещо против Шиши !

    Коментиран от #18

    14:30 14.11.2025

  • 14 И медиите в ступор

    19 5 Отговор
    Що плюене падна наистина, сега какео ще правят горките журналя, съвсем се объркахме

    14:30 14.11.2025

  • 15 Последния Софиянец

    38 8 Отговор

    До коментар #1 от "Бендида":

    Шиши ще намери един ром да му прехвърли Нефтохим Бургас за 1 евро.

    14:31 14.11.2025

  • 16 ЛГТБ

    16 6 Отговор
    Щом този ще го плющи голямото Д
    Какъв позор

    14:32 14.11.2025

  • 17 Да така е

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хайде де":

    1000000++++++++++

    14:32 14.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Георги Г.

    16 6 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    То пък щото от счетоводство много разбира ....

    14:33 14.11.2025

  • 20 упадък

    10 6 Отговор
    амбриаж-крадец

    14:34 14.11.2025

  • 21 Дебелото

    12 9 Отговор
    Предупредих Асенка да си смени пеньоара
    Секретарка ще я направя на любимия

    Коментиран от #22

    14:34 14.11.2025

  • 22 Последния Софиянец

    14 5 Отговор

    До коментар #21 от "Дебелото":

    Ако Спецов не слуша Шиши ще извади снимките от ДАНС по пеньоар и БЕЗ пеньоар.

    14:36 14.11.2025

  • 23 Хмммм

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Това и аз съм го чувал от много различни хора….

    14:36 14.11.2025

  • 24 мдаа

    19 5 Отговор
    Мисля, че собствениците ще изпитат неистова радост като разберат кой ще им управлява рафинерията. Спецов е дялан камък, за всичко става. Първо си оправи собствената фирма и след като я набълбука с дългове към НАП, я продаде на клошар. После оправи НАП и то така го оправи, че несъбраното ДДС вече е милиарди. Сега ще оправи и Лукойл в България. Това предложение обаче разкрива доста грозна гледка - Спецов е човек на ППДБ, които уж са в опозиция, а го предлага коалицията на ГЕРБ, БСП, ИТН и управляващата в сянка ДПС-НН. При разпределяне на парчетата от баницата опозиция няма.

    Коментиран от #29

    14:36 14.11.2025

  • 25 Аз виждам

    15 6 Отговор
    Пълно отчаяние и безумие на двамката дебили, оп дебели
    Те наистина са изпаднали в амок

    14:39 14.11.2025

  • 26 ежко

    7 6 Отговор
    Ха,ха...навряха в устата на ПП-ДБ горещите картофи:)Спецов?Сериозно ли?Ако съм на Асенчо -никога няма да се съглася!ГЕРБ нямат ли кадри?Досега за всеки пост имаха?!?

    14:40 14.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 СПЕЦОВ НО НЕ СПЕЦИАЛЕН .

    8 5 Отговор
    Ппдб пак седнаха у скута но този път не с кафе а пари евра далавери и не почтеност. Всички СТЕ МИШЕНИ И ДАЛАВЕРАДЖИИ.

    14:42 14.11.2025

  • 29 Опозицията

    6 7 Отговор

    До коментар #24 от "мдаа":

    Е в Кремъл
    Тъкмо ще разясни кого предложи за управител ГолямотоД
    Медведев ще има май тежката дума
    Руска дума срещу престъпни " килограми"
    Да залагаме!

    14:42 14.11.2025

  • 30 Хасковски каунь

    11 7 Отговор
    Той върви в комбина с Василев

    14:43 14.11.2025

  • 31 Варна

    13 4 Отговор
    Спецов е специалист по продажба на негови фирми с дългове към държавата на цига..... и върховен любовник на Ася .

    14:43 14.11.2025

  • 32 ЦЕЦА ПАТРИЙОТ БГ ЗНАМЕ ЗА ГАНЧО

    3 10 Отговор
    Всички копейки ша ва кача на ТУПОЛЕВ 23 см

    Коментиран от #36

    14:44 14.11.2025

  • 33 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 5 Отговор
    "ЛИЧНИЯ" ПРИЯТЕЛ НА КОКОРЧО ........................ ОСОБЕН УПРАВИТЕЛ НА "ЛУКОЙЛ" , УЖАС .....................

    14:45 14.11.2025

  • 34 Тиквата

    14 7 Отговор
    Спеца ще гепи и продаде каквото може и после както каза Киро Тъпото на онова видео ще отлети за островите с Пенюара.

    14:46 14.11.2025

  • 35 Да де

    10 5 Отговор
    Само шорош им остана
    Затова развяха този като флаг
    Щом на шорош разчитат - опелото е тръгнало

    14:46 14.11.2025

  • 36 Съгласен

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "ЦЕЦА ПАТРИЙОТ БГ ЗНАМЕ ЗА ГАНЧО":

    А теб - на 5/25.

    14:47 14.11.2025

  • 37 койдазнай

    5 5 Отговор
    Съвсем нормално! Лукойл е на Ротшилд, трябва някой техен да поеме управлението.

    14:48 14.11.2025

  • 38 койдазнай

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    След като всички го знаят това, какво държат всъщност?

    14:50 14.11.2025

  • 39 Уса

    5 4 Отговор
    На Лукойл или Нефтохим...На Лукойл не можете нищо да предлагате,защото само емблемата е руска а останалото западно

    Коментиран от #53

    14:51 14.11.2025

  • 40 ШЕФА

    12 5 Отговор
    Този наистина е ОСОБЕН некадърник и престъпник ,но той не е виновен,виновни са българоубииците известни в обществото като Шиши и Буда !

    14:53 14.11.2025

  • 41 ЗАЩО НА РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ

    7 3 Отговор
    ИИМА САААААМО ИЗМАНИЦИ ,,,ЗАВЪРШИЛИ,,, В СВИЩОВ....ИКОНОМИЧЕСКИ ИСТИТУТУ ИМА И В СОФИЯ И ДРУГИ МЕСТА...!?!?!!!

    14:53 14.11.2025

  • 42 факуса

    2 4 Отговор
    ха ха,набутаха хамелионите

    14:56 14.11.2025

  • 43 Корнелия

    7 5 Отговор
    Асенка ще има да върти дебелото Д .

    14:58 14.11.2025

  • 44 Паниката

    1 4 Отговор
    Е убийствена
    Такава глупост говори за абсолютна паника
    Да покажеш , че си решил да смачкаш танк с гърдите си..
    Няма спасение за тези - ура!
    Ура!
    Ура!

    15:02 14.11.2025

  • 45 си дзън

    7 3 Отговор
    Да не забравяме, че Спецов изпра Д.

    15:05 14.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Промяна

    7 2 Отговор
    ШАРЛАТАНИТЕ СА В СТУПОР ХАХАХАХАХАХ

    15:07 14.11.2025

  • 48 асена василева

    5 3 Отговор
    АУУУУ МОЯТ СИЛЕН ЛЮБОВНИК! МММММ

    15:07 14.11.2025

  • 49 Кой частник няма да плати 10% плосък

    1 1 Отговор
    Данък
    Защо приходната агенция не събира прогресивен подоходен данък да видим какви специалисти са или данък 30-40% както е на запад

    15:11 14.11.2025

  • 50 Ае копейките

    3 2 Отговор
    Лукойл руски ли е?
    Последно?

    15:13 14.11.2025

  • 51 К.К

    3 1 Отговор
    Абе, вие сериозно ли? Абе, няма ли да спрете да се подигравате и гаврите с тоя народ. Какво му разбира главата на Спецов от петрол, от рафинерии, от упраление на такива обекти и то от национално значение и сигурност. За него се знае едиствено, че е послушко и маша в ръцете на ББ и ДП. Хора, докога ще търпите тая гавра. Размърдайте ги тия мозъци, по дя......лите!

    15:15 14.11.2025

  • 52 ?????

    4 1 Отговор
    Да се смееш ли, да плачеш ли?

    15:15 14.11.2025

  • 53 Геро

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Уса":

    Като Лукойл не е руски защо от-падъци като теб реват?

    15:15 14.11.2025

  • 54 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Георги Харизанов—Тръбата също е добър избор.Има богат опит в разкостването на Напоителни системи,който ще му бъде от полза в предстоящото закриване на Нефтохим Бургас.

    15:16 14.11.2025

  • 55 Макробиолог

    4 1 Отговор
    Само в страни от петия свят шефа на НАП си е отписал пасивите с фиктивна фирма на безработен .

    15:16 14.11.2025

  • 56 От Борисов и Пеевски

    2 1 Отговор
    Нанайси гориво. До Коледа всичко спира.

    15:16 14.11.2025

  • 57 И кога точно

    4 0 Отговор
    5 години е бил управител на Нефтозавод?

    15:18 14.11.2025

  • 58 Все тая кой ще е

    1 0 Отговор
    Все ликвидатор и синдик ще е

    15:20 14.11.2025

  • 59 Дедо

    1 0 Отговор
    Та"6"ака в тази Държава с главно Д вече е пълен.

    15:21 14.11.2025

  • 60 Делян П

    0 0 Отговор
    Браво. Най заслужилия за този пост

    15:22 14.11.2025

  • 61 В правният мир

    0 0 Отговор
    Няма такова нещо "критична инфраструктура" !

    15:23 14.11.2025

  • 62 Тервел

    0 0 Отговор
    За всяка криминална далавера се намира някой боклук да я свърши.

    15:25 14.11.2025

  • 63 Който и да е, няма да се върнат

    1 0 Отговор
    укритите от руснаците неплатени десетки милиарди данъци последните десетилетия

    15:25 14.11.2025

  • 64 Веселинов

    0 0 Отговор
    Кой заповядва на този дребен бо к л у к Дилов какво да прави. Някой му дърпа конците. Той измисли абсурдните и незконни "права" на тоя "ососбен управител". Това си е жива кражба, от която ще намажат разни олигарси, а руснаците после ще осъдят българия и всички жители ще платят сметката. Е това схемата.

    15:25 14.11.2025

  • 65 българка

    0 0 Отговор
    Ха ха ха. И при колко много правителства е управлявал НАП? И кои? И каква му е "дългогодишната наздорна дейност" и особените му мениджърски качества? Просто дойде от Дубай, където е заминал след като е продал фирмата си в Бг с огромни задължения... А в Дубай е бил фитнес инструктор. Не правете хората на глупаци! Това е срам и обида за интелигентните, честните и работливи хора в България!

    15:25 14.11.2025

  • 66 Ако не съм в грешка

    0 0 Отговор
    ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД.... Трябва да има има не по-малко от 5 години професионален опит при управление в областта на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;....

    15:26 14.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол