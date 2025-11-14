Румен Спецов е предложен за особен управител на "Лукойл"

Министърът на икономиката Петър Дилов предложи Румен Спецов за особен управител на бургаската рафинерия "Лукойл". Това стана ясно след свикания от премиера Росен Желязков Съвет по сигурността, съобщават от Нова телевизия.
„Номинираният от мен отговаря на всички законови изисквания. С оглед на това считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето опериращо критичната инфраструктура. Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България – приходната. Управлява я при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм и политическа безпристрастност, и мениджърски умения. Притежава експертиза по отношение на същата, благодарение на дългогодишната му контролна и надзорна дейност. Също така за нас беше изключително важно, че се ползва с доверието на нашите международни партньори”, обясни Дилов.
Румен Спецов е изпълнителният директор на НАП. Той е с дългогодишен опит в Агенцията за приходите и в областта на данъчната политика и законодателство, както и защитата на националната сигурност. Завършил е Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“.
В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в приходната агенция. Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС, прокуратурата и чуждестранни партньорски организации и служби. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство. От май 2021 г. до август 2022 г. заема длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.
1 Бендида
Коментиран от #13, #15
14:25 14.11.2025
2 Победи
Е, това вече е..
14:26 14.11.2025
3 Абсурдистан
14:26 14.11.2025
4 Гост
14:27 14.11.2025
5 Мамин
14:27 14.11.2025
6 Кой -Той
14:27 14.11.2025
7 Ясно е
Щом това розовото шорошче е управител
Тези сумисти дето го изкараха наистина са свършени
14:28 14.11.2025
8 побърканяк
14:29 14.11.2025
9 Айде
14:29 14.11.2025
10 Хайде де
Коментиран от #17
14:29 14.11.2025
11 Кокорчо 🌈🌈🌈
14:29 14.11.2025
12 Последния Софиянец
Коментиран от #19
14:30 14.11.2025
13 Къде ги хейтърите
До коментар #1 от "Бендида":Така е ,но е човек на Кокорчо . А кажи сега нещо против Шиши !
Коментиран от #18
14:30 14.11.2025
14 И медиите в ступор
14:30 14.11.2025
15 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Бендида":Шиши ще намери един ром да му прехвърли Нефтохим Бургас за 1 евро.
14:31 14.11.2025
16 ЛГТБ
Какъв позор
14:32 14.11.2025
17 Да така е
До коментар #10 от "Хайде де":1000000++++++++++
14:32 14.11.2025
19 Георги Г.
До коментар #12 от "Последния Софиянец":То пък щото от счетоводство много разбира ....
14:33 14.11.2025
20 упадък
14:34 14.11.2025
21 Дебелото
Секретарка ще я направя на любимия
Коментиран от #22
14:34 14.11.2025
22 Последния Софиянец
До коментар #21 от "Дебелото":Ако Спецов не слуша Шиши ще извади снимките от ДАНС по пеньоар и БЕЗ пеньоар.
14:36 14.11.2025
23 Хмммм
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Това и аз съм го чувал от много различни хора….
14:36 14.11.2025
24 мдаа
Коментиран от #29
14:36 14.11.2025
25 Аз виждам
Те наистина са изпаднали в амок
14:39 14.11.2025
26 ежко
14:40 14.11.2025
28 СПЕЦОВ НО НЕ СПЕЦИАЛЕН .
14:42 14.11.2025
29 Опозицията
До коментар #24 от "мдаа":Е в Кремъл
Тъкмо ще разясни кого предложи за управител ГолямотоД
Медведев ще има май тежката дума
Руска дума срещу престъпни " килограми"
Да залагаме!
14:42 14.11.2025
30 Хасковски каунь
14:43 14.11.2025
31 Варна
14:43 14.11.2025
32 ЦЕЦА ПАТРИЙОТ БГ ЗНАМЕ ЗА ГАНЧО
Коментиран от #36
14:44 14.11.2025
33 ЕДГАР КЕЙСИ
14:45 14.11.2025
34 Тиквата
14:46 14.11.2025
35 Да де
Затова развяха този като флаг
Щом на шорош разчитат - опелото е тръгнало
14:46 14.11.2025
36 Съгласен
До коментар #32 от "ЦЕЦА ПАТРИЙОТ БГ ЗНАМЕ ЗА ГАНЧО":А теб - на 5/25.
14:47 14.11.2025
37 койдазнай
14:48 14.11.2025
38 койдазнай
До коментар #18 от "Последния Софиянец":След като всички го знаят това, какво държат всъщност?
14:50 14.11.2025
39 Уса
Коментиран от #53
14:51 14.11.2025
40 ШЕФА
14:53 14.11.2025
41 ЗАЩО НА РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ
14:53 14.11.2025
42 факуса
14:56 14.11.2025
43 Корнелия
14:58 14.11.2025
44 Паниката
Такава глупост говори за абсолютна паника
Да покажеш , че си решил да смачкаш танк с гърдите си..
Няма спасение за тези - ура!
Ура!
Ура!
15:02 14.11.2025
45 си дзън
15:05 14.11.2025
47 Промяна
15:07 14.11.2025
48 асена василева
15:07 14.11.2025
49 Кой частник няма да плати 10% плосък
Защо приходната агенция не събира прогресивен подоходен данък да видим какви специалисти са или данък 30-40% както е на запад
15:11 14.11.2025
50 Ае копейките
Последно?
15:13 14.11.2025
51 К.К
15:15 14.11.2025
52 ?????
15:15 14.11.2025
53 Геро
До коментар #39 от "Уса":Като Лукойл не е руски защо от-падъци като теб реват?
15:15 14.11.2025
54 Сатана Z
15:16 14.11.2025
55 Макробиолог
15:16 14.11.2025
56 От Борисов и Пеевски
15:16 14.11.2025
57 И кога точно
15:18 14.11.2025
58 Все тая кой ще е
15:20 14.11.2025
59 Дедо
15:21 14.11.2025
60 Делян П
15:22 14.11.2025
61 В правният мир
15:23 14.11.2025
62 Тервел
15:25 14.11.2025
63 Който и да е, няма да се върнат
15:25 14.11.2025
64 Веселинов
15:25 14.11.2025
65 българка
15:25 14.11.2025
66 Ако не съм в грешка
15:26 14.11.2025