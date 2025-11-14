Новини
Запрянов обясни за колко време армията има гориво

14 Ноември, 2025 15:18 328 7

  • армия-
  • гориво-
  • атанас запрянов

Корабното гориво е на по-ниско ниво

Запрянов обясни за колко време армията има гориво - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Армията е подсигурена с бензин и дизел за една година, но корабното гориво е на по-ниско ниво - 37%, съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

По-рано премиерът Росен Желязков свика заседание на Съвета по сигурността по темата за избор на особен управител на "Лукойл", а по време на блицконтрола в парламента вицепремиерът Томислав Дончев определи като критични разговорите със САЩ през следващите дни до 21 ноември, когато влизат в сила наложените санкции от страна на САЩ върху двете руски компании и техните задгранични активи "Лукойл" и "Роснефт".

"Нашето участие е много ограничено, отговори министърът на въпрос във връзка с действията на Държавната агенция "Национална сигурност", МВР и Министерството на отбраната в "Лукойл". Една антидрон система сме разположи, за да следим какво става във въздушното пространство. Имаме готовност за охранителна дейност, ако от МВР решат, че е необходимо. Ще бъдем включени в смесени екипи, ако се наложи. Военните полицаи няма да извършват дейност сами. Има и още една резервна опция, ако се наложи - използването на специални сили", допълни министърът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъхъъъъъ

    3 0 Отговор
    Администрацията на Тръмп се готви да депортира „многобройни“ украинци в родината им, съобщава The Washington Post .

    В момента САЩ планират да депортират 800 украински граждани

    Коментиран от #6

    15:20 14.11.2025

  • 2 Я гле...

    1 0 Отговор
    Шашафио...!!!

    15:20 14.11.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    за ко им И на трътляците гориво>

    15:22 14.11.2025

  • 4 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ЗА. ПРЯН.

    15:24 14.11.2025

  • 5 Натю

    1 0 Отговор
    УжасТ, дедо Запрянов! И след това с какво гориво ще зареждате миноносецът “Дръзки” и подводницата “Слава”?! Ще се срине фронтът!

    15:25 14.11.2025

  • 7 Чичак

    0 0 Отговор
    По документи е за година.....другото е лева ръка, десен джоб

    15:27 14.11.2025

