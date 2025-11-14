Новини
България »
Назначиха Румен Спецов за особен управител на дружествата на "Лукойл"

Назначиха Румен Спецов за особен управител на дружествата на "Лукойл"

14 Ноември, 2025 17:44 1 881 59

  • румен спецов-
  • лукойл-
  • особен управител

Правителственото решение е прието неприсъствено

Назначиха Румен Спецов за особен управител на дружествата на "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие решение, с което назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България. Правителственото решение е прието неприсъствено.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    34 4 Отговор
    Щом Баце и Д говорят за катастрофа, ще е най-добре да затвори рафинерията.
    Ако я продадат, БГ ще е на двойна загуба -
    първо от ниската продажна цена на която ще я продадат корумпетата
    и второ от загубените дела срещу Лукойл. Така, че - затваряй.

    Коментиран от #23

    17:47 14.11.2025

  • 2 Хасковски каунь

    29 2 Отговор
    Ъм Бочката предложи друг. Ко прайм сега?

    17:48 14.11.2025

  • 3 Хехе

    17 11 Отговор
    ПП(пациентите на прокуратурата)онемяха

    17:50 14.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    4 29 Отговор
    Бойко Борисов - ,,ИТН предложиха човек професионалист който не е бил министър и няма връзка с Пеевски".
    Държавник и лидер. Строител на съвременна България. Политик от световна величина.

    Коментиран от #26

    17:51 14.11.2025

  • 5 Абе

    3 36 Отговор
    Каква кандидатура е Румен на кокора, боко или шиши? Румен е кандидатура на честните и достойни ИТН и министъра на икономиката от ИТН Петър Дилов! Залагат на професионалист събрал 7 млрд. приходи повече за тази година! Румен беше съсед на Васко Божков в Дубай и негов последовател е видно в профила му. Румен няма общо с боко тиквата и Делян шопара! Той работи за България!

    17:51 14.11.2025

  • 6 Е нали

    21 2 Отговор
    беше уж Петко Николов....Тоя спецов май не е много спец.....

    Коментиран от #22

    17:52 14.11.2025

  • 7 Логиката на управляващите

    27 3 Отговор
    Щом е Спецов, значи трябва да е специалист.

    17:53 14.11.2025

  • 8 побърканяк

    36 4 Отговор
    Нали щеше да е енергиен експерт и да е спец по рафинериите, а Спецов е спец по културизъм. Рафинерията не е фитнес център за бодибилдинг.

    17:53 14.11.2025

  • 9 Николай Бареков бивш евродепутат

    21 3 Отговор
    “КОЙ е предложил г-н Спецов, след като той от 2015 г. живее в Дубай?
    КОГА е завършило проучването му за достъп до класифицирана информация, което е задължително за този пост? Още повече, че лицето живее в трета страна.
    ЗАЩО е освободен от ТД на НАП в Добрич?
    На тези въпроси министъра дължи отговори.”

    Не, тези въпроси не ги задавам аз, а ГЕРБ - тяхното острие Христо Гаджев на 14 май 2021 година, когато треторазрядният актьор Румен Спецов се появява с гръм и трясък на сцената. Аз въпроси нямам, но имам отговорите на горните въпроси и сега ще ви ги кажа с уговорката, че Животът е по-голям сценарист и от най-доброто кино, а на снимката виждате новия Особен управител на Лукойл в ролята му на актьор статист в мафиотския сериал “Под прикритите”, където преди десетина години Спеца играе мутра и момче за мокри поръчки на мафиота Иво Андонов на морето край Бургас. При Спеца промяна няма още от времето, в което се подвизаваше във Фитнеса на Сталийски в Дианабад и играеше малки роли в нямото кино. Само босовете се смениха - днес филмът е истински, а в ролята на подивелия гангстер Иво Андонов е Делян Пеевски, санкциониран за гранд корупция по Магнитски. За разлика от Иво (Таки), който овладя улицата, Дидко овладя МВР и Държавата.
    Още едно уточнение - САЩ и Великобритания няма как да откажат акредитация или permission (позволение) за ОТУ на шефа на Данъчното, когато го предлага правителството, а и тази дерогация за Лукойл само за 3, вместо за 6, месеца отдавна

    Коментиран от #13, #14

    17:53 14.11.2025

  • 10 Промяна

    5 11 Отговор
    МОЛЯ ВИ НЕ СТЕ ПИТАЛИ САБОТАЖНИЦИТЕ МОЛЯ ВИ

    Коментиран от #18

    17:53 14.11.2025

  • 11 Мда

    19 2 Отговор
    лицемерието на БиБи в действие!

    17:54 14.11.2025

  • 12 Дойче зеле

    22 1 Отговор
    Каква ще бъде съдбата му след като свърши мръсната работа ?

    17:55 14.11.2025

  • 13 Промяна

    2 16 Отговор

    До коментар #9 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    П.ЛАТЕНИЯТ БАРЕК ХАХАХАХАХА ЯЗЪК НЕ СА ТЕ ПИТАЛИ ВСЕЗНАЙКО ТО СЛУГАТА НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ОТКЪДЕ РАЗБИРАШ ТИ ЗА РАФИНЕРИИ ХАХАХАХАФАХА БАРЕК

    Коментиран от #15, #16

    17:55 14.11.2025

  • 14 Точен е бившият евродепутат

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Ето снимка от участието на Спецов като охрана на мафиотски бос в сериала "Под прикритие"...А сега особен управител...Българио,Българиооо

    17:56 14.11.2025

  • 15 Николай Бареков бивш евродепутат

    11 3 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    🚨⛽️МЕГА СКАНДАЛ! КОЙ предложи Румен Спецов за особен управител на Лукойл‼️‼️

    РуменСпецов Пеевски НАП Лукойл НефтохимБургас OFAC

    Това не е въпрос, а констатация и скоро ще се скандира по площадите на България, също както през 2013 народа крещеше “КОЙ предложи Пеевски за шеф на ДАНС!”

    Борисов и Пеевски се скриха заедно с Росен Желязков и пуснаха напред безмозъчния министър на Слави Трифонов Петър Дилов да обяви кандидатурата на правителството на особен управител на Лукойл. Петър Дилов от ИТН, който има вид на юноша от помощно училище, изчете с мъка от една папска името на Румен Спецов и не успя да отговори правилно на медиите дали кандидатът се е съгласил въобще на тази самоубийствена мисия.

    Спецов е видимо и от Марс човек на Делян Пеевски, който очевидно е сменил с него основната си кандидатира Петко Николов. Назначението на Спецов е ключов ход на Делян Пеевски, който показва, че той ще опита да завладее и заграби Рафинерията в Бургас – Нефтохим, както и да сложи ръка на бензиностанциите и да монополизира вече в свои ръце пазара и производството на горива в България – това е опълчване на Пеевски на Тръмп и вероятно на Путин, ако няма неговата благословия тайно. Назначението на шефа на НАП за особен управител е мега странно, защото именно НАП носи отговорност, че Лукойл България плаща само акцизи, но не и данък печалба в държавата. За контрабандата на горива у нас и на пристанище Росенец се носят легенди. Говори се, че около бившия Летен с

    Коментиран от #34

    17:58 14.11.2025

  • 16 Не се ичудвай

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Барела е приятел на Тиквоча Борисов.

    17:58 14.11.2025

  • 17 Тома

    24 1 Отговор
    Ега си държавата и министерския съвет щом спецов го назначиха за управител

    17:59 14.11.2025

  • 18 Прав си!

    23 2 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Булката Бойко Борисов и мъжа й Пеевски харесват Спецове.

    17:59 14.11.2025

  • 19 Хаха

    18 1 Отговор
    Ако извънземните направят грешката да кацнат в кочината ще починат от смях. Хаха.

    18:01 14.11.2025

  • 20 ДрайвингПлежър

    21 2 Отговор
    Щом Аго Василев е в потрес от това решение...
    Без обсъждане за час и айде. ГОЛЯМО КРАДЕНЕ ЩЕ ИМА!
    а вас овчички ви чака ГОЛЯМО ПЛАЩАНЕ ПОСЛЕ!

    18:01 14.11.2025

  • 21 Далаверата и сглобката

    8 7 Отговор
    СТАНА. ПАК ППДБ ШИШ И ТУП СЕ СГЛОБИХА И СКУТОВЕТЕ СИ ПОДЕЛИХА НО НЕ СЪС КАФЕ А ПАРИ И ЕВРА ЯКИ. КИРЧО КОКОРЧО ОНЯ ОТ ЛОДКАТА ОКОКОРЕНИЯТ ГНОМ ПАК СА В ИГРАТА САЩ ТАКА НАРЕДИХА. А ЗА СПЕЦОВ ЗНАЕМ ЧУВЛИ СМЕ КАКВИ ГИ Е ВЪРШИЛ. БЪЛГАРИО ТЕБЕ ТЕ ПРОДАДОХА А ИМАШЕ ДРУГИ КОИТО ТЕ СТРОЯХА А ПРЕДИ ТОВА ЗА ТЕБЕ МНОГО УМРЯХА. ПОЗОР И ЗАДКУЛИСИЕ. НА КОЛЕНЕ И СЕ МОЛЕТЕ НА БАЙ ВИ ТОША.

    18:01 14.11.2025

  • 22 Само

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Е нали":

    блъфове !

    18:02 14.11.2025

  • 23 Точно така

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    и руският аец козлодуй да се затвори веднага. не на руското влияние в европейска блгария.

    Коментиран от #31

    18:02 14.11.2025

  • 24 МВР източва България чрез Борисов

    8 2 Отговор
    Учил в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“
    Академия на МВР

    18:02 14.11.2025

  • 25 Тотален ад е България

    13 2 Отговор
    Полицейска Диктатура!

    18:04 14.11.2025

  • 26 Хасковски каунь

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Не само от световна , но бих допълнил и от селска величина

    18:04 14.11.2025

  • 27 Промяна

    2 12 Отговор
    Спецов е от хората, които не се поддават на страх и затова трудно ще бъде сплашен от Борисов, какъвто е обичайният подход на ГЕРБ.

    18:06 14.11.2025

  • 28 И лидера на МЕЧ Радостин Василев

    6 1 Отговор
    Ги разкри

    18:07 14.11.2025

  • 29 Някой задава ли си въпроса този колко е

    18 4 Отговор
    умен? Това, че може да крада и го бива по мъжкато любов не го прави кадърен за този пост! Управлява ни долнопробна мафия.

    Коментиран от #51

    18:09 14.11.2025

  • 30 Марко

    13 3 Отговор
    Кукловодите не спират да ни се подиграват...

    18:10 14.11.2025

  • 31 Именно

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Точно така":

    И турски поток да се прекъсне защото бичи руски газ.

    Коментиран от #35

    18:10 14.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ангеленка

    7 1 Отговор
    Има опит в Дубай, така че е идеален за особен управител!

    18:13 14.11.2025

  • 34 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    ХАХАХАХАХА БАРЕК Я СЕ ОПОМНИ БОЖКОВ НЕ ПЛАЩА СВОБОДЕН Е ДЕЛАТА НА ОЛИГАРСИТЕ ЗЗАМИНАХА НЯВА СПЕЦ СЪД 2026 ГОДИНА БАРЕК ВЕЧЕ ТУК ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНИ ПРАВИЛА И ТАКИВА КАТО ТЕБ ПЛАТЕНИ Е ВРЕМЕ ДА И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ АЛА БАЛАТА СВЪРШИ БАРЕК ДАЖЕ НЕ ЗАСЛУЖАВАШ МОЕТО ВНИМАНИЕ

    18:16 14.11.2025

  • 35 Промяна

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "Именно":

    Орбан е получил разрешение от Тръмп за Турски поток да си получава руска газ

    18:18 14.11.2025

  • 36 ха ха

    4 1 Отговор
    мислех че ще сложат костов , а то негов ученик , оказва се че американските санкции не са срещу русия а срещу българските граждани

    18:18 14.11.2025

  • 37 Боко праните гащи

    6 0 Отговор
    Специален управител Спецов. Дебелия и аз ви се подиграваме, а вие си кютайте пред телевизора с ракийката

    18:18 14.11.2025

  • 38 Град Симитли

    4 1 Отговор
    "прието неприсъствено"....
    .. Дървено жепязо

    18:19 14.11.2025

  • 39 НАП празнува, че този некадърник го няма

    6 2 Отговор
    Жал ми е за държава с такъв особен управител на лека Асена, шиши и тиквата!

    18:19 14.11.2025

  • 40 Буха ха

    3 4 Отговор
    Културиста спря да праска Кокорчо и му се откри блестяща кариера

    18:19 14.11.2025

  • 41 НАП празнува, че този некадърник го няма

    6 1 Отговор
    Жал ми е за държава с такъв особен управител на леля Асена, шиши и тиквата!

    18:20 14.11.2025

  • 42 Майстора

    8 2 Отговор
    Дано не продаде Лукойл на някой неграмотен ром, както направи с предишната си фирма.

    18:22 14.11.2025

  • 43 Пешо от панелката

    6 1 Отговор
    Културистите имат малки чурки, защото гълтат цели шепи малки хапчета и си бият по 15 инжекции на ден

    Коментиран от #55

    18:22 14.11.2025

  • 44 Успех

    3 7 Отговор
    Дано да се справи. Пожелавам.

    18:22 14.11.2025

  • 45 Опааа

    11 2 Отговор
    Ужас! 🤦‍♂️😆 ПЕ далът-културист ще съсипе предприятието!

    Коментиран от #50

    18:23 14.11.2025

  • 46 Абсурдистан

    2 1 Отговор
    Изненадан съм - Кокорчо ревнува!

    18:29 14.11.2025

  • 47 Наздраве

    3 1 Отговор
    Да е жив и здрав спеца .Завиждам му най вече че ще живее в бургас Сигурно на 100 метра до морето 😄

    18:31 14.11.2025

  • 48 Край

    0 3 Отговор
    Това означава само едно - Русия е определила Дебелян за губернатор на България. Тоя уж беше човек /активния/ на Асен Василев но отдавна целуна пръсена и сега е човек на Шиши /активен или пасивен?/ . Този човек не е назначен без съгласието на руснаците иначе ще се задави с новичок или ще падне от прозорец или ...

    18:31 14.11.2025

  • 49 Културиста педал

    4 2 Отговор
    Е цопнал в канала на баце, разработен в младите му годинитнамкрадец намколи! Явно, от тогава има сантиментални чувства към него!
    Спецката ще подари пеноар на Пеевски!

    18:31 14.11.2025

  • 50 Джак Спароу

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Опааа":

    По-добре "Жигули" отколкото представеното вчера изрусено застаряващо протеже на дебелия г@з с главно Д

    18:35 14.11.2025

  • 51 А някой здава ли си въпроса колко

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Някой задава ли си въпроса този колко е":

    Колко са умни нашите УПРАВЛЯВАЩИ ??????????????????.?.....

    18:35 14.11.2025

  • 52 Ехааааааа

    3 1 Отговор
    Тия управляващи тъпанари си показаха простотията !

    18:36 14.11.2025

  • 53 Боко (неуловимия) тайния крадец

    0 1 Отговор
    Тоя ше го назнача не да управлява , а да краде и да има мазнинката в шкашаа. ! Ту. Тутуууу !! А Наода ще яде копана и ще се надява , че ще го оправя , то аз съм го оправил няколко пъти и още един път не е от значение !!

    18:42 14.11.2025

  • 54 Георги

    0 0 Отговор
    тоя не беше ли препродал задлъжняла фирма?

    18:42 14.11.2025

  • 55 Хасковски каунь

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Пешо от панелката":

    Аааа,
    Асенчо е само на едро парче

    18:43 14.11.2025

  • 56 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 57 Ддд

    0 0 Отговор
    ПП-ДБ рязко се обърнаха срещу Спецов, а колко го обичаха преди това, когато Асенчо го доведе.

    18:45 14.11.2025

  • 58 Човек на висок пост

    1 0 Отговор
    Трябва да може да застане спокойно пред камери и да се държи сериозно и убедително на нивото на постта който заема. Но всеки може сам да прецени.

    18:45 14.11.2025

  • 59 СРАМ ....СРАМ .....СРАМ !!!!!

    0 0 Отговор
    ГОЛЯМ ....СРАМ..... СРАМ .... И ПОЗОР ЗА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПРАСЕТА !!!!!!!

    18:46 14.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове