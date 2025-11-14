Назначиха Румен Спецов за особен управител на дружествата на "Лукойл"

Министерският съвет прие решение, с което назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България. Правителственото решение е прието неприсъствено.
14 Ноември, 2025 17:44 1 881 59
1 си дзън
Ако я продадат, БГ ще е на двойна загуба -
първо от ниската продажна цена на която ще я продадат корумпетата
и второ от загубените дела срещу Лукойл. Така, че - затваряй.
17:47 14.11.2025
2 Хасковски каунь
17:48 14.11.2025
3 Хехе
17:50 14.11.2025
4 Данко Харсъзина
Държавник и лидер. Строител на съвременна България. Политик от световна величина.
17:51 14.11.2025
5 Абе
17:51 14.11.2025
6 Е нали
17:52 14.11.2025
7 Логиката на управляващите
17:53 14.11.2025
8 побърканяк
17:53 14.11.2025
9 Николай Бареков бивш евродепутат
КОГА е завършило проучването му за достъп до класифицирана информация, което е задължително за този пост? Още повече, че лицето живее в трета страна.
ЗАЩО е освободен от ТД на НАП в Добрич?
На тези въпроси министъра дължи отговори.”
Не, тези въпроси не ги задавам аз, а ГЕРБ - тяхното острие Христо Гаджев на 14 май 2021 година, когато треторазрядният актьор Румен Спецов се появява с гръм и трясък на сцената. Аз въпроси нямам, но имам отговорите на горните въпроси и сега ще ви ги кажа с уговорката, че Животът е по-голям сценарист и от най-доброто кино, а на снимката виждате новия Особен управител на Лукойл в ролята му на актьор статист в мафиотския сериал “Под прикритите”, където преди десетина години Спеца играе мутра и момче за мокри поръчки на мафиота Иво Андонов на морето край Бургас. При Спеца промяна няма още от времето, в което се подвизаваше във Фитнеса на Сталийски в Дианабад и играеше малки роли в нямото кино. Само босовете се смениха - днес филмът е истински, а в ролята на подивелия гангстер Иво Андонов е Делян Пеевски, санкциониран за гранд корупция по Магнитски. За разлика от Иво (Таки), който овладя улицата, Дидко овладя МВР и Държавата.
Още едно уточнение - САЩ и Великобритания няма как да откажат акредитация или permission (позволение) за ОТУ на шефа на Данъчното, когато го предлага правителството, а и тази дерогация за Лукойл само за 3, вместо за 6, месеца отдавна
17:53 14.11.2025
10 Промяна
17:53 14.11.2025
11 Мда
17:54 14.11.2025
12 Дойче зеле
17:55 14.11.2025
13 Промяна
До коментар #9 от "Николай Бареков бивш евродепутат":П.ЛАТЕНИЯТ БАРЕК ХАХАХАХАХА ЯЗЪК НЕ СА ТЕ ПИТАЛИ ВСЕЗНАЙКО ТО СЛУГАТА НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ОТКЪДЕ РАЗБИРАШ ТИ ЗА РАФИНЕРИИ ХАХАХАХАФАХА БАРЕК
17:55 14.11.2025
14 Точен е бившият евродепутат
До коментар #9 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Ето снимка от участието на Спецов като охрана на мафиотски бос в сериала "Под прикритие"...А сега особен управител...Българио,Българиооо
17:56 14.11.2025
15 Николай Бареков бивш евродепутат
До коментар #13 от "Промяна":🚨⛽️МЕГА СКАНДАЛ! КОЙ предложи Румен Спецов за особен управител на Лукойл‼️‼️
РуменСпецов Пеевски НАП Лукойл НефтохимБургас OFAC
Това не е въпрос, а констатация и скоро ще се скандира по площадите на България, също както през 2013 народа крещеше “КОЙ предложи Пеевски за шеф на ДАНС!”
Борисов и Пеевски се скриха заедно с Росен Желязков и пуснаха напред безмозъчния министър на Слави Трифонов Петър Дилов да обяви кандидатурата на правителството на особен управител на Лукойл. Петър Дилов от ИТН, който има вид на юноша от помощно училище, изчете с мъка от една папска името на Румен Спецов и не успя да отговори правилно на медиите дали кандидатът се е съгласил въобще на тази самоубийствена мисия.
Спецов е видимо и от Марс човек на Делян Пеевски, който очевидно е сменил с него основната си кандидатира Петко Николов. Назначението на Спецов е ключов ход на Делян Пеевски, който показва, че той ще опита да завладее и заграби Рафинерията в Бургас – Нефтохим, както и да сложи ръка на бензиностанциите и да монополизира вече в свои ръце пазара и производството на горива в България – това е опълчване на Пеевски на Тръмп и вероятно на Путин, ако няма неговата благословия тайно. Назначението на шефа на НАП за особен управител е мега странно, защото именно НАП носи отговорност, че Лукойл България плаща само акцизи, но не и данък печалба в държавата. За контрабандата на горива у нас и на пристанище Росенец се носят легенди. Говори се, че около бившия Летен с
17:58 14.11.2025
16 Не се ичудвай
До коментар #13 от "Промяна":Барела е приятел на Тиквоча Борисов.
17:58 14.11.2025
17 Тома
17:59 14.11.2025
18 Прав си!
До коментар #10 от "Промяна":Булката Бойко Борисов и мъжа й Пеевски харесват Спецове.
17:59 14.11.2025
19 Хаха
18:01 14.11.2025
20 ДрайвингПлежър
Без обсъждане за час и айде. ГОЛЯМО КРАДЕНЕ ЩЕ ИМА!
а вас овчички ви чака ГОЛЯМО ПЛАЩАНЕ ПОСЛЕ!
18:01 14.11.2025
21 Далаверата и сглобката
18:01 14.11.2025
22 Само
До коментар #6 от "Е нали":блъфове !
18:02 14.11.2025
23 Точно така
До коментар #1 от "си дзън":и руският аец козлодуй да се затвори веднага. не на руското влияние в европейска блгария.
18:02 14.11.2025
24 МВР източва България чрез Борисов
Академия на МВР
18:02 14.11.2025
25 Тотален ад е България
18:04 14.11.2025
26 Хасковски каунь
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Не само от световна , но бих допълнил и от селска величина
18:04 14.11.2025
27 Промяна
18:06 14.11.2025
28 И лидера на МЕЧ Радостин Василев
18:07 14.11.2025
29 Някой задава ли си въпроса този колко е
18:09 14.11.2025
30 Марко
18:10 14.11.2025
31 Именно
До коментар #23 от "Точно така":И турски поток да се прекъсне защото бичи руски газ.
18:10 14.11.2025
33 Ангеленка
18:13 14.11.2025
34 Промяна
До коментар #15 от "Николай Бареков бивш евродепутат":ХАХАХАХАХА БАРЕК Я СЕ ОПОМНИ БОЖКОВ НЕ ПЛАЩА СВОБОДЕН Е ДЕЛАТА НА ОЛИГАРСИТЕ ЗЗАМИНАХА НЯВА СПЕЦ СЪД 2026 ГОДИНА БАРЕК ВЕЧЕ ТУК ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНИ ПРАВИЛА И ТАКИВА КАТО ТЕБ ПЛАТЕНИ Е ВРЕМЕ ДА И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ АЛА БАЛАТА СВЪРШИ БАРЕК ДАЖЕ НЕ ЗАСЛУЖАВАШ МОЕТО ВНИМАНИЕ
18:16 14.11.2025
35 Промяна
До коментар #31 от "Именно":Орбан е получил разрешение от Тръмп за Турски поток да си получава руска газ
18:18 14.11.2025
36 ха ха
18:18 14.11.2025
37 Боко праните гащи
18:18 14.11.2025
38 Град Симитли
.. Дървено жепязо
18:19 14.11.2025
39 НАП празнува, че този некадърник го няма
18:19 14.11.2025
40 Буха ха
18:19 14.11.2025
41 НАП празнува, че този некадърник го няма
18:20 14.11.2025
42 Майстора
18:22 14.11.2025
43 Пешо от панелката
18:22 14.11.2025
44 Успех
18:22 14.11.2025
45 Опааа
18:23 14.11.2025
46 Абсурдистан
18:29 14.11.2025
47 Наздраве
18:31 14.11.2025
48 Край
18:31 14.11.2025
49 Културиста педал
Спецката ще подари пеноар на Пеевски!
18:31 14.11.2025
50 Джак Спароу
До коментар #45 от "Опааа":По-добре "Жигули" отколкото представеното вчера изрусено застаряващо протеже на дебелия г@з с главно Д
18:35 14.11.2025
51 А някой здава ли си въпроса колко
До коментар #29 от "Някой задава ли си въпроса този колко е":Колко са умни нашите УПРАВЛЯВАЩИ ??????????????????.?.....
18:35 14.11.2025
52 Ехааааааа
18:36 14.11.2025
53 Боко (неуловимия) тайния крадец
18:42 14.11.2025
54 Георги
18:42 14.11.2025
55 Хасковски каунь
До коментар #43 от "Пешо от панелката":Аааа,
Асенчо е само на едро парче
18:43 14.11.2025
57 Ддд
18:45 14.11.2025
58 Човек на висок пост
18:45 14.11.2025
59 СРАМ ....СРАМ .....СРАМ !!!!!
18:46 14.11.2025