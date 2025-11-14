Борисов: Било каквото било - вече ще бъде, както беше!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви като успех постигнатата отсрочка за България от санкциите на САЩ и Великобритания срещу „Лукойл“. С кратък, но емоционален коментар в социалните мрежи той поздрави правителството и партиите, подкрепили решенията.

В публикация в своя Facebook профил, Борисов написа:

"Било каквото било - вече ще бъде, както беше!

Сутринта ви казах как! Благодаря и поздравления за целия екип на Министерския съвет, с който изработихме тези решения! Благодаря и за подкрепата на партиите от НС - ГЕРБ - СДС, ДПС - Ново начало, БСП - Обединена левица, ИТН!"