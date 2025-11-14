Борисов: Било каквото било - вече ще бъде, както беше!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви като успех постигнатата отсрочка за България от санкциите на САЩ и Великобритания срещу „Лукойл“. С кратък, но емоционален коментар в социалните мрежи той поздрави правителството и партиите, подкрепили решенията.
В публикация в своя Facebook профил, Борисов написа:
"Било каквото било - вече ще бъде, както беше!
Сутринта ви казах как! Благодаря и поздравления за целия екип на Министерския съвет, с който изработихме тези решения! Благодаря и за подкрепата на партиите от НС - ГЕРБ - СДС, ДПС - Ново начало, БСП - Обединена левица, ИТН!"
1 Хаха
Коментиран от #18
23:10 14.11.2025
2 Новичок
23:11 14.11.2025
3 Магнитски
23:11 14.11.2025
4 1488
23:12 14.11.2025
5 Даниел
Не може да му се вярва на нито една дума!
Коментиран от #10
23:13 14.11.2025
6 Промяна
Коментиран от #11
23:15 14.11.2025
7 Промяна
23:16 14.11.2025
8 Излъганите камилчета
23:16 14.11.2025
9 Сатана Z
23:17 14.11.2025
10 разбира се
До коментар #5 от "Даниел":Както и на фейк новините в този сайт.;)
23:17 14.11.2025
11 В Гугъл ако напишеш Българоубиец
До коментар #6 от "Промяна":Излизат две имена в търсачката .На Василий втори и Тиквун
Коментиран от #16
23:19 14.11.2025
12 Гост
23:19 14.11.2025
13 Без коментар
23:19 14.11.2025
14 Сатана Z
23:21 14.11.2025
15 впечатление
23:21 14.11.2025
16 Промяна
До коментар #11 от "В Гугъл ако напишеш Българоубиец":БОРИСОВ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НИ Е ПРИЗНАТО ОТ САЩ А ВИЕ ЗЛОБЕЕТЕ И ДРАСКАТЕ ЛИ ДРАСКАТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #19
23:21 14.11.2025
17 Рядко детско
23:21 14.11.2025
18 Борисов пак лъже!
До коментар #1 от "Хаха":Няма изключение, има отсрочка! И то не е заради Ту Ту и Ши Ши, а САЩ се смилиха за българите, а не заради шайката ГЕРБ!
Коментиран от #24, #25, #28, #31
23:22 14.11.2025
19 Гугъл е
До коментар #16 от "Промяна":Там кой каквото си напише бе. Всеки може , на всяка тема.
23:23 14.11.2025
20 Промяна
23:24 14.11.2025
21 Гост
Коментиран от #27
23:24 14.11.2025
22 Данко Харсъзина
България е загубена.
23:24 14.11.2025
23 ?????
Не ви ли вярват?
23:25 14.11.2025
24 обявление
До коментар #18 от "Борисов пак лъже!":Борисов не лъже, а само премълчава.
23:25 14.11.2025
25 Промяна
До коментар #18 от "Борисов пак лъже!":18 ШАЙКАТА СИ ТИ ЗЛОБАР 18 СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СИ ЗЛОБАР В САЩ УВАЖАВАТ БОРИСОВ А ТИ СИ АНТИБЪЛГАРИН И ПРАВИТЕЛСТВОТО НИ ЖЛЪЧ ЗЛОБАЩЕ СЕ ЗАДАВИШ
23:26 14.11.2025
26 Най много реваха ППДБ:
е човек на Пеевски, значи и Кокорчо Василев е човек на Пеевски!
А Кокорчо най много ревеше против Пеевски!🤓
Гиди хитрец ококорен! 🤗
23:28 14.11.2025
27 Промяна
До коментар #21 от "Гост":ТИСИ ПЛАТЕН ДОПИСНИК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СИ БОРИСОВ УВАЖАВАН ДЪРЖАВНИК В САЩ ПРАВИТЕЛСТВОТО НИ СЪЩО А ТИ СИ ДРАСКАЙ ТУК ЗЛОБИТЕ
23:28 14.11.2025
28 Леля ви от Меркурий;)
До коментар #18 от "Борисов пак лъже!":Кухи лейки са другарите в САЩ, но и без тях ще се справим.
23:28 14.11.2025
29 Умрех от смех
23:29 14.11.2025
30 Данко Харсъзина
23:29 14.11.2025
31 Промяна
До коментар #18 от "Борисов пак лъже!":БОРИСОВ ЯСНО ОБЯСНИ СУТРИНТА КАКВО ОЧАКВА ОТ САЩ ЛЪЖЕЦОООООООО
23:29 14.11.2025
32 Миро
23:29 14.11.2025
33 Симо
Ей това ще влезе в графата на ВЕЧНИТЕ лафове на Божинката!
23:31 14.11.2025
34 Миро
23:31 14.11.2025
35 Промяна
ХА ХА ХА ХА ХА ХА
23:32 14.11.2025
36 Гоуем е
23:32 14.11.2025
37 хаха
ХАХАХА
Питеците от Блатото толкова си могат.
23:33 14.11.2025