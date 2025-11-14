Новини
Борисов: Било каквото било - вече ще бъде, както беше!

14 Ноември, 2025 23:09

В пост във фейсбук лидерът на ГЕРБ благодари на МС

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви като успех постигнатата отсрочка за България от санкциите на САЩ и Великобритания срещу „Лукойл“. С кратък, но емоционален коментар в социалните мрежи той поздрави правителството и партиите, подкрепили решенията.

В публикация в своя Facebook профил, Борисов написа:

"Било каквото било - вече ще бъде, както беше!
Сутринта ви казах как! Благодаря и поздравления за целия екип на Министерския съвет, с който изработихме тези решения! Благодаря и за подкрепата на партиите от НС - ГЕРБ - СДС, ДПС - Ново начало, БСП - Обединена левица, ИТН!"


  • 1 Хаха

    17 8 Отговор
    Ше благодариш на шиши и ръка ше целуваш. Че сега като станат цените двойни неговите ченгета ше те пазят от тоягите.

    Коментиран от #18

    23:10 14.11.2025

  • 2 Новичок

    14 2 Отговор
    Да се пази от ФСБ-то.

    23:11 14.11.2025

  • 3 Магнитски

    12 1 Отговор
    Те сложи на кантара. Преди Петър.

    23:11 14.11.2025

  • 4 1488

    14 3 Отговор
    от 1ви ще бъде както беше 1989-1999

    23:12 14.11.2025

  • 5 Даниел

    17 5 Отговор
    Имам усещането ,че Бойко и ко за пореден път ни изтъргуваха за собствена облага!?
    Не може да му се вярва на нито една дума!

    Коментиран от #10

    23:13 14.11.2025

  • 6 Промяна

    4 24 Отговор
    БОРИСОВ НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА Е УВАЖАВАН В САЩ ЗЛОБЕЙТЕ СЕГА АЛА БАЛИСТИТЕ РАДЕВОТО ВЕТО ШАРЛАТАНИТЕ САБОТАЖНИЦИТЕ ЗЛОБЕЙТЕ ХАХАХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #11

    23:15 14.11.2025

  • 7 Промяна

    5 19 Отговор
    БОРИСОВ НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА Е УВАЖАВАН В САЩ ЗЛОБЕЙТЕ СЕГА АЛА БАЛИСТИТЕ РАДЕВОТО ВЕТО ШАРЛАТАНИТЕ САБОТАЖНИЦИТЕ ЗЛОБЕЙТЕ ХАХАХАХАХАХАХАХА

    23:16 14.11.2025

  • 8 Излъганите камилчета

    5 16 Отговор
    Радев, ППДБ , Възраждане, МЕЧ, ВЕЛИЧИЕ, Нинова и осталная гмеж!

    23:16 14.11.2025

  • 9 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Тиквата отново е продал България за няколко туби бензин.Кой знае колко още Ф16ки е поръчал Тиквоглавия?

    23:17 14.11.2025

  • 10 разбира се

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Даниел":

    Както и на фейк новините в този сайт.;)

    23:17 14.11.2025

  • 11 В Гугъл ако напишеш Българоубиец

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Излизат две имена в търсачката .На Василий втори и Тиквун

    Коментиран от #16

    23:19 14.11.2025

  • 12 Гост

    3 0 Отговор
    Евала, Божинка

    23:19 14.11.2025

  • 13 Без коментар

    3 2 Отговор
    Спецов е далечен роднина на Пеевски ...

    23:19 14.11.2025

  • 14 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Американците като чуха,че Спецов ще става началник на Лукойл сами вдигнаха санкциите

    23:21 14.11.2025

  • 15 впечатление

    2 4 Отговор
    А президента с голяма далновидност и загриженост отложи с вето и спечели една седмица за черната пропаганда.

    23:21 14.11.2025

  • 16 Промяна

    5 9 Отговор

    До коментар #11 от "В Гугъл ако напишеш Българоубиец":

    БОРИСОВ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НИ Е ПРИЗНАТО ОТ САЩ А ВИЕ ЗЛОБЕЕТЕ И ДРАСКАТЕ ЛИ ДРАСКАТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #19

    23:21 14.11.2025

  • 17 Рядко детско

    0 0 Отговор
    Пусна Вожда на ГЕРБ и мутрите.

    23:21 14.11.2025

  • 18 Борисов пак лъже!

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Няма изключение, има отсрочка! И то не е заради Ту Ту и Ши Ши, а САЩ се смилиха за българите, а не заради шайката ГЕРБ!

    Коментиран от #24, #25, #28, #31

    23:22 14.11.2025

  • 19 Гугъл е

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Там кой каквото си напише бе. Всеки може , на всяка тема.

    23:23 14.11.2025

  • 20 Промяна

    1 2 Отговор
    БОРИСОВ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НИ Е ПРИЗНАТО ОТ САЩ А ВИЕ ЗЛОБЕЕТЕ И ДРАСКАТЕ ЛИ ДРАСКАТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    23:24 14.11.2025

  • 21 Гост

    4 2 Отговор
    бойко борисоф е най-черната страница в българската история. Продаде ни за без пари. Историята трябва да го изтрие тоя пр"ос илетерат, незнаещ книгата от коя страна се отваря

    Коментиран от #27

    23:24 14.11.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Без Бойко,
    България е загубена.

    23:24 14.11.2025

  • 23 ?????

    2 2 Отговор
    Баце що не успяхте да го докарате като Унгария?
    Не ви ли вярват?

    23:25 14.11.2025

  • 24 обявление

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Борисов пак лъже!":

    Борисов не лъже, а само премълчава.

    23:25 14.11.2025

  • 25 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Борисов пак лъже!":

    18 ШАЙКАТА СИ ТИ ЗЛОБАР 18 СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СИ ЗЛОБАР В САЩ УВАЖАВАТ БОРИСОВ А ТИ СИ АНТИБЪЛГАРИН И ПРАВИТЕЛСТВОТО НИ ЖЛЪЧ ЗЛОБАЩЕ СЕ ЗАДАВИШ

    23:26 14.11.2025

  • 26 Най много реваха ППДБ:

    2 0 Отговор
    Ако Спецов
    е човек на Пеевски, значи и Кокорчо Василев е човек на Пеевски!

    А Кокорчо най много ревеше против Пеевски!🤓

    Гиди хитрец ококорен! 🤗

    23:28 14.11.2025

  • 27 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    ТИСИ ПЛАТЕН ДОПИСНИК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СИ БОРИСОВ УВАЖАВАН ДЪРЖАВНИК В САЩ ПРАВИТЕЛСТВОТО НИ СЪЩО А ТИ СИ ДРАСКАЙ ТУК ЗЛОБИТЕ

    23:28 14.11.2025

  • 28 Леля ви от Меркурий;)

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Борисов пак лъже!":

    Кухи лейки са другарите в САЩ, но и без тях ще се справим.

    23:28 14.11.2025

  • 29 Умрех от смех

    1 0 Отговор
    Господ е българин,а Чичо е от САЩ! Целувайте голата глава!

    23:29 14.11.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Велик българин, велик държавник. Името на Бойко Борисов ще бъде записано със златни букви в Историята на България.

    23:29 14.11.2025

  • 31 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Борисов пак лъже!":

    БОРИСОВ ЯСНО ОБЯСНИ СУТРИНТА КАКВО ОЧАКВА ОТ САЩ ЛЪЖЕЦОООООООО

    23:29 14.11.2025

  • 32 Миро

    1 1 Отговор
    Борисов- най-големият мизерник на прехода

    23:29 14.11.2025

  • 33 Симо

    0 0 Отговор
    Било каквото било - вече ще бъде, както беше!

    Ей това ще влезе в графата на ВЕЧНИТЕ лафове на Божинката!

    23:31 14.11.2025

  • 34 Миро

    1 0 Отговор
    ЗАЩО ГИ ДАВАТЕ И ПИШЕТЕ ТЕЗИ УТРЕПКИ

    23:31 14.11.2025

  • 35 Промяна

    0 0 Отговор
    БОРИСОВЕНАЙ ГОЛЕМОТОГО ВЕДО У ЦЕЛСВЕТ
    ХА ХА ХА ХА ХА ХА

    23:32 14.11.2025

  • 36 Гоуем е

    0 0 Отговор
    Спор нема

    23:32 14.11.2025

  • 37 хаха

    0 0 Отговор
    Този е актьор бил в "Мозъчни донори".

    ХАХАХА

    Питеците от Блатото толкова си могат.

    23:33 14.11.2025

