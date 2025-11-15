Новини
Ограничават движението по магистрала „Струма“

Ограничават движението по магистрала „Струма“

15 Ноември, 2025 07:26, обновена 15 Ноември, 2025 06:28 419 3

  • магистрала струма-
  • ограничения-
  • движение

Ще се извършват отводнителни мероприятия

Ограничават движението по магистрала „Струма“ - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През следващите дни временно ще се променя организацията на движение в участъци от АМ „Струма“ на територията на областите София, Перник и Кюстендил, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирани от dariknews.bg.

От утре - 15 ноември, до 21 ноември ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от км 0 до 37-и км от АМ „Струма“ в областите София и Перник.

От 15 до 21 ноември от 8 ч. и 16 ч. ще се работи в отсечката от 10-и до 37-и км при п. в. „Долна Диканя“ в двете платна за движение на автомагистралата. За разполагане на нужната пътноподдържаща техника поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

От 17 ноември /понеделник/ до 21 ноември между 8 ч. и 16 ч. дейности за подобряване на отводняването ще се изпълняват в участъка от км 0 до 10-и км в двете платна за движение на АМ „Струма“ на територията на Софийска област. Ограничен ще е достъпът до аварийната лента, а превозните средства ще преминават в активната и скоростната лента.

От 17 до 21 ноември, между 7:30 ч. до 17 ч. за геодезическо заснемане, във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка, поетапно ще се ограничава движението и в двете посоки по изпреварващите ленти от 37-и до 56-и км на АМ „Струма“ в област Кюстендил. Превозните средства ще са пренасочени в активната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да спазват пътната сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    НЯМА ДА ОГРАНИЧАВАТЕ, ТРЯБВА ДА ГО СПРЕТЕ ДВИЖЕНИЕТО!!!!

    ПЕШ ДА ХОДЯТ БОКЛЛУЦИТЕ

    06:31 15.11.2025

  • 2 на село

    0 0 Отговор
    „Долна Пиканя“

    06:47 15.11.2025

  • 3 розодендрон

    0 0 Отговор
    Защо не го спрат това движение по тая Маги страла?!

    07:01 15.11.2025

