Д-р Мирослав Ненков: Няма реформи в здравната ни система, краденето в нея продължава и е с пълна сила

Няма реформи в здравната ни система, краденето в нея продължава и е с пълна сила на високо ниво. Увеличението на средствата няма да се усети, докато не настъпят реални реформи. Това е все едно да наливаш вода в кана без дъно. Това заяви бившият министър на здравеопазването и анестезиолог от ВМА д-р Мирослав Ненков в ефира на Нова телевизия.
Попитан как може да бъде реформирана системата, Ненков каза: „Трябва много сериозен политически лидер, който да застане зад реформите. Как ще кажеш на крадец, че вместо 2 милиона на ден, ще изкарва 200 хиляди? Той това няма да го преживее.“
В социалните мрежи беше разпространен видеоклип, на който 29-годишен лекар от ВМА прегазва куче в столичния квартал „Разсадника“. Кадрите предизвикаха обществено възмущение. Попитан как е възможно човек, избрал професията да спасява животи, да прояви подобна жестокост, д-р Ненков отговори: „Това, че този мъж е избрал лекарската професия, не означава, че задължително е способен да чувства. Това е дълбок душевен дефект.“
Той подчерта, че въпреки шока от видеото, ВМА не е трябвало да реагира импулсивно, докато не стане ясно кой го е публикувал клипа и дали не е манипулиран.
„Не може да се налагат наказания преди разследването да приключи“, смята Ненков.
Относно въвеждането на психологически оценки за лекари преди започване на практика, Ненков беше категоричен, че подобен контрол трябва първо да бъде приложен към политическата класа: „Хората, които определят бъдещето на нацията, са видимо негодни за това. Ако ще има предварителен контрол, започнете от тях.“
Според него медицинските университети трябва да акцентират повече върху етичната и хуманитарна подготовка на бъдещите лекари още по време на обучението.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да бъде!
13:13 15.11.2025
2 лоза
Коментиран от #4
13:14 15.11.2025
3 Свикнали
13:17 15.11.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "лоза":аз от 1 година храча кръв и не съм се предал!!!ТИ кво направи за БГ?
13:17 15.11.2025
5 бгполитик
13:23 15.11.2025
6 Ненков
Много лесно се съди от държавната софра!
13:25 15.11.2025
7 Коментар
13:25 15.11.2025
8 очевидец
13:27 15.11.2025
9 ООрана държава
13:34 15.11.2025
10 Емигрант
13:34 15.11.2025
11 Ха ха
Коментиран от #14
13:35 15.11.2025
12 Ето го
Коментиран от #24
13:36 15.11.2025
13 Лекари вече няма
13:36 15.11.2025
14 ненков
До коментар #11 от "Ха ха":крадеше се но с мярка
13:36 15.11.2025
15 марксист
13:37 15.11.2025
16 България не е бедна!
Коментиран от #17
13:37 15.11.2025
17 Да бъде!
До коментар #16 от "България не е бедна!":Хаир да не видят!
13:44 15.11.2025
18 Всичко което трябва да знаете
ИИ: Да, има сведения, че част от външния дълг на България през втората половина на 80-те години — около 26% от БВП — е натрупан като реакция на икономически затруднения след аварията в Чернобил през 1986 г., включително спад в износа на храни. Според източници, около половината от този дълг не е бил реално изразходван до 1990 г.
13:45 15.11.2025
19 българия или мафията читанка инфо
Коментиран от #27, #29
13:48 15.11.2025
20 краденето в нея продължава
амче че тва си заслужават щом са си постлали да ги мамят
13:53 15.11.2025
21 НойкоНоевски
13:56 15.11.2025
22 Системата, системата!
Здравето ни е в ръцете на търговски дружества и пътечки. И резултатът е потресаващ - първенци по смъртност в клуба на богатите, по брой инвалиди, по болни, недоизлекувани и нелекувани хора. Доплащане в срамни размери за осигурени...Пълно безобразие!
Кражбите в системата са мародерство, много по-опасно и много по-жестоко от постъпката на младия доктор към нещастното куче, защото причиняват ежедневно смърт на човеци...
Вероятно е много престижно и най-вече безопасно да протестираш в защита на животно, а не срещу система, която превръща човека в животно.
13:56 15.11.2025
23 1234
Конкуриращи се няколко Здравни Каси.Те Избират с коя/кои болници и специалисти да сключат договорконтрол първо ниво).
Контрол второ ниво--- админиративнен контрол... Държавната каса няма кадрови потенциал да извършва контрол, кадрите нямат мотивация за контрол..
Да видиш ти как се краде от частна каса!!!
Коментиран от #25
14:01 15.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 1234
До коментар #23 от "1234":обясни си минуса! С кякв н си съгласен?
14:05 15.11.2025
26 Да се закрива веднага
14:12 15.11.2025
27 Емигрант
До коментар #19 от "българия или мафията читанка инфо":Като даваш за пример социализмът, защо коректно не заявиш тук, че след 1989 г продължават да управляват България комунисти, гордо заявили, че за една нощ магически са се превърнали в съвременни социалисти ? Как така става, че едни и същи гьотверени преди промените са били "печеливши народни избранници", а след промените същите вече теглят България надолу ? Тези твои манипулативни данни ги "снасяй" на будалите и глупаците, затова ще те попитам как другите бивши соцдържави прогресират в ЕС и не искат да го напускат, а България затъва ? И още защо твоите "умни" комунисти-социалисти излъгаха навремето, че здравеопазването е платено в държавните западни болници ЗАЩО БЕ, защо сътвориха тази ЛЪЖА имаш ли отговор ?
14:16 15.11.2025
28 Асен
14:34 15.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.