Д-р Мирослав Ненков: Няма реформи в здравната ни система, краденето в нея продължава и е с пълна сила

15 Ноември, 2025 13:11 994 29

Относно въвеждането на психологически оценки за лекари преди започване на практика, Ненков беше категоричен, че подобен контрол трябва първо да бъде приложен към политическата класа

Няма реформи в здравната ни система, краденето в нея продължава и е с пълна сила на високо ниво. Увеличението на средствата няма да се усети, докато не настъпят реални реформи. Това е все едно да наливаш вода в кана без дъно. Това заяви бившият министър на здравеопазването и анестезиолог от ВМА д-р Мирослав Ненков в ефира на Нова телевизия.

Попитан как може да бъде реформирана системата, Ненков каза: „Трябва много сериозен политически лидер, който да застане зад реформите. Как ще кажеш на крадец, че вместо 2 милиона на ден, ще изкарва 200 хиляди? Той това няма да го преживее.“

В социалните мрежи беше разпространен видеоклип, на който 29-годишен лекар от ВМА прегазва куче в столичния квартал „Разсадника“. Кадрите предизвикаха обществено възмущение. Попитан как е възможно човек, избрал професията да спасява животи, да прояви подобна жестокост, д-р Ненков отговори: „Това, че този мъж е избрал лекарската професия, не означава, че задължително е способен да чувства. Това е дълбок душевен дефект.“

Той подчерта, че въпреки шока от видеото, ВМА не е трябвало да реагира импулсивно, докато не стане ясно кой го е публикувал клипа и дали не е манипулиран.

„Не може да се налагат наказания преди разследването да приключи“, смята Ненков.

Относно въвеждането на психологически оценки за лекари преди започване на практика, Ненков беше категоричен, че подобен контрол трябва първо да бъде приложен към политическата класа: „Хората, които определят бъдещето на нацията, са видимо негодни за това. Ако ще има предварителен контрол, започнете от тях.“

Според него медицинските университети трябва да акцентират повече върху етичната и хуманитарна подготовка на бъдещите лекари още по време на обучението.

Експертът коментира и рекордния бюджет за здраве. Д-р Ненков отново подчерта, че увеличението на средствата няма да се усети, докато не настъпят реални реформи. „Това е все едно да наливаш вода в кана без дъно. Продължава да се краде със страшна сила“, подчерта той.

Попитан как може да бъде реформирана системата, Ненков каза: „Трябва много сериозен политически лидер, който да застане зад реформите. Как ще кажеш на крадец, че вместо 2 милиона на ден, ще изкарва 200 хиляди? Той това няма да го преживее.“


  • 1 Да бъде!

    14 1 Отговор
    Който краде от здравеопазването, болест да носи!

    13:13 15.11.2025

  • 2 лоза

    24 1 Отговор
    Не само в Здравната ни система,никъде няма реформи,като цяло. България малко по малко си отива от тоя свят.

    Коментиран от #4

    13:14 15.11.2025

  • 3 Свикнали

    19 0 Отговор
    да грабят неконтролируемо , делят големите пайове помежду си , назначават свои хора навсякъде , включително и некадърници с лекарски тапии , пак на свои , и така здравеопазването и цялата система са една огромна лавина , летяща стремглаво надолу ! Читавите нямат шанс да се развиват и да работят с достойнство и по призвание !

    13:17 15.11.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "лоза":

    аз от 1 година храча кръв и не съм се предал!!!ТИ кво направи за БГ?

    13:17 15.11.2025

  • 5 бгполитик

    9 1 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    13:23 15.11.2025

  • 6 Ненков

    5 1 Отговор
    са инвестира пари в здравеопазването, ама собствени или кредитни, които да връща и тогава ще го питам каква песен ще пее?

    Много лесно се съди от държавната софра!

    13:25 15.11.2025

  • 7 Коментар

    7 4 Отговор
    Шутът Ненков вече си намери мястото. Още ли е в далаверата с органи на кокаинозависимия Любо Спасов?

    13:25 15.11.2025

  • 8 очевидец

    12 2 Отговор
    Пеевски не уволнява служители на МВР за търговия с гласове... Пеевски такива служители ги повишава!..

    13:27 15.11.2025

  • 9 ООрана държава

    6 2 Отговор
    Където и да отидеш все си плащаш, да се закрива тая здравна каса, в други държави от преди 20 години са на здравна застраховка към частни дружества и не вадят и едно евро за докторя

    13:34 15.11.2025

  • 10 Емигрант

    16 1 Отговор
    За сведение на всички български будали, в ЕС никъде освен в България не се заплаща нито цент за лечение, преглед, анализ и т.н. в държавни здравни заведения ! Страхът и мишкуването ви е "спонсор" на издевателството на здравната ви система върху вас самите, а лекарствата изписани от лекуващите лекари навсякъде са с отстъпка, за пенсионери безплатни или с намаление от 80-90 % ! Вие в България вече не знаете защо сте живи !

    13:34 15.11.2025

  • 11 Ха ха

    5 4 Отговор
    А Ненков,когато беше министър и зам.министър ,не се крадеши..

    Коментиран от #14

    13:35 15.11.2025

  • 12 Ето го

    4 6 Отговор
    Поредния негодник от кохортата на радев

    Коментиран от #24

    13:36 15.11.2025

  • 13 Лекари вече няма

    4 7 Отговор
    Докторите са се превърнали в търговци със здраве. А този крадец се дразни, че другите крадци крадат повече.

    13:36 15.11.2025

  • 14 ненков

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха":

    крадеше се но с мярка

    13:36 15.11.2025

  • 15 марксист

    6 3 Отговор
    Краденето е от този който доставя храната и лекарствата. Хем скъпи хем некачествени лекарства дори билкови тип плацебо - на големи цени, сирене с палмово масло за 40 лева.. Фирми към ГЕРБ мафията за няколко милиарда годишно. И други доставки. Ако не искат болниците, а те също са към мафията. Но ако не искат, ще им вземат лиценза. Капиталистическата мафия купува изборите и така държавата. А държавата им дава право да купят всеки, чрез субсидия, грантове, реклама, или тоягата главен прокурор и разрешителни лицензи и МВР. А лекарите са наркомани с купени дипломи.

    13:37 15.11.2025

  • 16 България не е бедна!

    9 1 Отговор
    Крадците са много...

    Коментиран от #17

    13:37 15.11.2025

  • 17 Да бъде!

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "България не е бедна!":

    Хаир да не видят!

    13:44 15.11.2025

  • 18 Всичко което трябва да знаете

    4 2 Отговор
    Някой да даде статистика, по кое сме по-добре след социализмът, ИЛи от как сме в ЕС? ......... Рейгъномиката - неолиберализмът, удвоява дългът за 10 години и със 7% бюджетен дефицит. Ако имаше постоянно социализъм, планова икономика. Сега щяхме да сме Китай от 2050та. Те вече са недостижими. Ние щяхме да стигнем най-доброто от всички сфери, пред 1995г, а 2002г щяхме да сме недостижими. 70-милиарда лева е БВП през 1989г., равно днес на 700 милиарда сегашни левове. АЗ:Пред години четох, че дългът е 26% от БВП на България, направен заради чернобилското замърсяване - тогава спад на продажбата на храни. Но пишеше, че около половината не бе изхарчен през 1990та. ...........
    ИИ: Да, има сведения, че част от външния дълг на България през втората половина на 80-те години — около 26% от БВП — е натрупан като реакция на икономически затруднения след аварията в Чернобил през 1986 г., включително спад в износа на храни. Според източници, около половината от този дълг не е бил реално изразходван до 1990 г.

    13:45 15.11.2025

  • 19 българия или мафията читанка инфо

    4 4 Отговор
    Някой да даде статистика, по кое сме по-добре след социализмът, ИЛи от как сме в ЕС? Изкуственият интелект изкарва една и съща консумация на българин на месо, мляко, яйца, .. последните 30 години.. Няма подобрен стандарт. Като средната заплата 1985г. купува 600 литра мляко, колкото сега, но сега от палма. Средната заплата 1995г. е купувала 1000 литра мляко. някой казал: "За 20 години БВП на глава от населението в Европейския съюз е нараснал с впечатляващите 188%, а на България с 600%. Числата показват успеха на европейския проект и неговото благотворно влияние върху икономиките на бившите социалистически страни, включително и на България." РЕАЛНО!!? Реално, с 40,8% нараства икономиката ни от 2000г. до 2007г., като БВП номинал в долари. И 33,6% от началото на 2007г. до 2020г. Не включвам ковид периодът и повишеното БВП след това от повишение на цените на токът. Значи 6 години преди ЕС, имаме 40,8% растеж, а после 12 години 33,6% растеж, в ЕС, без да отчитаме инфлацията. Ако махнем световната финансова криза около 2010г, и вземем период от 6 години до 2020 ковидът, растежът е 17,7%. Двойно по-малък растеж в ЕС. но с инфлацията може да е отрицателен. А в тези 6 години пред ковид, Северна Македония има растеж 19,15%.

    Коментиран от #27, #29

    13:48 15.11.2025

  • 20 краденето в нея продължава

    2 1 Отговор
    да почнат да крадат и най бедните болнави в ес преизбирачите на тикви и шиши
    амче че тва си заслужават щом са си постлали да ги мамят

    13:53 15.11.2025

  • 21 НойкоНоевски

    1 2 Отговор
    Не е лошо да се припомни малко от професионалната биография на това подобие на лице. От кои болници и защо е ИЗГОНЕН, по каква причина, колко време е служил там... любопитни детайли. Не е трябвало да учи изобщо медицина, а да се ориентира в халтураджийството като неговия голям (и доста тлъст) приятел Туджаров...т.нар. Шкумба, също панаирджийски клоун. Беше на висок пост - какво направи там, освен да ревеш по тв и да дрънкаш заучени фрази ?!

    13:56 15.11.2025

  • 22 Системата, системата!

    4 1 Отговор
    Цялата здравна система е дефектна. Там вече няма съчувствие към човека и хуманност. Там бесува печалбата, която е алчност и жестокост.
    Здравето ни е в ръцете на търговски дружества и пътечки. И резултатът е потресаващ - първенци по смъртност в клуба на богатите, по брой инвалиди, по болни, недоизлекувани и нелекувани хора. Доплащане в срамни размери за осигурени...Пълно безобразие!
    Кражбите в системата са мародерство, много по-опасно и много по-жестоко от постъпката на младия доктор към нещастното куче, защото причиняват ежедневно смърт на човеци...
    Вероятно е много престижно и най-вече безопасно да протестираш в защита на животно, а не срещу система, която превръща човека в животно.

    13:56 15.11.2025

  • 23 1234

    1 2 Отговор
    Само една сериозна Реформа!!!!???
    Конкуриращи се няколко Здравни Каси.Те Избират с коя/кои болници и специалисти да сключат договорконтрол първо ниво).
    Контрол второ ниво--- админиративнен контрол... Държавната каса няма кадрови потенциал да извършва контрол, кадрите нямат мотивация за контрол..
    Да видиш ти как се краде от частна каса!!!

    Коментиран от #25

    14:01 15.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "1234":

    обясни си минуса! С кякв н си съгласен?

    14:05 15.11.2025

  • 26 Да се закрива веднага

    1 1 Отговор
    здравната ни система ! Няма лиценз от САЩ ! ... А тоалетната на гарата има ли лиценз от Министерството на финансите на САЩ, за удължаване на лиценза за работа ? А? Има ли дерогация ? Няма нали? И нея да затварят ...

    14:12 15.11.2025

  • 27 Емигрант

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "българия или мафията читанка инфо":

    Като даваш за пример социализмът, защо коректно не заявиш тук, че след 1989 г продължават да управляват България комунисти, гордо заявили, че за една нощ магически са се превърнали в съвременни социалисти ? Как така става, че едни и същи гьотверени преди промените са били "печеливши народни избранници", а след промените същите вече теглят България надолу ? Тези твои манипулативни данни ги "снасяй" на будалите и глупаците, затова ще те попитам как другите бивши соцдържави прогресират в ЕС и не искат да го напускат, а България затъва ? И още защо твоите "умни" комунисти-социалисти излъгаха навремето, че здравеопазването е платено в държавните западни болници ЗАЩО БЕ, защо сътвориха тази ЛЪЖА имаш ли отговор ?

    14:16 15.11.2025

  • 28 Асен

    0 0 Отговор
    Един човек да казва истината.

    14:34 15.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

