191 депутати са отсъствали неоправдано от заседанията на НС през октомври

Общо 191 депутатите са отсъствали неоправдано от заседанията на Народното събрание през месец октомври. Това показва справка в сайта на НС, цитирана от БТА.

Най-много са народните представители от групата на ГЕРБ-СДС, отсъствали от пленарните заседания. Те са 66, цялата група.

Лидерът на ДПС Ново начало е депутатът с пет на брой отсъствия. След него се нареждат Бранимир Балачев от ГЕРБ-СДС и Димитър Аврамов от "ДПС-Ново начало" с по три неоправдани отсъствия. 121 депутати имат по две неоправдани отсъствия, а 67 - по едно.

От "Възраждане" 30 депутати имат неоправдани отсъствия, от "ДПС-Ново начало" - 29, от "Има Такъв Народ" - 17, от "БСП-Обединена левица" - 16, "Морал, единство и чест" - 11, от "Величие" - 10, от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) девет, от "Алианс за права и свободи" - двама. Не членуващият в парламентарна група Марио Рангелов има едно неоправдано отсъствие.

Отсъствията на народните представители са предимно на 15,16 и 17 октомври, когато парламентът не заседава поради липса на кворум.

Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) народният представител е длъжен да присъства на заседанията на Народното събрание. Депутат, на когото се налага да отсъства по уважителни причини от заседание, предварително уведомява председателя на парламента. При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение.