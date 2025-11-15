Новини
България »
191 депутати са отсъствали неоправдано от заседанията на НС през октомври

191 депутати са отсъствали неоправдано от заседанията на НС през октомври

15 Ноември, 2025 13:53 480 10

  • депутати-
  • отсъствия-
  • парламент-
  • заседания

Най-много са народните представители от групата на ГЕРБ-СДС, отсъствали от пленарните заседания

191 депутати са отсъствали неоправдано от заседанията на НС през октомври - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 191 депутатите са отсъствали неоправдано от заседанията на Народното събрание през месец октомври. Това показва справка в сайта на НС, цитирана от БТА.

Най-много са народните представители от групата на ГЕРБ-СДС, отсъствали от пленарните заседания. Те са 66, цялата група.

Лидерът на ДПС Ново начало е депутатът с пет на брой отсъствия. След него се нареждат Бранимир Балачев от ГЕРБ-СДС и Димитър Аврамов от "ДПС-Ново начало" с по три неоправдани отсъствия. 121 депутати имат по две неоправдани отсъствия, а 67 - по едно.

От "Възраждане" 30 депутати имат неоправдани отсъствия, от "ДПС-Ново начало" - 29, от "Има Такъв Народ" - 17, от "БСП-Обединена левица" - 16, "Морал, единство и чест" - 11, от "Величие" - 10, от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) девет, от "Алианс за права и свободи" - двама. Не членуващият в парламентарна група Марио Рангелов има едно неоправдано отсъствие.

Отсъствията на народните представители са предимно на 15,16 и 17 октомври, когато парламентът не заседава поради липса на кворум.

Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) народният представител е длъжен да присъства на заседанията на Народното събрание. Депутат, на когото се налага да отсъства по уважителни причини от заседание, предварително уведомява председателя на парламента. При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    в кабинета на 🐷 са били

    13:55 15.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Да се уволнят!Няма да им плащам

    13:56 15.11.2025

  • 3 О-С-Т-А-В-К-А!

    7 0 Отговор
    Разпускане на нелегитимния парламент!

    13:56 15.11.2025

  • 4 Оня

    5 0 Отговор
    Не ходиш на работа ,заплатата върви.Отидеш два три дни в месеца,забъркаш каши уреждаш си солидна сума пари.Отговорност не носиш за нищо...пей сърце.Чакайте вие народа да е добре.

    14:03 15.11.2025

  • 5 ама удържахте ли им парици на дапедатите

    3 0 Отговор
    При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение.

    14:06 15.11.2025

  • 6 веднага

    1 0 Отговор
    да се уволнят щом не си вършат работата!!!

    14:10 15.11.2025

  • 7 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев

    2 1 Отговор
    Доказване на максимата, че толкова много депутати, не са ни нужни.

    14:11 15.11.2025

  • 8 И аз искам

    2 0 Отговор
    да отсъствам от работа, но не съм народен избраник и шефът не е съгласен. Казва ми: кой ще ти върши работата, тук не е народното събрание, че да си позволяваш своеволия.

    14:17 15.11.2025

  • 9 Не важно

    0 0 Отговор
    Бе нали заплатата си им върви, другото не е важно

    14:25 15.11.2025

  • 10 ХиХи

    0 0 Отговор
    Бай чекмежан - е аз си имам шкафски работи,
    Бай дебелян - е аз си ходя по шишевски задачи
    Кокорню - мен ма остаи спецката аз съм у депресия

    14:32 15.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове