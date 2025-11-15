Новини
Премиерът: Справихме се без излишни емоциии, през април ще поискаме удължаване на лицензите

15 Ноември, 2025 20:10, обновена 16 Ноември, 2025 03:12

Бюджетът не е ляв, не е десен. Оптимален е, заяви Росен Желязков

Дерогацията, която Съединените щати и Великобритания дадоха на България, позволява бургаската рафинерия да продължи да работи нормално след 21 ноември, когато влизат в сила наложените санкции на "Лукойл" и "Роснефт".

Премиерът Росен Желязков обяви, че през април страната ни ще иска продължаване на лицензите.

През следващите 6 месеца страната ни трябва да спазва стриктно санкциите, за да не се финансира войната в Украйна от дейността на четирите дружества от групата на "Лукойл" в България.

Наложените от САЩ санкции целят прекратяване на войната в Украйна, а замразените руски активи се преглеждат на всеки 6 месеца и при условие, че целите и правилата, които стоят зад тях, са изпълнени това ще даде основание на правителството да поиска продължаване на дерогацията, заяви премиерът Желязков.

"Това, което българското правителство спокойно, професионално, тихо, без излишни емоции и политически декларации постигна, беше да убедим американската администрация, тежестта на чиито санкции отеква много отвъд пределите на българската територия, че ние ще можем в следващите 6 месеца да спазваме правилата, които са наложени от администрацията в лицето на OFAC, затова войната да не се финансира от източници като рафинерията в Бургас и изобщо групата на "Лукойл" в България", заяви премиерът Росен Желязков.

Дружествата на "Лукойл" в България получиха късно снощи временна дерогация от американските санкции, която позволява да продължат да работят до 29 април следващата година.

Изключението отваря пътя и за продажба на чуждестранните дружества на "Лукойл". Малко преди това такава дойде и от Великобритания.

"В резултат на последователните действия, предприети на правителствено ниво още от първия ден след въвеждането на американските санкции, страната ни осигурява необходимата стабилност и спокойствие за българските граждани и за бизнеса. Министерството на енергетиката ще продължи да следи процеса и да работи в тясно сътрудничество с международните партньори за гарантиране на енергийната сигурност на страната", заявиха от Министерството на енергетиката.

"Докато международната цена на петрола е спокойна, българският пазар ще функционира нормално и плавно, защото ние гарантираме, че рафинерията ще продължи да работи. Разбира се трябва и необходимата бдителност и спокойствие сред ръководния и работния състав на рафинерията, тъй като ние в момента гарантираме и работата на всички тези, които са ангажирани с производството. Българският пазар в момента е спокоен и най-важното на политическия дебат и на политическите препирни спорове, не бих казал скандали, но най-вече препирни, не е в полза на обществото. Ние в момента без причина излъчваме погрешни сигнали за това, че има проблем, проблем няма", подчерта премиерът Росен Желязков.

Министър-председателят отговори на критиките на президента Румен Радев за незаконното според него назначаване на особения управител на "Лукойл" така:

"Вчера на оперативното събиране на Съвета по сигурност поканихме представителите на президента, така както е и по закон. Те не се отзоваха, но мястото за този разговор беше вчера. Когато има възражения или съображения, свързани с личността на особения управител, мястото е Съветът по сигурност. Вече решението на правителството е взето, особен управител е Румен Спецов", заяви Желязков.

Това е възможният бюджет, още когато го разглеждахме в Министерския съвет, аз казах, че този бюджет не е най-добрият, заяви премиерът.

"Лично аз имам много неща, които бих искал да намерят отражение в бюджета, но това е оптималният бюджет, който коалицията, мнозинството в парламента може и ще подкрепи. Той отразява съществуващата нормативна уредба, на която е базиран, но и тенденциите, които трябва да се променят в действащото законодателство, за да имаме за 2027 г. един по-добър бюджет", добави премиерът.

"Ако трябва да го характеризираме, той не е нито либерален, нито консервативен, нито ляв, нито десен. Това е бюджетът, който трябва да даде възможност всички макроикономически показатели да намерят отражение, за да може плавно България да премине към еврото, без силни инфлационни шокове и без намаляване на доходите, които трябва да изпреварват ръста на инфлацията", коментира Желязков.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Помак

    28 0 Отговор
    На кого е премиер този мир лиф пмачор на мен не е и не го попитам по никакъв начин ...кл-оун

    20:14 15.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    28 5 Отговор
    Росен Желязков каза в прав текст че бюджетът е л0ш

    Коментиран от #4

    20:16 15.11.2025

  • 4 Луд умора няма

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Абе халтав, съдружника ти как те трае бе мързел?

    20:18 15.11.2025

  • 5 Николова , София

    10 7 Отговор
    ПП+ДБ ..очакваме да Изведете Българите на протест срещу Мафията !! Президент Радев и на Вас разчитаме ...спасете ни от тези мафиоти Ено + тиква ...това са като жокера ..

    Коментиран от #6

    20:19 15.11.2025

  • 6 Ни думай МА

    6 10 Отговор

    До коментар #5 от "Николова , София":

    Асен по пеньоар ли ще ги поведе? В цял свят го търсят за мръсотиите дето е правил.

    Коментиран от #8

    20:21 15.11.2025

  • 7 На Роско жената съм

    16 0 Отговор
    Ох, Роско, още има да се учиш! Аз съм се погрижила и за левия, и за десния!

    20:21 15.11.2025

  • 8 Николова , София

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ни думай МА":

    Изчезвай куче

    Коментиран от #14

    20:22 15.11.2025

  • 9 Дедо

    23 0 Отговор
    Бюджета е ляв за държавната администрация и полицаите с увеличените заплати, бонуси, привилегии и придобивки , но десен за 2.5 милиона в частния сектор с намаляването на заплатите и вдигането на осигуровките . Ето така бюджета не нито ляв нито десен ха-ха

    20:23 15.11.2025

  • 10 Водопад

    18 0 Отговор
    Я млъквай! Безсрамник!
    Спецов ще те уважи за подкрепата!

    20:26 15.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 джиляско

    17 0 Отговор
    водопада КОГА???

    20:27 15.11.2025

  • 13 ?????

    19 1 Отговор
    Как да кажа?
    Бюджетът е просто много дефицитен.
    Но явно той и не може да бъле друг.
    А иначе с еврото чакаме гръцкия вариант, щото ние лъгахме, а Урсулите се правиха че ни вярват.
    Що ни трябваше не е ясно.
    Абе ясно е че Баце и Шиши трябва да лъжат за да оцелеят и побеснелите еврофюрери им трябва поне някаква виртуална победа.
    С Унгария, Чехия, Полша, Дания, Швеция не им се получава.
    Що да не им се получи с Бацетата и Шишитата

    20:30 15.11.2025

  • 14 Ни думай МА

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Николова , София":

    И аз много те обичам.

    20:30 15.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 смешарко гробарски

    17 0 Отговор
    Бюджетът не е ляв, не е десен.
    чекмеджарски е

    и се гответе за увеличени данъци осигуровки
    тесли
    за да има и за нас
    дето се бъхтем да ви прекараме

    20:33 15.11.2025

  • 17 Гост

    20 0 Отговор
    Хаяши, сега ще ти кажа как точно да му викаш на бюджета. Бюджетът е МУТРЕНСКИ

    20:37 15.11.2025

  • 18 Боко

    9 0 Отговор
    Ахаха, значи , ако съм разбрал мазния крадец: бюджета е БИ 🤮 като неговите тъпкачи 🐷🎃. За всички 🎃 и 🐷 е 🪦👌👌👌

    20:38 15.11.2025

  • 19 Бюджетът е и за който слуша и преизбира

    8 0 Отговор
    Нова програма за саниране на еднофамилни къщи афишира днес премиерът Росен Желязков. Чрез нея ще се предоставят ваучери по 20 000 лв. за обект.

    Финансирането е от фонд за декарбонизация, който ще разполага със 100 млн. лв., които в последствие може да бъдат увеличени.

    Сумата ще бъде достатъчна за санирането на няколко хиляди еднофамилни къщи годишно, включително поставянето на соларни инсталации, уточни правителственият прес

    20:39 15.11.2025

  • 20 Водата в водопада ти.

    13 0 Отговор
    Кой я плаща? Писа ли в бюджета един милион за вода?

    20:40 15.11.2025

  • 21 Все тая глупако, заведохте ни в 3 свят

    12 1 Отговор
    Искаме поне като в Индия да сме.
    А в Индия още от 1 януари 2025 има
    данъчно облекчение върху доходите за тези, които печелят до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно. Тези хора не подлежат на облагане с данък върху доходите, при условие че използват специфичен данъчен формуляр. Под тази сума се считат за социално слаби! До края на 2023 г прагът на годишния доход за плащане на данък върху дохода в Индия беше 700 000 рупии (8 093 долара),......Проверете го ако не ми вярвате проспериращи уважаеми еврозонци и урсулци....
    Хора събудете се ей социално слаби в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? роби ли сте ? А тоя дЖилезку усещане няма ли че за нищо не става?

    Коментиран от #49

    20:41 15.11.2025

  • 22 НЕМА ЛЕВ, НЕМА ДЕСЕН

    10 0 Отговор
    ВАЙНО Е ВОДОПАДА ДА ТЕЧЕ

    20:41 15.11.2025

  • 23 НЕМА ЛЕВ, НЕМА ДЕСЕН

    12 0 Отговор
    ВАЖНО Е ВОДОПАДА ДА ТЕЧЕ

    20:42 15.11.2025

  • 24 Оптимален е....

    12 0 Отговор
    С 6 милиарда за НАТЮ, тенекии и пръдни и още поне 1 милиард директни плащания за нацистка Украйна....направо е "Оптимален" ама за кой? Боооклук ...

    20:44 15.11.2025

  • 25 дядото

    7 0 Отговор
    как да ти вярвам че е оптимален.нямам достъп до държавния бюджет,а вие сте обикновени лъжци за всичко

    20:47 15.11.2025

  • 26 П.З.Венков

    9 0 Отговор
    Не е оптимален , сламени човеко , бюджета е идеален ! За всички калинки ,чантаджии и други държавни храненици , дето не са свърши работа и за един лев ! Да му мислим ние ,дето ще ни ги измъкнат от джоба ! Ама видовден идва ...

    20:47 15.11.2025

  • 27 Гост

    5 0 Отговор
    Бюджетът е назаем, както и животът на всяка Гад, която превърна България в гето😁 Българинът ненавижда държавата си, чака удобен момент, за да и се реваншира...🤣

    20:50 15.11.2025

  • 28 След като хората ги спукаха от бъзик

    9 0 Отговор
    Как щял да е "балансиран и единствено възможен" някоя мисирка пиарка му написала на листчето на недоразумението дЖилезку думичката "Оптимален".... ъхъъъ....

    20:53 15.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 3-те % от БВП, увеличение за НАТО

    7 0 Отговор
    От къде ги взеха да питам ? От % здравеопазване или от % образование? Това да отговорят а не на олигофрени да се правят. За чия сметка са? И парите за капиталови разходи в ББР какво точно включват. Точен списък ! Назначен ми беше придружител като инвалид. Защо ми вземат 200 лв. от пенсията за което ? Самоучастие ли ми го пишат или що?

    20:59 15.11.2025

  • 31 Гръч

    3 1 Отговор
    Бюджета е антибългарски и ще го усетим скоро с мощен рев на соросоиди,които сега се борят за унищожаването на лева

    21:00 15.11.2025

  • 32 Нела

    6 0 Отговор
    Този бюджет е за обогатяване и крадене от гербавата шайка,олигарсите й и дерибеите от НН.За работещите и рабодателите е един грабителски бюджет.За всички се увеличават данъците.Кога Росен Водопада ще бъде разследван за корупция?Оставка!Докога шайката на Тиквата,Тиквата и Пеевски ще бъдат съдени за корупция.Само на тия като изземете откраднатото България ще бъде богата.

    21:02 15.11.2025

  • 33 Гост

    6 0 Отговор
    От Герб сте едни и същи- прости, нахални, некадърни, бездарни, алчни и дебели, няма да ви простим, ще си платите за всичко...😊

    21:04 15.11.2025

  • 34 Премиерчето дЖилезку представете си

    5 0 Отговор
    и от бюджети почна да разбира....(Това е възможният бюджет, още когато го разглеждахме в Министерския съвет, аз казах, че този бюджет не е най-добрият. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Разград.) Великият разбирач и бюджетар дЖилезку... черешката на тортата

    21:05 15.11.2025

  • 35 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор
    Много добър Премиер.

    21:05 15.11.2025

  • 36 КАКТО ВСИЧКО ДО СЕГА..

    4 0 Отговор
    НИКОЙ НЕ ЗНАЕ КАКВИ ГИ ВЪРШИТЕ. САМО КОНСПИРАЦИИ И ДОГАДКИ МАНИПУЛАЦИИ. КОТ КАЖАТ ШИШ И ТУУП. И така до във БЕЗДНАТА. КАЗА ГО ГОЛЕМОТО Д.

    21:09 15.11.2025

  • 37 Защо изтрихте коментар 15

    5 0 Отговор
    Кое наруши правилата ви?

    21:21 15.11.2025

  • 38 Гост

    4 0 Отговор
    Няма страшно, Боко ще оправи далаверата, въпреки, че го снимаха докато спинка, ще върне милиардите дето открадна и всичко ще е ОК, само че това никога няма да се случи доброволно, а и Боко няма да живее вечно, един ден ще пукне тая Гад, а парите трябва да бъдат върнати на българския народ!😉

    21:30 15.11.2025

  • 39 ФДР цитати

    3 0 Отговор
    Данъците в крайна сметка са таксите, които плащаме за привилегията да бъдем членове на организирано общество.
    Демокрацията не може да успее, ако онези, които осъществяват своя избор не са готови да избират разумно. Истинската защита на демокрацията, следователно, е образованието.
    Днес се сблъскваме с очевидния факт, че ако цивилизацията иска да оцелее, ние трябва да развиваме науката за човешките взаимоотношения, способността на всички народи да живеят заедно и да работят заедно в един и същи свят в мир. Истинската индивидуална свобода не може да съществува без икономическа сигурност и независимост. Гладните и безработни хора – това е ресурсът, върху който са създадени диктатурите.

    21:50 15.11.2025

  • 40 Цап Царап

    5 0 Отговор
    Каквато коалицията, такъв и бюджетът.

    22:17 15.11.2025

  • 41 ШЕ СИ НАПРАВЯ ХОТЕЛА С ВАШИ ПАРИ

    4 0 Отговор
    ДА НЕ Е СРЕДЕН ЗА ВСИПКИ ДРУГИ ОСВЕН ЗА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ И ПАЗАПИТЕ СИЛОВИЯ СЕКТОР ?

    22:23 15.11.2025

  • 42 безпартиен

    2 0 Отговор
    От тези с лявата резба какъв бюджет искате?Ами такъв ще е- нито ляв нито десен!При намаляло с 1/4 население на територията,има увеличение на получаващите заплати от държавния и общинския бюджети!А колко ли са разни комисии,агенции,комитети и каквито се сетите държавни хранилки?Не виждате ли,че човека прочел една книга е прав,когато казва,че НЯМА МАТРЯЛ!Просто на територията няма достатъчно образована и професионално подготвена с трудови навици работна ръка! Всеки уважаващ себе си чуждестранен инвеститор първо това ще гледа!Няма да търси хора за работа с мотиката,лопатата и кофите!Никакви високотехнологични производства и производства на стоки с голяма принадена стойност!Да виждате "СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ"? Решението е съкращения в бюджетния сектор с поне 30/100 за първите година и то с този бюджет! Ограмотяване на ц.г@ните и включване в пазара на труда - помощи само след полагане на труд поне 21 дни месечно в почистване, благоустрояване и озеленяване на населените места!На КОГО от ПОЛИТИЦИТЕ му стиска да предложи такива мерки?Няма как 1.2 млн. работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР да издържат 750 хиляди на бюджетна издръжка,2.1 милиона пенсионери,650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц.г@ни!!!

    22:40 15.11.2025

  • 43 мърлячи

    3 0 Отговор
    Не знам дали бюджета ви е ляв или десен но сте абсолютни ЛЕВАЦИ

    23:02 15.11.2025

  • 44 роден в нрб

    3 0 Отговор
    бюджета е антинароден това е истината

    23:43 15.11.2025

  • 45 Горски

    3 0 Отговор
    Престъпника с хотела и водопада! Защо , не е в затвора? САЩ и ЗАПАДА не са фактор и не им е необходим НЕФТОХИМА в БГ! Тече процес на преразпределение на световната енергийна индустрия. Какво следва: ГЕРБ ДПС ново ограбване, за да се харесат на САЩ заплашват, че ще извършват НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ на БГ Лукойла по модела Хитлер. Национализира и продава на свои ЕДРИ КАПИТАЛИСТИ от групата на Ротшилд ING и СОРОС подкрепящи Украйна. Лукойл в БГ ще бъде ЗАТВОРЕН, защото подкрепя Войната на Зеленски, тогава ще бъде НАЦИОНАЛИЗИРАН, ПРИВАТИЗИРАН и ПРЕДАДЕН за СТАРО ЖЕЛЯЗО от "Българи", както Булгартабак и останалите и това е целта на САЩ. УНИЩОЖЕНИЕ.

    00:08 16.11.2025

  • 46 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Че е сламен, сламен е, ама е и доста тъп, та не може две умни думи да каже!

    01:22 16.11.2025

  • 47 Баш Балък

    1 0 Отговор
    Каквато държавата, такъв и бюджета. Държава няма, как да има бюджет.

    03:22 16.11.2025

  • 48 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Избутахте статията от вчера за днес и променихте заглавието. Толкова ли е важно какво е казал този охлюв?

    03:38 16.11.2025

  • 49 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Все тая глупако, заведохте ни в 3 свят":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    03:39 16.11.2025

