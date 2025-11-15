Премиерът: Справихме се без излишни емоциии, през април ще поискаме удължаване на лицензите

Дерогацията, която Съединените щати и Великобритания дадоха на България, позволява бургаската рафинерия да продължи да работи нормално след 21 ноември, когато влизат в сила наложените санкции на "Лукойл" и "Роснефт".



Премиерът Росен Желязков обяви, че през април страната ни ще иска продължаване на лицензите.



През следващите 6 месеца страната ни трябва да спазва стриктно санкциите, за да не се финансира войната в Украйна от дейността на четирите дружества от групата на "Лукойл" в България.



Наложените от САЩ санкции целят прекратяване на войната в Украйна, а замразените руски активи се преглеждат на всеки 6 месеца и при условие, че целите и правилата, които стоят зад тях, са изпълнени това ще даде основание на правителството да поиска продължаване на дерогацията, заяви премиерът Желязков.



"Това, което българското правителство спокойно, професионално, тихо, без излишни емоции и политически декларации постигна, беше да убедим американската администрация, тежестта на чиито санкции отеква много отвъд пределите на българската територия, че ние ще можем в следващите 6 месеца да спазваме правилата, които са наложени от администрацията в лицето на OFAC, затова войната да не се финансира от източници като рафинерията в Бургас и изобщо групата на "Лукойл" в България", заяви премиерът Росен Желязков.



Дружествата на "Лукойл" в България получиха късно снощи временна дерогация от американските санкции, която позволява да продължат да работят до 29 април следващата година.



Изключението отваря пътя и за продажба на чуждестранните дружества на "Лукойл". Малко преди това такава дойде и от Великобритания.



"В резултат на последователните действия, предприети на правителствено ниво още от първия ден след въвеждането на американските санкции, страната ни осигурява необходимата стабилност и спокойствие за българските граждани и за бизнеса. Министерството на енергетиката ще продължи да следи процеса и да работи в тясно сътрудничество с международните партньори за гарантиране на енергийната сигурност на страната", заявиха от Министерството на енергетиката.



"Докато международната цена на петрола е спокойна, българският пазар ще функционира нормално и плавно, защото ние гарантираме, че рафинерията ще продължи да работи. Разбира се трябва и необходимата бдителност и спокойствие сред ръководния и работния състав на рафинерията, тъй като ние в момента гарантираме и работата на всички тези, които са ангажирани с производството. Българският пазар в момента е спокоен и най-важното на политическия дебат и на политическите препирни спорове, не бих казал скандали, но най-вече препирни, не е в полза на обществото. Ние в момента без причина излъчваме погрешни сигнали за това, че има проблем, проблем няма", подчерта премиерът Росен Желязков.



Министър-председателят отговори на критиките на президента Румен Радев за незаконното според него назначаване на особения управител на "Лукойл" така:



"Вчера на оперативното събиране на Съвета по сигурност поканихме представителите на президента, така както е и по закон. Те не се отзоваха, но мястото за този разговор беше вчера. Когато има възражения или съображения, свързани с личността на особения управител, мястото е Съветът по сигурност. Вече решението на правителството е взето, особен управител е Румен Спецов", заяви Желязков.

Това е възможният бюджет, още когато го разглеждахме в Министерския съвет, аз казах, че този бюджет не е най-добрият, заяви премиерът.

"Лично аз имам много неща, които бих искал да намерят отражение в бюджета, но това е оптималният бюджет, който коалицията, мнозинството в парламента може и ще подкрепи. Той отразява съществуващата нормативна уредба, на която е базиран, но и тенденциите, които трябва да се променят в действащото законодателство, за да имаме за 2027 г. един по-добър бюджет", добави премиерът.

"Ако трябва да го характеризираме, той не е нито либерален, нито консервативен, нито ляв, нито десен. Това е бюджетът, който трябва да даде възможност всички макроикономически показатели да намерят отражение, за да може плавно България да премине към еврото, без силни инфлационни шокове и без намаляване на доходите, които трябва да изпреварват ръста на инфлацията", коментира Желязков.