Новини
България »
Божидар Божанов: Най-важната задача на Румен Спецов е да не допусне смущения в работата на „Лукойл“

Божидар Божанов: Най-важната задача на Румен Спецов е да не допусне смущения в работата на „Лукойл“

15 Ноември, 2025 21:00 358 8

  • божидар божанов-
  • румен спецов-
  • лукойл

Според него няма нито една заложена реформа, нито в Бюджет 2025, нито в този за 2026 г., а правителството продължава да набляга на раздути разходи за заплати на администрацията

Божидар Божанов: Най-важната задача на Румен Спецов е да не допусне смущения в работата на „Лукойл“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

“Дерогацията е добра новина за българските граждани граждани, но процесът създава много рискове. В периода на дерогацията, България трябва да покаже, че наистина работи за продажбата на рафинерията на авторитетен международен инвеститор. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в предаването “Говори сега” по БНТ.

Според народния представител, законът изисква особеният управител да има опит в управлението на рафинерии, а Румен Спецов няма такъв.

“Най-важната задача на Спецов ще бъде да не допусне смущения в работата на рафинерията, които да се отразят на наличностите на горивата и на цените по бензиностанциите”, категоричен беше Божанов.

“Когато държавата разпределя огромна част от брутния вътрешен продукт – за първи път този процент надхвърля 45% – това създава много висок риск от бързо задлъжняване на България и влизане в румънски сценарии. Това е особено опасно в условията на високи нива на корупция, каквито имаме у нас,“ заяви Божанов.

Според него няма нито една заложена реформа, нито в Бюджет 2025, нито в този за 2026 г., а правителството продължава да набляга на раздути разходи за заплати на администрацията.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 5 Отговор
    Спецов ще прехвърли Нефтохим Бургас на някой неграмотен ром.

    Коментиран от #3, #5

    21:00 15.11.2025

  • 2 от село

    1 0 Отговор
    Спецов е специалист по отваряне на упетта !!

    21:01 15.11.2025

  • 3 Даааа

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Търтей, отивай на лекар, изпушил си.

    21:02 15.11.2025

  • 4 Пич

    1 0 Отговор
    Ах , ах....... сичкото геюви кършат пръсти за Спецов! Сега чакам Мис Бони да се изкаже компетентно ! Все пак на толкова пасивни , само един активен гею трябва да си го вардят !!!

    21:03 15.11.2025

  • 5 Спецов ни е ясен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Но защо ДБ и ПП не напуснат парламента и да оставят двамата Мазни и Дебели индивида да се гърчат сами в простотията си.

    21:04 15.11.2025

  • 6 Уса

    1 0 Отговор
    Работата на геиа Спецов е да краде ДДС от Нефтохим и го дава на тиквата и прасето докато собствениците на Лукойл американци и швейцарци не решат какво да правят.Много манипулирате с темата Лукойл и умишлено прикривате истината.И в момента ползвате руски горива на по-високи цени,защото Лукойл не е държавната Росснефт

    21:08 15.11.2025

  • 7 Стара чанта

    0 1 Отговор
    ... Когато бях Крава-а-ар-чее ,
    и краа-ви- тее пасяаа-ах...

    21:10 15.11.2025

  • 8 ?????

    2 0 Отговор
    Абе факт е че даже Асен Василев, който върна Спецов от Дубай където той беше фитнес тренер разправя че той е просто некомпетентен за Нефтохима.
    Хареса ми неговото – трябва да знаеш кво можеш и кво не можеш.

    21:12 15.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове