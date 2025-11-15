Божидар Божанов: Най-важната задача на Румен Спецов е да не допусне смущения в работата на „Лукойл“

“Дерогацията е добра новина за българските граждани граждани, но процесът създава много рискове. В периода на дерогацията, България трябва да покаже, че наистина работи за продажбата на рафинерията на авторитетен международен инвеститор. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в предаването “Говори сега” по БНТ.
Според народния представител, законът изисква особеният управител да има опит в управлението на рафинерии, а Румен Спецов няма такъв.
“Най-важната задача на Спецов ще бъде да не допусне смущения в работата на рафинерията, които да се отразят на наличностите на горивата и на цените по бензиностанциите”, категоричен беше Божанов.
“Когато държавата разпределя огромна част от брутния вътрешен продукт – за първи път този процент надхвърля 45% – това създава много висок риск от бързо задлъжняване на България и влизане в румънски сценарии. Това е особено опасно в условията на високи нива на корупция, каквито имаме у нас,“ заяви Божанов.
Според него няма нито една заложена реформа, нито в Бюджет 2025, нито в този за 2026 г., а правителството продължава да набляга на раздути разходи за заплати на администрацията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #5
21:00 15.11.2025
2 от село
21:01 15.11.2025
3 Даааа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Търтей, отивай на лекар, изпушил си.
21:02 15.11.2025
4 Пич
21:03 15.11.2025
5 Спецов ни е ясен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Но защо ДБ и ПП не напуснат парламента и да оставят двамата Мазни и Дебели индивида да се гърчат сами в простотията си.
21:04 15.11.2025
6 Уса
21:08 15.11.2025
7 Стара чанта
и краа-ви- тее пасяаа-ах...
21:10 15.11.2025
8 ?????
Хареса ми неговото – трябва да знаеш кво можеш и кво не можеш.
21:12 15.11.2025