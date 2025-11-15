Божидар Божанов: Най-важната задача на Румен Спецов е да не допусне смущения в работата на „Лукойл“

“Дерогацията е добра новина за българските граждани граждани, но процесът създава много рискове. В периода на дерогацията, България трябва да покаже, че наистина работи за продажбата на рафинерията на авторитетен международен инвеститор. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в предаването “Говори сега” по БНТ.

Според народния представител, законът изисква особеният управител да има опит в управлението на рафинерии, а Румен Спецов няма такъв.

“Най-важната задача на Спецов ще бъде да не допусне смущения в работата на рафинерията, които да се отразят на наличностите на горивата и на цените по бензиностанциите”, категоричен беше Божанов.

“Когато държавата разпределя огромна част от брутния вътрешен продукт – за първи път този процент надхвърля 45% – това създава много висок риск от бързо задлъжняване на България и влизане в румънски сценарии. Това е особено опасно в условията на високи нива на корупция, каквито имаме у нас,“ заяви Божанов.

Според него няма нито една заложена реформа, нито в Бюджет 2025, нито в този за 2026 г., а правителството продължава да набляга на раздути разходи за заплати на администрацията.