Божанов: Няма как да се дава друга възможност на Борисов

Още в началото на другата седмица ще внесем изменения в Изборния кодекс, които включват връщане на машинното гласуване с достатъчно контролно броене, за да няма спекулации и обяснения, че някой някъде нещо пипа. Това каза Божидар Божанов, зам.-председател на парламентарната група на ПП-ДБ и съпредседател на „Да, България“ в интервю за БНР.

Според Божанов гласуването с машини трябва да бъде върнато, защото това гарантира елиминиране на повечето от пороците на изборния процес, които видяхме след последните избори, като надписвания и задрасквания. Божанов припомни, че Конституционният съд констатира писане на бюлетини от името на секционни комисии. Той смята, че всички тези проблеми могат да бъдат премахнати именно чрез машинния вот.

Божидар Божанов обясни, че на консултациите при президента Румен Радев утре от ПП-ДБ ще кажат, че в този парламент няма как да се случи управление и че те няма да правят опити да реализират мандат, както и че нямат проблем с това изборите да са във всеки един момент.

Според Божанов обаче може би е най-добре предсрочните избори „да не бъдат баш в най-тежката зима“.

Първостепенно за тези избори е те да бъдат честни, максимално широки и да не бъдат ограничавани българските граждани да участват в тях, заяви Божанов.

В този смисъл по думите му, дори по битови причини, е добре изборите да се направят, когато няма преспи, не е тъмно и не е заледено.

„Може би е добре те да бъдат през март. Това е единственото, което най-вероятно ще обсъдим с президента. Всичко останало е ясно“, допълни народният представител.

Относно отношенията с ГЕРБ и дали биха се коалирали с тях, ако нямат мнозинство от 121 народни представители, Божидар Божанов каза, не биха работили с тази партия.

Божанов заяви, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е имал много шансове да избяга от „заложническата криза", в която се намира, но не се е възползвал от нито един от тях и е избрал „да си седи залепен за Пеевски“.

Няма как да му се дава повече друга възможност, коментира Божанов и добави, че не очаква ПП-ДБ да бъдат поканени от ГЕРБ за ново правителство в този парламент.