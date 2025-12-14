Божанов: Няма как да се дава друга възможност на Борисов

Още в началото на другата седмица ще внесем изменения в Изборния кодекс, които включват връщане на машинното гласуване с достатъчно контролно броене, за да няма спекулации и обяснения, че някой някъде нещо пипа. Това каза Божидар Божанов, зам.-председател на парламентарната група на ПП-ДБ и съпредседател на „Да, България“ в интервю за БНР.
Според Божанов гласуването с машини трябва да бъде върнато, защото това гарантира елиминиране на повечето от пороците на изборния процес, които видяхме след последните избори, като надписвания и задрасквания. Божанов припомни, че Конституционният съд констатира писане на бюлетини от името на секционни комисии. Той смята, че всички тези проблеми могат да бъдат премахнати именно чрез машинния вот.
Божидар Божанов обясни, че на консултациите при президента Румен Радев утре от ПП-ДБ ще кажат, че в този парламент няма как да се случи управление и че те няма да правят опити да реализират мандат, както и че нямат проблем с това изборите да са във всеки един момент.
Според Божанов обаче може би е най-добре предсрочните избори „да не бъдат баш в най-тежката зима“.
Първостепенно за тези избори е те да бъдат честни, максимално широки и да не бъдат ограничавани българските граждани да участват в тях, заяви Божанов.
В този смисъл по думите му, дори по битови причини, е добре изборите да се направят, когато няма преспи, не е тъмно и не е заледено.
„Може би е добре те да бъдат през март. Това е единственото, което най-вероятно ще обсъдим с президента. Всичко останало е ясно“, допълни народният представител.
Относно отношенията с ГЕРБ и дали биха се коалирали с тях, ако нямат мнозинство от 121 народни представители, Божидар Божанов каза, не биха работили с тази партия.
Божанов заяви, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е имал много шансове да избяга от „заложническата криза", в която се намира, но не се е възползвал от нито един от тях и е избрал „да си седи залепен за Пеевски“.
Няма как да му се дава повече друга възможност, коментира Божанов и добави, че не очаква ПП-ДБ да бъдат поканени от ГЕРБ за ново правителство в този парламент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
14:52 14.12.2025
14:52 14.12.2025
14:53 14.12.2025
14:55 14.12.2025
14:56 14.12.2025
Коментиран от #17
14:56 14.12.2025
Коментиран от #19
14:57 14.12.2025
14:58 14.12.2025
Коментиран от #20
14:58 14.12.2025
... И Меркурий да не е ретрограден, а?!
14:59 14.12.2025
14:59 14.12.2025
15:00 14.12.2025
15:01 14.12.2025
Коментиран от #16
15:05 14.12.2025
15:08 14.12.2025
До коментар #14 от "АЙДЕ БЕ НЕДОКЛА ДЯЛАНИ.":ОЧАКВАШ ОТ ТЕЗИ РАБОТА ЗА БЪЛГАРИЯ ХАХАХАХАХАХАХА 5 ГОДИНИ РАЗРУХА 5 ГОДИННИ ЛЪЖИ 5 ГОДИНИ ЗАСТОЙ 5 ГОДИНИ ЧЕРЕПИ ПРОКОПИ СОРОСИ ХАХАХАХАХАХАХАХАХА ТОВА СА АЛЧНИ ЛЪЖЦИ И ТО БЕЗНАКАЗАНИ
Коментиран от #25
15:08 14.12.2025
До коментар #6 от "Давай":ма вий още ли се надявате на тез да измислят нещо смислено???? ахххаааааа …. значи сте по зле и от тях!!!! по добре виеизмислете дето им постелилате червения килим и никоя партия не иска да се коалира с тях.,, не те да не искат… другите не ги искат…. макар че чного ми се исща кокор да направи прословутия бюджет защото той е един от отговорните за тази каша…. та такаде….напънала се планината и родила мишка… хахахахааааа
15:09 14.12.2025
До коментар #7 от "Промяна":Но ти се поспри и помисли що пишеш. По стотици пъти едно и също. Повтаряш се. Мъчиш се да кажеш нещо но все НЕЩО НЕ ТИ ДОСТИГА. ТЪПО Е И СЕ ИЗЛАГАШ В ОМРАЗАТА СИ КЪМ ДРУГИТЕ.
Коментиран от #23
15:10 14.12.2025
До коментар #9 от "пешо":ХАХАХАХАХА БЯХА ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ ОТ СОРОСНИ ОТ ШАРЛАТАНИЯ ОТ ЧЕРЕПИ ТЕЗИ ПРОТЕСТИРАХА БЕЗДЕЛНИЦИ НЕЗНАЕЩИ НАКЪДЕ СА С ГЛАВАТА
Коментиран от #30
15:11 14.12.2025
15:12 14.12.2025
15:13 14.12.2025
До коментар #19 от "Да това е така":АЗ НИКОГО НЕ МРАЗЯ ШАРЛАТАНИТЕ СЕЯТ ОМРАЗА ПЛАТЕНА РАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИТЕ ТУК ИМА МНОГО ТЕХНИ ПЛАТЕНИ ЕЛЕМЕНТАРНО Е А ТОВА КОЕТО КАЗВАМ Е АЛА БАЛАТА С ИЗМАМА СЪС СОРОСНИ СЪС ПРОКОПИ САБОТИРАХА ПРАВИТЕЛСТВОТО
15:14 14.12.2025
15:15 14.12.2025
До коментар #16 от "Промяна":ТИ ВИНАГИ КАКТО И ТВОЯТ ТУУУЛУП ВСЕ ДРУГИ СА ВИ ВИНОВНИ. ТЕ КРАДАТ ТЕ УБИВАТ ТЕ БЕЗЧИНСТВАТ А ВИЕ СВЕТА ВОДА. МНОГО С ПЪТИ СТЕ ПО КОВАРНИ ЗЛИ ЛОШИ И КРАДЛИВИ МАНИПУЛАНТИ ОТ ТЯХ. ТЕ ГОДИНА ДВЕ ВИЕ 15 ГОДИНИ. ПОЗОР СТЕ.
Коментиран от #29, #31
15:15 14.12.2025
15:16 14.12.2025
15:16 14.12.2025
15:17 14.12.2025
До коментар #25 от "ПО ДОЛУ ТИ ПИСАХ ЩО СИ.":МНОГО СИСЕ ОБЪРКАЛ 5 ГОДИНИ ЗАСТОЙ 5 ГОДИНИ НИКАКВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ 5 ГОДИНИ АЛА БАЛА И СЕГА ПАК МАНИПУЛИРАТ ЛЪЖАТ КЛЕВЕТЯТ Е СТИГА ТОЛКОВА АСЕН ВАСИЛЕВ Е ОСЪДЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД
15:18 14.12.2025
До коментар #20 от "Промяна":Израза думата череп е противопоказна и коварна. Айде успокой се и оди бери ЛАЙКА. УСПОКОЯВА.
Коментиран от #33
15:20 14.12.2025
До коментар #25 от "ПО ДОЛУ ТИ ПИСАХ ЩО СИ.":5 ГОДИНИ ТЕЗИ ПРЕВЪРНАХА ИЗБОРИТЕ В СВОЙ СОБСТВЕН БИЗНЕС А КОЛКОТО ДО БОРИСОВ РОЗОВИЯТ ДА НЕ Е ЗАСЛАБНАЛ ХАХАХАХА ПО КИЛОГРАМИ ЛИ ЩЕ СЕОБИЖДАМЕ ЗАЩО
15:20 14.12.2025
Тива, че се опитвате да излъжете младите си е за тяхна сметка, която идва след 29 дена!
15:21 14.12.2025
До коментар #30 от "И ВНИМАВАЙ..":ШАРЛАТАНСКИ ИЗМАМНИЦИ СЪС ПЛАТЕНИ МЕТЕЖИ САБОТИРАХА ПРАВИТЕЛСТВОТО СЪС ИЗМАМИ КОЙ ЗАКРИ СПЕЦ СЪД КЪДЕ СА ДЕЛАТА НА ОЛИГАРСИТЕ ХАХАХАХАХА БЕЗНАКАЗАНИ ШАРЛАТАНСКИ ИЗМАМНИЦИ
15:23 14.12.2025
Ти , Свирчев, Гнома, Белобрадова сте гнусни и миризливи! Носите мизерия и смрад!
15:24 14.12.2025