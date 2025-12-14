Новини
Божанов: Няма как да се дава друга възможност на Борисов

14 Декември, 2025 14:48 652 34

Бойко Борисов е имал много шансове да избяга от „заложническата криза", в която се намира, но не се е възползвал от нито един от тях и е избрал „да си седи залепен за Пеевски

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Още в началото на другата седмица ще внесем изменения в Изборния кодекс, които включват връщане на машинното гласуване с достатъчно контролно броене, за да няма спекулации и обяснения, че някой някъде нещо пипа. Това каза Божидар Божанов, зам.-председател на парламентарната група на ПП-ДБ и съпредседател на „Да, България“ в интервю за БНР.

Според Божанов гласуването с машини трябва да бъде върнато, защото това гарантира елиминиране на повечето от пороците на изборния процес, които видяхме след последните избори, като надписвания и задрасквания. Божанов припомни, че Конституционният съд констатира писане на бюлетини от името на секционни комисии. Той смята, че всички тези проблеми могат да бъдат премахнати именно чрез машинния вот.

Божидар Божанов обясни, че на консултациите при президента Румен Радев утре от ПП-ДБ ще кажат, че в този парламент няма как да се случи управление и че те няма да правят опити да реализират мандат, както и че нямат проблем с това изборите да са във всеки един момент.

Според Божанов обаче може би е най-добре предсрочните избори „да не бъдат баш в най-тежката зима“.

Първостепенно за тези избори е те да бъдат честни, максимално широки и да не бъдат ограничавани българските граждани да участват в тях, заяви Божанов.

В този смисъл по думите му, дори по битови причини, е добре изборите да се направят, когато няма преспи, не е тъмно и не е заледено.

„Може би е добре те да бъдат през март. Това е единственото, което най-вероятно ще обсъдим с президента. Всичко останало е ясно“, допълни народният представител.

Относно отношенията с ГЕРБ и дали биха се коалирали с тях, ако нямат мнозинство от 121 народни представители, Божидар Божанов каза, не биха работили с тази партия.

Божанов заяви, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е имал много шансове да избяга от „заложническата криза", в която се намира, но не се е възползвал от нито един от тях и е избрал „да си седи залепен за Пеевски“.

Няма как да му се дава повече друга възможност, коментира Божанов и добави, че не очаква ПП-ДБ да бъдат поканени от ГЕРБ за ново правителство в този парламент.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 до тука

    12 1 Отговор
    само празни приказки

    14:52 14.12.2025

  • 2 Пич

    16 5 Отговор
    Колко е жалък , милия ! Това НИЩО щяло да дава шансове на Борисов ?! Глей кви идиоти се набутаха в парламента..... Старата мутра ги владее напълно!

    14:52 14.12.2025

  • 3 Нахалник!

    16 5 Отговор
    Обвиняемият Божанов, отново иска ппдб/да манипулира изборите! Божанов, мисли си процеса , в който си главен герой заедно с Кире Тъпото!

    14:53 14.12.2025

  • 4 Анонимен

    4 3 Отговор
    Контролното броене трябва да е 100% всички секции !!! Не няколко "случайни" като тотото на мафията и да ми обяснявате, че трябвало да ви вярваме.

    14:55 14.12.2025

  • 5 Промяна

    10 3 Отговор
    ПЪРХУТЕЕЕУУУЕ ТИ СИ ПОДСЪДИМ ЗА МАНИПУ.ЛИРАНЕ НА ИЗБОРИ СЪС СЪЩИТЕАЛА БАЛА НЕЧИСТОПЛЪТНИК СИ АРОГАНТИН СИ

    14:56 14.12.2025

  • 6 Давай

    8 2 Отговор
    Всички разбрахме какво не предлагате, време е да чуем, какво предлагате различно от Борисов! Събирай мозъчният тръст и умувайте, че въпросът вече не е за 1 евро!

    Коментиран от #17

    14:56 14.12.2025

  • 7 Промяна

    7 5 Отговор
    НИЩОТО ЩЯЛО НИЩОТО СИ ОТВРАТИЛЕНИ ШАРЛАТАНСКИ ИЗМАМНИЦИ

    Коментиран от #19

    14:57 14.12.2025

  • 8 Промяна

    6 6 Отговор
    КРАЖБИ ШАРЛАТАНИЯ АЛА БАЛА ТЕРОРИЗЪМ МЕТЕЖИ ЧЕРЕПИ ТОВА Е 5 ГОДИНИ БЕЗВРЕМИЕНЕ ВИДЯХТЕ ЛИ СЛЕПИ ЛИ СТЕ

    14:58 14.12.2025

  • 9 пешо

    7 2 Отговор
    тия който протестираха не подкрепят нито една партия мразят това управление и тази система

    Коментиран от #20

    14:58 14.12.2025

  • 10 Град Симитли

    7 0 Отговор
    ""... Според Божанов обаче може би е най-добре предсрочните избори „да не бъдат баш в най-тежката зима“.... "
    ... И Меркурий да не е ретрограден, а?!

    14:59 14.12.2025

  • 11 Горски

    8 3 Отговор
    Видяхме ви колко струвате. Дори закон като Конституцията окипазихте с идеята, да го направите удобен за вас. После, как се натискахте за антикорупционната комисия. Всичко, което правите е с цел да заграбите властта така, че да не може никой да ви измести от там. Както всички соросни правят навсякъде по света. Искахте ваш конституционен съдия от някакво НПО с гръмко име разбира се. Общо взето, няма да ви се получи. След това ще кажат, че понеже нямали достатъчно гласове, избирателите им искали да се коалират в името на България и ще започне следващия сезон на филма "Седящите в скута". А предизборната кампания ще е с видeоклипове в Тик-Ток на транс Фльорцата с меховете и до пъпа. Добре де след толкова лъжи от ППДБ има ли някой, който го вярва това. Нали всички видяхме, че вече веднъж се коалираха и даже плъх Денков се молеше по телевизора на Бойко да не им разваля коалицията. С тези ПП-ДеБили. Коалираха ли се веднъж с ГЕРБ, ами направиха го. Коалираха ли се с това "Ново Начало", спор няма. Или сега смятат, че са ПП-ДБ "Ново Начало". Да престанат да си преписват заслуги, които не им принадлежат. Те така и миналия път, ама мазното турско кафенце ги изкуши повече от делбата на средства в Сглобката, отрепки.

    14:59 14.12.2025

  • 12 Промяна

    6 3 Отговор
    ПОДСЪДИМИЯТ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА АЛА БАЛАТА ЦИНИК ИСКА ПАК АЛА БАЛАТА ЗАЩО ТЕЗИ СА БЕЗНАКАЗАНИ

    15:00 14.12.2025

  • 13 Промяна

    5 2 Отговор
    ПОДСЪДИМИЯТ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА АЛА БАЛАТА ЦИНИК ИСКА ПАК АЛА БАЛАТА ЗАЩО ТЕЗИ СА БЕЗНАКАЗАНИ

    15:01 14.12.2025

  • 14 АЙДЕ БЕ НЕДОКЛА ДЯЛАНИ.

    3 1 Отговор
    СТИГА СТЕ САМО ГОВОРИЛИ ЗАЩОТО ОТ ПЕТ ДУМИ ДЕСЕТ ВИ СА ТЪПОТИИ. РАБОТЕТЕ ЗА ТЕЗИ КОИТО ВИ УВАЖИХА. ПАК СЪЩАТА ПЕСЕН НА НОВ ГЛАС. БЛЯ БЛА ДРЪН ДРЪН ТА ПЛЯС. НАРОДА ИСКА РЕФОРМИ И ТЕЗИ А МОЖЕ БИ И ЗА ВАС РАЗСЛЕДВАНЕ СЪД И ПРИСЪДИ.

    Коментиран от #16

    15:05 14.12.2025

  • 15 сноу

    5 1 Отговор
    Такива шебеци напъплиха тая държава ,че бъдещето е абсолютно безнадеждно..

    15:08 14.12.2025

  • 16 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "АЙДЕ БЕ НЕДОКЛА ДЯЛАНИ.":

    ОЧАКВАШ ОТ ТЕЗИ РАБОТА ЗА БЪЛГАРИЯ ХАХАХАХАХАХАХА 5 ГОДИНИ РАЗРУХА 5 ГОДИННИ ЛЪЖИ 5 ГОДИНИ ЗАСТОЙ 5 ГОДИНИ ЧЕРЕПИ ПРОКОПИ СОРОСИ ХАХАХАХАХАХАХАХАХА ТОВА СА АЛЧНИ ЛЪЖЦИ И ТО БЕЗНАКАЗАНИ

    Коментиран от #25

    15:08 14.12.2025

  • 17 божкеееее

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Давай":

    ма вий още ли се надявате на тез да измислят нещо смислено???? ахххаааааа …. значи сте по зле и от тях!!!! по добре виеизмислете дето им постелилате червения килим и никоя партия не иска да се коалира с тях.,, не те да не искат… другите не ги искат…. макар че чного ми се исща кокор да направи прословутия бюджет защото той е един от отговорните за тази каша…. та такаде….напънала се планината и родила мишка… хахахахааааа

    15:09 14.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Да това е така

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Но ти се поспри и помисли що пишеш. По стотици пъти едно и също. Повтаряш се. Мъчиш се да кажеш нещо но все НЕЩО НЕ ТИ ДОСТИГА. ТЪПО Е И СЕ ИЗЛАГАШ В ОМРАЗАТА СИ КЪМ ДРУГИТЕ.

    Коментиран от #23

    15:10 14.12.2025

  • 20 Промяна

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "пешо":

    ХАХАХАХАХА БЯХА ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ ОТ СОРОСНИ ОТ ШАРЛАТАНИЯ ОТ ЧЕРЕПИ ТЕЗИ ПРОТЕСТИРАХА БЕЗДЕЛНИЦИ НЕЗНАЕЩИ НАКЪДЕ СА С ГЛАВАТА

    Коментиран от #30

    15:11 14.12.2025

  • 21 Майора

    3 1 Отговор
    Божанов , ясно си личи че Партията на кеша и пудела с пачките няма кумова срама! Не стига че спечелиха предните избори чрез ала бала с машините на Мадуро , собственост на неин член , ами пак искат машинно гласуване! Спрете се шарлатани и мошеници , за нищо не ставате!

    15:12 14.12.2025

  • 22 Ппдб

    2 1 Отговор
    Дарете мазните си заплати на родината си украйна

    15:13 14.12.2025

  • 23 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Да това е така":

    АЗ НИКОГО НЕ МРАЗЯ ШАРЛАТАНИТЕ СЕЯТ ОМРАЗА ПЛАТЕНА РАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИТЕ ТУК ИМА МНОГО ТЕХНИ ПЛАТЕНИ ЕЛЕМЕНТАРНО Е А ТОВА КОЕТО КАЗВАМ Е АЛА БАЛАТА С ИЗМАМА СЪС СОРОСНИ СЪС ПРОКОПИ САБОТИРАХА ПРАВИТЕЛСТВОТО

    15:14 14.12.2025

  • 24 ококор

    2 1 Отговор
    нa пpoлeт пп-дб-тaтa cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и пaк щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    15:15 14.12.2025

  • 25 ПО ДОЛУ ТИ ПИСАХ ЩО СИ.

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    ТИ ВИНАГИ КАКТО И ТВОЯТ ТУУУЛУП ВСЕ ДРУГИ СА ВИ ВИНОВНИ. ТЕ КРАДАТ ТЕ УБИВАТ ТЕ БЕЗЧИНСТВАТ А ВИЕ СВЕТА ВОДА. МНОГО С ПЪТИ СТЕ ПО КОВАРНИ ЗЛИ ЛОШИ И КРАДЛИВИ МАНИПУЛАНТИ ОТ ТЯХ. ТЕ ГОДИНА ДВЕ ВИЕ 15 ГОДИНИ. ПОЗОР СТЕ.

    Коментиран от #29, #31

    15:15 14.12.2025

  • 26 Промяна

    2 1 Отговор
    АЗ НИКОГО НЕ МРАЗЯ ШАРЛАТАНИТЕ СЕЯТ ОМРАЗА ПЛАТЕНА РАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИТЕ ТУК ИМА МНОГО ТЕХНИ ПЛАТЕНИ ЕЛЕМЕНТАРНО Е А ТОВА КОЕТО КАЗВАМ Е АЛА БАЛАТА С ИЗМАМА СЪС СОРОСНИ СЪС ПРОКОПИ САБОТИРАХА ПРАВИТЕЛСТВОТО

    15:16 14.12.2025

  • 27 Суха съчка

    2 1 Отговор
    Без машини и ала бала с президента сте 10 процента признание на Киро.

    15:16 14.12.2025

  • 28 Отвратен

    2 0 Отговор
    То и на вас от ППДБ няма да ви се даде друга възможност защото сте същите нищожества!

    15:17 14.12.2025

  • 29 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "ПО ДОЛУ ТИ ПИСАХ ЩО СИ.":

    МНОГО СИСЕ ОБЪРКАЛ 5 ГОДИНИ ЗАСТОЙ 5 ГОДИНИ НИКАКВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ 5 ГОДИНИ АЛА БАЛА И СЕГА ПАК МАНИПУЛИРАТ ЛЪЖАТ КЛЕВЕТЯТ Е СТИГА ТОЛКОВА АСЕН ВАСИЛЕВ Е ОСЪДЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД

    15:18 14.12.2025

  • 30 И ВНИМАВАЙ..

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    Израза думата череп е противопоказна и коварна. Айде успокой се и оди бери ЛАЙКА. УСПОКОЯВА.

    Коментиран от #33

    15:20 14.12.2025

  • 31 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "ПО ДОЛУ ТИ ПИСАХ ЩО СИ.":

    5 ГОДИНИ ТЕЗИ ПРЕВЪРНАХА ИЗБОРИТЕ В СВОЙ СОБСТВЕН БИЗНЕС А КОЛКОТО ДО БОРИСОВ РОЗОВИЯТ ДА НЕ Е ЗАСЛАБНАЛ ХАХАХАХА ПО КИЛОГРАМИ ЛИ ЩЕ СЕОБИЖДАМЕ ЗАЩО

    15:20 14.12.2025

  • 32 Мда

    1 0 Отговор
    На вас също Божанков! При вас едни пари изчезнаха, вече купуваме газ чрез ваши посредници, Денкофф започна да пълни страната с мигранти, то бяха пачки, митници, пудели, мазни кафета, декларации с невярно съдържание и още каквото се сетиш!
    Тива, че се опитвате да излъжете младите си е за тяхна сметка, която идва след 29 дена!

    15:21 14.12.2025

  • 33 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "И ВНИМАВАЙ..":

    ШАРЛАТАНСКИ ИЗМАМНИЦИ СЪС ПЛАТЕНИ МЕТЕЖИ САБОТИРАХА ПРАВИТЕЛСТВОТО СЪС ИЗМАМИ КОЙ ЗАКРИ СПЕЦ СЪД КЪДЕ СА ДЕЛАТА НА ОЛИГАРСИТЕ ХАХАХАХАХА БЕЗНАКАЗАНИ ШАРЛАТАНСКИ ИЗМАМНИЦИ

    15:23 14.12.2025

  • 34 Мда

    1 0 Отговор
    Най- големите продажници сте вие, затова сте Продай България!
    Ти , Свирчев, Гнома, Белобрадова сте гнусни и миризливи! Носите мизерия и смрад!

    15:24 14.12.2025

