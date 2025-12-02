Новини
България »
Медицински хеликоптер транспортира млад мъж за спешна мозъчна операция

2 Декември, 2025 14:06 1 160 11

  • медицински хеликоптер-
  • транспорт

Пациентът е с аневризма в мозъка и в болница "Света Анна"

Медицински хеликоптер транспортира млад мъж за спешна мозъчна операция - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Медицинският хеликптер транспортира млад мъж от болницата в Благоевград до столично лечебно заведение за операция, съобщи "24 часа".

Въздушната линейка кацна на стадиона в Благоевград около 11 часа, въпреки гъстата мъгла.

Пациентът е с аневризма в мозъка и в болница "Света Анна" в София ще му бъде направена ендоваскуларна операция.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ДРУГО Е КАТО ИМА ВЕРТОЛЕТИ...

    14:08 02.12.2025

  • 2 Тоя или е

    3 2 Отговор
    Чифутин или украинец.
    Линейката е забранена за българи

    14:11 02.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Безпристрастен

    7 1 Отговор
    Господ с него.Да му помогне!

    14:18 02.12.2025

  • 5 гордея се

    3 0 Отговор
    До обяд направих 35 метра заварки , а за деня ще направя общо 50 !!! Ама нали за това ми плащат !

    14:27 02.12.2025

  • 6 Лекар

    3 3 Отговор
    Още един победител от лотарията на файзер.. допреди 5 години беше невъзможно човек под 50 да има аневризма брояха се на пръсти случаите в целия свят

    Коментиран от #7, #10

    14:38 02.12.2025

  • 7 Директора👨‍✈️

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лекар":

    А сега каква е статистиката, официалната, ако може и има изобщо такава?

    14:46 02.12.2025

  • 8 Град Симитли

    0 1 Отговор
    Дано се оправи, човека и да престане да повтаря мантрата:
    "Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС."

    14:48 02.12.2025

  • 9 Дано

    1 0 Отговор
    има късмет и лекарите успех .

    15:05 02.12.2025

  • 10 1346

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лекар":

    Ти си доктор, колкото аз съм батман! Мозъчната аневризма няма пряка връзка с възрастта, но според статистиката основно са засегнати хора между 30 и 60 годишна възраст. По принцип сте си тъпи парчета анти-ваксърите, но ти си от ярките случаи. PS Дано се оправи човекът, защото смъртността както и вероятността за трайни увреждания след това са доста сериозни.

    Коментиран от #11

    15:17 02.12.2025

  • 11 От Гугъл

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "1346":

    го извади , а ? Мо та мо !

    15:48 02.12.2025

