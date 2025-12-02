Медицински хеликоптер транспортира млад мъж за спешна мозъчна операция

Медицинският хеликптер транспортира млад мъж от болницата в Благоевград до столично лечебно заведение за операция, съобщи "24 часа".
Въздушната линейка кацна на стадиона в Благоевград около 11 часа, въпреки гъстата мъгла.
Пациентът е с аневризма в мозъка и в болница "Света Анна" в София ще му бъде направена ендоваскуларна операция.
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
14:08 02.12.2025
2 Тоя или е
Линейката е забранена за българи
14:11 02.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Безпристрастен
14:18 02.12.2025
5 гордея се
14:27 02.12.2025
6 Лекар
Коментиран от #7, #10
14:38 02.12.2025
7 Директора👨✈️
До коментар #6 от "Лекар":А сега каква е статистиката, официалната, ако може и има изобщо такава?
14:46 02.12.2025
8 Град Симитли
"Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС."
14:48 02.12.2025
9 Дано
15:05 02.12.2025
10 1346
До коментар #6 от "Лекар":Ти си доктор, колкото аз съм батман! Мозъчната аневризма няма пряка връзка с възрастта, но според статистиката основно са засегнати хора между 30 и 60 годишна възраст. По принцип сте си тъпи парчета анти-ваксърите, но ти си от ярките случаи. PS Дано се оправи човекът, защото смъртността както и вероятността за трайни увреждания след това са доста сериозни.
Коментиран от #11
15:17 02.12.2025
11 От Гугъл
До коментар #10 от "1346":го извади , а ? Мо та мо !
15:48 02.12.2025