Антон Кутев: Ако има добро управление, цените на горивата няма да се вдигнат

Антон Кутев: Ако има добро управление, цените на горивата няма да се вдигнат

16 Ноември, 2025 09:40 447 10

По думите му САЩ и Великобритания едва ли са били запознати, че за особен управител на „Лукойл България“ се готви Румен Спецов – те просто са одобрили самата идея за назначаването на такъв

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В ефира на „Събуди се“ бившият член на БСП Антон Кутев коментира американските санкции срещу руската „Лукойл“, дерогацията за горивата у нас и политическата ситуация в страната. Според него България има реален шанс да запази цените на горивата стабилни, въпреки международния натиск.

„Имаме всички шансове цените да не се вдигнат. Ако има добро управление, те няма да се повишат“, заяви Кутев. По думите му САЩ и Великобритания едва ли са били запознати, че за особен управител на „Лукойл България“ се готви Румен Спецов – те просто са одобрили самата идея за назначаването на такъв.

Кутев критикува парламента, че дебатът за бюджета е останал на втори план за сметка на ограничаването на правомощията на президента.

„Хем очакваме президентът да ни спаси от мафията, хем му режем правомощията“, коментира той и добави, че в България съществуват „криминални елити“, а голяма част от хората, определящи политиката, имат „криминални зависимости“.

Според Кутев президентът Румен Радев остава една от най-одобряваните фигури в държавата. „Той е в края на втория си мандат и има около 50% подкрепа. Но ние не очакваме да е просто успешен президент, а да ни спаси от мафията. А това е невъзможно, когато правомощията му са орязани“, посочи той.

Кутев беше остър към работата на главния прокурор: „Ако главният прокурор си върши работата, криминалните елити ще изчезнат за една седмица и България ще бъде различна.“

Той подчерта, че настоящият главен прокурор е „нелегитимен“, а два от върховните съдилища в България са потвърдили това.

Според Кутев партия ГЕРБ вече не желае да бъде част от управлението, но няма да го събори, защото „знаят, че ако го направят, на власт идва президентът“.

Той е категоричен, че Радев няма нужда от предварително подготвена партия, за да спечели избори: „Ако има избори – ще ги спечели.“


  • 1 Мда

    2 1 Отговор
    нали затова ще има скоро "Бензиностанции за хората"!

    09:42 16.11.2025

  • 2 Ахахахахаха...

    1 0 Отговор
    ....ахахахахах, мбухахахаха, ахахахаха, пхахахахахах -> от живял съзнателен живот през 1998-ма година!

    09:42 16.11.2025

  • 3 Кут кут кут кут

    2 1 Отговор
    Из ме кяр да има!

    09:45 16.11.2025

  • 4 Глупотевини

    5 1 Отговор
    изтропал пак .

    09:50 16.11.2025

  • 5 Оги

    1 2 Отговор
    Вече е късно, Тонка. Мафията имаше достатъчно време да създаде необходимите закони и да се узакони. Държавни структури у всичко е част от мафията. Ще се сменят само клановете (партии, коалиции и т.н.), но държавното управление по своему ще бъде винаги мафиотско. Манталитетът ни е такъв.

    09:50 16.11.2025

  • 6 Промяна

    2 1 Отговор
    ДИЗЕЛ И БЕНЗИН ПО 2.52 ЛВ.А ПРЕДИ 3 ГОДИНИ И ПОЛОВИНА ПРИ ШАРЛАТАНИТЕ 3,45 ЛВ. БРАВО НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ЛИДЕРИ НА БЪЛГАРИЯ

    10:01 16.11.2025

  • 7 да,спаситлят

    2 0 Отговор
    на нацията е на стартова позиция - „Хем очакваме президентът да ни спаси от мафията, хем му режем правомощията“, коментира той и добави, че в България съществуват „криминални елити“, а голяма част от хората, определящи политиката, имат „криминални зависимости“. интересно кой толкова го очаква да спасява нацията и как на практика ще стане, след като основната финансова подкрепа за спасителя идва точно от тези общности, както вече видяхме в извън гранините им сбирки, което даже не се крие толкова

    10:04 16.11.2025

  • 8 Тото 1 и Тото 2

    0 1 Отговор
    Трябва да се пълнят търбусите на двамата Шишк0вци ли ?

    10:06 16.11.2025

  • 9 СлънчогледкА

    0 1 Отговор
    Сега вече да очакваме ли Бойко да върне този 1 лев от цената на горивото , който отивал в нечий чужд джоб ли ?
    Хайде да го видимЕ !

    10:08 16.11.2025

  • 10 дебеЛ Лебед

    0 0 Отговор
    На кого да благодарим за тази отсрочка ? На Бойко , на Росен , на магнит Шиши , на Доналд , на Господ , който дошъл отгоре и казал Ту тууууу ли......?

    10:10 16.11.2025

