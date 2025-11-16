Радослав Рибарски за "Лукойл": Ситуацията е бясна

Румен Спецов е одобрен от властите в САЩ. Това стана ясно от коментара пред бТВ на Радослав Рибарски от ПП-ДБ като поясни, че така твърдят управляващите.
Не трябва да се осланяме само на получената дерогация, съветва депутатът. Трябва да се минимизират транзакционните рискове, допълни той. Рибарски очаква да бъдат продадени чуждестранните активи на Лукойл. Рискът у нас идва заради неограничените правомощия на особения управител.
Депутатът не вярва, че законодателството за Лукойл е съгласувано със САЩ, защото в зала законът, приет за 36 секунди от енергийна комисия е пренаписан. Ситуацията е бясна, изтъкна Рибарски.
По думите му бюджетите на Асен Василев са ни придвижили към Еврозоната. Според него иновация на ГЕРБ е бюджетът вместо да се обсъжда започва с обвинения към Асен Василев. ПП ще предложат редуциране на разходите в бюджета между двете четения, като от излишни харчове могат да се спестят до 1,8 милиарда лева.
Излишните щатове в администрацията могат да се съкратят, по мнението му. Не може само Асен Василев да е виновен за бюджета, категоричен бе Рибарски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
Коментиран от #7, #14
10:29 16.11.2025
2 Лошо е
Коментиран от #3
10:29 16.11.2025
3 Не ти се получава
До коментар #2 от "Лошо е":Сравнението!
Коза, виждал ли си?
10:32 16.11.2025
4 Усмихнат
Коментиран от #10
10:37 16.11.2025
5 Вече
10:37 16.11.2025
6 Дедо ви...
Коментиран от #13
10:38 16.11.2025
7 Даа!
До коментар #1 от "Сандо":Малка корекция: Не само от щатската администрация. Вероятно сте чули,че сме получили" благословията," буквално написано като " Съгласие" и на британците.По точна диагноза,че сме на къс повод като държава,от англосаксите няма.
10:41 16.11.2025
8 Новичок
10:45 16.11.2025
9 Луд
10:46 16.11.2025
10 Вдигат таратанци
До коментар #4 от "Усмихнат":Къде го дигат , аз виждам все повече хора , които го плюят . Ако Радев има рейтинг , то той не се дължи на злобният Мунчо , Злобюл . Нека се пробва на избори , да го видим що за л@..о е , но да не забравя , че за него гласува и ДПС - НН , които едва ли ще направят повече тая грешка .А асен Василев , че си е виновен е неоспорим факт , но ти едва ли ще го разбереш , не си заслужават човек да си губи времето.
10:53 16.11.2025
11 До сега
Обаче, няма световна конспирация!
10:55 16.11.2025
12 Да, така е
11:02 16.11.2025
13 Хаха
До коментар #6 от "Дедо ви...":Така....
И тия 1 900 000 "работещи" какво правят по въпроса са повишаването на собствените си доходи, щото сме в "клуба на богатите" от 01.01.26 г.!? Протестират пред работодателите си - назначени бизнесмени, чужди банки, концесионери и т.н., направиха синдикати, професионални сдружения или какво.... Решиха, че им "пречан" работещите в бюджетни организации и насочиха протеста си срещу тях!? "ВЕрват", че утре ако съкратят работещите в бюджета, техните работодатели "моментално" ще им "вдигнат" заплатите... Това сериозно ли го мислят!?!
11:41 16.11.2025
14 Хасковски каунь
До коментар #1 от "Сандо":Не си прав Сандьо ! Такава държава не е държава.
11:49 16.11.2025