Радослав Рибарски за "Лукойл": Ситуацията е бясна

Радослав Рибарски за "Лукойл": Ситуацията е бясна

16 Ноември, 2025 10:21

  • радослав рибарски-
  • лукойл-
  • бюджет

ПП ще предложат редуциране на разходите в бюджета между двете четения, като от излишни харчове могат да се спестят до 1,8 милиарда лева

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румен Спецов е одобрен от властите в САЩ. Това стана ясно от коментара пред бТВ на Радослав Рибарски от ПП-ДБ като поясни, че така твърдят управляващите.

Не трябва да се осланяме само на получената дерогация, съветва депутатът. Трябва да се минимизират транзакционните рискове, допълни той. Рибарски очаква да бъдат продадени чуждестранните активи на Лукойл. Рискът у нас идва заради неограничените правомощия на особения управител.

Депутатът не вярва, че законодателството за Лукойл е съгласувано със САЩ, защото в зала законът, приет за 36 секунди от енергийна комисия е пренаписан. Ситуацията е бясна, изтъкна Рибарски.

По думите му бюджетите на Асен Василев са ни придвижили към Еврозоната. Според него иновация на ГЕРБ е бюджетът вместо да се обсъжда започва с обвинения към Асен Василев. ПП ще предложат редуциране на разходите в бюджета между двете четения, като от излишни харчове могат да се спестят до 1,8 милиарда лева.

Излишните щатове в администрацията могат да се съкратят, по мнението му. Не може само Асен Василев да е виновен за бюджета, категоричен бе Рибарски.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    24 2 Отговор
    Какви ли не хорица дни наред се изказват за ситуацията.Но поне едно би трябвало да е станало ясно:Каквото кажат от САЩ,това ще стане!Някои хора наричат такива държави колонии.

    Коментиран от #7, #14

    10:29 16.11.2025

  • 2 Лошо е

    13 2 Отговор
    когато от кон се качиш на коза!

    Коментиран от #3

    10:29 16.11.2025

  • 3 Не ти се получава

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Лошо е":

    Сравнението!
    Коза, виждал ли си?

    10:32 16.11.2025

  • 4 Усмихнат

    14 3 Отговор
    На гербавите за всички безобразия, които правят все А.Василев им е виновен. И едва ли не годишните времена и Роналд Рейгън. Най добре е всички да ги зарежат да довършат глупостите си и сами да хвърлят кърпата. Така и ще стане. И не им достига акълчето, че с това си поведение непрекъснато вдигат рейтинга на Радев, който вече е над 50 процента.

    Коментиран от #10

    10:37 16.11.2025

  • 5 Вече

    10 1 Отговор
    Никой не ви бръсне за слива.Можете да си скимтите колкото искате.

    10:37 16.11.2025

  • 6 Дедо ви...

    17 1 Отговор
    Много точно. 588 000 държавни хрантутници, 800 000 телкаджии - болна нация и едва 1 900 000 работещи

    Коментиран от #13

    10:38 16.11.2025

  • 7 Даа!

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    Малка корекция: Не само от щатската администрация. Вероятно сте чули,че сме получили" благословията," буквално написано като " Съгласие" и на британците.По точна диагноза,че сме на къс повод като държава,от англосаксите няма.

    10:41 16.11.2025

  • 8 Новичок

    6 0 Отговор
    И Беба е "Бясна" ...

    10:45 16.11.2025

  • 9 Луд

    4 3 Отговор
    Ако трябва да плащаме на собствениците милиарди което ще стане ситуацията ще изглежда като ревът и кюфтето.Стара поговорка ,,Девет пъти мери един път режи.Хаиде давали на око не е добра идея.

    10:46 16.11.2025

  • 10 Вдигат таратанци

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Усмихнат":

    Къде го дигат , аз виждам все повече хора , които го плюят . Ако Радев има рейтинг , то той не се дължи на злобният Мунчо , Злобюл . Нека се пробва на избори , да го видим що за л@..о е , но да не забравя , че за него гласува и ДПС - НН , които едва ли ще направят повече тая грешка .А асен Василев , че си е виновен е неоспорим факт , но ти едва ли ще го разбереш , не си заслужават човек да си губи времето.

    10:53 16.11.2025

  • 11 До сега

    5 1 Отговор
    Нарежданията, какво да правят управляващите, идваха от ес и те имаха няяякакво оправдание. Сега, обаче, ни заповядват сащ и нашите уж управници ще си счупят краката да бързат да угодят! Защо, бе, какви са ви тия, че да ви нареждат?!? Или, викате, и зад тия и зад ония, все едни и същи се крият!
    Обаче, няма световна конспирация!

    10:55 16.11.2025

  • 12 Да, така е

    3 3 Отговор
    ППДБ и пРезидента са бесни, че не им се получиха манипулациите и никой не вярва на лъжите им. Аут сте, на бунището ви е мястото

    11:02 16.11.2025

  • 13 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дедо ви...":

    Така....
    И тия 1 900 000 "работещи" какво правят по въпроса са повишаването на собствените си доходи, щото сме в "клуба на богатите" от 01.01.26 г.!? Протестират пред работодателите си - назначени бизнесмени, чужди банки, концесионери и т.н., направиха синдикати, професионални сдружения или какво.... Решиха, че им "пречан" работещите в бюджетни организации и насочиха протеста си срещу тях!? "ВЕрват", че утре ако съкратят работещите в бюджета, техните работодатели "моментално" ще им "вдигнат" заплатите... Това сериозно ли го мислят!?!

    11:41 16.11.2025

  • 14 Хасковски каунь

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    Не си прав Сандьо ! Такава държава не е държава.

    11:49 16.11.2025

