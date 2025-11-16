Радослав Рибарски за "Лукойл": Ситуацията е бясна

Румен Спецов е одобрен от властите в САЩ. Това стана ясно от коментара пред бТВ на Радослав Рибарски от ПП-ДБ като поясни, че така твърдят управляващите.

Не трябва да се осланяме само на получената дерогация, съветва депутатът. Трябва да се минимизират транзакционните рискове, допълни той. Рибарски очаква да бъдат продадени чуждестранните активи на Лукойл. Рискът у нас идва заради неограничените правомощия на особения управител.

Депутатът не вярва, че законодателството за Лукойл е съгласувано със САЩ, защото в зала законът, приет за 36 секунди от енергийна комисия е пренаписан. Ситуацията е бясна, изтъкна Рибарски.

По думите му бюджетите на Асен Василев са ни придвижили към Еврозоната. Според него иновация на ГЕРБ е бюджетът вместо да се обсъжда започва с обвинения към Асен Василев. ПП ще предложат редуциране на разходите в бюджета между двете четения, като от излишни харчове могат да се спестят до 1,8 милиарда лева.

Излишните щатове в администрацията могат да се съкратят, по мнението му. Не може само Асен Василев да е виновен за бюджета, категоричен бе Рибарски.