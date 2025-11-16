Божанов: Бюджет 2026 просто харчи. Той взема от работещите, от бизнеса и налива в силовите структури

Този бюджет дори не е социален, а повече е преразпределение от държавата, но когато тя е с високи нива на корупция, тогава това преразпределение е неефективно - в добрия случай и изцяло корупционно - в лошия, в който всъщност се намираме. Това каза в ефира на БНР съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов.

Той определи Бюджет 2026 като много лош: Този бюджет просто харчи. Той взема от работещите, взема от тези, които се осигуряват, взема от бизнеса и ги налива в касичките и в силовите структури, чиито заплати се увеличават значително.

В последните два бюджета - когато управлението е на настоящия кабинет "Желязков" - има ръст на процента преразпределение от БВП до 46%, което е изключително тревожно и води до скорошен сблъсък с айсберга, коментира той.

Бюджетът за следващата година не е на ГЕРБ, не е и на БСП, нито на ИТН, това е бюджетът на Делян Пеевски, смята Божанов, като уточни, че първите, които са излезли да защитават Бюджет 2026, са били лидерът на "ДПС-Ново начало" и депутатът от тази парламентарна група - Йордан Цонев.

Той припомни, че още през септември са изпратили на финансовия министър Теменужка Петкова предложения за десни мерки, които обаче не са били включени при изготвянето на държавната план-сметка за догодина: "Те не бяха приети, разбира се, но ние ще ги предложим отново между първо и второ четене на бюджета в парламента. Предлагахме около 30-ина мерки - сред тях са тавани на бонусите в публичния сектор, частните болници да правят търгове, гражданите да получават уведомления при хоспитализация, за да се хванат фиктивните хоспитализации. За системата на ТЕЛК също сме предложили механизъм чрез дигитализация и оценка на риска да не се стига до фрапиращи случаи. Бюджетът за хора с увреждания е 4 млрд. лева и те не стигат до хората с увреждания, а до хора, които искат да си имат паркоместа или да си имат някакъв допълнителен доход, без да имат някакви увреждания. Ако искат да кажат, че бюджетът е социален, да направят реформа там".

Румен Спецов не отговаря на критериите в закона за това да бъде особен управител на "Лукойл", категоричен беше депутатът от ПП-ДБ и коментира: "Това да си бил данъчен и да си проверявал "Лукойл" няма нищо общо с опит в петролната индустрия. Но така си го гласуваха, че дори да противоречи на закона - не може да се обжалва".

Според него временно позитивният резултат е, че има изключение и рафинерията ще може да работи в следващите 5 месеца, но са били допуснати много грешки в процеса, защото и по действащия закон, който по предложение на ДБ е приет през 2023 г., е можело да бъде назначен особен управител много по-рано:

"В тия 5 месеца трябва да се ограничат финансовите потоци към Русия, каквато е целта на санкциите - да се ограничат парите за финансиране на войната. Крайната цел е да бъде продадена рафинерията и всички други активи на западен инвеститор, който не носи стратегически увреждащо влияние, каквото носи всеки руски актив в България. ... Има рискове от подхода, който избраха управляващите".