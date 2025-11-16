Новини
България »
Никола Стоянов: Все още не можем да бъдем спокойни за цените на горивата

Никола Стоянов: Все още не можем да бъдем спокойни за цените на горивата

16 Ноември, 2025 17:16 547 17

  • никола стоянов-
  • цени-
  • горива

Тепърва ще трябва особеният управител и неговият екип да покажат, че наистина могат да управляват тази рафинерия по начин, по който цените да могат да се запазят.

Никола Стоянов: Все още не можем да бъдем спокойни за цените на горивата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все още не можем да бъдем спокойни за цените на горивата. Това заяви в студиото на "Брюксел 1" по Bulgaria ON AIR бившият служебен министър на икономиката Никола Стоянов.

"Тепърва ще трябва особеният управител и неговият екип да покажат, че наистина могат да управляват тази рафинерия по начин, по който цените да могат да се запазят. Това, че има особен управител не гарантира само по себе си, че безпрепятствено ще продължи дейността на рафинерията. Могат да го закъсат и с доставките, и с преработката, и в производствен план, и с дистрибуцията", посочи Стоянов.

Той все пак изрази надежда, че шестмесечната дерогация, дадена ни от САЩ, ще гарантира работата на рафинерията.

"Оттук нататък обаче не е решен въпросът и предстоят тепърва трудности. Все пак това е един екип, който от много години я е управлявал и е опитен, и т.н. Сега нови хора ще влязат. Не е лесно със сигурност такова предприятие да се управлява и се надявам, че няма да има някакъв сериозен срив в работата. Пожелавам им успех. Това назначение не ме уверява, че със сигурност нещата ще вървят добре", коментира още специалистът по повод назначаването на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл".

Той прогнозира, че идеята е да се смени собствеността на тези активи.

"За нас е важно да дойде собственик, който да оперира рафинерията по професионален начин и тя да продължи да допринася за нашия бюджет, за заетостта в България и за спокойствието на цените на горивата", заключи бившият министър.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 3 Отговор
    Така е при васалните правителства, зависими от всякакви външни фактори. Наричат го достойно членство на алианса.

    Коментиран от #6

    17:25 16.11.2025

  • 2 вижда се

    8 2 Отговор
    Всичко политици са полудели да си топнат крадливите ръце в нефта на Лукойл !!

    Коментиран от #7

    17:28 16.11.2025

  • 3 Кукувица

    6 1 Отговор
    Така правим в чуждите гнезда-ку-ку, ку-ку... докато ни изгонят в раните..

    17:32 16.11.2025

  • 4 Моарейн

    5 2 Отговор
    А, спокойни сме, спокойни сме. Изобщо не се съмняваме накъде ще тръгнат цените на горивата и на всичко останало. Все по-високи ще са, но няма да се плашите. Ние сме в клуба на богатите и освен това сме правоверни евроатлантици, така че колкото по-високи са цените, толкова по-голямо е благосъстоянието ни.

    Коментиран от #15

    17:41 16.11.2025

  • 5 Тома

    6 0 Отговор
    Защо бе батко.Нали казахте че горива има

    17:43 16.11.2025

  • 6 Путинистче идиотче

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Спецове ша спре милиардите за Путин от Лукойл....дъртия сатрап ша удари бутилка водка за утеха....литровка.

    17:51 16.11.2025

  • 7 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "вижда се":

    Ние дебнем кат хиени за Лукойл.....

    17:52 16.11.2025

  • 8 Искрен Шпецов от Петроло-партизани

    3 0 Отговор
    Разбира се, че не сме спокойни ! Знае ли се утре колко ще се наведат трите прасенца ...

    Коментиран от #10

    17:57 16.11.2025

  • 9 Лукойл ша го ЗАПОРИРАМЕ

    0 2 Отговор
    Милиардите за Путин ша спрат.....

    17:58 16.11.2025

  • 10 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Искрен Шпецов от Петроло-партизани":

    И ние са тюхкаме....ша има ли некое милиардче от лукойла за нас.

    17:59 16.11.2025

  • 11 Какви глупости за спокойствие говорите

    2 0 Отговор
    Те вече скочиха с няколко процента и все пак в бензиностанциите на Лукойл качествени горива са на по-ниска цена. Представете си ако ги затворят какво ще стане. Тук не става въпрос за някакви измислени където цената е прекалено ниска но качеството е отвратително като на infinity в стопанския двор. А ако имаш и Лукойл карта нещата са едно към едно.

    Коментиран от #13

    18:01 16.11.2025

  • 12 В целия ЕС

    0 3 Отговор
    Спират милиардите за Путин от рафинериите на Лукойл....
    Кремъл в тих ужас.

    Коментиран от #17

    18:01 16.11.2025

  • 13 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Какви глупости за спокойствие говорите":

    Кой ша затваря Лукойл бре.....ти не си добре....ша резнат милиардите за дъртака кремълски

    Коментиран от #16

    18:02 16.11.2025

  • 14 КРИМ

    2 0 Отговор
    Е РУСКИ
    И НЕФТОХИМА Е РУСКИ.

    18:04 16.11.2025

  • 15 Няма да станат народни

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Моарейн":

    Само при ППДБиСЛУЖЕБНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА цените бяха народни 320 за литър Тези крадят и цената 238лв Защото народа е обеднял и цените падат А Когато народа беше богат и щаслив 320

    18:11 16.11.2025

  • 16 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Я пъ тоа":

    Годишните приходи на Бургаската рафинерия са едва 3% от тези на целият Лукойл.
    Дали мисълта за "тихият ужас" в Москва ще те топли, докато се редиш на опашка за дизел в Тъпчилещово?

    18:15 16.11.2025

  • 17 Минаващ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "В целия ЕС":

    Какви милиарди за Путин спираш?
    Направи си труда да видиш кои са акционерите, каква част от тях са руснаци и тогава пишете какво и къде ще спират.
    За съжаление играта е съвсем различна и тепърва ще ядем дървото

    18:41 16.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове