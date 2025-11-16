Никола Стоянов: Все още не можем да бъдем спокойни за цените на горивата

Все още не можем да бъдем спокойни за цените на горивата. Това заяви в студиото на "Брюксел 1" по Bulgaria ON AIR бившият служебен министър на икономиката Никола Стоянов.
"Тепърва ще трябва особеният управител и неговият екип да покажат, че наистина могат да управляват тази рафинерия по начин, по който цените да могат да се запазят. Това, че има особен управител не гарантира само по себе си, че безпрепятствено ще продължи дейността на рафинерията. Могат да го закъсат и с доставките, и с преработката, и в производствен план, и с дистрибуцията", посочи Стоянов.
Той все пак изрази надежда, че шестмесечната дерогация, дадена ни от САЩ, ще гарантира работата на рафинерията.
"Оттук нататък обаче не е решен въпросът и предстоят тепърва трудности. Все пак това е един екип, който от много години я е управлявал и е опитен, и т.н. Сега нови хора ще влязат. Не е лесно със сигурност такова предприятие да се управлява и се надявам, че няма да има някакъв сериозен срив в работата. Пожелавам им успех. Това назначение не ме уверява, че със сигурност нещата ще вървят добре", коментира още специалистът по повод назначаването на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл".
Той прогнозира, че идеята е да се смени собствеността на тези активи.
"За нас е важно да дойде собственик, който да оперира рафинерията по професионален начин и тя да продължи да допринася за нашия бюджет, за заетостта в България и за спокойствието на цените на горивата", заключи бившият министър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #6
17:25 16.11.2025
2 вижда се
Коментиран от #7
17:28 16.11.2025
3 Кукувица
17:32 16.11.2025
4 Моарейн
Коментиран от #15
17:41 16.11.2025
5 Тома
17:43 16.11.2025
6 Путинистче идиотче
До коментар #1 от "Гост":Спецове ша спре милиардите за Путин от Лукойл....дъртия сатрап ша удари бутилка водка за утеха....литровка.
17:51 16.11.2025
7 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #2 от "вижда се":Ние дебнем кат хиени за Лукойл.....
17:52 16.11.2025
8 Искрен Шпецов от Петроло-партизани
Коментиран от #10
17:57 16.11.2025
9 Лукойл ша го ЗАПОРИРАМЕ
17:58 16.11.2025
10 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #8 от "Искрен Шпецов от Петроло-партизани":И ние са тюхкаме....ша има ли некое милиардче от лукойла за нас.
17:59 16.11.2025
11 Какви глупости за спокойствие говорите
Коментиран от #13
18:01 16.11.2025
12 В целия ЕС
Кремъл в тих ужас.
Коментиран от #17
18:01 16.11.2025
13 Я пъ тоа
До коментар #11 от "Какви глупости за спокойствие говорите":Кой ша затваря Лукойл бре.....ти не си добре....ша резнат милиардите за дъртака кремълски
Коментиран от #16
18:02 16.11.2025
14 КРИМ
И НЕФТОХИМА Е РУСКИ.
18:04 16.11.2025
15 Няма да станат народни
До коментар #4 от "Моарейн":Само при ППДБиСЛУЖЕБНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА цените бяха народни 320 за литър Тези крадят и цената 238лв Защото народа е обеднял и цените падат А Когато народа беше богат и щаслив 320
18:11 16.11.2025
16 Интересно
До коментар #13 от "Я пъ тоа":Годишните приходи на Бургаската рафинерия са едва 3% от тези на целият Лукойл.
Дали мисълта за "тихият ужас" в Москва ще те топли, докато се редиш на опашка за дизел в Тъпчилещово?
18:15 16.11.2025
17 Минаващ
До коментар #12 от "В целия ЕС":Какви милиарди за Путин спираш?
Направи си труда да видиш кои са акционерите, каква част от тях са руснаци и тогава пишете какво и къде ще спират.
За съжаление играта е съвсем различна и тепърва ще ядем дървото
18:41 16.11.2025