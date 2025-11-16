Спасяват 4 деца, качили се в изоставена сграда в София

Нов случай на деца, качили се в изоставена сграда.

Четирима тийнеджъри са влезли в изоставена сграда на кръстовището на улиците "Любляна" и "Никола Петков" в столичния квартал "Овча купел".

По данни на МВР става въпрос за 2 момичета и 2 момчета.

На място има екип на пожарната, които се опитват да свалят децата.

По първоначални данни едното е на 14 г., а останалите са на 12 г., предаде Нова телевизия.