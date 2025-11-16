Спасяват 4 деца, качили се в изоставена сграда в София

Нов случай на деца, качили се в изоставена сграда.
Четирима тийнеджъри са влезли в изоставена сграда на кръстовището на улиците "Любляна" и "Никола Петков" в столичния квартал "Овча купел".
По данни на МВР става въпрос за 2 момичета и 2 момчета.
На място има екип на пожарната, които се опитват да свалят децата.
По първоначални данни едното е на 14 г., а останалите са на 12 г., предаде Нова телевизия.
1 Прокурор
17:45 16.11.2025
2 родител
17:45 16.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ООрана държава
Коментиран от #7
17:59 16.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 зомби нация
18:18 16.11.2025
7 Ироничен
До коментар #4 от "ООрана държава":"Да вдигнете запалтиге на даскалите "
Като гледам как пишеш, крайно време е. Даже точка няма.
18:20 16.11.2025
8 Ироничен
18:23 16.11.2025
18:23 16.11.2025
9 Милен
18:26 16.11.2025