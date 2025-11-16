Новини
Светослав Бенчев: България никога не е имала проблем с обемите на гориво

16 Ноември, 2025 17:53 600 24

  • светослав бенчев-
  • горива-
  • цени

Похвално е, че българското правителство свърши своята работа и в крайна сметка няма да се създават трусове на пазара на горива. Какво ще стане оттук насетне - аз не мисля, че зависи особено много от това, което се случва в България

Светослав Бенчев: България никога не е имала проблем с обемите на гориво - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нещата с "Лукойл" се развиват добре. Това заяви в предаването "Брюксел 1" по Bulgaria ON AIR Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация.

"Похвално е, че българското правителство свърши своята работа и в крайна сметка няма да се създават трусове на пазара на горива. Какво ще стане оттук насетне - аз не мисля, че зависи особено много от това, което се случва в България", добави той.

По отношение на цените на горивата той посочи,чу са леко нагоре - с около 4-5 стотинки над средната цена на бензина, 7-9 стотинки на дизела.

"Но това са нормални неща, защото все пак и петролът поскъпна преди няколко дни. Сега пак е в низходящ тренд, така че ще бъде отразено и това, когато е постоянен този тренд", прогнозира специалистът пред Bulgaria ON AIR. Бенчев определи като добър избора на директора на НАП Румен Спецов за особен управител на "Лукойл".

"Той не е човек, който изобщо не познава сектора. Ние, като петролна асоциация, сме работили по различни теми с него. Той знае за какво става въпрос и за тази задача - да следи парични потоци евентуални, които биха отишли към Русия, мисля, че той е сравнително добър избор от страна на правителството, да не кажа доста добър", подчерта Бенчев пред Bulgaria ON AIR.

Той заключи, че никога не сме имали проблем с обемите на горивата - нито оперативни, нито със запасите в известна степен.

"Проблемът при евентуалните санкции, ако бяха влезли в сила, щеше да е проблем с банковите транзакции. Количества горива в страната има", увери Бенчев.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    5 1 Отговор
    е па сега ще има проблеми със новите ни брата краварите

    Коментиран от #10

    17:55 16.11.2025

  • 2 Лукойл

    6 1 Отговор
    Е,сега вече е време да имате проблеми с горивата

    17:56 16.11.2025

  • 3 КТБ,БУЛГАРТАБАК сега Нефтохим

    6 1 Отговор
    Присвоява си ги и хич не му пука ! Държавата си е негова ! Пейте робини таз тъжна песен!

    Коментиран от #19

    17:57 16.11.2025

  • 4 обективен

    6 1 Отговор
    Каквото ви каже Бай Дончо - това ще правите , защото политиците ни са пионки !!! Милиарди още ще измъкне от българските роби които се контролират от мафията !!

    Коментиран от #14

    17:57 16.11.2025

  • 5 Хеми значи бензин

    1 3 Отговор
    Нали сте руски чодлоги бе гьоферени затова и литъра е 2.60 а у Сащ 80 цнта галона

    Коментиран от #8

    17:57 16.11.2025

  • 6 Главното Д Шиши

    4 0 Отговор
    Национализира за себе си всичко каквото пожела !
    Платихме 5 милиарда за КТБ а той си взе акнивите, загубихме милиарди от Булгартабак сега ще платим МИЛИАРДИ за конфискацията на ЛукойлНефтохим

    18:00 16.11.2025

  • 7 Русенец

    3 0 Отговор
    Да, дори по времето на купонната система.
    От къде ги намирате такива?

    Коментиран от #13

    18:04 16.11.2025

  • 8 Русенец

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хеми значи бензин":

    Не галонът, а литърът е $0,89 в САЩ.

    Коментиран от #11, #21

    18:07 16.11.2025

  • 9 Я пъ тоа

    1 2 Отговор
    При комуниста ВИДЕНОВ, немаше горива....
    Раздаваха купони.

    18:08 16.11.2025

  • 10 Комуниста ВИДЕНОВ

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Остави цялата държава без горива, ама тоя откъде да знае.

    18:10 16.11.2025

  • 11 Русенец

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Русенец":

    При нас е $1,397, докато в Турция е $1,27, а в Русия е $0,82.

    Коментиран от #16

    18:10 16.11.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ДОКАТО АЛЧНИ ОЛИГОФРЕНИ УПРАВЛЯВАТ ДЪРЖАВАТА, ВИНАГИ ЩЕ ИМА ПРОБЛЕМИ....

    18:10 16.11.2025

  • 13 Този е около 45 годишен, чалга поколение

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Русенец":

    Не знае, че началото на 90-те имаше криза с горивата!

    18:10 16.11.2025

  • 14 Спецов

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "обективен":

    Ша спре милиардите за Путин от Лукойл....това е главната задача....Така ни плашиха и с газта путинистите.

    18:12 16.11.2025

  • 15 Никой

    1 0 Отговор
    Тоест - ще има проблем, наистина.

    Нещо са оплескали - на научно равнище.

    18:12 16.11.2025

  • 16 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Русенец":

    У Русията МРЗ Е 230 $......У нас е....590 $......

    Коментиран от #20

    18:15 16.11.2025

  • 17 При КОМУНИСТИТЕ

    0 1 Отговор
    Луканов и Виденов немаше горива в цяла България.....типично по комунистически.

    18:18 16.11.2025

  • 18 гост

    1 1 Отговор
    Абсолютно грешно твърдение.Непознаване или необоснован оптимизъм. Държавата няма никакви обеми- нито базите на петрол нито на рафинерията, нито дори на топлофикациите. Строежа и поддръжката на един резервоар е много скъпа.И никой капиталист не е заинтересован да държи горива в резервоари, които никой не му е заплатил-замразени оборотни средства. Затова и задължителните резерви са фиктивни и уж в чужбина.

    18:20 16.11.2025

  • 19 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "КТБ,БУЛГАРТАБАК сега Нефтохим":

    Ние приватизираме цяла държава тоя ми говори за някакъв Пеевски.

    18:20 16.11.2025

  • 20 Русенец

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Я пъ тоа":

    Там с 230$ можеш да си купиш повече, отколкото тук с 590$. Затова и по стандарт на живот са на две позиции преди нас. Поне така казва Уикипедиата, но подозирам, че информацията им изостава от на тукашните форумни "специалисти".

    18:21 16.11.2025

  • 21 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Русенец":

    В Сащ е на галони литри нема.

    Коментиран от #23

    18:26 16.11.2025

  • 22 карлос насар

    1 0 Отговор
    този прилича на перверзник

    18:27 16.11.2025

  • 23 Русенец

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хеми значи бензин":

    Така е, но в сайтът за сравняване на цените единицата е литри. Отдавна няма бензин под долар за галон. Беше то, преди доста години.

    18:27 16.11.2025

  • 24 Бенчев,

    0 0 Отговор
    Проблемите са сано с картелите, знаеш го. Трибуквени търговци се споразумяват какви да са крайните цени, вероятно заради натиск от един руски монополист, който скоро може да бъде изритан от България.

    18:28 16.11.2025

