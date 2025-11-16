Светослав Бенчев: България никога не е имала проблем с обемите на гориво

Нещата с "Лукойл" се развиват добре. Това заяви в предаването "Брюксел 1" по Bulgaria ON AIR Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация.
"Похвално е, че българското правителство свърши своята работа и в крайна сметка няма да се създават трусове на пазара на горива. Какво ще стане оттук насетне - аз не мисля, че зависи особено много от това, което се случва в България", добави той.
По отношение на цените на горивата той посочи,чу са леко нагоре - с около 4-5 стотинки над средната цена на бензина, 7-9 стотинки на дизела.
"Но това са нормални неща, защото все пак и петролът поскъпна преди няколко дни. Сега пак е в низходящ тренд, така че ще бъде отразено и това, когато е постоянен този тренд", прогнозира специалистът пред Bulgaria ON AIR. Бенчев определи като добър избора на директора на НАП Румен Спецов за особен управител на "Лукойл".
"Той не е човек, който изобщо не познава сектора. Ние, като петролна асоциация, сме работили по различни теми с него. Той знае за какво става въпрос и за тази задача - да следи парични потоци евентуални, които биха отишли към Русия, мисля, че той е сравнително добър избор от страна на правителството, да не кажа доста добър", подчерта Бенчев пред Bulgaria ON AIR.
Той заключи, че никога не сме имали проблем с обемите на горивата - нито оперативни, нито със запасите в известна степен.
"Проблемът при евентуалните санкции, ако бяха влезли в сила, щеше да е проблем с банковите транзакции. Количества горива в страната има", увери Бенчев.
