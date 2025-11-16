Новини
Калин Георгиев: МВР беше подложено на тотална деструкция през последните години

16 Ноември, 2025 19:37, обновена 16 Ноември, 2025 18:47 341 3

  • калин георгиев-
  • мвр

Възхищавам се на тези момчета, че продължават да работят, заяви бившият главен секретар

Калин Георгиев: МВР беше подложено на тотална деструкция през последните години - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на вътрешните работи беше подложено на тотална деструкция през последните години. Възхищавам се на тези момчета, че продължават да работят. Това каза в предаването “На Фокус” на NOVA бившият главен секретар на МВР Калин Георгиев.

“Пенсионерите, които продължават да работят в МВР не са виновни за тази система. След като законът им го позволява, защо да не се възползват от правото си? Друг е въпросът доколко това е добре за системата и как можеш да ги управляваш, при условие, че те си получили всички бонуси, които един човек получава на края на кариерата си”, коментира Георгиев.

Според него 5000-те пенсионери, които работят във вътрешното министерство, не могат да бъдат премахнати с магическа пръчка. “Предполага се, че са опитни служители. Ще бъдат необходими 10 години обучение на нови служители, за да се заменят тези хора”.

“За да се направи една реформа са необходими 3 много важни неща. Едното е да знаеш как да го направиш, второто е да знаеш какво искаш да постигнеш, третото е да имаш финансово-ресурсно осигуряване. Ако нямаш едно от трите неща, реформата не е реформа, а е деструкция”, смята бившият главен секретар на МВР.

“МВР е система, която защитава демокрацията, но не я практикува, защото е централизирана и йерархична. Поне беше такава”, смята Георгиев.

Според него няма реформи, защото е необходима силна политическа воля. “Последното такова нещо го имаше през 2009 година, когато от 7 главни дирекции в МВР станаха 4. Формира се Главна дирекция "Национална полиция" и ГДБОП”.

“Реформите в МВР са една от друга по-лоши и една от друга по-безумни. Но тези, които ни учиха как да правим реформи в Западна Европа, така си реформираха техните служби, че в момента там има градове, в които няма закони. В България не е така”, обясни Георгиев.

По думите му навсякъде проблемите с малката и по-голямата корупция съществуват. “При нас имаме и момчета, които се хвърлят и спасяват хора, имаме такива, които ескортират бременни жени с риск за живота си. Има лоши, но и добри служители”.

“Законите са направени така, че МВР е функция на политиката. Друг е въпросът, че не бива да има политическа злоупотреба с ведомството”, смята той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    МВР е най-голямата организирана престъпна група в страната.

    18:48 16.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Вярно е. Жълтокопитните за няколко месеца съсипаха МВР.

    18:49 16.11.2025

  • 3 обективен

    0 0 Отговор
    Ами поне памперси купувайте на тези пенсионери за да работят поне до 80 години !!В МВР и МНО , никой не знае за какво иде реч .По важното е ,че цигарите и дрогата се пазят !

    18:51 16.11.2025

