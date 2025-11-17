Новини
България »
Очаква се новият особен управител на "Лукойл" Румен Спецов да бъде вписан в Търговския център

Очаква се новият особен управител на "Лукойл" Румен Спецов да бъде вписан в Търговския център

17 Ноември, 2025 07:20 897 30

  • румен спецов-
  • особен управител-
  • лукойл

През почивните дни пък премиерът Росен Желязков обяви, че през април правителството отново ще поиска дерогация

Очаква се новият особен управител на "Лукойл" Румен Спецов да бъде вписан в Търговския център - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Новият особен управител на "Лукойл" в България Румен Спецов се очаква да бъде вписан в Търговския регистър. Това стана ясно още в петък, след като Министерският съвет гласува кандидатурата му.

Според приетите законови текстове с избора на особен управител Спецов поема и четирите дружества у нас. Срокът на дерогацията, която страната ни получи от САЩ, е до 29 април 2026 г.

През почивните дни пък премиерът Росен Желязков обяви, че през април правителството отново ще поиска дерогация. Новите преговори с американското правителство ще са за срока след 29 април, когато дерогацията за бизнеса на руската компания у нас ще приключи, пише "Нова телевизия".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    15 0 Отговор
    Новият парашутист машала

    Коментиран от #28

    07:26 17.11.2025

  • 2 Шопо

    2 14 Отговор
    Руските активи в България трябва да бъдат отнети в полза на държавата.

    Коментиран от #5, #11, #24

    07:26 17.11.2025

  • 3 Ели Енчева

    12 0 Отговор
    Румен Спецов да бъде вписан в Търговския център(регистър) на САЩ!

    Коментиран от #13

    07:31 17.11.2025

  • 4 Град Симитли

    21 1 Отговор
    "Спецов" АД с предмет на дейност:
    -културизъм,
    -счетоводство и контрол,
    -хашладисване на ококорени,
    -разграбване на рафинерии
    -и др.

    07:39 17.11.2025

  • 5 Тутууландия

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    В полза на коя държава?

    07:40 17.11.2025

  • 6 Някой съмнява ли се?!

    15 2 Отговор
    Че това е Националната Кражба на Века...!
    Всичко е сработено между Борисов и Пеевски,да глътнат голямата и апетитна хапка-,,Лукойл",под предтекст,че много са се загрижили Русия да бъде обезкръвена,във водената война срещу Украйна...!
    Приказки за наивници...

    Коментиран от #21

    07:43 17.11.2025

  • 7 Врачка

    7 0 Отговор
    Имам видение че ше източат рафинерията и после ше я нарежат!😒

    Коментиран от #10

    07:48 17.11.2025

  • 8 Леля Асена

    4 0 Отговор
    Оох сладура ми.

    07:56 17.11.2025

  • 9 Българин

    7 1 Отговор
    Мммм да, както направиха с Кремиковци ПИБ, заради земята, просто сложиха един там от една панелка.
    Сега обаче САЩ, разбиратели позволили това да се случи.

    08:02 17.11.2025

  • 10 Ще има и още

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Врачка":

    Смени си професията, не ставаш за врачка ....

    08:03 17.11.2025

  • 11 Като няма норални

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Ще ни довършат обратните.

    08:06 17.11.2025

  • 12 Буха ха

    4 0 Отговор
    Управляващите откриха че най летният начин да заобикалят законите и правилата е да действат "по спешност". Назначения без конкурс, обществени поръчки без процедура, всичко е спешно, нямат време да чакат за комисионните

    08:09 17.11.2025

  • 13 Леля Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ели Енчева":

    Не ги бива културистите за хашладисване, много се зобат и чурките им се смаляват и омекват

    08:11 17.11.2025

  • 14 специалист

    1 0 Отговор
    от ново начало

    08:12 17.11.2025

  • 15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    НЕФТОХИМА ОТИВА ПРИ КТБ И БУЛГАРТАБАК....

    08:16 17.11.2025

  • 16 факуса

    2 0 Отговор
    ха ха и как се връзва това беззаконие с проверката за върховенството на закона в бълХрия

    08:18 17.11.2025

  • 17 Спецов

    1 0 Отговор
    Другаря Спецов е спец по всички далавери в държавата!

    08:20 17.11.2025

  • 18 кратун

    0 0 Отговор
    jfтози и шиши е минал

    08:21 17.11.2025

  • 19 кратун

    1 0 Отговор
    и тиквата и шииш еоправял този щом то назначавта

    08:22 17.11.2025

  • 20 преиграване

    1 0 Отговор
    Спецов ще бъде просто Счетоводител следящ паричните потоци но Лук оил!!!

    08:29 17.11.2025

  • 21 не раздувай!

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой съмнява ли се?!":

    САЩ имат стабилен ДАНС! Спецов ще си свърши работата!

    08:31 17.11.2025

  • 22 Кит

    1 0 Отговор
    Заедно с мургавия си безработен съдружник ще бъде вписан или ще са само той и любимата му ококорена принцеса?

    08:38 17.11.2025

  • 23 Но първо трябва!

    1 0 Отговор
    Новият особен управител на "Лукойл" Румен Спецов да бъде отписан от... -
    ...,,Центъра по културизъм"...!

    08:41 17.11.2025

  • 24 Ами давай-отнемай!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Какво само ми дремеш зад клавиатурата и раздаваш акъли...!
    Дела трябват,а не думи!

    08:43 17.11.2025

  • 25 БГ ПУЯК

    0 0 Отговор
    Колежке, не знам кой къде ще го вписват, но Търговския ЦЕНТЪР няма, има Търговски РЕГИСТЪР

    Коментиран от #26

    08:44 17.11.2025

  • 26 ПРАВ СИ...!

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "БГ ПУЯК":

    Поредната излагация...ама станаха много...!

    08:57 17.11.2025

  • 27 В кой търговски център ще го вписва

    0 0 Отговор
    Желязко! Бургас Плаца?

    Коментиран от #29

    08:57 17.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Да ти кажа!

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "В кой търговски център ще го вписва":

    В...,,Кауфланд"...

    09:00 17.11.2025

  • 30 провинциалист

    0 0 Отговор
    Най-накрая държавата да покаже мускули по някой важен въпрос!

    09:05 17.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове