Очаква се новият особен управител на "Лукойл" Румен Спецов да бъде вписан в Търговския център

Новият особен управител на "Лукойл" в България Румен Спецов се очаква да бъде вписан в Търговския регистър. Това стана ясно още в петък, след като Министерският съвет гласува кандидатурата му.
Според приетите законови текстове с избора на особен управител Спецов поема и четирите дружества у нас. Срокът на дерогацията, която страната ни получи от САЩ, е до 29 април 2026 г.
През почивните дни пък премиерът Росен Желязков обяви, че през април правителството отново ще поиска дерогация. Новите преговори с американското правителство ще са за срока след 29 април, когато дерогацията за бизнеса на руската компания у нас ще приключи, пише "Нова телевизия".
