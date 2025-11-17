Очаква се новият особен управител на "Лукойл" Румен Спецов да бъде вписан в Търговския център

Новият особен управител на "Лукойл" в България Румен Спецов се очаква да бъде вписан в Търговския регистър. Това стана ясно още в петък, след като Министерският съвет гласува кандидатурата му.

Според приетите законови текстове с избора на особен управител Спецов поема и четирите дружества у нас. Срокът на дерогацията, която страната ни получи от САЩ, е до 29 април 2026 г.

През почивните дни пък премиерът Росен Желязков обяви, че през април правителството отново ще поиска дерогация. Новите преговори с американското правителство ще са за срока след 29 април, когато дерогацията за бизнеса на руската компания у нас ще приключи, пише "Нова телевизия".