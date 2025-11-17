Върховенството на закона в България ще се обсъжда на Съвета по общи въпроси в Брюксел

Върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия ще бъде една от темите, които ще се разискват на днешния Съвет "Общи въпроси" в Брюксел.
Организаторите посочват, че това е в рамките на годишния диалог. България ще бъде представена от министъра на правосъдието Георги Георгиев.
Въпросът за страната ни влезе във фокуса на европейските институции, след като председателят на либералите в Европейския парламент Валери Айе поиска Европейската комисия да спре на България всички средства по плана за възстановяване и устойчивост, свързани със съдебната реформа, заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Тя определи страната ни като "превзета от олигарсите" и подчерта, че "тези, които се застъпват за реформи, се третират като врагове на държавата", като посочи Делян Пеевски за "опасност за държавата".
По-късно Еврокомисията удържа на страната ни 214,5 млн. евро при второто плащане по плана заради неизпълнение на реформата на антикорупционната комисия.
Многогодишната финансова рамка и подготовката на последната за годината среща на евролидерите през декември са сред темите, които ще се обсъждат на Съвета.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Колко мило и грижовно !
Коментиран от #5
07:43 17.11.2025
3 С две думи
07:48 17.11.2025
4 В Тулупландия
Събитието ще се проведе в ресторант 8-те джуджета и ще се председателства от Пепи Еврото и неговата европрокурорка, а ще се спонсорира от чувалите с 50 млн. кеш изтеглени от банката.
07:51 17.11.2025
5 Потресаващо!
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Няма такова нещо, като върховенство на закона в България. Двете Охранени и Мазни парчета разградиха държавността.
Коментиран от #21
07:55 17.11.2025
6 Красимир Петров
07:56 17.11.2025
7 Буха ха
Коментиран от #10
08:00 17.11.2025
8 НЕКВА комисиона по
08:02 17.11.2025
9 000
08:11 17.11.2025
10 000
До коментар #7 от "Буха ха":Да, вече сме пълноправни идиоти на ес!
Коментиран от #11
08:12 17.11.2025
11 Леля Гошо
До коментар #10 от "000":Отличаваме се от ЕС по това, че прекалено много хора притежават собствени жилища. Ще намерят начин и това да променят, така както успяха да изкарат поколение от малоумници.
08:29 17.11.2025
12 жжжжжж
08:36 17.11.2025
13 доктор ОХ боли
Всичко друго е допълнение , фон , притурка и второстепенно !
08:54 17.11.2025
14 Смях и Сеир
08:57 17.11.2025
16 ежко БЕЖКО
Сам0 питам де , нищ0 п0вече !
09:02 17.11.2025
19 Петер Брьогел
09:10 17.11.2025
20 Праведен
09:10 17.11.2025
21 Пий си ха пчетата
До коментар #5 от "Потресаващо!":На запад има ли?
09:11 17.11.2025
22 Леле леле
Борисов е във фаза и чам да излющи, че у нас : Законът е Закон и се прилага за всички еднакво!
Юриста Пеески ли ще ни предсавлява, като екземпляр за пример, че него закон не го лови!
09:11 17.11.2025