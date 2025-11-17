Новини
Върховенството на закона в България ще се обсъжда на Съвета по общи въпроси в Брюксел

Върховенството на закона в България ще се обсъжда на Съвета по общи въпроси в Брюксел

17 Ноември, 2025

По-късно Еврокомисията удържа на страната ни 214,5 млн. евро при второто плащане по плана заради неизпълнение на реформата на антикорупционната комисия

Върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия ще бъде една от темите, които ще се разискват на днешния Съвет "Общи въпроси" в Брюксел.

Организаторите посочват, че това е в рамките на годишния диалог. България ще бъде представена от министъра на правосъдието Георги Георгиев.

Въпросът за страната ни влезе във фокуса на европейските институции, след като председателят на либералите в Европейския парламент Валери Айе поиска Европейската комисия да спре на България всички средства по плана за възстановяване и устойчивост, свързани със съдебната реформа, заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Тя определи страната ни като "превзета от олигарсите" и подчерта, че "тези, които се застъпват за реформи, се третират като врагове на държавата", като посочи Делян Пеевски за "опасност за държавата".

По-късно Еврокомисията удържа на страната ни 214,5 млн. евро при второто плащане по плана заради неизпълнение на реформата на антикорупционната комисия.

Многогодишната финансова рамка и подготовката на последната за годината среща на евролидерите през декември са сред темите, които ще се обсъждат на Съвета.


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 2 Отговор
    Жлътите звезди неспазващи никакви правила и закони ще "контролират" Бананистан.

    Колко мило и грижовно !

    Коментиран от #5

    07:43 17.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 С две думи

    6 0 Отговор
    Спряха парите !

    07:48 17.11.2025

  • 4 В Тулупландия

    10 0 Отговор
    Голям майтап, много, много голям. И кой ще е водещ просрочилият Върховен Съд, Просроченият Гл. Прокурор или направо Тулуп No1 или No2 ?
    Събитието ще се проведе в ресторант 8-те джуджета и ще се председателства от Пепи Еврото и неговата европрокурорка, а ще се спонсорира от чувалите с 50 млн. кеш изтеглени от банката.

    07:51 17.11.2025

  • 5 Потресаващо!

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Няма такова нещо, като върховенство на закона в България. Двете Охранени и Мазни парчета разградиха държавността.

    Коментиран от #21

    07:55 17.11.2025

  • 6 Красимир Петров

    9 0 Отговор
    Върховенство на закона в България хахаха

    07:56 17.11.2025

  • 7 Буха ха

    8 0 Отговор
    В България вече има (все още мека) диктатура, прокурор и ВСС нелегитимни, парламент който не зачита законите, служби - бухалки, милиционери- рекетьори, граждандко общество - недоносче, мародонаселение - овце

    Коментиран от #10

    08:00 17.11.2025

  • 8 НЕКВА комисиона по

    4 0 Отговор
    Общи въпроси щяла да обсъжда върховенството на закона у бг. Поне извикайте двамата върховни обсебителя на закона тууулуп и шиш НАМАГНИТЕН. И тези пари дето сте ги спрели от тях ги вземете. Уверение в това, че ги имат. Или не ги обсъждайте а ги обсъждайте. Инак всичко ще си е пак същото. То така е от години. Вие обсъждате те си обсебват всичко.

    08:02 17.11.2025

  • 9 000

    5 0 Отговор
    А върховния крадец зеленски кога ще влезе в реда на смешния брюксел?

    08:11 17.11.2025

  • 10 000

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Буха ха":

    Да, вече сме пълноправни идиоти на ес!

    Коментиран от #11

    08:12 17.11.2025

  • 11 Леля Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "000":

    Отличаваме се от ЕС по това, че прекалено много хора притежават собствени жилища. Ще намерят начин и това да променят, така както успяха да изкарат поколение от малоумници.

    08:29 17.11.2025

  • 12 жжжжжж

    0 0 Отговор
    ще се пита защо ппдб ги няма на хоризонта на властта ....

    08:36 17.11.2025

  • 13 доктор ОХ боли

    0 0 Отговор
    Вие луди ли сте ? За какъв Закон , за какво Върховенство говорите бе , хора ? Тук е България , в която Колят и Бесят юнаците Бойко и Делян !
    Всичко друго е допълнение , фон , притурка и второстепенно !

    08:54 17.11.2025

  • 14 Смях и Сеир

    0 0 Отговор
    Само вижте кои хора са ЕЛИТА на Родината ни ! Вижте им физиономиите , биографиите , действията , скандалите около тях , ПРЯКОРИТЕ и ще разберете всичко !

    08:57 17.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ежко БЕЖКО

    0 0 Отговор
    Има ли Върховенств0 на зак0на в страна , в к0ят0 вече бивш Глав-Прокур0р , нарече т0гавашния премиер с думата ШЕФЕ ?
    Сам0 питам де , нищ0 п0вече !

    09:02 17.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Петер Брьогел

    0 0 Отговор
    Да живее ВЪРХОВЕНСТВОТО на закона ! Ура ! Ура ! Ура !

    09:10 17.11.2025

  • 20 Праведен

    0 0 Отговор
    Мафията е лицето на ЕС не може да бори друга мафия.

    09:10 17.11.2025

  • 21 Пий си ха пчетата

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Потресаващо!":

    На запад има ли?

    09:11 17.11.2025

  • 22 Леле леле

    0 0 Отговор
    Какво потене ще падне?!
    Борисов е във фаза и чам да излющи, че у нас : Законът е Закон и се прилага за всички еднакво!
    Юриста Пеески ли ще ни предсавлява, като екземпляр за пример, че него закон не го лови!

    09:11 17.11.2025

