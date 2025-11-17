Върховенството на закона в България ще се обсъжда на Съвета по общи въпроси в Брюксел

Върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия ще бъде една от темите, които ще се разискват на днешния Съвет "Общи въпроси" в Брюксел.

Организаторите посочват, че това е в рамките на годишния диалог. България ще бъде представена от министъра на правосъдието Георги Георгиев.

Въпросът за страната ни влезе във фокуса на европейските институции, след като председателят на либералите в Европейския парламент Валери Айе поиска Европейската комисия да спре на България всички средства по плана за възстановяване и устойчивост, свързани със съдебната реформа, заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Тя определи страната ни като "превзета от олигарсите" и подчерта, че "тези, които се застъпват за реформи, се третират като врагове на държавата", като посочи Делян Пеевски за "опасност за държавата".

По-късно Еврокомисията удържа на страната ни 214,5 млн. евро при второто плащане по плана заради неизпълнение на реформата на антикорупционната комисия.

Многогодишната финансова рамка и подготовката на последната за годината среща на евролидерите през декември са сред темите, които ще се обсъждат на Съвета.