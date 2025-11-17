Диана Русинова за по-скъпите синя и зелени зони в София: Само едно безумие: вдигаме цените и разширяваме зоните!

Мисля, че решението за 100% увеличение на цената за платено почасово паркиране в София мина границата на обществената търпимост и партньорство между честната власт и гражданите.
Нито един нов паркинг. Нито един реален проект. Никаква визия. Никаква стратегия.
Само едно безумие: вдигаме цените и разширяваме зоните.
Софиянци не заслужават поредната гавра.
Да, гавра е, защото приходите от синя и зелена зона никога не са управлявани в реални решения – само в кръпки, оправдания и чиновническо самодоволство.
Вместо да се изградят обществени паркинги, дори и платени, многоетажни съоръжения, стимули за градски транспорт – ни се казва: „Вире сте простите балами, плащайте двойно, ние сме богопомазаните избранници и вашите проблеми не ни интересуват!“
Този път, обаче, няма да ди мълчим. ЕЦТП ще защити правата на гражданите.
Ще оспорим това решение в съда – защото някой най-после трябва да спре безконтролната финансова лакомия, маскирана като „градска политика“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всички
13:44 17.11.2025
2 Селянин
Коментиран от #5
13:45 17.11.2025
4 София, кв. Борово, до Лидл
Главната архитектка на София незабавно да се арестува. Кметицата на Красно село, също!
Корупцията е навсякъде!
Коментиран от #14, #23
13:47 17.11.2025
5 Ма н аф
До коментар #2 от "Селянин":Предлагам да направим отново Плиска или Преслав за столица.
Коментиран от #9
13:48 17.11.2025
6 Сигурен съм, че
До коментар #3 от "паметник на ТАТО във всеки град":ти най много клюцаш банани!
13:49 17.11.2025
7 инокент
13:51 17.11.2025
8 Още веднъж
13:53 17.11.2025
9 От Чупетлово
До коментар #5 от "Ма н аф":Разкарай се, селски! На нас какво ни е, та да не станем ние столица?
Коментиран от #15
13:53 17.11.2025
10 гост
13:53 17.11.2025
11 има и по важни неща в софия
13:53 17.11.2025
12 Клати Крачолов
13:53 17.11.2025
13 еххххх
13:54 17.11.2025
14 А Терзиев
До коментар #4 от "София, кв. Борово, до Лидл":къде е в цялата схема?
Коментиран от #16
13:57 17.11.2025
15 Ма н аф
До коментар #9 от "От Чупетлово":Ако направим от село столица ще е най-добре.
Така ще могат правилно да се проектират от нула всички улици, сгради, канализации и пр.
Междуселското наддаване за Столица на България нека започне!
Коментиран от #21
13:58 17.11.2025
17 редник
Ще оспорим това решение в съда – защото някой най-после трябва да спре безконтролната финансова лакомия, маскирана като „градска политика“./
Браво на ЕЦТП - май само те се "сетиха" да заведат дело! Да дадат банкова сметка или телефон за СМС и който желае - да им преведе пари за делото!
14:09 17.11.2025
18 Зелена зона?
14:10 17.11.2025
19 Аре стига
14:12 17.11.2025
20 Хасковски каунь
До коментар #3 от "паметник на ТАТО във всеки град":И не само!
Заря на всяка годишнина от рождението му
14:13 17.11.2025
21 От Чупетлово
До коментар #15 от "Ма н аф":Наши сйело и толкуз! От мени да мини, шъ ви предуставя кушарътъ за гуведата безоплатно, тъ дъ си нъправити пърламйент!
14:14 17.11.2025
22 Които
14:14 17.11.2025
23 БСТ
До коментар #4 от "София, кв. Борово, до Лидл":Има доста паркинги в София , но всички са частни или платени , а обикновените хора няма къде да спират . Важно е дране да има . От както живея в София - 40 год. не съм видял един общински паркинг да бъде построен .
14:15 17.11.2025
26 .....
До коментар #3 от "паметник на ТАТО във всеки град":Нали не белиш банана, когато го ползваш по предназначение
14:27 17.11.2025
27 Поръсен с джоджен
Ако обществен паркинг (буферен) е създаден с обществени средства не трябва да е платен.
Знам, знам - психопатско мислене...
14:37 17.11.2025
28 Озеленяване
14:40 17.11.2025
29 Към коментар 10 гост
14:41 17.11.2025
30 Българин
14:42 17.11.2025
31 Поръсен с джоджен
В Гърция обществените паркинги (буферни и тн) са безплатни. Оставяш си колата и толкоз.
14:43 17.11.2025