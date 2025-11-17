Новини
България »
Диана Русинова за по-скъпите синя и зелени зони в София: Само едно безумие: вдигаме цените и разширяваме зоните!
  Тема: Войната на пътя

Диана Русинова за по-скъпите синя и зелени зони в София: Само едно безумие: вдигаме цените и разширяваме зоните!

17 Ноември, 2025 13:43 1 083 31

  • диана русинова-
  • синя зона-
  • зелена зона-
  • софия

Нито един нов паркинг. Нито един реален проект. Никаква визия. Никаква стратегия

Диана Русинова за по-скъпите синя и зелени зони в София: Само едно безумие: вдигаме цените и разширяваме зоните! - 1
Снимка: Фейсбук
Факти Факти

Мисля, че решението за 100% увеличение на цената за платено почасово паркиране в София мина границата на обществената търпимост и партньорство между честната власт и гражданите.

Нито един нов паркинг. Нито един реален проект. Никаква визия. Никаква стратегия.

Само едно безумие: вдигаме цените и разширяваме зоните.

Софиянци не заслужават поредната гавра.

Да, гавра е, защото приходите от синя и зелена зона никога не са управлявани в реални решения – само в кръпки, оправдания и чиновническо самодоволство.

Вместо да се изградят обществени паркинги, дори и платени, многоетажни съоръжения, стимули за градски транспорт – ни се казва: „Вире сте простите балами, плащайте двойно, ние сме богопомазаните избранници и вашите проблеми не ни интересуват!“

Този път, обаче, няма да ди мълчим. ЕЦТП ще защити правата на гражданите.

Ще оспорим това решение в съда – защото някой най-после трябва да спре безконтролната финансова лакомия, маскирана като „градска политика“.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всички

    20 5 Отговор
    Които паветниците довлякоха на власт, до един некадърни, нескопосани, и много корумпирани!

    13:44 17.11.2025

  • 2 Селянин

    21 2 Отговор
    Има разрешение на проблема и то е да се избере друг град за столица.

    Коментиран от #5

    13:45 17.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 София, кв. Борово, до Лидл

    17 2 Отговор
    Огромна площ някой я взе и я направи частен паркинг и сега живущите няма къде да паркират.
    Главната архитектка на София незабавно да се арестува. Кметицата на Красно село, също!
    Корупцията е навсякъде!

    Коментиран от #14, #23

    13:47 17.11.2025

  • 5 Ма н аф

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    Предлагам да направим отново Плиска или Преслав за столица.

    Коментиран от #9

    13:48 17.11.2025

  • 6 Сигурен съм, че

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "паметник на ТАТО във всеки град":

    ти най много клюцаш банани!

    13:49 17.11.2025

  • 7 инокент

    18 0 Отговор
    Овцете се стрижат, докато дават.

    13:51 17.11.2025

  • 8 Още веднъж

    5 2 Отговор
    " търпимост и партньорство между честната власт и гражданите" . Къде е това Честна Власт ? Ко каза? Всичко друго като гладна ,ненаядена ,нагла, алчна ,крадяща , самовлюбена, Богоподобна, не живееща в тази реалност , Частна -да. Там където е плащано от дедите ни и играеха деца ,сега боядисахте въпреки данъците общински за имот и автомобил вземани някой още при придобиване и след това всяка година с обещанието ,че ЩЕ направите каквото и да е , а него все го няма или е на половина с присвояване на останалите средства събрани от хората. Хайде поне веднъж първо Направете с краденото и после си направете устата за цена . Аман от комунистически 100 годишни нрави.

    13:53 17.11.2025

  • 9 От Чупетлово

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ма н аф":

    Разкарай се, селски! На нас какво ни е, та да не станем ние столица?

    Коментиран от #15

    13:53 17.11.2025

  • 10 гост

    5 8 Отговор
    Интверсно защо Фандъкова вдинга синята зона със 100%, никой не рева, кмета на Пеевски като я вдигна двойно миналия месец в Кърджали също. Сега всички се юрнаха, ама щом живеете в апартаменти за милиони, каква е драмата със 100 евро годишна такса...

    13:53 17.11.2025

  • 11 има и по важни неща в софия

    5 2 Отговор
    Става бе, днес никой ли не е рит нал уличен пум яр, та за човеци пишете?

    13:53 17.11.2025

  • 12 Клати Крачолов

    9 0 Отговор
    Нали и ние трябва да папкаме в общината?

    13:53 17.11.2025

  • 13 еххххх

    1 3 Отговор
    Правилно ! Така трябва-щом се правиш на баровец ,ще цакаш и това е !

    13:54 17.11.2025

  • 14 А Терзиев

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "София, кв. Борово, до Лидл":

    къде е в цялата схема?

    Коментиран от #16

    13:57 17.11.2025

  • 15 Ма н аф

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "От Чупетлово":

    Ако направим от село столица ще е най-добре.
    Така ще могат правилно да се проектират от нула всички улици, сгради, канализации и пр.

    Междуселското наддаване за Столица на България нека започне!

    Коментиран от #21

    13:58 17.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 редник

    2 0 Отговор
    / ЕЦТП ще защити правата на гражданите.

    Ще оспорим това решение в съда – защото някой най-после трябва да спре безконтролната финансова лакомия, маскирана като „градска политика“./

    Браво на ЕЦТП - май само те се "сетиха" да заведат дело! Да дадат банкова сметка или телефон за СМС и който желае - да им преведе пари за делото!

    14:09 17.11.2025

  • 18 Зелена зона?

    4 0 Отговор
    Аз не съм гласувал ж.к. Красно село да става зелена зона. Не виждам никаква полза от това решение за себе си. Трябва да се спасим от "Спаси" София.

    14:10 17.11.2025

  • 19 Аре стига

    0 0 Отговор
    Кво ми я навирате се те таз тра....са,ни умна, ни убава. Втръсва вече. Апропо ква длъжност й гласите?

    14:12 17.11.2025

  • 20 Хасковски каунь

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "паметник на ТАТО във всеки град":

    И не само!
    Заря на всяка годишнина от рождението му

    14:13 17.11.2025

  • 21 От Чупетлово

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ма н аф":

    Наши сйело и толкуз! От мени да мини, шъ ви предуставя кушарътъ за гуведата безоплатно, тъ дъ си нъправити пърламйент!

    14:14 17.11.2025

  • 22 Които

    3 0 Отговор
    А, да питам: обосновано ли е вдигането на цената? Коя комисия ще проверява общината?

    14:14 17.11.2025

  • 23 БСТ

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "София, кв. Борово, до Лидл":

    Има доста паркинги в София , но всички са частни или платени , а обикновените хора няма къде да спират . Важно е дране да има . От както живея в София - 40 год. не съм видял един общински паркинг да бъде построен .

    14:15 17.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "паметник на ТАТО във всеки град":

    Нали не белиш банана, когато го ползваш по предназначение

    14:27 17.11.2025

  • 27 Поръсен с джоджен

    1 0 Отговор
    Радикална идея:
    Ако обществен паркинг (буферен) е създаден с обществени средства не трябва да е платен.

    Знам, знам - психопатско мислене...

    14:37 17.11.2025

  • 28 Озеленяване

    1 0 Отговор
    Това го няма никъде по света. Цялата столица да се превърне в платен скъп паркинг. Отделно, масово се сменят имена на улици, което води до смяната на всички документи. Обърнете внимание и на факта, че за смяната на документите пак плащат "щастливите" столичани а би трябвало услугата да се извършва безплатно от общината. Търпението ни приключи. Това е гавра с хората!

    14:40 17.11.2025

  • 29 Към коментар 10 гост

    0 0 Отговор
    Кой гони и малко останалите софийски фамилии в центъра на града. Апартаментите там са наследствени и те са купени не с бандитски пари . Въпреки това след демокрацията / довела от" първият демократично избран президент" целата селянина в София/ данъците на тези жилища бяха увеличени на места до 800 лв.Хей така , жилище строено през 1925 г.за което собственикът ще плаща, защото е имал неблагоразумието да се роди в центъра на София. И идва някой си като този " гост" и му казва " ще плащаш".Хайде да.се.прибира този него. дяй там от където е дошъл.

    14:41 17.11.2025

  • 30 Българин

    0 0 Отговор
    Много е просто! Просто данък за МПС трябва да се вдигне толкова, че в София да останат 1/3 от сегашния брой автомобили. Предполагам, това ще е около 3-4000 евро на година за автомобил до 136 кс. . Така ще се събират по около 3 млрд евро на година и ще има и пари за пътища и за ремонти. Всичко друго е демагогия и брутално нарушаване на закона и реда в София.

    14:42 17.11.2025

  • 31 Поръсен с джоджен

    0 0 Отговор
    Междо-другото:
    В Гърция обществените паркинги (буферни и тн) са безплатни. Оставяш си колата и толкоз.

    14:43 17.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове