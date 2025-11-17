Новини
България »
Делото „Дебора“ продължава при закрити врата, разпитват повторно двама свидетели

Делото „Дебора“ продължава при закрити врата, разпитват повторно двама свидетели

17 Ноември, 2025 13:27 509 5

  • дебора михайлова-
  • георги георгиев

На влизане в съдебната зала Дебора Михайлова заяви, че се чувства уморена от съдебната сага

Делото „Дебора“ продължава при закрити врата, разпитват повторно двама свидетели - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С повторен разпит на двама свидетели, сред които и Дебора Михайлова, продължава при закрити врата делото срещу Георги Георгиев. Срещу младия мъж са повдигнати обвинения за причиняването на средна телесна повреда и за отправянето на смъртни заплахи към младата жена, съобщи бТВ.

На влизане в съдебната зала Дебора Михайлова заяви, че се чувства уморена от съдебната сага. Георгиев отказа коментар пред журналисти, но неговият адвокат Валентин Димитров заяви, че клиентът му е невинен.

„Моят разпит продължава две години и половина по-късно. Думите говорят сами по себе си“, каза Дебора Михайлова.

„Ако Ви питам какво сте правили преди няколко години, трудно ще си го спомните. Така, че за това става и трудно. Разбирате ли ме – не е измислица или нещо от тоя род. Просто наистина е трудно“, заяви Слав Даскалов, адвокат на Дебора.

„Само и единствено с идеята Георги да бъде задържан бяха повдигнати тези обвинения за закана с убийство. Всъщност Георги е задържан за тях. Георги никога не е задържан за нарязването“, каза Валентин Димитров, адвокат на Георги Георгиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Украйнка на яхта в Созопол

    3 3 Отговор
    тая не е стока

    13:37 17.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кво

    5 4 Отговор
    Става бе, днес никой ли не е рит нал уличен пум яр, та за човеци пишете?

    13:42 17.11.2025

  • 5 Тая като

    0 0 Отговор
    Заслужава цял отряд за гангбанг има кой да съди и той не е на тоя свят

    14:32 17.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове