Делото „Дебора“ продължава при закрити врата, разпитват повторно двама свидетели

С повторен разпит на двама свидетели, сред които и Дебора Михайлова, продължава при закрити врата делото срещу Георги Георгиев. Срещу младия мъж са повдигнати обвинения за причиняването на средна телесна повреда и за отправянето на смъртни заплахи към младата жена, съобщи бТВ.

На влизане в съдебната зала Дебора Михайлова заяви, че се чувства уморена от съдебната сага. Георгиев отказа коментар пред журналисти, но неговият адвокат Валентин Димитров заяви, че клиентът му е невинен.

„Моят разпит продължава две години и половина по-късно. Думите говорят сами по себе си“, каза Дебора Михайлова.

„Ако Ви питам какво сте правили преди няколко години, трудно ще си го спомните. Така, че за това става и трудно. Разбирате ли ме – не е измислица или нещо от тоя род. Просто наистина е трудно“, заяви Слав Даскалов, адвокат на Дебора.

„Само и единствено с идеята Георги да бъде задържан бяха повдигнати тези обвинения за закана с убийство. Всъщност Георги е задържан за тях. Георги никога не е задържан за нарязването“, каза Валентин Димитров, адвокат на Георги Георгиев.