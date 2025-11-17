Новини
България »
Иван Демерджиев: Нищо не се очаква от полицай с тройна заплата, но необучен

Иван Демерджиев: Нищо не се очаква от полицай с тройна заплата, но необучен

17 Ноември, 2025 14:19 784 22

  • иван демерджиев-
  • тройна заплата-
  • бюджет

Аз съм притеснен, че няма да бъдат използвани пълноценно парите в бюджета

Иван Демерджиев: Нищо не се очаква от полицай с тройна заплата, но необучен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не е редно и нормално, когато отстраниш директор на ОДМВР за несправяне с работата, да го назначиш в съветническия щаб. И вътрешният министър Даниел Митов да обясни какво означава този жест към системата и гражданите, каза бившият вътрешен министър Иван Демерджиев в интервю пред БНР.

В предаването "12+3" той коментира освобождаването на директора на ОДМВР Пазарджик за несправяне с работата по време на частичните местни избори в града и назначаването му в щаба на съветниците към вътрешния министър.

"Това се случва често, както и много странен подбор, по който растат служителите, игнорират се професионалните им качества за сметка на послушание. А това демотивира останалите и пречи на системата да работи", каза Иван Демерджиев.

Според него и самият лидер на ГЕРБ Бойко Борисов е изразил недоволство от начина, по който се управлява МВР.

"Не вярвам, че е поради липса на капацитет и едва ли единственият е Даниел Митов", каза той.

"Както виждаме, няма сила, която да накара мнозинството да прецени действията на министъра и професионалното ръководство за да се промени ситуацията", допълни Демерджиев.

В проекта за бюджет за 2026 г. този на МВР е 4,26 млрд. лв., а 2025 г. само разходите за заплати са 3,8 млрд. лв.

"Претенциите към завишения бюджет идват от усещането, че срещу тези възнаграждения няма адекватни действия за подобряване на работата. Не е осигурен подход и система за мотивиране на служителите да работят в МВР", смята бившият вътрешен министър.

И прогнозира, че сам по себе си огромният бюджет на МВР няма да повлияе положително:

"Важно е да се усвоява и да се обезпечат служителите технически с необходимите средства, за да работят. Много пари има в бюджета, но как ще бъдат използвани, е отговорност на ръководството и аз съм притеснен, че няма да бъдат използвани пълноценно."

Според него критиките и упреците не са към служителите, "защото те са свикнали за получават заповеди, работят според модела, който се създава от ръководството, длъжникът тук е политическото и професионалното ръководство на МВР".

Демерджиев препоръча в МВР да направят сериозен анализ на МВР - структурен и функционален:

"Внимателно да преценят промените, така че да стане ефективна работата на служителите. И към униформените да създават респект и усещане за сигурност. Големият въпрос е, че никой не прави анализи, дори няма такова звено за истински анализи. Дирекция Служба за контрол и информационно-аналитична дейност (СКИАД) се е превърнала в деловодна система – събира данни, но никой не прави анализ, още по-малко пък някой прави генерална стратегия, как да се развива това министерство за 30 години напред. МВР е най голямата система."

Според него проблемът на огромния бюджет за МВР за 2026 г. е, че по-голямата част от него отиват за възнаграждения.

"Дълги години разходите за недвижими имоти не се повишават, липсва техническо обезпечаване. Сега при редовно правителство някой да мисли как да обезпечи полицаите със съвременно оръжие", коментира Дерменджиев.

И е категоричен, че ако един полицай няма необходимото оборудване и подготовка и не е технически обезпечен, заплатата му и тройна да стане, нищо не може да се очаква от него:

"Големият проблем на МВР е системен недокомплекта - незаети щатни бройки. Това започва от София, униформените полицаи са недостатъчни да обезпечат столицата. По мое време имаше по един патрул на район, оставих ги с три, но и това е недостатъчно."


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не позна Демерджиев

    14 0 Отговор
    Очаква се да пази със зъби и нокти от народната "любов" на двете Мазни и Дебели парчета и крадливите им депутати и министри.

    14:22 17.11.2025

  • 2 МВР стана старчески дом

    12 0 Отговор
    с ТЕЛК!

    Коментиран от #9

    14:22 17.11.2025

  • 3 да та блъскат

    10 1 Отговор
    5 бонки всеки месец си е гот

    14:23 17.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ужасяващо е

    11 0 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    Коментиран от #21

    14:24 17.11.2025

  • 6 Количество милиционери на 100 000 души

    8 0 Отговор
    Германия - 192
    България - 630

    Коментиран от #12, #14

    14:25 17.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Очаква се да брани политиците от народната любов.

    14:25 17.11.2025

  • 8 Един

    4 0 Отговор
    Е как бе?! Очаква са еничарите да са верни на властта!
    иначе за кво им плащат тия заплати и за кво назначават още и още!

    14:26 17.11.2025

  • 9 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "МВР стана старчески дом":

    Вместо пари за дрехи , ще отпускат пари за памперси и гинко билоба ....

    14:26 17.11.2025

  • 10 Я по-леко

    6 0 Отговор
    Тройна заплата от държавата и петорна от контингента. Полицай да си днес, друго ти не треба.

    14:26 17.11.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    БЕЗ ВИНКЕЛ И ОЛОВО НЯМА ДА СТАНЕ....

    14:27 17.11.2025

  • 12 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Количество милиционери на 100 000 души":

    И викат , че са малко ....още трябвало !!!?

    14:27 17.11.2025

  • 13 Виж сега,

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тези":

    Няма по крадливо нещо от герберо-пеевската глутница, а полицията ги пази. Така че този бивш министър е прав.

    Коментиран от #15

    14:28 17.11.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Количество милиционери на 100 000 души":

    ТАКА Е ЗАЩОТО У НАС " НАРОДНАТА ЛЮБОВ "
    Е МНОГО ИСКРЕНА И СИЛНА....

    14:29 17.11.2025

  • 15 Така ли?!

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Виж сега,":

    Бивш министър от "гербаво - превската глутница", но някак си сега бил прав!?

    Коментиран от #17

    14:32 17.11.2025

  • 16 Цвете

    2 0 Отговор
    ДАЛИ ЩЕ СЕ НАМЕРИ ПОНЕ ЕДИН ДА ЧУЕ АПЕЛА НА ДЕРМЕНДЖИЕВ? МАЙ...НЕ. ВСИЧКИ ПОЛИЦАИ, КОИТО СА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ИЛИ ИМ ПРЕДСТОИ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ НЕМОЖЕ ХЕМ ЗАПЛАТА И ТО НЕ КАКВА ДА Е, И В ДОПЪЛНЕНИЕ...ПЕНСИЯ? 🤨⛔️👍🚔🚔🚔СТИГА ТОЛКОВА ОТ ХРАНТУТНИЦИ.

    Коментиран от #20

    14:36 17.11.2025

  • 17 Да, точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Така ли?!":

    Бивш министър е, но не от пеевско-герберската крадлива банда. Сегашните високоплатени милиционери пазят гърбовете на пеевско-герберските крадци.

    14:37 17.11.2025

  • 18 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Още по-малко се очаква от некадърен полицейски шеф.

    14:37 17.11.2025

  • 19 Цвете

    1 0 Отговор
    ДЕМЕРДЖИЕВ, МОЛЯ ЗА ИЗВИНЕНИЕ.

    14:38 17.11.2025

  • 20 Така е, но

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    трябва да се направи и огромно съкращение на бройката на полицаите. Получават пари за бездействие.

    14:38 17.11.2025

  • 21 Прав сте

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ужасяващо е":

    Прочетох с интерес фактите които сте изложили и е 100 процента вярно

    14:39 17.11.2025

  • 22 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор
    Още чакам да обясниш голия обиск в дискотеката в Пловдив по време на твоето министерстване.....

    14:40 17.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове