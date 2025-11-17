Иван Демерджиев: Нищо не се очаква от полицай с тройна заплата, но необучен

Не е редно и нормално, когато отстраниш директор на ОДМВР за несправяне с работата, да го назначиш в съветническия щаб. И вътрешният министър Даниел Митов да обясни какво означава този жест към системата и гражданите, каза бившият вътрешен министър Иван Демерджиев в интервю пред БНР.

В предаването "12+3" той коментира освобождаването на директора на ОДМВР Пазарджик за несправяне с работата по време на частичните местни избори в града и назначаването му в щаба на съветниците към вътрешния министър.

"Това се случва често, както и много странен подбор, по който растат служителите, игнорират се професионалните им качества за сметка на послушание. А това демотивира останалите и пречи на системата да работи", каза Иван Демерджиев.

Според него и самият лидер на ГЕРБ Бойко Борисов е изразил недоволство от начина, по който се управлява МВР.

"Не вярвам, че е поради липса на капацитет и едва ли единственият е Даниел Митов", каза той.

"Както виждаме, няма сила, която да накара мнозинството да прецени действията на министъра и професионалното ръководство за да се промени ситуацията", допълни Демерджиев.

В проекта за бюджет за 2026 г. този на МВР е 4,26 млрд. лв., а 2025 г. само разходите за заплати са 3,8 млрд. лв.

"Претенциите към завишения бюджет идват от усещането, че срещу тези възнаграждения няма адекватни действия за подобряване на работата. Не е осигурен подход и система за мотивиране на служителите да работят в МВР", смята бившият вътрешен министър.

И прогнозира, че сам по себе си огромният бюджет на МВР няма да повлияе положително:

"Важно е да се усвоява и да се обезпечат служителите технически с необходимите средства, за да работят. Много пари има в бюджета, но как ще бъдат използвани, е отговорност на ръководството и аз съм притеснен, че няма да бъдат използвани пълноценно."

Според него критиките и упреците не са към служителите, "защото те са свикнали за получават заповеди, работят според модела, който се създава от ръководството, длъжникът тук е политическото и професионалното ръководство на МВР".

Демерджиев препоръча в МВР да направят сериозен анализ на МВР - структурен и функционален:

"Внимателно да преценят промените, така че да стане ефективна работата на служителите. И към униформените да създават респект и усещане за сигурност. Големият въпрос е, че никой не прави анализи, дори няма такова звено за истински анализи. Дирекция Служба за контрол и информационно-аналитична дейност (СКИАД) се е превърнала в деловодна система – събира данни, но никой не прави анализ, още по-малко пък някой прави генерална стратегия, как да се развива това министерство за 30 години напред. МВР е най голямата система."

Според него проблемът на огромния бюджет за МВР за 2026 г. е, че по-голямата част от него отиват за възнаграждения.

"Дълги години разходите за недвижими имоти не се повишават, липсва техническо обезпечаване. Сега при редовно правителство някой да мисли как да обезпечи полицаите със съвременно оръжие", коментира Дерменджиев.

И е категоричен, че ако един полицай няма необходимото оборудване и подготовка и не е технически обезпечен, заплатата му и тройна да стане, нищо не може да се очаква от него:

"Големият проблем на МВР е системен недокомплекта - незаети щатни бройки. Това започва от София, униформените полицаи са недостатъчни да обезпечат столицата. По мое време имаше по един патрул на район, оставих ги с три, но и това е недостатъчно."