София с до 12 пъти по-малко бездомни от големите европейски градове

17 Ноември, 2025 15:48 577 24

Първото преброяване у нас показва обнадеждаващи резултати

София с до 12 пъти по-малко бездомни от големите европейски градове - 1
Снимка: бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По предварителни резултати бездомността в София е значително по-ниска в сравнение с редица големи европейски градове със сходно население.

В Лион броят на бездомните е приблизително 12 пъти по-голям, в региона на Брюксел – 11 пъти, в Будапеща – 5 пъти, а в Букурещ – около 3 пъти повече от София.

Данните са част от първото по рода си преброяване на бездомните хора в България, проведено от Столична община и Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките.

Между 20 и 26 октомври 2024 г., в рамките на международния проект „Европейско преброяване на бездомността“, едновременно с още 35 града в Европа София стана първият български град, който системно изследва мащаба и характеристиките на бездомността.

„За първи път влизаме с ясни насоки в зимния сезон за профила на тези хора. Броят им не е тревожно много на фона на статистиката в Европа, въпреки това проблемът е налице. През зимата ще продължим да предлагаме на хората на улицата настаняване в центровете ни, както и храна и топла напитка на онези, които въпреки всичко откажат нашата помощ“, отбеляза зам.-кметът по социални дейности и интеграция на хора с увреждания Надежда Бачева.

Освен броя на бездомните по настояване на Столична община се обследва и техният профил, както и това дали страдат от определени здравословни или психически заболявания и зависимости.

„Тази информация е изключително важна за нас, защото ще се превърне в база за разработване на реални политики, които да предоставят адекватна грижа — такава, от каквато наистина има нужда, а не да работим на парче“, допълни Бачева.

Мащаб и организация

В теренната работа се включиха 53 доброволци-преброители и 8 координатори, които в продължение на 3 дни обходиха пеша различните зони на столицата.
Преброяването обхвана както хората, живеещи на улицата, така и тези, които ползват социални услуги за временно настаняване или дневна подкрепа.

Инициативата беше предшествана от няколкомесечна подготовка – картографиране и зониране на София, множество интервюта с доставчици на услуги и пилотно анкетиране на бездомни хора.

С резултатите от преброяването ще се подпомогне и профилирането на хората, които живеят на улицата. Това ще помогне за разработването на по-точни и ефективни социални политики за една от най-уязвимите групи в обществото.

Партньорства и подкрепа

Преброяването беше осъществено благодарение на широкото сътрудничество между институции и граждански организации, сред които „Каритас“, „Конкордия“, „Мисия без граници“ и Центърът за хуманни политики, които оказаха съдействие при разпределението на даренията и комуникацията с хората на терен.

Безценна бе и помощта на Българския Червен кръст и Малтийския орден, които осигуриха логистична и материална подкрепа.

Даренията включваха 2000 чифта чорапи, 1000 кърпи, 408 одеяла, 300 чифта обувки, както и 1000 подаръчни пакета с шоколадови изделия и инстантно кафе за бездомните хора.

БЧК се погрижи и за доброволците, като предостави сандвичи и вода за всеки от трите дни на преброяването.


