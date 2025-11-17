Желязков с новини за коледните надбавки на пенсионерите

Ако има възможност, ще има коледни добавки за пенсионерите у нас. Това стана ясно от изказване на премиерът Росен Желязков по време на официалната церемония по проекта "Лекарите, на които вярваме" за 2025 година.

По време на събитието премиерът Желязков подчерта фокусите на правителството в сектор “Здравеопазване”. След това връчи наградата на един от отличените - д-р Янко Панделиев от Варна, който е направил над 5 хиляди профилактични прегледа до септември 2025.

„За мен е чест да съм сред най-уважаваната аудитория, пред която съм говорил. За мен е радост да съм с вас в 15-ото издание. Взаимоотношението не е държава-здравеопазване, а общество-здравеопазване. С една цел - здрава и излекувана нация. Ние осигуряваме безплатна ваксинация за HPV, разширяваме и възрастовата група. Работим по Националния план за борба с рака, работим и по още два скрининга - срещу рак на дебелото черво и на маточната шийка. Започнаха и няколко закъснели реформи. Започнахме с приемането на Националната стратегия до 2027, поставяме фокус до достъпността ѝ”, поясни той.

„За 26-а правителството предлага най-големия бюджет на НЗОК, с 15% ръст спрямо тази. 90% са насочени към здравноосигурителни плащания. Но колкото и да са значими политическите решения или закъснели, нищо не е възможно без медицинските специалисти. Аз Ви благодаря за това, че показвате, че можете да надскочите себе си”, допълни министър-председателят.