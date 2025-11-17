Новини
Желязков с новини за коледните надбавки на пенсионерите

17 Ноември, 2025 16:23 2 754 74

За 26-а правителството предлага най-големия бюджет на НЗОК, с 15% ръст спрямо тази

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Ако има възможност, ще има коледни добавки за пенсионерите у нас. Това стана ясно от изказване на премиерът Росен Желязков по време на официалната церемония по проекта "Лекарите, на които вярваме" за 2025 година.

По време на събитието премиерът Желязков подчерта фокусите на правителството в сектор “Здравеопазване”. След това връчи наградата на един от отличените - д-р Янко Панделиев от Варна, който е направил над 5 хиляди профилактични прегледа до септември 2025.

„За мен е чест да съм сред най-уважаваната аудитория, пред която съм говорил. За мен е радост да съм с вас в 15-ото издание. Взаимоотношението не е държава-здравеопазване, а общество-здравеопазване. С една цел - здрава и излекувана нация. Ние осигуряваме безплатна ваксинация за HPV, разширяваме и възрастовата група. Работим по Националния план за борба с рака, работим и по още два скрининга - срещу рак на дебелото черво и на маточната шийка. Започнаха и няколко закъснели реформи. Започнахме с приемането на Националната стратегия до 2027, поставяме фокус до достъпността ѝ”, поясни той.

„За 26-а правителството предлага най-големия бюджет на НЗОК, с 15% ръст спрямо тази. 90% са насочени към здравноосигурителни плащания. Но колкото и да са значими политическите решения или закъснели, нищо не е възможно без медицинските специалисти. Аз Ви благодаря за това, че показвате, че можете да надскочите себе си”, допълни министър-председателят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 баба вуна

    69 1 Отговор
    Очаквайте тези дни да излезе Делян и да каже "давам добавки на хората"

    Коментиран от #4, #9, #41, #53

    16:24 17.11.2025

  • 2 БКП Ново начало

    70 1 Отговор
    Милиционерите са ни по скъпи от пенсионерите. Сори.

    Коментиран от #13

    16:26 17.11.2025

  • 3 вижда се

    60 5 Отговор
    А тоз винаго ми е приличал в главата на ползван резерватив !!

    16:26 17.11.2025

  • 4 Потресаващо!

    75 1 Отговор

    До коментар #1 от "баба вуна":

    Министри, депутати, прокурори, полицаи и хиляди други безделници, получават по над 20 000 на месец, но за възрастните ни родители все пари няма.

    Коментиран от #31

    16:27 17.11.2025

  • 5 Работещ

    15 24 Отговор
    Айде първо да премахнете ковид добавките че вируса отдавна го няма

    16:27 17.11.2025

  • 6 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    60 3 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
    Сега пак готвят нов грабеж, нов заем от 21 млрд.

    Коментиран от #15

    16:27 17.11.2025

  • 7 Хайде пак

    31 2 Отговор
    Бялата мафия яко ще захлеби и през следващата година. Жалко.

    16:29 17.11.2025

  • 8 На Роско жената съм

    33 2 Отговор
    Срамота Роско, срамота! Какви са тез тънки добавки? Добре че сама се подсигурих да получа дебела добавка, че иначе щях да чакам на тънка, като твоята!

    16:29 17.11.2025

  • 9 Не думай!

    36 0 Отговор

    До коментар #1 от "баба вуна":

    От джоба си ли ще ги даде?

    16:29 17.11.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    38 1 Отговор
    НА КАКВО ДА ВЯРВАМЕ....???
    ДНЕСКА ИМА,УТРЕ НЯМА...
    НО ПО-ВАЖНО Е ,ЧЕ ВАШИТЕ И НА МИЛИЦИОНЕРИТЕ ЗАПЛАТИТЕ СА СИГУРНИ

    16:30 17.11.2025

  • 11 Казал

    33 1 Отговор
    куп тъпни ненужни никому ! С две думи "Добавки НЯМА" !

    16:31 17.11.2025

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    42 2 Отговор
    Важното е да има ВОДА за водопада на бъл.Х.аря,
    а пенЦионерите вълци ги яли❗

    16:31 17.11.2025

  • 13 Ретрограден Меркурий

    28 2 Отговор

    До коментар #2 от "БКП Ново начало":

    Ще бъде зрелищно сгромолясване!

    16:31 17.11.2025

  • 14 пешо

    28 1 Отговор
    за водопада има ли

    16:32 17.11.2025

  • 15 стоян георгиев

    10 11 Отговор

    До коментар #6 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    Предложението за вдигане на заплатите на военните беше на ДБ.А Асен Василиев върза МРЗ,заплатите в МВР със средната работна заплата и сега те автоматично се вдигат.

    16:32 17.11.2025

  • 16 Ако

    33 1 Отговор
    имало пари , щяло да има добавки ? Е неее , нямам думи !

    16:32 17.11.2025

  • 17 Ама

    33 1 Отговор
    за хотелче за жената и кафене за дъщерята има ?!

    16:33 17.11.2025

  • 18 За работещите бедни

    26 1 Отговор
    освен тояги, които ще ги плащат догодина с 2% повече осигуровки предвижда ли се нещо друго?

    16:33 17.11.2025

  • 19 пешо

    33 5 Отговор
    джелязков нито лев за украйна , днеска зеления пор пазарува като луд , самолети , газ кой ще плаща

    16:35 17.11.2025

  • 20 Горски

    36 2 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд заем за оръжие за Украйна които ще плащаме 45 години. После си купи хотел с водопад в безводна България! Така, живеят от 36 години фалшива демокрация слугите на англосаксонските колонизатори. Гавра с най-бедните пенсионери!Жалко ,че голяма част от тях гласуват за ГЕРБ.

    16:35 17.11.2025

  • 21 оня с големия

    14 3 Отговор
    Оказва се, че всемогъщият и мултимилиарден ChatGPT не генерира експертни знания, а по-скоро възпроизвежда средното мнение на тълпата.

    Това прави балона на пазара на изкуствен интелект още по-очевиден. Всички се втурват в еуфория как AI ще промени живота ни драстично към по-добро. Но това изобщо не е AI. Това е просто търсачка на онлайн боклук по-бързо от вас.

    Коментиран от #26

    16:36 17.11.2025

  • 22 Асен Василев е виновен

    18 1 Отговор
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ. Благодарим ти, Асене!
    Пепи Еврото осуети разследването на фалита на КТБ. Благодарим ти, Асене!
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазарджик.

    Благодарим ти, Асене!

    16:36 17.11.2025

  • 23 Караджата

    17 3 Отговор
    Хората трябва да разберат най накрая че вдигането на заплати на държавните кърлежи и пенсии е за сметка на работещите.Парите не падат от небето.

    Коментиран от #29

    16:36 17.11.2025

  • 24 иваничка

    21 1 Отговор
    Добавките за пенсионерите трябва да се планират и приемат в съответния годишен бюджет, и да са сигурни хората, че в края на годината ще получат коледна добавка. Такова планиране до сега не се е случвало и коледните бонуси стават едва ли не политически въпрос, политиците се бият в гърдите как са осигурили пари за възрастните хора. Които пари са срамно подаяние...

    16:39 17.11.2025

  • 25 Неоспорим факт!

    14 1 Отговор
    Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.

    Коментиран от #67

    16:39 17.11.2025

  • 26 Оня с големия γ.ъз

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "оня с големия":

    А ти по колко въпроса знаеш средното мнение на тълпата?

    16:40 17.11.2025

  • 27 Анонимен

    12 2 Отговор
    Нали искахте вдигане на доходите?Ама не се сетихте че политиците могат да вдигат заплатите само на държавните служители и пенсиите,а сега вие ще плащате кредити и лихви като ви намаляват доходите.Честито ви !

    16:41 17.11.2025

  • 28 Как

    19 1 Отговор
    Да има коледни надбавки за пенсионерите ,те за хора ги нямат Нали има за хрантутниците -държавни служители,съдебна система МО,МВР и многобройните агенцийки

    16:41 17.11.2025

  • 30 Делян

    19 1 Отговор
    Как за Вас има Коледно надбавки, прибавки, бонуси и то десетки хиляди левове а за бедния пенсионер няма и по 100 лв., с който и без това не може да си купищ нищо! Самозабравяте се и ще си платите за високомерието и пренебрежението към старите хора! Избори все някога ще дойдат и тогава.....

    Коментиран от #63

    16:42 17.11.2025

  • 31 Стенли

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Потресаващо!":

    А отделно дето магистратите ще вземат по една заплата за Коледа живи да ги ожалиш горките 😁

    16:43 17.11.2025

  • 32 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    16 1 Отговор
    13 ноември 2025
    Весела Коледа във ВСС: Съдът си раздаде празнични бонуси за 7 милиона напук на обвиненията за високите заплати и бонуси по 30 000.

    "Изстискваме от всякъде, където са останали свободни средства, за да може да изплатим по една основна заплата плюс ранг на магистратите и служителите"

    16:44 17.11.2025

  • 33 Караджата

    5 7 Отговор

    До коментар #29 от "Крадете по-малко!":

    Слушахме Асен Василиев как обясняваше че пари ще има като спрат изтичането на прословутите 10 млрд,но в крайна сметка Асен не ги намери тия милиарди и останахме само с раздаването на пари на калпак и сега ще ги връщаме ние и децата ни и то с лихвите.

    Коментиран от #37

    16:46 17.11.2025

  • 34 Жбръц

    16 2 Отговор
    Те вече са го решили,още преди внасянето на бюджета в Парламента.Просто изчакват реакцията на обществото.За да могат,да се покажат като "добрите", милеещи за възрастните хора.Отсега предвиждам каква ще бъде "Огромната помощ- между 50- до 60 лева,и то- за хората с най -ниските пенсии. Всички " силоваци" без изключение, ще получат ДМС от една минимална пенсия,нагоре,според звание и длъжност.За съд.система не говоря изобщо.Радев да не чака,а да излиза на терена,да измете тази глутница.Останат ли във властта цял мандат,ще ни разкатаят фамилията.След това, насила да ги карат,няма да искат власт и управление.За чии им е,опоскана държава,без една тухла държавна собственост.

    16:46 17.11.2025

  • 35 Тома

    15 1 Отговор
    И защо бялата мафия все плаче че няма пари а роско им осигурява най големият бюджет за източване на милиарди

    16:51 17.11.2025

  • 36 нннн

    8 0 Отговор
    Предполагам, на минималните пенсионери ще пуснат нещо символично.
    Трябва и само за държавните служители на минимална заплата да има нещо символично.

    16:55 17.11.2025

  • 37 Пенсионер

    13 3 Отговор

    До коментар #33 от "Караджата":

    Ами то по времето на Асен пари имаше за всички. Пенсията ми стана такава, че да не ме е срам от внуците, че нямам какво да им дам. Внуците ходеха безплатно на градина и ясла. Сега пак се надяваме на онези дебелите да ни хвърлят по 50 лв като на кучета.

    Коментиран от #39

    16:55 17.11.2025

  • 39 Караджата

    6 10 Отговор

    До коментар #37 от "Пенсионер":

    Асен ти вдигна пенсията,а внуците ти ще връщат кредита с лихвите.Голяма далавера...

    Коментиран от #45, #51

    16:59 17.11.2025

  • 40 Българка

    8 1 Отговор
    Жилязко нушо важно е да има за вас и сие БОНУСИ ЧЕ СО ВИ МАЛКИ ЗАПЛАТИТЕ!!!ПЕСИОНЕРИТЕ СА ТРЕТА ГЛУХА!!!

    17:01 17.11.2025

  • 41 БЕЗ МАЙТАП

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "баба вуна":

    Кой Делян? Оня председателя на бюджетната комисия в парламента който е подчинен на Данчо ментата и или оня Делян на който е подчинен Данчо ментата.Толкова деляновци народа не може да разбере кой кой е.

    17:03 17.11.2025

  • 42 Този изглежда като жалък мафиот

    11 1 Отговор
    Как върви кражбата и хотелски бизнес

    17:05 17.11.2025

  • 43 Баба Йоца гледа

    14 0 Отговор
    У Гърция 13 та песия а у нас от тритте най дългото!!!

    17:05 17.11.2025

  • 44 хихик

    13 0 Отговор
    От Клуба на богатите, а нямат жълти стотинки за пенсионерите дори за подигравка

    17:09 17.11.2025

  • 45 Само

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Караджата":

    че Асен Василев не е теглил кредити за пенсии. Много добре управляваше финансите, спря им кражбите, и затова вият като вълци. Всички показатели бяха според изискванията- растеж на БВП, 20 процента дълг спрямо БВП, дефицит 2,6 процента и т.н. За всичко в тази държава са виновни Аспарух, Иван Костов и Асен Василев, според мафията.

    Коментиран от #55

    17:09 17.11.2025

  • 46 Дани

    8 0 Отговор
    Най напред Жилязо да има за хотело на женати !У теб е хляба и ножа!За пенсионерите ще има ама на КУКОВ ДЕН?!!!5323

    17:09 17.11.2025

  • 47 Бай Хавши

    6 1 Отговор
    Не ме занимавайте с пенсионерите ,имам хотел фа откривани да се дупя на голямото Д да не вземе да ме заключи ,щото се знам кво корумпе съм.важно е да има пари за милицията и за оръжия и барут да има откъде да крадем с алчните си гъьове

    17:09 17.11.2025

  • 48 Българин

    2 7 Отговор
    г-н Пеевски ще се разпореди и ще има коледни надбавки!

    17:11 17.11.2025

  • 49 ти ли бе

    2 0 Отговор
    Ще ти го наместем в андере зайте им на три-ката....

    17:11 17.11.2025

  • 50 след като напълним всички чекмеджета

    7 2 Отговор
    ще има коледни добавки за пенсионерите у нас
    както винаги по 50лв на мин пенция
    да замажем очите на наште преизбиращи

    17:12 17.11.2025

  • 51 Шо се не гръмнеш бе ,а?

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Караджата":

    Изрод!

    17:13 17.11.2025

  • 52 ЧИЧО

    7 0 Отговор
    Кога ще стигнем Европейците! Или ЕС е само за управляващи и депутати! За тях месото а за останалите кокала.

    17:15 17.11.2025

  • 53 По-скоро:

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "баба вуна":

    Очаквайте тези дни да излезе Боко и да каже " Милите ми пАнсионери изядоха ми бюджета"

    17:19 17.11.2025

  • 54 ЧИЧО

    4 1 Отговор
    Бялата мафия няма навждане колкото и да им дават все не им стигат.Скоро водих внучето на контролен преглед, казаха ми че предния ден е свършил срока на направлението и трябва да си плащам.Нали контролния преглед трябва да е със същото направление!

    17:19 17.11.2025

  • 55 Караджата

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Само":

    Кой върза МРЗ със СРЗ?Кой върза заплати на учители,полицаи със СРЗ?Ти изобщо разбираш ли че това е перпетуум мобиле....като се вдигне СРЗ се вдигат МРЗ и куп други заплати....което вдига СРЗ...което вдига отново другите....което отново вдига средната и т.н. до безкрай.Само изключително некомпетентен финансов министър може да сътвори такава небивалица.

    17:19 17.11.2025

  • 56 Деций

    7 0 Отговор
    Няма ако има,ще намериш възможност,спираш на онази свиня четирите милиарда за 8 км път,и половината ги раздаваш на пенсионерите като хората с най ниски пенсии трябва да получат бай много ,а за тези с максималните особено на разни бивши търтеи на МВР и отбраната по два лева допълнително.С останалите 2 милиарда правиш за 500 милиона детската болница и с милиард и половина лекуваш деца в чужбина, ясен ли съм Хаяши???

    17:20 17.11.2025

  • 57 Дежа вю (Вече видяно)

    8 0 Отговор
    и преживяно! При първото престъпно правителство на мутрата от СИК - Банкя и онзи злодей Дянков, когото Мутрата докара чак от Америка да ни предлага постна пица, цели 4 години един милион пенсионери умираха със 136 лв на месец без нито стотинка за Коледа и Велкиден! В същото време злодеят и българоубиец Дянков живееше в луксозна вила в Бояна за наша сметка, злочестият ни народ му плащаше дори тоалетната хартия за з.....а му! Пет хиляди пенсионери се самоубиха от глад и нищета, пет ихляди, печатарю на фалшиви бюлетини, дето ти викат Джелязков и дето си кукла на конци на Тиквата и на Прасето! Още пет хиляди възрастни хора ли ще убиете бе, Джелязков?! Защо за милиционерите и магистратите има, а за пенсионерите няма? Защото ония ви пазят и крият престъпленията и грабежите ви, нали?!

    17:20 17.11.2025

  • 58 Лошият Орбан

    9 1 Отговор
    Орбан обяви, че Унгария вече е приела закон
    за Тринадесета и Четиринадесета Пенсия за възрастните хора!

    17:21 17.11.2025

  • 59 механик

    10 0 Отговор
    Ако депутатите се откажат от заплатите си и добавките , ще има за пенсионерите . В противен случай хората с мин. доходи ще платят и тези разходи .

    17:21 17.11.2025

  • 60 Човекът 🤕

    7 0 Отговор
    Депутатите взимат месечно 50 000лв. И лавката им е без пари долу под парламента та пенсиите са под всякаква критиката тук във България 💳🗡️🎭

    Коментиран от #64

    17:22 17.11.2025

  • 61 К.К

    11 1 Отговор
    Герб, за българските граждани означава геноцид, терор, бедност, мор и безнадежност. " Гласувайте" пак за Герб.

    17:22 17.11.2025

  • 63 И като дойдат изборите, какво?

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Делян":

    Не можеш да ги накажеш с гласуване.
    Ако не е Иван е Петкан и са същите крадльовци.

    17:31 17.11.2025

  • 64 Снежанка Димитрова

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Човекът 🤕":

    Пенсионерите бяха залъгвани от активистите на .гербаджийте. Ако се очакват избори може да им се откъснат някоя троха, за да ги баламосват отново. Истината е толкова ясна,че никой не се интересува от положението на хората.

    17:35 17.11.2025

  • 65 Да живеят пенсионерите!

    0 2 Отговор
    Ех защо не съм пенсионер

    17:41 17.11.2025

  • 66 Пенсионер

    3 0 Отговор
    Първо ще раздават на тях и шефовете на електората пък за нас ако остане

    17:41 17.11.2025

  • 67 пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Неоспорим факт!":

    генерала гном също и много други

    17:43 17.11.2025

  • 68 Кажи честно ... 🤣

    0 1 Отговор
    Ако има възможност, че е заслуга на Ново начало, ако няма възможност - Асен Василев ще е виновен . 🤣🤣

    17:44 17.11.2025

  • 69 Цвете

    1 0 Отговор
    ИМА НУЖДА ОТ ТОЧЕН ОТГОВОР, ЩЕ ИМА ЛИ КОЛЕДНИ ДОБАВКИ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ? 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬💯🛎👍И НИЕ СМЕ ТЕЗИ, КОИТО ВИ ИЗБИРАМЕ, ТАКА ЧЕ МИСЛЕТЕ ПОЛОЖИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ И ТЕ ДА ПОЧУСТВАТ ПРАЗНИКА, ТАКА КАКТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ. 💯🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬💯🇧🇬🇧🇬

    17:48 17.11.2025

  • 70 идиоти вън

    2 0 Отговор
    Абе има ли някой, който още не е разбрал какво каза Рюте, всички парета са социални плащания да се пренасочат за Украйна!!! А сега ,,слава Украина" ?!?!?!? Така че какви 5 лева какви пенсии и бизнеса да не писка за държавната администрация, а да следи пътя на парите!!!!

    Коментиран от #73

    17:51 17.11.2025

  • 71 Цвете

    2 0 Отговор
    ИМА НУЖДА ОТ ТОЧЕН ОТГОВОР, ЩЕ ИМА ЛИ КОЛЕДНИ ДОБАВКИ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ? 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬💯🛎👍И НИЕ СМЕ ТЕЗИ, КОИТО ВИ ИЗБИРАМЕ, ТАКА ЧЕ МИСЛЕТЕ ПОЛОЖИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ И ТЕ ДА ПОЧУСТВАТ ПРАЗНИКА, ТАКА КАКТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ. 💯🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬💯🇧🇬🇧🇬

  • 72 Антон

    1 0 Отговор
    Пари за коледни надбавки може и да има, но по-вероятно е да няма! А, виж, пари за бонуси на държавните служители и за повишаване на заплатите на нищоправещите депутати със сигерност ще има! Спи народе сладък сън, а като се събудиш изгледай едно риалити и пак заспи!

    17:57 17.11.2025

  • 73 Питанката е

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "идиоти вън":

    Защо за Украйна не отиват парите на милиционерите и държ.служители.
    А, че трябва да помагаме - ТРЯБВА!

    17:58 17.11.2025

  • 74 Новак

    0 0 Отговор
    Зарежете пенсионерите, нищо не произвеждат, дайте бонуси на държавната администрация, тя поне произвежда големи л.a.й.н.a.

    18:00 17.11.2025

