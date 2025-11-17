Желязков с новини за коледните надбавки на пенсионерите

Ако има възможност, ще има коледни добавки за пенсионерите у нас. Това стана ясно от изказване на премиерът Росен Желязков по време на официалната церемония по проекта "Лекарите, на които вярваме" за 2025 година.
По време на събитието премиерът Желязков подчерта фокусите на правителството в сектор “Здравеопазване”. След това връчи наградата на един от отличените - д-р Янко Панделиев от Варна, който е направил над 5 хиляди профилактични прегледа до септември 2025.
„За мен е чест да съм сред най-уважаваната аудитория, пред която съм говорил. За мен е радост да съм с вас в 15-ото издание. Взаимоотношението не е държава-здравеопазване, а общество-здравеопазване. С една цел - здрава и излекувана нация. Ние осигуряваме безплатна ваксинация за HPV, разширяваме и възрастовата група. Работим по Националния план за борба с рака, работим и по още два скрининга - срещу рак на дебелото черво и на маточната шийка. Започнаха и няколко закъснели реформи. Започнахме с приемането на Националната стратегия до 2027, поставяме фокус до достъпността ѝ”, поясни той.
„За 26-а правителството предлага най-големия бюджет на НЗОК, с 15% ръст спрямо тази. 90% са насочени към здравноосигурителни плащания. Но колкото и да са значими политическите решения или закъснели, нищо не е възможно без медицинските специалисти. Аз Ви благодаря за това, че показвате, че можете да надскочите себе си”, допълни министър-председателят.
баба вуна


БКП Ново начало


вижда се

Потресаващо!
До коментар #1 от "баба вуна":Министри, депутати, прокурори, полицаи и хиляди други безделници, получават по над 20 000 на месец, но за възрастните ни родители все пари няма.


Работещ

Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
Сега пак готвят нов грабеж, нов заем от 21 млрд.


Хайде пак

На Роско жената съм

Не думай!
До коментар #1 от "баба вуна":От джоба си ли ще ги даде?

240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДНЕСКА ИМА,УТРЕ НЯМА...
НО ПО-ВАЖНО Е ,ЧЕ ВАШИТЕ И НА МИЛИЦИОНЕРИТЕ ЗАПЛАТИТЕ СА СИГУРНИ

Казал

🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
а пенЦионерите вълци ги яли❗

Ретрограден Меркурий
До коментар #2 от "БКП Ново начало":Ще бъде зрелищно сгромолясване!

пешо

стоян георгиев
До коментар #6 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":Предложението за вдигане на заплатите на военните беше на ДБ.А Асен Василиев върза МРЗ,заплатите в МВР със средната работна заплата и сега те автоматично се вдигат.

Ако

Ама

За работещите бедни

пешо

Горски

оня с големия
Това прави балона на пазара на изкуствен интелект още по-очевиден. Всички се втурват в еуфория как AI ще промени живота ни драстично към по-добро. Но това изобщо не е AI. Това е просто търсачка на онлайн боклук по-бързо от вас.


Асен Василев е виновен
Пепи Еврото осуети разследването на фалита на КТБ. Благодарим ти, Асене!
ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазарджик.
Благодарим ти, Асене!

Караджата


иваничка

Неоспорим факт!


Оня с големия γ.ъз
До коментар #21 от "оня с големия":А ти по колко въпроса знаеш средното мнение на тълпата?

Анонимен

Как

Делян


Стенли
До коментар #4 от "Потресаващо!":А отделно дето магистратите ще вземат по една заплата за Коледа живи да ги ожалиш горките 😁

Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Весела Коледа във ВСС: Съдът си раздаде празнични бонуси за 7 милиона напук на обвиненията за високите заплати и бонуси по 30 000.
"Изстискваме от всякъде, където са останали свободни средства, за да може да изплатим по една основна заплата плюс ранг на магистратите и служителите"

Караджата
До коментар #29 от "Крадете по-малко!":Слушахме Асен Василиев как обясняваше че пари ще има като спрат изтичането на прословутите 10 млрд,но в крайна сметка Асен не ги намери тия милиарди и останахме само с раздаването на пари на калпак и сега ще ги връщаме ние и децата ни и то с лихвите.


Жбръц

Тома

нннн
Трябва и само за държавните служители на минимална заплата да има нещо символично.

Пенсионер
До коментар #33 от "Караджата":Ами то по времето на Асен пари имаше за всички. Пенсията ми стана такава, че да не ме е срам от внуците, че нямам какво да им дам. Внуците ходеха безплатно на градина и ясла. Сега пак се надяваме на онези дебелите да ни хвърлят по 50 лв като на кучета.


Караджата
До коментар #37 от "Пенсионер":Асен ти вдигна пенсията,а внуците ти ще връщат кредита с лихвите.Голяма далавера...


Българка

БЕЗ МАЙТАП
До коментар #1 от "баба вуна":Кой Делян? Оня председателя на бюджетната комисия в парламента който е подчинен на Данчо ментата и или оня Делян на който е подчинен Данчо ментата.Толкова деляновци народа не може да разбере кой кой е.

Този изглежда като жалък мафиот

Баба Йоца гледа

хихик

Само
До коментар #39 от "Караджата":че Асен Василев не е теглил кредити за пенсии. Много добре управляваше финансите, спря им кражбите, и затова вият като вълци. Всички показатели бяха според изискванията- растеж на БВП, 20 процента дълг спрямо БВП, дефицит 2,6 процента и т.н. За всичко в тази държава са виновни Аспарух, Иван Костов и Асен Василев, според мафията.


Дани

Бай Хавши

Българин

ти ли бе

след като напълним всички чекмеджета
както винаги по 50лв на мин пенция
да замажем очите на наште преизбиращи

Шо се не гръмнеш бе ,а?
До коментар #39 от "Караджата":Изрод!

ЧИЧО

По-скоро:
До коментар #1 от "баба вуна":Очаквайте тези дни да излезе Боко и да каже " Милите ми пАнсионери изядоха ми бюджета"

ЧИЧО

Караджата
До коментар #45 от "Само":Кой върза МРЗ със СРЗ?Кой върза заплати на учители,полицаи със СРЗ?Ти изобщо разбираш ли че това е перпетуум мобиле....като се вдигне СРЗ се вдигат МРЗ и куп други заплати....което вдига СРЗ...което вдига отново другите....което отново вдига средната и т.н. до безкрай.Само изключително некомпетентен финансов министър може да сътвори такава небивалица.

Деций

Дежа вю (Вече видяно)

Лошият Орбан
за Тринадесета и Четиринадесета Пенсия за възрастните хора!

механик

Човекът 🤕


К.К

И като дойдат изборите, какво?
До коментар #30 от "Делян":Не можеш да ги накажеш с гласуване.
Ако не е Иван е Петкан и са същите крадльовци.

Снежанка Димитрова
До коментар #60 от "Човекът 🤕":Пенсионерите бяха залъгвани от активистите на .гербаджийте. Ако се очакват избори може да им се откъснат някоя троха, за да ги баламосват отново. Истината е толкова ясна,че никой не се интересува от положението на хората.

Да живеят пенсионерите!

Пенсионер

пешо
До коментар #25 от "Неоспорим факт!":генерала гном също и много други

Кажи честно ... 🤣

Цвете

идиоти вън


Цвете

Антон

Питанката е
До коментар #70 от "идиоти вън":Защо за Украйна не отиват парите на милиционерите и държ.служители.
А, че трябва да помагаме - ТРЯБВА!

Новак
