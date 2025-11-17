Новини
"Спаси София": Стотици паркоместа в София са присвоени от институции

17 Ноември, 2025 16:57 1 162 14

  • спаси софия-
  • борис бонев-
  • паркоместа-
  • институции

Според "Спаси София", Министерството на транспорта е окупирало 33 паркоместа, при положение че има право едва на 5

"Спаси София": Стотици паркоместа в София са присвоени от институции - 1
Снимка: Спаси София
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Държавните институции са присвоили стотици паркоместа в идеалния център на София, вместо те да се използват от всички граждани. За това предупредиха днес на пресконференция председателят на "Спаси София" Борис Бонев и Андрей Зографски – зам.-председател на комисията по транспорт в Столичния общински съвет.

Според Спаси София държавните институции са присвоили общо над 1000 паркоместа, при положение, че недостигът на паркоместа за общо ползване е именно в идеалния център. „От колко места точно има нужда един министър? Една служебна кола и едно място за гост - това са две места. Защо са му 30?“, попита реторично Бонев и обяви, че е изпратил писмо с искане за спешна среща с председателя на Народното събрание Рая Назарян и с Росен Желязков, защото „Народното събрание и министерствата са най-големите нарушители и трябва най-сетне да бъде сложен край на този произвол“.

„Министерството на транспорта е показателен пример за повсеместното нарушаване на правилата от институциите в центъра. Те трябва да бъдат морален пример, а вместо това превземат общинска собственост.“, подчерта Зографски.

Според "Спаси София", Министерството на транспорта е окупирало 33 паркоместа, при положение че има право едва на 5. Според Зографски още по-фрапиращо е, че 20 от тези места са „запазени“ чрез изтекъл и незаконосъобразен договор, сключен от тогавашния кмет на София Бойко Борисов през 2006 г. По силата му, транспортното ведомство получава паркоместата срещу месечен наем от 100 лв. на място, докато реалната цена за служебен абонамент е 650 лв. (а с приетите миналата седмица изменения предстои да бъде увеличена на 1600 лв.).

Освен финансовата щета, според "Спаси София", кметът няма право да се разпорежда с общинските улици по този начин. „Призоваваме кмета на София Васил Терзиев още утре да прекрати този договор. Това може да бъде направено едностранно, тъй като договорът отдавна е изтекъл и няма законово основание да продължава да действа. За два дни тези паркоместа могат да се върнат на софиянци“, заяви Зографски.

Освен заетите от Министерството на транспорта 33 паркоместа, десетки са заети пред Съдебната палата и Правосъдното министерство. „Ако само тези места бъдат освободени, това е капацитет, сравним с един двуетажен паркинг в центъра на София“, подчерта Бонев.

От Спаси София припомниха, че с техни доклади беше осигурено изграждането на два нови буферни паркинга – до метростанциите Сливница и Витиня общо за над 700 места. Проектират се нови съоръжения в Подуяне и Средец, а предстои започването на изграждане на паркинги в Младост 3, Слатина и Левски, но проектирането на шест паркинга, вече втора година се бави от Министерството на регионалното развитие.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    17 0 Отговор
    Калинки с пъстри пелеринки.

    17:00 17.11.2025

  • 2 Тити

    12 0 Отговор
    Те да бяха 33 здраве му кажи няма държавна институция която да няма паркинг или обособени паркоместа.

    Коментиран от #11

    17:03 17.11.2025

  • 3 обективен

    15 2 Отговор
    Поредното доказателство ,че няма държава , а обрулена територия населена с роби , и скубани от патриции !!

    17:04 17.11.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    13 1 Отговор
    У БГ-ТО ИНСТИТУЦИИ ДА ИСКАШ.....
    И ТЕ ВСЕ ИСКАТ ЛИ ИСКАТ....

    17:04 17.11.2025

  • 5 СОС

    8 1 Отговор
    Да ве и затова зелена зона до околовръстното според Мис Бони от Смyчи София!?

    17:10 17.11.2025

  • 6 Коки

    13 1 Отговор
    С новите цени за паркиране в София се задава лош тон за цяла България, че всички цени на всичко трябва да се вдигнат двойно. Това е отзвукът от новите цени.

    Коментиран от #13

    17:11 17.11.2025

  • 7 Зевс

    11 0 Отговор
    Много е просто: по министерствата са най-големите връзкари, дават им и служебни коли да ги ползват като лични, осигуряват им и места за спиране. Я министъра на транспорта да даде една справка колко служебни коли имат и на кого са зачислени?

    17:15 17.11.2025

  • 8 Василеску

    3 3 Отговор
    Защо точно сега се сети този претъпкан с "експертиза" дървен философ за това - когато се сдъвка с кмета, който и без това е неможач?

    17:22 17.11.2025

  • 9 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Карлос контейнера не харесва тази констатация .

    17:29 17.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БЕЗ МАЙТАП

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    В момента в с София има сблъсък между държавата окупирана от Пеевски и Борисов и ХОРАТА. Аз избирам правото на държавата но не тази на Пеевски и Борисов на българските граждани.

    17:41 17.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Коки":

    Нали еуро искате

    17:46 17.11.2025

  • 14 Кик

    1 0 Отговор
    Б. Бонев и сие не са в час изобщо. Да прави са, че има администрации включително и общински (за които странно защо мълчи) използват голям брой паркоместа, но да твърдиш, че с освобождаването на 30-40 такива паркоместа ще решат проблемите с паркирането в София е проява на кретенизъм. Та не са ясни проблемите които ще решат с въвеждане на зона например в кв. Ст. Караджа. Кога ще осигурят там паркинги и повече места, абе с една дума нахални, безобразно нагли дебили.

    17:55 17.11.2025

