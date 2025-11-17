"Спаси София": Стотици паркоместа в София са присвоени от институции

Държавните институции са присвоили стотици паркоместа в идеалния център на София, вместо те да се използват от всички граждани. За това предупредиха днес на пресконференция председателят на "Спаси София" Борис Бонев и Андрей Зографски – зам.-председател на комисията по транспорт в Столичния общински съвет.

Според Спаси София държавните институции са присвоили общо над 1000 паркоместа, при положение, че недостигът на паркоместа за общо ползване е именно в идеалния център. „От колко места точно има нужда един министър? Една служебна кола и едно място за гост - това са две места. Защо са му 30?“, попита реторично Бонев и обяви, че е изпратил писмо с искане за спешна среща с председателя на Народното събрание Рая Назарян и с Росен Желязков, защото „Народното събрание и министерствата са най-големите нарушители и трябва най-сетне да бъде сложен край на този произвол“.

„Министерството на транспорта е показателен пример за повсеместното нарушаване на правилата от институциите в центъра. Те трябва да бъдат морален пример, а вместо това превземат общинска собственост.“, подчерта Зографски.

Според "Спаси София", Министерството на транспорта е окупирало 33 паркоместа, при положение че има право едва на 5. Според Зографски още по-фрапиращо е, че 20 от тези места са „запазени“ чрез изтекъл и незаконосъобразен договор, сключен от тогавашния кмет на София Бойко Борисов през 2006 г. По силата му, транспортното ведомство получава паркоместата срещу месечен наем от 100 лв. на място, докато реалната цена за служебен абонамент е 650 лв. (а с приетите миналата седмица изменения предстои да бъде увеличена на 1600 лв.).

Освен финансовата щета, според "Спаси София", кметът няма право да се разпорежда с общинските улици по този начин. „Призоваваме кмета на София Васил Терзиев още утре да прекрати този договор. Това може да бъде направено едностранно, тъй като договорът отдавна е изтекъл и няма законово основание да продължава да действа. За два дни тези паркоместа могат да се върнат на софиянци“, заяви Зографски.

Освен заетите от Министерството на транспорта 33 паркоместа, десетки са заети пред Съдебната палата и Правосъдното министерство. „Ако само тези места бъдат освободени, това е капацитет, сравним с един двуетажен паркинг в центъра на София“, подчерта Бонев.

От Спаси София припомниха, че с техни доклади беше осигурено изграждането на два нови буферни паркинга – до метростанциите Сливница и Витиня общо за над 700 места. Проектират се нови съоръжения в Подуяне и Средец, а предстои започването на изграждане на паркинги в Младост 3, Слатина и Левски, но проектирането на шест паркинга, вече втора година се бави от Министерството на регионалното развитие.