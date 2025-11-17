"Лукойл": Ролята на г-н Румен Спецов е да гарантира стабилно управление на дружествата

Групата от компании на "ЛУКОЙЛ" в България изпратиха до медиите официалната позиция за назначаването на Румен Спецов като особен търговски управител на дружествата.
От изявлението става ясно, че ролята му е да гарантира стриктно и стабилно управление на дружествата. От "Лукойл" посочват, че доставките на горива и производственият процес няма да бъдат прекъсвани, съобщават от "Фокус".
Ето и пълния текст на позицията:
Във връзка с решение на Министерски съвет на Република България № 796 от 14.11.2025 г., Румен Пенков Спецов е официално назначен за особен търговски управител на дружествата „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“, „Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл – България – Бункер“. Назначението е извършено в съответствие със Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Ролята на г-н Румен Спецов е да гарантира стриктно и стабилно управление на дружествата, които ще продължат да изпълняват своите оперативни и търговски дейности при пълна прозрачност и в съответствие с нормативните изисквания. Доставките на горива и производственият процес няма да бъдат прекъсвани. Ще бъде приложен строг финансов контрол при абсолютно спазване на международните регулации и санкционни режими.
Групата компании на "ЛУКОЙЛ" в България остава твърдо ангажирана с поддържането на стабилност, предвидимост и сигурност в енергийния сектор, като ще продължи да информира обществеността своевременно и прозрачно за всички последващи действия, свързани с регулаторната рамка, операциите на дружествата и гарантирането на сигурни доставки на горива за българския пазар.
1 си дзън
17:45 17.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
17:46 17.11.2025
3 Емигрант
17:47 17.11.2025
4 си дзън
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Най-добър в източването е Путин.
Путин е опоскал и пенсионния фонд на руснаците. Вече има само 38 млрд. от 120.
Кешът е на нула. Молят се на китайците за предплащане на доставки, ама
те не кълват.
Коментиран от #12
17:47 17.11.2025
5 Коментатор
Такива като румбата спецов, боко, шиши, роско водопада и др невероятни "демократи", трябва масово да бъдат тикани у кауша, понеже самото им изражение крещи - КОРУПЦИЯ!!!
17:48 17.11.2025
6 специту
17:49 17.11.2025
7 Дон Дони
Коментиран от #11
17:51 17.11.2025
8 Страната на npaceтата 🐷🐷
От стотици енергийни експерти, които са работили в най-големите енергийни компании, с международно признание, не се намери един, който да е зависим от мафията, от борисов и пеевски, та допряха до НАПаджията.
Коментиран от #13
17:51 17.11.2025
9 Путин
17:52 17.11.2025
10 Евала СПЕЦ
- да спреш милиардите за Путин
- рафинерията да работи
Всичко останало е без значение
17:53 17.11.2025
11 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
До коментар #7 от "Дон Дони":Русия е под санкции на ЕС и САЩ....ша му гушнат на Путин "бизнеса" като стой та гледай.
Коментиран от #14
17:55 17.11.2025
12 Дон Дони
До коментар #4 от "си дзън":Не най добър е Зеля този направи за четери години състояние по голямо от това на Мъск абсолютен рекордьор Путин е лаик пред него! Но историята ще го покаже, той е касичката на всички ЕС лидери накрая ще си ги делят! Затова Урсула бърза да им даде още едни 136 милиарда!
Коментиран от #20
17:55 17.11.2025
13 Точно Спецов е човека.
До коментар #8 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":Той е финансист. Най важната му задача е да спре милиардите към путин.....за работата на рафинерията си има други хора.
Коментиран от #21
17:58 17.11.2025
14 Дон Дони
До коментар #11 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":Да но от от кой е обявен едни държави със съмнителна демокрация ЕС и САЩ! Останалия свят приятел изобщо не им дреме какъв е Путин, за тях Нетаняхо е стотици пъти повече престъпник!
Коментиран от #16
18:00 17.11.2025
15 Лукойл ша го ЗАПОРИРАМЕ
18:01 17.11.2025
16 Така де
До коментар #14 от "Дон Дони":Точно ЕС ша му гушне рафинериите в Европа....САЩ ша санкционират всеки който купува петрол от Путин....всеки да му мисли...
18:03 17.11.2025
17 Джоук Сър
Спецов, като истенски продажник ще продадае Лукойл, но парите няма да предадат на Русия, както Германия планира да прави.
Затова в закона не е предидено наказание, за да му предоставя безотговорност и раболепиe
Коментиран от #23
18:03 17.11.2025
18 След Газпром....
18:04 17.11.2025
19 Доверен човек
18:04 17.11.2025
20 си дзън
До коментар #12 от "Дон Дони":Абе по-трудно ще е на Лукойл сега да пълни касичката на Путин,
който изпразни касичката на русията. Вървят залагания дали русията
ще устиска 9 месеца, че била трудна с много държавици.
18:05 17.11.2025
21 Тагарев Тошко
До коментар #13 от "Точно Спецов е човека.":Как позна само точно той ще спре милиардите! Той е раздора на ябълката иска да го откъснат от ПП-тата, няма как да го уволнят защото знае доста и може да изкара някоя кирлива риза така че ако го купят е най добре! Така че това за парите на Путин не се притеснявай той ще си ги прибере със лихвите!
18:05 17.11.2025
23 Кви пари за РУСИЯ БРЕ
До коментар #17 от "Джоук Сър":РАША е под САНКЦИИ на ЕС и САЩ....А Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК.....
18:06 17.11.2025