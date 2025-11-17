Новини
"Лукойл": Ролята на г-н Румен Спецов е да гарантира стабилно управление на дружествата

17 Ноември, 2025 17:43 516 23

Доставките на горива и производственият процес няма да бъдат прекъсвани. Ще бъде приложен строг финансов контрол при абсолютно спазване на международните регулации и санкционни режими, казват още от "Лукойл"

"Лукойл": Ролята на г-н Румен Спецов е да гарантира стабилно управление на дружествата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Групата от компании на "ЛУКОЙЛ" в България изпратиха до медиите официалната позиция за назначаването на Румен Спецов като особен търговски управител на дружествата.

От изявлението става ясно, че ролята му е да гарантира стриктно и стабилно управление на дружествата. От "Лукойл" посочват, че доставките на горива и производственият процес няма да бъдат прекъсвани, съобщават от "Фокус".

Ето и пълния текст на позицията:

Във връзка с решение на Министерски съвет на Република България № 796 от 14.11.2025 г., Румен Пенков Спецов е официално назначен за особен търговски управител на дружествата „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“, „Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл – България – Бункер“. Назначението е извършено в съответствие със Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Ролята на г-н Румен Спецов е да гарантира стриктно и стабилно управление на дружествата, които ще продължат да изпълняват своите оперативни и търговски дейности при пълна прозрачност и в съответствие с нормативните изисквания. Доставките на горива и производственият процес няма да бъдат прекъсвани. Ще бъде приложен строг финансов контрол при абсолютно спазване на международните регулации и санкционни режими.

Групата компании на "ЛУКОЙЛ" в България остава твърдо ангажирана с поддържането на стабилност, предвидимост и сигурност в енергийния сектор, като ще продължи да информира обществеността своевременно и прозрачно за всички последващи действия, свързани с регулаторната рамка, операциите на дружествата и гарантирането на сигурни доставки на горива за българския пазар.


  • 1 си дзън

    2 3 Отговор
    Може и да доживеем Лукойл да плаща и данъци.

    17:45 17.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Ще източи Нефтохим Бургас и ще го прехвърли на неграмотен ром.

    Коментиран от #4

    17:46 17.11.2025

  • 3 Емигрант

    5 1 Отговор
    А кой ще гарантира, че Спецов ще гарантира ?

    17:47 17.11.2025

  • 4 си дзън

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Най-добър в източването е Путин.
    Путин е опоскал и пенсионния фонд на руснаците. Вече има само 38 млрд. от 120.
    Кешът е на нула. Молят се на китайците за предплащане на доставки, ама
    те не кълват.

    Коментиран от #12

    17:47 17.11.2025

  • 5 Коментатор

    5 2 Отговор
    Ролята на г-н Румен Спецов, който гледа, изглежда и се държи като настоящ сикаджия, е да бъде пират в частна фирма, която към момента спазва законите на държавата ни!!!

    Такива като румбата спецов, боко, шиши, роско водопада и др невероятни "демократи", трябва масово да бъдат тикани у кауша, понеже самото им изражение крещи - КОРУПЦИЯ!!!

    17:48 17.11.2025

  • 6 специту

    5 2 Отговор
    е пипало на шиши, значи е сложен за грабеж

    17:49 17.11.2025

  • 7 Дон Дони

    5 1 Отговор
    Е това го е нямало и 1945 година! Да ти откраднат бизнеса толкова нагло! Сегашната демокрация е начало на още по див комунизъм и то в всички държави които се имаха за демократични! Алчни държавници ни управляват, наглостта им е толкова голяма че вече не може да бъде сравнявана с тази на никой от миналото!

    Коментиран от #11

    17:51 17.11.2025

  • 8 Страната на npaceтата 🐷🐷

    4 2 Отговор
    Хубавата новина с назначаването на Спецов, незаконно при това - няма 5г. стаж в областта, че показва липсата на кадри на npaceтата, които да са приемливи в международната общност.
    От стотици енергийни експерти, които са работили в най-големите енергийни компании, с международно признание, не се намери един, който да е зависим от мафията, от борисов и пеевски, та допряха до НАПаджията.

    Коментиран от #13

    17:51 17.11.2025

  • 9 Путин

    0 0 Отговор
    Това ми харесва!

    17:52 17.11.2025

  • 10 Евала СПЕЦ

    0 3 Отговор
    И Ал две основни задачи
    - да спреш милиардите за Путин
    - рафинерията да работи
    Всичко останало е без значение

    17:53 17.11.2025

  • 11 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дон Дони":

    Русия е под санкции на ЕС и САЩ....ша му гушнат на Путин "бизнеса" като стой та гледай.

    Коментиран от #14

    17:55 17.11.2025

  • 12 Дон Дони

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Не най добър е Зеля този направи за четери години състояние по голямо от това на Мъск абсолютен рекордьор Путин е лаик пред него! Но историята ще го покаже, той е касичката на всички ЕС лидери накрая ще си ги делят! Затова Урсула бърза да им даде още едни 136 милиарда!

    Коментиран от #20

    17:55 17.11.2025

  • 13 Точно Спецов е човека.

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    Той е финансист. Най важната му задача е да спре милиардите към путин.....за работата на рафинерията си има други хора.

    Коментиран от #21

    17:58 17.11.2025

  • 14 Дон Дони

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Да но от от кой е обявен едни държави със съмнителна демокрация ЕС и САЩ! Останалия свят приятел изобщо не им дреме какъв е Путин, за тях Нетаняхо е стотици пъти повече престъпник!

    Коментиран от #16

    18:00 17.11.2025

  • 15 Лукойл ша го ЗАПОРИРАМЕ

    0 1 Отговор
    Ша го шитнем, а парите за Украйна....САЩ тресна санкции на Путин....за утеха дъртака кремълски да удари една бутилка водка....литровка.

    18:01 17.11.2025

  • 16 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Дон Дони":

    Точно ЕС ша му гушне рафинериите в Европа....САЩ ша санкционират всеки който купува петрол от Путин....всеки да му мисли...

    18:03 17.11.2025

  • 17 Джоук Сър

    1 1 Отговор
    Стабилност от човек без опит и квалификация в опластта на петрола? Избран само по безгъбначие.

    Спецов, като истенски продажник ще продадае Лукойл, но парите няма да предадат на Русия, както Германия планира да прави.

    Затова в закона не е предидено наказание, за да му предоставя безотговорност и раболепиe

    Коментиран от #23

    18:03 17.11.2025

  • 18 След Газпром....

    0 0 Отговор
    Казваме чао и на Лукойл....Путин сам са насади на големия.....

    18:04 17.11.2025

  • 19 Доверен човек

    0 0 Отговор
    Да гарантира стабилно крадене на правителството.

    18:04 17.11.2025

  • 20 си дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дон Дони":

    Абе по-трудно ще е на Лукойл сега да пълни касичката на Путин,
    който изпразни касичката на русията. Вървят залагания дали русията
    ще устиска 9 месеца, че била трудна с много държавици.

    18:05 17.11.2025

  • 21 Тагарев Тошко

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Точно Спецов е човека.":

    Как позна само точно той ще спре милиардите! Той е раздора на ябълката иска да го откъснат от ПП-тата, няма как да го уволнят защото знае доста и може да изкара някоя кирлива риза така че ако го купят е най добре! Така че това за парите на Путин не се притеснявай той ще си ги прибере със лихвите!

    18:05 17.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кви пари за РУСИЯ БРЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Джоук Сър":

    РАША е под САНКЦИИ на ЕС и САЩ....А Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК.....

    18:06 17.11.2025

