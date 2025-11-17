"Лукойл": Ролята на г-н Румен Спецов е да гарантира стабилно управление на дружествата

Групата от компании на "ЛУКОЙЛ" в България изпратиха до медиите официалната позиция за назначаването на Румен Спецов като особен търговски управител на дружествата.

От изявлението става ясно, че ролята му е да гарантира стриктно и стабилно управление на дружествата. От "Лукойл" посочват, че доставките на горива и производственият процес няма да бъдат прекъсвани, съобщават от "Фокус".

Ето и пълния текст на позицията:

Във връзка с решение на Министерски съвет на Република България № 796 от 14.11.2025 г., Румен Пенков Спецов е официално назначен за особен търговски управител на дружествата „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“, „Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл – България – Бункер“. Назначението е извършено в съответствие със Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Ролята на г-н Румен Спецов е да гарантира стриктно и стабилно управление на дружествата, които ще продължат да изпълняват своите оперативни и търговски дейности при пълна прозрачност и в съответствие с нормативните изисквания. Доставките на горива и производственият процес няма да бъдат прекъсвани. Ще бъде приложен строг финансов контрол при абсолютно спазване на международните регулации и санкционни режими.

Групата компании на "ЛУКОЙЛ" в България остава твърдо ангажирана с поддържането на стабилност, предвидимост и сигурност в енергийния сектор, като ще продължи да информира обществеността своевременно и прозрачно за всички последващи действия, свързани с регулаторната рамка, операциите на дружествата и гарантирането на сигурни доставки на горива за българския пазар.