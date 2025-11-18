Експерт: До две седмици дизелът може да поскъпне с още 5-6 ст.

Преди месец имаше "избухване" на цените на горивата, сега нещата са спокойни. Това заяви пред БТВ Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските производители и вносители на горива.
Допълни, че се очаква и още малко покачване на цените на дизела до две седмици с 5-6 ст./л.
И призова управляващите да разрешат износа на дизелово гориво, за да може цената в Югоизточна Европа на дизела да падне поне с малко.
"Лукойл" произвежда повече, отколкото е вътрешното потребление, каза Хаджидимитров.
И според него - българите през последните седмици са се презапасили с горива. Продажбите са били близо 25% повече.
Той коментира, че обществото не трябва да се презапасява с гориво, тъй като има достатъчни наличности.
Експертът призова особения управител в "Лукойл" да започне да контролира търговете за внасяне на суров нефт в България.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Честито на робите
Коментиран от #7
09:37 18.11.2025
2 Мафията нагло краде и лъже
09:38 18.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тръмпи
09:40 18.11.2025
5 А фонтана
09:40 18.11.2025
6 Всяка втора кифла се метна на джип
Здравословно е!
Горивото трябва да стане 10 лева.
09:41 18.11.2025
7 Точно казано
До коментар #1 от "Честито на робите":РОБИ. И ТОВА ДА СЕ ВИДИ И ОТ ТУК ПИШЕЩИ ТЕХНИ ПОД ГАЗНИЦИ ПЛАТЕНИ.
09:44 18.11.2025
8 дано дизелът само да поскъпне
те са си постлали кочината
09:46 18.11.2025
9 Перо
09:55 18.11.2025
10 фен
09:57 18.11.2025
11 Абе
09:58 18.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Боруна Лом
10:01 18.11.2025
14 Абе
10:03 18.11.2025
15 големи яйца
10:14 18.11.2025