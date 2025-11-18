Експерт: До две седмици дизелът може да поскъпне с още 5-6 ст.

Преди месец имаше "избухване" на цените на горивата, сега нещата са спокойни. Това заяви пред БТВ Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските производители и вносители на горива.

Допълни, че се очаква и още малко покачване на цените на дизела до две седмици с 5-6 ст./л.

И призова управляващите да разрешат износа на дизелово гориво, за да може цената в Югоизточна Европа на дизела да падне поне с малко.

"Лукойл" произвежда повече, отколкото е вътрешното потребление, каза Хаджидимитров.

И според него - българите през последните седмици са се презапасили с горива. Продажбите са били близо 25% повече.

Той коментира, че обществото не трябва да се презапасява с гориво, тъй като има достатъчни наличности.

Експертът призова особения управител в "Лукойл" да започне да контролира търговете за внасяне на суров нефт в България.