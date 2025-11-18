Новини
Експерт: До две седмици дизелът може да поскъпне с още 5-6 ст.

18 Ноември, 2025 09:36 625 15

  • димитър хаджидимитров-
  • цени-
  • горива

Той коментира, че обществото не трябва да се презапасява с гориво, тъй като има достатъчни наличности

Мария Атанасова

Преди месец имаше "избухване" на цените на горивата, сега нещата са спокойни. Това заяви пред БТВ Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските производители и вносители на горива.

Допълни, че се очаква и още малко покачване на цените на дизела до две седмици с 5-6 ст./л.

И призова управляващите да разрешат износа на дизелово гориво, за да може цената в Югоизточна Европа на дизела да падне поне с малко.

"Лукойл" произвежда повече, отколкото е вътрешното потребление, каза Хаджидимитров.

И според него - българите през последните седмици са се презапасили с горива. Продажбите са били близо 25% повече.

Той коментира, че обществото не трябва да се презапасява с гориво, тъй като има достатъчни наличности.

Експертът призова особения управител в "Лукойл" да започне да контролира търговете за внасяне на суров нефт в България.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честито на робите

    16 1 Отговор
    това дърпа всички цени нагоре

    Коментиран от #7

    09:37 18.11.2025

  • 2 Мафията нагло краде и лъже

    17 1 Отговор
    По добре живеем, европейци сме по цени

    09:38 18.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тръмпи

    10 2 Отговор
    Дизела трябва да е 1.30-1.40 евр по план сметка от всеки литър държавата краде 0.70 евр с ддс и акциз

    09:40 18.11.2025

  • 5 А фонтана

    11 1 Отговор
    Тууулуп министри и зафчо само лъжат. ПРОБЛЕМ СЪС ГОРИВАТА НЯМА ДА ИМА. Е ПО ТОВА ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ. ЛЪЖАТ МАЖАТ И КРАДАТ. И ВСИЧКО ОТ НАШИЯТ ГРЪБ.

    09:40 18.11.2025

  • 6 Всяка втора кифла се метна на джип

    13 2 Отговор
    Ще походят малко пеша!
    Здравословно е!
    Горивото трябва да стане 10 лева.

    09:41 18.11.2025

  • 7 Точно казано

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Честито на робите":

    РОБИ. И ТОВА ДА СЕ ВИДИ И ОТ ТУК ПИШЕЩИ ТЕХНИ ПОД ГАЗНИЦИ ПЛАТЕНИ.

    09:44 18.11.2025

  • 8 дано дизелът само да поскъпне

    7 1 Отговор
    само за любители на тикви и прасета
    те са си постлали кочината

    09:46 18.11.2025

  • 9 Перо

    10 1 Отговор
    Това е пълна манипулация в ценообразуването! Известно е, че технологията на производство на дизела е много по-проста и евтина от бензиновата! През соца дизела беше много по-евтин 45 г. В момента дизела в Гърция е по- евтин от бензин 95, а грък или еврейн да ти продава на загуба е смешно! Завишаването на цената на дизела е или поради по-ниския разход на тези коли или заради опазването на околната среда, но е 100% манипулативно и не е свързано с фабрично-заводската цена!

    09:55 18.11.2025

  • 10 фен

    5 1 Отговор
    70 г. бензин А 86 беше 25 ст. Имах М-ч осмак и за 5 лв. карах на воля. 1979 за 1 май бай Тодор го вдигна на 50 ст. и ми резна крилата. Така до 89, когато стигна 2 лв. За бензина ще говорим по празниците, като се задръсти трафика към границите и провинцията.

    09:57 18.11.2025

  • 11 Абе

    3 0 Отговор
    Направо с 50 - 60 ст ко ше си играят с 5 и 6!

    09:58 18.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    НА ЕКО ДИЗЕЛ Е 2,57 ЛЕВА

    10:01 18.11.2025

  • 14 Абе

    2 0 Отговор
    фен 70 г.нямаше такива крадци на нафта като тоя с БМВ Р 04 64 КВ след работа с 2 туби в сака се прибира

    10:03 18.11.2025

  • 15 големи яйца

    0 0 Отговор
    Мене ми не дреме, язе съм на спирт!

    10:14 18.11.2025

