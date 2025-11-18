Новини
България »
Всички градове »
Аркади Шарков: Ще се наложи ранна актуализация на бюджета на Здравната каса

Аркади Шарков: Ще се наложи ранна актуализация на бюджета на Здравната каса

18 Ноември, 2025 09:46 428 2

  • аркади шарков-
  • здравна каса-
  • бюджет-
  • актуализация

"Имаме 10 млрд. бюджет за здравеопазване и още 6 млрд. доплащане. Това са груби изчисления. Доплащаме около една трета в здравеопазването. Все по-тежко става за гражданите да си покриват здравните нужди", коментира още експертът

Аркади Шарков: Ще се наложи ранна актуализация на бюджета на Здравната каса - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ще се наложи ранна актуализация на бюджета на НЗОК. Такава прогноза направи пред БНР Аркади Шарков, здравен икономист от Експертен клуб за икономика и политика.

"Бюджетът е недостатъчен, но такива са обстоятелствата. Пари в държавата няма, трябва да се държи също инфлацията".

Проектобюджет 2026 влиза за първо гласуване в редица парламентарни комисии, сред които и водещата - по бюджет и финанси.

Правителството предлага на Народното събрание най-големия досега бюджет на Националната здравноосигурителна каса, възлизащ на над 5.5 млрд. евро, което представлява 15% ръст спрямо тази година.

"За превенция и профилактика тази година увеличението е сравнително малко. За сметка на това по отношение на лекарства и болнична помощ са предложени по 10 на сто увеличение.

В болничната помощ обаче увеличението се равнява на преразхода на лечебните заведения за тази година".

Всяка година ЕК ни сочи с пръст по отношение на доплащанията, отбеляза още здравният икономист в предаването "Преди всички".

"Имаме 10 млрд. бюджет за здравеопазване и още 6 млрд. доплащане. Това са груби изчисления. Доплащаме около една трета в здравеопазването. Все по-тежко става за гражданите да си покриват здравните нужди".

Увеличаването на здравната вноска рано или късно трябва да се случи, убеден е Шарков.

"Тя не е пипана от години. Целият сектор има нужда от това допълнително финансиране, но то трябва да е пряко обвързано с намаляване на парите, които доплащаме".

Той коментира и информацията за заплатите на лекарите и медицинските сестри, изнесена от председателя на Комисията по здравеопазване в парламента Костадин Ангелов.

"Средствата за заплатите на лекарите са осигурени. Те няма да бъдат разпределени под формата на клинични пътеки. Това ще бъдат целеви средства, които ще бъдат раздавани на лечебни заведения, за да постигнат резултата, който беше поставен като цел още в самото начало".

Първоначално обявените 260 милиона евро за заплати на младите лекари в проектобюджета на Здравната каса пък ще бъдат целево отпуснати за заплати на целия персонал в държавните, областните и общинските болници, както и в спешните центрове, психиатриите, регионалните здравни инспекции.

"Парите ще бъдат насочени там, където има нужда. Може би трябва да се помисли и за други стимули".


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гръндж

    0 0 Отговор
    Шарка ще подгони бюджета. Ястнооо!

    09:47 18.11.2025

  • 2 хъхъ

    0 0 Отговор
    Този е втори Хасърджиев.

    09:48 18.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол