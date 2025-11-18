Аркади Шарков: Ще се наложи ранна актуализация на бюджета на Здравната каса

Ще се наложи ранна актуализация на бюджета на НЗОК. Такава прогноза направи пред БНР Аркади Шарков, здравен икономист от Експертен клуб за икономика и политика.

"Бюджетът е недостатъчен, но такива са обстоятелствата. Пари в държавата няма, трябва да се държи също инфлацията".

Проектобюджет 2026 влиза за първо гласуване в редица парламентарни комисии, сред които и водещата - по бюджет и финанси.

Правителството предлага на Народното събрание най-големия досега бюджет на Националната здравноосигурителна каса, възлизащ на над 5.5 млрд. евро, което представлява 15% ръст спрямо тази година.

"За превенция и профилактика тази година увеличението е сравнително малко. За сметка на това по отношение на лекарства и болнична помощ са предложени по 10 на сто увеличение.

В болничната помощ обаче увеличението се равнява на преразхода на лечебните заведения за тази година".

Всяка година ЕК ни сочи с пръст по отношение на доплащанията, отбеляза още здравният икономист в предаването "Преди всички".

"Имаме 10 млрд. бюджет за здравеопазване и още 6 млрд. доплащане. Това са груби изчисления. Доплащаме около една трета в здравеопазването. Все по-тежко става за гражданите да си покриват здравните нужди".

Увеличаването на здравната вноска рано или късно трябва да се случи, убеден е Шарков.

"Тя не е пипана от години. Целият сектор има нужда от това допълнително финансиране, но то трябва да е пряко обвързано с намаляване на парите, които доплащаме".

Той коментира и информацията за заплатите на лекарите и медицинските сестри, изнесена от председателя на Комисията по здравеопазване в парламента Костадин Ангелов.

"Средствата за заплатите на лекарите са осигурени. Те няма да бъдат разпределени под формата на клинични пътеки. Това ще бъдат целеви средства, които ще бъдат раздавани на лечебни заведения, за да постигнат резултата, който беше поставен като цел още в самото начало".

Първоначално обявените 260 милиона евро за заплати на младите лекари в проектобюджета на Здравната каса пък ще бъдат целево отпуснати за заплати на целия персонал в държавните, областните и общинските болници, както и в спешните центрове, психиатриите, регионалните здравни инспекции.

"Парите ще бъдат насочени там, където има нужда. Може би трябва да се помисли и за други стимули".