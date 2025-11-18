Колко плащаме за гориво в България и на Балканите

Проверка на БТВ показва къде на Балканите е най-скъпото гориво.
У нас за литър бензин А95 плащаме 2.38 лв. Най-скъп е бензинът в Гърция – 3.31 лв. за литър гориво, следван от Сърбия с около 2.90 лв. В Румъния хората плащат за бензин 2.94 лв.
Най-скъп дизел плащат хората в Сърбия - 3.36 лв. за литър дизел, в Румъния – 3.09 лв., в Гърция – 2.91 лв., в България – 2.46 лв. Най-евтин дизел плащат хората в Турция – 2.34 лв. и в Северна Македония – 2.29 лв.
12 стотинки за литър дизел, 5 стотинки за бензин и 2 стотинки за газ - с толкова са се повишили цените на горивата у нас само за месец.
Заради американските санкции срещу „Лукойл“ Сърбия е на прага на криза с горивата.
В Северна Македония промяна в цените на бензина и газта почти няма. Само дизелът е поскъпнал с 6 стотинки.
С 16 стотинки за месец се е увеличила цената на литър дизел в Турция. Бензинът е поскъпнал с 6 стотинки. Въпреки това остават по-ниски, отколкото у нас.
В Румъния цените за месец са се повишили почти колкото у нас - дизелът с около 11 стотинки, бензинът с около 4, а газта с близо 3.
С точно 10 цента е разликата между цените на бензина и дизела между големите вериги бензиностанции и по-малките местни гръцки бензиностанции.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
10:47 18.11.2025
2 Ххххйй
Коментиран от #7, #9
10:47 18.11.2025
3 Сравни
10:49 18.11.2025
4 Ся последно
Коментиран от #13
10:52 18.11.2025
5 Начо
10:53 18.11.2025
6 ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
И още: Защо не показвате съотношението цени заплати?????
10:54 18.11.2025
7 Магазини ОриБебе
До коментар #2 от "Ххххйй":хиляя леа
10:57 18.11.2025
8 Любопитен
Коментиран от #10, #17
10:57 18.11.2025
9 Кит
До коментар #2 от "Ххххйй":Сега взимаме колкото изкараме. Някои повече, други по-малко.
Но аз знам едно: баща ми е плащал по 1 лв за литър при заплата от около 300 лв в последните години на соца. И е карал кола, която гълта 10-12/100. Карал е, меко казано, умерено.
Сега аз плащам около 2,50 за литър и купувам с една заплата близо два тона гориво, докато колата ми харчи 7 на градско и под 5 извън града. И не ми пука на касата в бензиностанцията.
Толкова по темата.
Коментиран от #12, #16
10:57 18.11.2025
10 Кит
До коментар #8 от "Любопитен":Защо си се нарекъл "Любопитен", при положение, че си откровено неумен?
Коментиран от #20
11:00 18.11.2025
11 Дон Корлеоне
11:02 18.11.2025
12 провинциалист
До коментар #9 от "Кит":"Сега взимаме колкото изкараме." - щом взимаш колкото изкарваш, значи работиш на черно и не плащаш данъци. "по 1 лв за литър при заплата от около 300 лв в последните години на соца. И е карал кола, която гълта 10-12/100" - а в началото на соца колко е била заплатата, колко е бил литъра и колко са стрували колите като сегашната ти, която е с разход 7 на градско и под 5 извън града?
Коментиран от #15, #24, #25, #43
11:04 18.11.2025
13 Копейки,
До коментар #4 от "Ся последно":РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ
11:05 18.11.2025
14 Ае копейките
Коментиран от #19, #29
11:08 18.11.2025
16 123456
До коментар #9 от "Кит":Да, всъщност си прав. Но, за да е по-ясна сметката да вземем друга основа. Последните години на соца, минималните заплати бяха около 120 лева. Тоест малко над 120 литра бензин. Сега чисто се взема 833 лева, а от нова година малко над 1000 - или може да се купи между 350 и 400 литра бензин. Мисля, че всеки с образование над 4-ти клас може да си направи сметката, каква е разликата.
11:10 18.11.2025
17 Глупости
До коментар #8 от "Любопитен":Левове взимат в Сърбия до Пирот със сигурност. Плащал съм с левове преди години в Кавака-Гърция. В Одрин също взимат левове. Ама така става, като не си стигал по далече от табелата на селото ти .
Коментиран от #26
11:11 18.11.2025
18 Гошо
То само малко ще ви го П.
11:13 18.11.2025
19 Копейка
До коментар #14 от "Ае копейките":Джендърляски
11:14 18.11.2025
20 123456
До коментар #10 от "Кит":Тук, не знам какво си имал предвид, но определено коментарът на колегата е напълно верен. По-добре да сравняват в евро. Който е пътувал в чужбина знае, че левът нищо не значи. То и в БГ нищо не значи, но добре, че го вързаха навремето за марката - евро, та да можем поне сега да обръщаме по нормален курс в евро. За справка, пробвай да си купиш имот в лева.. Дори в борда, хората не смеят да уговорят сделки на подобна стойност в тази валута. Смятай, какво е доверието към нея и то повече от 25 години след голямата издънка.
Коментиран от #34
11:16 18.11.2025
21 Даниел
България заплата €620-цена на бензина €1,35
Дали там е по-скъпо???
Коментиран от #30
11:17 18.11.2025
22 пешо
11:18 18.11.2025
23 факти
България- в ЕС - най-ниски цени!
11:19 18.11.2025
24 123456
До коментар #12 от "провинциалист":Защо пък да работи на черно. Човекът е написал колко получава след данъци и осигуровки, щом с тях може да отиде и да си купи два тона бензин. Това означава, че работи прилично платена работа и получава двойно над средната за София заплата. Браво на него.
11:20 18.11.2025
25 Кит
До коментар #12 от "провинциалист":Това заключение за данъците беше забавна проява на провинциализъм / само за 2024 платих данъци колкото за една нова кола среден клас/!
Що се отнася до цените - да, дядо ми е разказвал за цени на бензина от порядъка на 20 стотинки. При заплати от 70-80 лева. И Москвичи, които гълтат като змейове. Не мисля, че има особена разлика в съотношението цени/заплати между 60-те и 80-те години на соца. Ти може да мислиш каквото ти е угодно.
Що се отнася до цените на автомобилите тогава и сега, пак си в провинцията, умниче. Провинцията, която не умее да смята.
Баща ми е купил семейната ни Лада за около 6 500. С вноска от 1500 лева, направена на негово име в деня на пълнолетието му. Е, на 32 му излиза късметът. Срещу 22 негови заплати и 14 години чакане.
Сега средната заплата е някъде между 2500-3000 лв. А автомобил от класа на Лада / например Сандеро/ струва около 30 000. Преведено за провинциалисти, които са зле с елементарната математика - днешният българин купува нова кола за 10-12 заплати. Купува кола с несравнимо по-добро качество от Лада. И не чака 10+ години, докато се добере до нея. Даже не е нужно да има кеш, при добри доходи лизингът се плаща безпроблемно.
И те така.
11:20 18.11.2025
26 123456
До коментар #17 от "Глупости":Хе, хе. Стига майтапи. Сигурно може да намерих в чужд пограничен район някъде да ти приемат лева. Ама ако това ти е разбирането за чужбина, поне не се подигравай на хората. Явно са ходили на повече от 50 км от границата. Пробвай да платиш в с левове в Германия, Франция, Италия или в която друга европейска държава, освен в изброените от теб градове и ще те гледат, като малко нигерийче, опитващо се да плати с найри.
Коментиран от #44
11:24 18.11.2025
27 ВЕЛИНСКИ
ГОРИВОТО С ГР.ТРАНСПОРТ СТРУВА...1.60лв. ...
11:25 18.11.2025
28 Чапа
11:26 18.11.2025
29 Атина Палада
До коментар #14 от "Ае копейките":Пияниците от пАлсвото още не са ни пуснали опорката.
11:30 18.11.2025
30 123456
До коментар #21 от "Даниел":Малко си се объркал. Минимална брутна заплата в Гърция е 880 евро.
Това е от сайта на гръцкото правителство.
a) for employees, the minimum wage is set at eight hundred and eighty euro (EUR 880.00);
Обръщам внимание на брутна.
И освен бензина,
колко са им данъците и осигуровките?
Колко са данъците за имоти, услугите и всичко друго.
Само тези, които рупат домати и сирене по гръцките плажове твърдят, че в Гърция е по-евтино от България.
Коментиран от #42
11:33 18.11.2025
31 ЧИЧО
11:34 18.11.2025
32 Фори
11:36 18.11.2025
33 ЕвроGejski съюз
Коментиран от #38
11:37 18.11.2025
34 Кит
До коментар #20 от "123456":Само два аргумента за обосноваване на казаното от мен:
1. Убедеността на любопитния събеседник, че статията твърди как в балканските страни плащат в лева е откровено НЕумно. Статията привежда цените на горивата по курса на съответните валути към лева, за да могат хората да сравнят. Това по никакъв начин не означава, че в Гърция или Сърбия хората плащат в лева. Но за неумни хора може да означава и точно това - тяхно право е.
2. Това, че българският лев "нищо не значи" в чужбина е другото разсмиващо твърдение. Да, местните хора в Германия или Ирландия / например/ може и да не знаят каква валута ползваме в България / някои от тях не знаят дори това, че България е в Европа/. Но когато извадя банковата си карта и отида на касата в който и да е магазин в Европа - спокойно купувам каквото ми е угодно в рамките на нетната разполагаемост по картата ми, в определени случаи имам и право на овърдрафт. Това е всичко друго, но не и "нищонезначене" на националната ни валута. С нищонезначеща валута не можеш да си купиш нищо. Купува се само със значеща.
Толкова по темата!
Коментиран от #36
11:38 18.11.2025
35 Последния Софиянец
11:39 18.11.2025
36 Перник
До коментар #34 от "Кит":Е тук трябва да ти призная,че си напълно прав!Наистина аргументиран и правилен коментар!За това съм ти сложил+ от мен!
11:43 18.11.2025
37 Яяяяяя
11:43 18.11.2025
41 Троянец
11:46 18.11.2025
42 Последния Софиянец
До коментар #30 от "123456":Явно никога не си ходил в Гърция.......пожелавам ти като идеш НЯКОГА/когато можеш-ако можеш да си го позволиш/......влез в LIDL и сравни цените!Това е най малкото.....
11:51 18.11.2025
43 Интерсно
До коментар #12 от "провинциалист":Баща ти да не е карал камион?
11:54 18.11.2025
44 Козар Белене
До коментар #26 от "123456":Пич,явно Ти не си излизал от Брусарци и не ти е ясно,че с дебитна карта-навсякъде плащаш и нямаш проблем!Никой не го интересува парите в картата дали са лев,турска лира или виетнамски донг! Излез,виж малко Свят а не само кочината в Северозападналата БГ!
11:56 18.11.2025
45 Енергетик
Гърция: 700 €/ 1000 литра - 1,37 лв. за всеки литър.
България 710 лв. /1000 литра - 0.71 лв. за всеки литър.
Разлика 66 ст.
Т.е. нашия бензин е по скъп с 0,20 лв.
11:58 18.11.2025