Колко плащаме за гориво в България и на Балканите

Проверка на БТВ показва къде на Балканите е най-скъпото гориво.

У нас за литър бензин А95 плащаме 2.38 лв. Най-скъп е бензинът в Гърция – 3.31 лв. за литър гориво, следван от Сърбия с около 2.90 лв. В Румъния хората плащат за бензин 2.94 лв.

Най-скъп дизел плащат хората в Сърбия - 3.36 лв. за литър дизел, в Румъния – 3.09 лв., в Гърция – 2.91 лв., в България – 2.46 лв. Най-евтин дизел плащат хората в Турция – 2.34 лв. и в Северна Македония – 2.29 лв.

12 стотинки за литър дизел, 5 стотинки за бензин и 2 стотинки за газ - с толкова са се повишили цените на горивата у нас само за месец.

Заради американските санкции срещу „Лукойл“ Сърбия е на прага на криза с горивата.

В Северна Македония промяна в цените на бензина и газта почти няма. Само дизелът е поскъпнал с 6 стотинки.

С 16 стотинки за месец се е увеличила цената на литър дизел в Турция. Бензинът е поскъпнал с 6 стотинки. Въпреки това остават по-ниски, отколкото у нас.

В Румъния цените за месец са се повишили почти колкото у нас - дизелът с около 11 стотинки, бензинът с около 4, а газта с близо 3.

С точно 10 цента е разликата между цените на бензина и дизела между големите вериги бензиностанции и по-малките местни гръцки бензиностанции.