Колко плащаме за гориво в България и на Балканите

18 Ноември, 2025 10:46 1 509 45

Най-скъп дизел плащат хората в Сърбия - 3.36 лв. за литър дизел, в Румъния – 3.09 лв., в Гърция – 2.91 лв., в България – 2.46 лв

Колко плащаме за гориво в България и на Балканите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проверка на БТВ показва къде на Балканите е най-скъпото гориво.

У нас за литър бензин А95 плащаме 2.38 лв. Най-скъп е бензинът в Гърция – 3.31 лв. за литър гориво, следван от Сърбия с около 2.90 лв. В Румъния хората плащат за бензин 2.94 лв.

Най-скъп дизел плащат хората в Сърбия - 3.36 лв. за литър дизел, в Румъния – 3.09 лв., в Гърция – 2.91 лв., в България – 2.46 лв. Най-евтин дизел плащат хората в Турция – 2.34 лв. и в Северна Македония – 2.29 лв.

12 стотинки за литър дизел, 5 стотинки за бензин и 2 стотинки за газ - с толкова са се повишили цените на горивата у нас само за месец.

Заради американските санкции срещу „Лукойл“ Сърбия е на прага на криза с горивата.

В Северна Македония промяна в цените на бензина и газта почти няма. Само дизелът е поскъпнал с 6 стотинки.

С 16 стотинки за месец се е увеличила цената на литър дизел в Турция. Бензинът е поскъпнал с 6 стотинки. Въпреки това остават по-ниски, отколкото у нас.

В Румъния цените за месец са се повишили почти колкото у нас - дизелът с около 11 стотинки, бензинът с около 4, а газта с близо 3.

С точно 10 цента е разликата между цените на бензина и дизела между големите вериги бензиностанции и по-малките местни гръцки бензиностанции.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
  • 1 Българин

    6 8 Отговор
    Така или иначе, ще преминенм към Турция. Това означава, че ценат ана горивата ще се намали, а качеството ще се повиши!

    10:47 18.11.2025

  • 2 Ххххйй

    29 2 Отговор
    Много смешно и манипулативно ...А колко взимаме?

    Коментиран от #7, #9

    10:47 18.11.2025

  • 3 Сравни

    3 23 Отговор
    Това отдавна е така. При нас цените са по-ниски и все се оплакваме.

    10:49 18.11.2025

  • 4 Ся последно

    16 1 Отговор
    В Европа ли сме, както се напъва е, или сме на Балканите...? Или и двете, или и нито едното , или според изгодата....?

    Коментиран от #13

    10:52 18.11.2025

  • 5 Начо

    20 1 Отговор
    Нали тиквата преди време казваше че око е на влас ще намали горивата с 1 лев .Май става обратно вървят нагоре

    10:53 18.11.2025

  • 6 ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

    17 0 Отговор
    Вместо в големите вериги цените да са по-ниски заради големия ОБОРОТ, то в малките търговци цените са с 20 стотинки по-надолу! А и ВЕРИГИТЕ СА В КАРТЕЛ!
    И още: Защо не показвате съотношението цени заплати?????

    10:54 18.11.2025

  • 7 Магазини ОриБебе

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ххххйй":

    хиляя леа

    10:57 18.11.2025

  • 8 Любопитен

    3 11 Отговор
    В Гърция и Румъния не се плаща в левове както твърди статията. Никъде извън България левът не значи абсолютно нищо и хората даже не са чували за него.

    Коментиран от #10, #17

    10:57 18.11.2025

  • 9 Кит

    3 12 Отговор

    До коментар #2 от "Ххххйй":

    Сега взимаме колкото изкараме. Някои повече, други по-малко.
    Но аз знам едно: баща ми е плащал по 1 лв за литър при заплата от около 300 лв в последните години на соца. И е карал кола, която гълта 10-12/100. Карал е, меко казано, умерено.
    Сега аз плащам около 2,50 за литър и купувам с една заплата близо два тона гориво, докато колата ми харчи 7 на градско и под 5 извън града. И не ми пука на касата в бензиностанцията.
    Толкова по темата.

    Коментиран от #12, #16

    10:57 18.11.2025

  • 10 Кит

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Любопитен":

    Защо си се нарекъл "Любопитен", при положение, че си откровено неумен?

    Коментиран от #20

    11:00 18.11.2025

  • 11 Дон Корлеоне

    1 4 Отговор
    Тръмп леко настъпи Хаяско по вратът.

    11:02 18.11.2025

  • 12 провинциалист

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Кит":

    "Сега взимаме колкото изкараме." - щом взимаш колкото изкарваш, значи работиш на черно и не плащаш данъци. "по 1 лв за литър при заплата от около 300 лв в последните години на соца. И е карал кола, която гълта 10-12/100" - а в началото на соца колко е била заплатата, колко е бил литъра и колко са стрували колите като сегашната ти, която е с разход 7 на градско и под 5 извън града?

    Коментиран от #15, #24, #25, #43

    11:04 18.11.2025

  • 13 Копейки,

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ся последно":

    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    11:05 18.11.2025

  • 14 Ае копейките

    4 7 Отговор
    Лукойл руски,ли е или марсиански?

    Коментиран от #19, #29

    11:08 18.11.2025

  • 16 123456

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Кит":

    Да, всъщност си прав. Но, за да е по-ясна сметката да вземем друга основа. Последните години на соца, минималните заплати бяха около 120 лева. Тоест малко над 120 литра бензин. Сега чисто се взема 833 лева, а от нова година малко над 1000 - или може да се купи между 350 и 400 литра бензин. Мисля, че всеки с образование над 4-ти клас може да си направи сметката, каква е разликата.

    11:10 18.11.2025

  • 17 Глупости

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Любопитен":

    Левове взимат в Сърбия до Пирот със сигурност. Плащал съм с левове преди години в Кавака-Гърция. В Одрин също взимат левове. Ама така става, като не си стигал по далече от табелата на селото ти .

    Коментиран от #26

    11:11 18.11.2025

  • 18 Гошо

    3 2 Отговор
    С тъз статийка порно сайтчето ви сапуниса, знаете къде
    То само малко ще ви го П.

    11:13 18.11.2025

  • 19 Копейка

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ае копейките":

    Джендърляски

    11:14 18.11.2025

  • 20 123456

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Кит":

    Тук, не знам какво си имал предвид, но определено коментарът на колегата е напълно верен. По-добре да сравняват в евро. Който е пътувал в чужбина знае, че левът нищо не значи. То и в БГ нищо не значи, но добре, че го вързаха навремето за марката - евро, та да можем поне сега да обръщаме по нормален курс в евро. За справка, пробвай да си купиш имот в лева.. Дори в борда, хората не смеят да уговорят сделки на подобна стойност в тази валута. Смятай, какво е доверието към нея и то повече от 25 години след голямата издънка.

    Коментиран от #34

    11:16 18.11.2025

  • 21 Даниел

    8 2 Отговор
    Гърция заплата €1100- цена на бензина €1,6/л
    България заплата €620-цена на бензина €1,35
    Дали там е по-скъпо???

    Коментиран от #30

    11:17 18.11.2025

  • 22 пешо

    5 2 Отговор
    турция дизел 2.29 бензин 2.16

    11:18 18.11.2025

  • 23 факти

    6 4 Отговор
    Сърбия - обича Русия - 3.5лв
    България- в ЕС - най-ниски цени!

    11:19 18.11.2025

  • 24 123456

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "провинциалист":

    Защо пък да работи на черно. Човекът е написал колко получава след данъци и осигуровки, щом с тях може да отиде и да си купи два тона бензин. Това означава, че работи прилично платена работа и получава двойно над средната за София заплата. Браво на него.

    11:20 18.11.2025

  • 25 Кит

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "провинциалист":

    Това заключение за данъците беше забавна проява на провинциализъм / само за 2024 платих данъци колкото за една нова кола среден клас/!
    Що се отнася до цените - да, дядо ми е разказвал за цени на бензина от порядъка на 20 стотинки. При заплати от 70-80 лева. И Москвичи, които гълтат като змейове. Не мисля, че има особена разлика в съотношението цени/заплати между 60-те и 80-те години на соца. Ти може да мислиш каквото ти е угодно.
    Що се отнася до цените на автомобилите тогава и сега, пак си в провинцията, умниче. Провинцията, която не умее да смята.
    Баща ми е купил семейната ни Лада за около 6 500. С вноска от 1500 лева, направена на негово име в деня на пълнолетието му. Е, на 32 му излиза късметът. Срещу 22 негови заплати и 14 години чакане.
    Сега средната заплата е някъде между 2500-3000 лв. А автомобил от класа на Лада / например Сандеро/ струва около 30 000. Преведено за провинциалисти, които са зле с елементарната математика - днешният българин купува нова кола за 10-12 заплати. Купува кола с несравнимо по-добро качество от Лада. И не чака 10+ години, докато се добере до нея. Даже не е нужно да има кеш, при добри доходи лизингът се плаща безпроблемно.
    И те така.

    11:20 18.11.2025

  • 26 123456

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Глупости":

    Хе, хе. Стига майтапи. Сигурно може да намерих в чужд пограничен район някъде да ти приемат лева. Ама ако това ти е разбирането за чужбина, поне не се подигравай на хората. Явно са ходили на повече от 50 км от границата. Пробвай да платиш в с левове в Германия, Франция, Италия или в която друга европейска държава, освен в изброените от теб градове и ще те гледат, като малко нигерийче, опитващо се да плати с найри.

    Коментиран от #44

    11:24 18.11.2025

  • 27 ВЕЛИНСКИ

    2 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО....
    ГОРИВОТО С ГР.ТРАНСПОРТ СТРУВА...1.60лв. ...

    11:25 18.11.2025

  • 28 Чапа

    3 1 Отговор
    Дайте Акциза в съответните държави . И тогава ще е разберем къде е най евтин дизела.

    11:26 18.11.2025

  • 29 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ае копейките":

    Пияниците от пАлсвото още не са ни пуснали опорката.

    11:30 18.11.2025

  • 30 123456

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Даниел":

    Малко си се объркал. Минимална брутна заплата в Гърция е 880 евро.
    Това е от сайта на гръцкото правителство.
    a) for employees, the minimum wage is set at eight hundred and eighty euro (EUR 880.00);
    Обръщам внимание на брутна.
    И освен бензина,
    колко са им данъците и осигуровките?
    Колко са данъците за имоти, услугите и всичко друго.
    Само тези, които рупат домати и сирене по гръцките плажове твърдят, че в Гърция е по-евтино от България.

    Коментиран от #42

    11:33 18.11.2025

  • 31 ЧИЧО

    1 0 Отговор
    А защо не казвате ,колко са там минималната пенсия и МРЗ!

    11:34 18.11.2025

  • 32 Фори

    3 1 Отговор
    От години се мъчат да изравнят цената на горивата с тези в Европа.Постоянно ни натякват че у нас е евтино.До сега не можаха , но сега е идеалната възможност някой да се облажи на народния гръб! Ще кажат че новия собственик не може да работи на сегашните цени , а промяна на работата няма да има.

    11:36 18.11.2025

  • 33 ЕвроGejski съюз

    4 1 Отговор
    Защо ли горивата В Турция и Македония са най-евтини ?!?

    Коментиран от #38

    11:37 18.11.2025

  • 34 Кит

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "123456":

    Само два аргумента за обосноваване на казаното от мен:

    1. Убедеността на любопитния събеседник, че статията твърди как в балканските страни плащат в лева е откровено НЕумно. Статията привежда цените на горивата по курса на съответните валути към лева, за да могат хората да сравнят. Това по никакъв начин не означава, че в Гърция или Сърбия хората плащат в лева. Но за неумни хора може да означава и точно това - тяхно право е.
    2. Това, че българският лев "нищо не значи" в чужбина е другото разсмиващо твърдение. Да, местните хора в Германия или Ирландия / например/ може и да не знаят каква валута ползваме в България / някои от тях не знаят дори това, че България е в Европа/. Но когато извадя банковата си карта и отида на касата в който и да е магазин в Европа - спокойно купувам каквото ми е угодно в рамките на нетната разполагаемост по картата ми, в определени случаи имам и право на овърдрафт. Това е всичко друго, но не и "нищонезначене" на националната ни валута. С нищонезначеща валута не можеш да си купиш нищо. Купува се само със значеща.
    Толкова по темата!

    Коментиран от #36

    11:38 18.11.2025

  • 35 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Е може ли Д.Добрев от ГЕРБ да ми обясни как Македонска "рафинерия" до Миладиновци,която не е с капацитета на нашата,Македония-дето няма излаз на море и нефтопроводи от рода на "Бийков поток" имат по-евтин дизел от нашия????!!!!!!!!!! Моля "капацитетите" в тази сфера от рода на Добрев-дето е завършил счетоводство/нищо общо с енергетиката/ а се има за космонавт-да обясни на нас простосмъртните.....

    11:39 18.11.2025

  • 36 Перник

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Кит":

    Е тук трябва да ти призная,че си напълно прав!Наистина аргументиран и правилен коментар!За това съм ти сложил+ от мен!

    11:43 18.11.2025

  • 37 Яяяяяя

    3 0 Отговор
    Макетата са по добре от нас. Ехааааа. А горивата им от Нефтохим Бургас. Уникална държава сме.

    11:43 18.11.2025

  • 41 Троянец

    2 0 Отговор
    Щото няма ГЕРБ-аджийски коалиционни и тем подобни Сладури!

    11:46 18.11.2025

  • 42 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "123456":

    Явно никога не си ходил в Гърция.......пожелавам ти като идеш НЯКОГА/когато можеш-ако можеш да си го позволиш/......влез в LIDL и сравни цените!Това е най малкото.....

    11:51 18.11.2025

  • 43 Интерсно

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "провинциалист":

    Баща ти да не е карал камион?

    11:54 18.11.2025

  • 44 Козар Белене

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "123456":

    Пич,явно Ти не си излизал от Брусарци и не ти е ясно,че с дебитна карта-навсякъде плащаш и нямаш проблем!Никой не го интересува парите в картата дали са лев,турска лира или виетнамски донг! Излез,виж малко Свят а не само кочината в Северозападналата БГ!

    11:56 18.11.2025

  • 45 Енергетик

    1 0 Отговор
    Акцизи:
    Гърция: 700 €/ 1000 литра - 1,37 лв. за всеки литър.
    България 710 лв. /1000 литра - 0.71 лв. за всеки литър.
    Разлика 66 ст.
    Т.е. нашия бензин е по скъп с 0,20 лв.

    11:58 18.11.2025

