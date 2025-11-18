Четири протеста в столицата срещу разширяването на зоните за паркиране

На 23 ноември в 13.00 часа пред Столичната община се организира протест срещу разширяването на зоните за паркиране в София и вдигането на цените им, съобщават от БНР.
"Протестите са четири. Аз съм администратор на групата, която беше създадена срещу вдигането на цените на зоните и разширяването на техния обхват. Първият протест ще бъде в четвъртък (20 ноември) и е организиран от групата на "Студентски град". Те ще затворят кръстовището на УНСС, най-вероятно. Малко по-късно същия ден - от 16.30 ч. пред сградата на Столичната община отново ще има протест.
В събота (22 ноември), на моста "Чавдар", т.е. на границата на "Сухата река" и "Хаджи Димитър" ще бъде затворено кръстовището. Ще има жива верига от хора, които ще блокират тотално моста "Чавдар" от 12.00 часа, а протестът, който аз организирам ще бъде в неделя (23 ноември) от 13.00 часа пред сградата на Столичната община", казва организаторът на протеста Мариян Ташев, който живее в "Сухата река" и работи в центъра.
От самото начало на разговора Мариян Ташев опроверга тезата, която се върти в публичното пространство, че хората, които вече живеят в райони, където има въведени зони, са доволни от тази мярка и не протестират.
"Веднага опровергавам това нещо като казвам, че организаторът на протеста, който ще бъде в четвъртък пред Столичната община, е жител в зелена зона и предстои, въведе ли се тази промяна, при него да стане синя зона. Искам да предупредя хората, които живеят в зелена зона, която ще стане синя зона, че те няма да плащат два пъти повече, а ще плащат три пъти повече, защото досега са плащали 100 лв., а от догодина ще плащат 150 евро", казва Мариян Ташев.
Освен това, според организатора на протеста, документите, на които се уповават кметът Васил Терзиев и "Спаси София" за предстоящата промяна, не са представителна извадка на живеещите в столицата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прасчо
Коментиран от #4
11:35 18.11.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
после - в широк център,
накрая- от табела до табела ❗
11:37 18.11.2025
3 и аз организирам протест
Коментиран от #5, #25
11:41 18.11.2025
4 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Прасчо":а не бе ще седим и ще ви гледаме заради 2 дъртака в центъра цяла софия да не паркира
11:42 18.11.2025
5 Сила
До коментар #3 от "и аз организирам протест":Именно !!! Никой никого насила не е довел да живее в София , никой никого насила не задължава някой да идва на работа в София ....Центъра на София за пешеходци , навсякъде може да стигнеш пеша за 15 минути ....от Ректората до НДК примерно !!!
11:45 18.11.2025
6 анон
11:45 18.11.2025
7 Бяла зона
11:46 18.11.2025
8 майор Михов
В Софията не само овце и сбъркан умнокрасивитет имало, а и нормални адекватни смели хора.
Браво и успех на протестите!
Но като знаем какви са им управляващите, май ще трябва нещо повече от протести за им избият от кратуните всяка глупост която творят срещу съгражданите си..
11:47 18.11.2025
9 адвокат
11:48 18.11.2025
10 икономист
Коментиран от #16, #19, #21
11:49 18.11.2025
11 Г-зар
Коментиран от #17
11:51 18.11.2025
12 Патриарх Данаил
11:52 18.11.2025
13 Няма бира
П.С. ресторантите са пълни всеки петък и събота. Една вечеря за 3ма е вече 150лв. Един петък няма да излязат в центъра и спестяваш годишната такса.
11:52 18.11.2025
14 не че нещо
11:52 18.11.2025
15 Василеску
Коментиран от #18
11:52 18.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Градска мобилност
До коментар #11 от "Г-зар":Много лесно, като колата на прошляка за 500лева
11:53 18.11.2025
18 така ще е
До коментар #15 от "Василеску":след като хисарските мутри си присвояват цели паркинги...
11:54 18.11.2025
19 анон
До коментар #10 от "икономист":Ами какво да стане - ще стане задръстване и който е по-нагъл ще успее да паркира. Евентуално малко побоища, ако има повече нагли, това е лесно.
11:56 18.11.2025
20 НА ВИ МИС БОНИ И ФРЕНДА И
11:57 18.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 а най-обичам спрелите на втора линия
12:00 18.11.2025
23 Факт
12:00 18.11.2025
24 Няма бира
12:00 18.11.2025
25 Порно
До коментар #3 от "и аз организирам протест":Инвестирал съм в три гаража в близост до метроспирки, дават се без проблем под наем, отделно че са на петорно цена от тая на които съм ги купил. Отделен въпрос е, че разширението на зоната е гавра с хората в новоприсъединените квартали, просто за да се вземат едни допълнителни десетки милиони от джобовете на хората, и да се харчат от общинарите. Но никой на никого не е длъжен да подсигурява място за паркиране, по улиците имат право да паркират всички, независимо, кой къде живее, обратното е феодализъм. В съседния блок има едни, дето живеят в 75 кв.м. двустаен, и имат пет коли, три с които ходят на работа, и два стари джипа да ходели на вилата, и сега пискат, първо, че трябвало да платят , второ, че можело да платят само за две. Хайде по спокойно, никой на никого не е длъжен. Като не можеш да намериш къде да паркираш, потърси решение, купи гараж, вземи под наем, потърси платен паркинг, изобилстват.
Коментиран от #26
12:02 18.11.2025
26 прави разлика
До коментар #25 от "Порно":между автомобил който ДОМУВА на този паркинг и такъв зарязан ТРИ месеца на безплатен паркинг, докато собственика му е в Англия.
12:08 18.11.2025
27 зевзек
12:15 18.11.2025