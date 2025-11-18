Новини
Четири протеста в столицата срещу разширяването на зоните за паркиране

18 Ноември, 2025 11:26 834 27

"Искам да предупредя хората, които живеят в зелена зона, която ще стане синя зона, че те няма да плащат два пъти повече, а ще плащат три пъти повече, защото досега са плащали 100 лв., а от догодина ще плащат 150 евро", казва Мариян Ташев- организатор на един от протестите

Четири протеста в столицата срещу разширяването на зоните за паркиране - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На 23 ноември в 13.00 часа пред Столичната община се организира протест срещу разширяването на зоните за паркиране в София и вдигането на цените им, съобщават от БНР.

"Протестите са четири. Аз съм администратор на групата, която беше създадена срещу вдигането на цените на зоните и разширяването на техния обхват. Първият протест ще бъде в четвъртък (20 ноември) и е организиран от групата на "Студентски град". Те ще затворят кръстовището на УНСС, най-вероятно. Малко по-късно същия ден - от 16.30 ч. пред сградата на Столичната община отново ще има протест.

В събота (22 ноември), на моста "Чавдар", т.е. на границата на "Сухата река" и "Хаджи Димитър" ще бъде затворено кръстовището. Ще има жива верига от хора, които ще блокират тотално моста "Чавдар" от 12.00 часа, а протестът, който аз организирам ще бъде в неделя (23 ноември) от 13.00 часа пред сградата на Столичната община", казва организаторът на протеста Мариян Ташев, който живее в "Сухата река" и работи в центъра.

От самото начало на разговора Мариян Ташев опроверга тезата, която се върти в публичното пространство, че хората, които вече живеят в райони, където има въведени зони, са доволни от тази мярка и не протестират.

"Веднага опровергавам това нещо като казвам, че организаторът на протеста, който ще бъде в четвъртък пред Столичната община, е жител в зелена зона и предстои, въведе ли се тази промяна, при него да стане синя зона. Искам да предупредя хората, които живеят в зелена зона, която ще стане синя зона, че те няма да плащат два пъти повече, а ще плащат три пъти повече, защото досега са плащали 100 лв., а от догодина ще плащат 150 евро", казва Мариян Ташев.

Освен това, според организатора на протеста, документите, на които се уповават кметът Васил Терзиев и "Спаси София" за предстоящата промяна, не са представителна извадка на живеещите в столицата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Прасчо

    5 5 Отговор
    Протостурвайте си, не ми пречите😀

    Коментиран от #4

    11:35 18.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 1 Отговор
    Първо -само в центъра,
    после - в широк център,
    накрая- от табела до табела ❗

    11:37 18.11.2025

  • 3 и аз организирам протест

    4 2 Отговор
    срещу индивидите безплатно паркиращи около спирките на метрото, без да ги интересува къде ще паркират там живущите.

    Коментиран от #5, #25

    11:41 18.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Прасчо":

    а не бе ще седим и ще ви гледаме заради 2 дъртака в центъра цяла софия да не паркира

    11:42 18.11.2025

  • 5 Сила

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "и аз организирам протест":

    Именно !!! Никой никого насила не е довел да живее в София , никой никого насила не задължава някой да идва на работа в София ....Центъра на София за пешеходци , навсякъде може да стигнеш пеша за 15 минути ....от Ректората до НДК примерно !!!

    11:45 18.11.2025

  • 6 анон

    2 0 Отговор
    Тия които плащат годишен абонамент са най-големите бунаци. Вдигането на периоса на зоните до 21 часа е най-правилното решение. Живея в зелена зона около метро и когато се върнеш в 19 часа - вече е пълно и няма къде да паркираш - и защо да давам на тъпаците още 100 лева и евро ей така?

    11:45 18.11.2025

  • 7 Бяла зона

    9 1 Отговор
    КОГА за 36 години протестите са променили нещо ? Виж революцията е друга работа !

    11:46 18.11.2025

  • 8 майор Михов

    8 3 Отговор
    Я виж ти!
    В Софията не само овце и сбъркан умнокрасивитет имало, а и нормални адекватни смели хора.
    Браво и успех на протестите!
    Но като знаем какви са им управляващите, май ще трябва нещо повече от протести за им избият от кратуните всяка глупост която творят срещу съгражданите си..

    11:47 18.11.2025

  • 9 адвокат

    5 2 Отговор
    Общината е длъжна да осигури паркинги и места за паркиране , имаме данък МПС и това е съвсем достатъчно , други такси не трябва да има

    11:48 18.11.2025

  • 10 икономист

    2 3 Отговор
    Много ми е интересно , ако цяла София реши да не плаща зоните в знак на протест . Какво ще стане тогава ?

    Коментиран от #16, #19, #21

    11:49 18.11.2025

  • 11 Г-зар

    3 0 Отговор
    Ако не паркирам в центъра , как ще мивидят колата за 200 бона ?

    Коментиран от #17

    11:51 18.11.2025

  • 12 Патриарх Данаил

    1 0 Отговор
    За свещи да НЕ им стигнат.

    11:52 18.11.2025

  • 13 Няма бира

    4 3 Отговор
    Не разбирам защо протестират, живеещите точно в центъра. Положението с паркирането там, става все по-зле, с всяка година. Тази мярка е добра за тях. Ако паркирането в центъра стане достатъчно скъпо, би отказало доста хора. Нека отчетат факта, че ако достатъчен брой хора се откажат от ходене с кола до центъра, ще си спестяват по 30мин обикаляне за търсене на свободно паркомясто. Това е разход на пари, време и нерви.
    П.С. ресторантите са пълни всеки петък и събота. Една вечеря за 3ма е вече 150лв. Един петък няма да излязат в центъра и спестяваш годишната такса.

    11:52 18.11.2025

  • 14 не че нещо

    2 1 Отговор
    след като от години паркирането в центъра на Амстердам е средно 8 Евро на час, общината обмисля да го направи 50 Евро на час, за да държи автомобилите извън центъра.

    11:52 18.11.2025

  • 15 Василеску

    1 1 Отговор
    Първо в София, а после в други градове. Провинцията да не се надява да бъде подмината. Например гр. Хисаря целия център е синя зона, включително събота и неделя. Оставка.

    Коментиран от #18

    11:52 18.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Градска мобилност

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Г-зар":

    Много лесно, като колата на прошляка за 500лева

    11:53 18.11.2025

  • 18 така ще е

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Василеску":

    след като хисарските мутри си присвояват цели паркинги...

    11:54 18.11.2025

  • 19 анон

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "икономист":

    Ами какво да стане - ще стане задръстване и който е по-нагъл ще успее да паркира. Евентуално малко побоища, ако има повече нагли, това е лесно.

    11:56 18.11.2025

  • 20 НА ВИ МИС БОНИ И ФРЕНДА И

    2 1 Отговор
    Розовите определят дневния ред вече ! Нека ви е

    11:57 18.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 а най-обичам спрелите на втора линия

    0 0 Отговор
    направо на пътя.

    12:00 18.11.2025

  • 23 Факт

    0 0 Отговор
    И аз в неделя 00.00часа в западния парк

    12:00 18.11.2025

  • 24 Няма бира

    1 1 Отговор
    Окрадоха парите за пътища, детски болници, ВИК и т.н., никой не протестира. Вдигнали цената на паркирането от 1лв на 2лв и голяма дъндания. Май прекалено много безработни и хрантутници има в тази държава вече.

    12:00 18.11.2025

  • 25 Порно

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "и аз организирам протест":

    Инвестирал съм в три гаража в близост до метроспирки, дават се без проблем под наем, отделно че са на петорно цена от тая на които съм ги купил. Отделен въпрос е, че разширението на зоната е гавра с хората в новоприсъединените квартали, просто за да се вземат едни допълнителни десетки милиони от джобовете на хората, и да се харчат от общинарите. Но никой на никого не е длъжен да подсигурява място за паркиране, по улиците имат право да паркират всички, независимо, кой къде живее, обратното е феодализъм. В съседния блок има едни, дето живеят в 75 кв.м. двустаен, и имат пет коли, три с които ходят на работа, и два стари джипа да ходели на вилата, и сега пискат, първо, че трябвало да платят , второ, че можело да платят само за две. Хайде по спокойно, никой на никого не е длъжен. Като не можеш да намериш къде да паркираш, потърси решение, купи гараж, вземи под наем, потърси платен паркинг, изобилстват.

    Коментиран от #26

    12:02 18.11.2025

  • 26 прави разлика

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Порно":

    между автомобил който ДОМУВА на този паркинг и такъв зарязан ТРИ месеца на безплатен паркинг, докато собственика му е в Англия.

    12:08 18.11.2025

  • 27 зевзек

    0 0 Отговор
    бира има, и места има, за паркиране, но са скъпи, капитализъм, какво да го правиш, при социализма не беше по добре

    12:15 18.11.2025

