Снежана Апостолова ще изпълнява функциите на кмет на Варна до 5 декември

Снежана Апостолова ще изпълнява функциите кмет на Варна от 19 ноември до 5 декември. Това е решено със заповед на кмета Благомир Коцев, предаде БГНЕС.
Копие от заповедта е изпратена до областния управител, председателя на Общинския съвет и кметовете на райони и кметства.
В понеделник Коцев издаде друга заповед, с която обяви заместничката си за изпълняващ функциите кмет за 1 ден.
Това е поредната такава заповед, издадена от Коцев от 8 юли насам, с която той посочва свой заместник за изпълняващ функциите .
14:11 19.11.2025
14:19 19.11.2025
До коментар #2 от "честен ционист":По телеграма. Без простотии не можеш. Давам автомобил пълен с бензин на който ти пръсне тиквата проста.
14:24 19.11.2025
14:24 19.11.2025
14:56 19.11.2025
15:15 19.11.2025