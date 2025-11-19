Новини
Снежана Апостолова ще изпълнява функциите на кмет на Варна до 5 декември

19 Ноември, 2025 14:06 1 194 5

Тя е зам.-кмет на морската столица

Снежана Апостолова ще изпълнява функциите на кмет на Варна до 5 декември - 1
Снежана Апостолова ще изпълнява функциите кмет на Варна от 19 ноември до 5 декември. Това е решено със заповед на кмета Благомир Коцев, предаде БГНЕС.

Копие от заповедта е изпратена до областния управител, председателя на Общинския съвет и кметовете на райони и кметства.

В понеделник Коцев издаде друга заповед, с която обяви заместничката си за изпълняващ функциите кмет за 1 ден.

Това е поредната такава заповед, издадена от Коцев от 8 юли насам, с която той посочва свой заместник за изпълняващ функциите .


  • 1 Бай Ставри

    8 3 Отговор
    Благо го избрахме за кметица в ЦСЗ

    14:11 19.11.2025

  • 2 честен ционист

    5 8 Отговор
    По Вайбър ли я е писал тая заповед Коцев?

    Коментиран от #3

    14:19 19.11.2025

  • 3 честен пионер

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    По телеграма. Без простотии не можеш. Давам автомобил пълен с бензин на който ти пръсне тиквата проста.

    14:24 19.11.2025

  • 4 Истинския кмет на Варна е

    3 0 Отговор
    един с прякор, в сие с ония

    14:56 19.11.2025

  • 5 Смехоран

    3 3 Отговор
    Подсъдим да управлява от килията.Това нещо дали го има някъде по света?

    15:15 19.11.2025

