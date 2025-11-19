Новини
България »
Проф. Пламен Киров: КС удари звучна плесница на доцента по конституционно право

Проф. Пламен Киров: КС удари звучна плесница на доцента по конституционно право

19 Ноември, 2025 14:47 3 251 31

  • проф. пламен киров-
  • кс-
  • референдум

У нас никога няма да има смислен референдум, защото е сбъркан моделът на пряката демокрация, смята конституционалистът

Проф. Пламен Киров: КС удари звучна плесница на доцента по конституционно право - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Конституционният съд удари звучна плесница на доцента по конституционно право. Това мнение изрази пред БНР бившият конституционен съдия и преподавател по конституционно право проф. Пламен Киров, след като Конституционният съд се произнесе по искането на държавния глава Румен Радев парламентът да разгледа предложението му за национален референдум за приемането на еврото.

КС ни каза, че председателят на Народното събрание не може да се постави на мястото на самото НС и не може да решава въпроси от компетентността на парламента като колективен представителен орган, посочи той. Според него доц. Наталия Киселова "си е дала ясна сметка, че това действие противоречи на Конституцията".

Не може такива дребни хитринки и процедурни хватки да предотвратят това парламентът да се произнесе с решение, подчерта проф. Киров, но допълни, че "никой не може да задължи парламента да вземе решение за провеждане на референдум".

Ако предложението на Радев не е върнато, то председателят на парламента, прилагайки решението на КС, трябва да го разпредели на комисии, които следва да изготвят доклад, проект за решение и то да бъде обсъдено в пленарно заседание и да бъде гласувано, поясни Киров.

"Трябва да има завършващ акт на НС."

По закон се предвиждат 45 дни за кампания преди референдум по закон, посочи бившият конституционен съдия. По думите му, няма време за такъв референдум.

"Тези 45 дни, ако приемем, че парламентът вземе решение за провеждането на референдум, кога още изтекат? След Нова година. Очевидно е, че няма време за провеждането на референдум с такъв въпрос. При положение, че има монолитно мнозинство, тук няма драма. Има политическо говорене."

Засега печели президентът. Големият губещ е бившият председател на Народното събрание, смята проф. Пламен Киров.

"Проблемът не е в страха на политическия елит. Политическият елит не се страхува. При нас е сбъркан моделът на пряката демокрация. Конституцията не посочва нито един въпрос, по който е задължително провеждането на референдум и всичко зависи от волята на Народното събрание. Ако конституционният текст беше по-категоричен и изброяваше теми, по които задължително се провежда национален референдум, тогава няма какво да се преценява от народните представители. За съответните въпроси щеше да има всенародно допитване. Сега няма, защото всичко зависи от народните представители. Е, няма мнозинство, което да абдикира и вместо то да реши важен политически въпрос, да го прати за арбитраж пред народа. Затова у нас никога няма да има смислен референдум. Не проведохме нито референдум за членството в ЕС, нито за членството в НАТО, не проведохме и няма да проведем за влизането в еврозоната."


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 насила натикани в еврозоната

    74 9 Отговор
    НС изнасили народа си.

    Коментиран от #2, #7, #17

    14:50 19.11.2025

  • 2 Не е НС, а

    70 8 Отговор

    До коментар #1 от "насила натикани в еврозоната":

    Простата и крадлива герберска Тиква Борисов, заедно с приятелчето му Пеевски, така бяха наредили на бившата угоена бесепарка-председател на НС Наталия Киселова.

    14:55 19.11.2025

  • 3 Минувач

    50 7 Отговор
    И на този конституционалист на му кажа нещо - има време за всичко!
    Защо този изхожда от мнението, че влизането в еврозоната от 1-ви Януари е нещо, като закон? Сякаш е нещо непреодолимо? Сякаш някой ни е опрял пистолет в главата, за да влезем?
    Решението е едно - гласува се на референдум и, след като провеждането му ще бъде след 1-ви Януари 2026, то България уведомява ЕС, че влизането ни в еврозоната ще бъде замразено от наша страна, докато не се видят резултатите от референдума.

    14:57 19.11.2025

  • 4 2020

    59 5 Отговор
    Софийският университет да освободи доцентката от работа в учебното заведение. Не може доцент по конституционно право да прегазва демонстративно Българската конституция!!!
    Комисията оценила я като доцент да преразгледа решението си. Какъв доцент по конституционно право си, когато дори Деса Дуловска ти се смее на познанията.

    15:01 19.11.2025

  • 5 Лапачи

    35 3 Отговор
    на парите ни. Никакъв смисъл от съществуването на КС, както и от НС.

    15:03 19.11.2025

  • 6 БАТ ПЛАМИНЕ

    34 3 Отговор
    С ТАКИВА ДОЛНИ ПРАСЕТА ОПРОСТАЧИХА НАЦИЯТА ХВАНАЛИ ПРОКОРАТУРАТА И НИ РАЗИГРАВАТ КАТО ДРАГОДАНСКО МЕЧКИ.

    15:05 19.11.2025

  • 7 ВЕЛИНСКИ

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "насила натикани в еврозоната":

    НЕ СИ ПРАВ НАЧАЛНИК
    ГОВОРИ ОТ ПЪРВО.ЛИЦЕ ЕД.ЧИСЛО...И
    И ОТ ИМЕТО НА ГЛАСУВАЛИТЕ ЗА ТОВА НС...

    Коментиран от #9

    15:08 19.11.2025

  • 8 !!!?

    15 30 Отговор
    КС зашлеви шамар на Мистър Кеш който отказа да поиска референдум за Еврото когато това беше възможно, а направи номера на китайката чак когато това вече нямаше смисъл...!

    Пещерният популизъм е последното убежище на подлеца !!!?

    15:09 19.11.2025

  • 9 ВЕЛИНСКИ

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "ВЕЛИНСКИ":

    МИТКО БОМБАТА СЪМ СКРИВАЙСЕ.

    15:11 19.11.2025

  • 10 Дориана

    36 5 Отговор
    Да, Наталия Киселова се провали тотално пренебрегвайки Конституцията. Трябва да си подаде оставката от всякъде Доказа, че е толкова зависима от Борисов и Пеевски , че е готова да потъпче Конституцията, но да им се подмаже и поклони до Земята.

    15:12 19.11.2025

  • 11 край

    39 4 Отговор
    Киселова добре си давеше сметка какво нарушава и че няма предвидена санкция за това нарушение. Така прави всеки добър юрист. НО. Това което направи е недопустимо за преподавател в ЮФ на Софийски университет. ВЪН Киселова от университета. Не искаме такъв човек да учи децата ни на политически слугинаж.

    15:12 19.11.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    34 9 Отговор
    ИЗОБЩО НЕ НИ ИНТЕРЕСУВАТ ТЕЗИ 45 ДНИ.
    ИСКАМЕ РЕФЕРЕНДУМ.
    ИСКАМЕ САМИ ДА СИ РЕШАВАМЕ СЪДБАТА, А НЕ РАЗНИ ЧУЖДОПОКЛОННИ ПОДЛОГИ!

    15:13 19.11.2025

  • 13 Журналчо

    6 21 Отговор
    Почваме да плюем Киселова и да величаем тоя дървар. По-доходно е.

    15:16 19.11.2025

  • 14 оня с коня

    8 31 Отговор
    Киселова като Супер- практичен човек отказва разрешаване на Разглеждането на Въпроса с Референдума понеже си е ЧИСТА ЗАГУБА на Парламентарно време.И да - говори Преподавателя по Констит. право за някакви плесници,но самият той ОТЛИЧНО СЪЗНАВА че това е Кауза пердута и въпросното Предложение още в първите минути от Разглеждането ме в НС ще бъде ПОКАЗНО ОТСВИРЕНО с Много на Малко гласове.Ама бил сбъркан Модела на Пряката Демокрация...Ами оправи го бе Даскале ,ама не можеш защото като се погледнеш в Огледалото виждаш че си "Бивш",ДЕМЕК "НИКОЙ"!

    Коментиран от #21

    15:21 19.11.2025

  • 15 Гост

    8 10 Отговор
    Няма да има референдум заради е такива слуги, като тоя от снимката

    15:32 19.11.2025

  • 16 Снежанка Димитрова

    12 2 Отговор
    Стана ясно,че има.необхофимост от ВАК,която да утвърждава професори и доценти. Да има публична защита на дизертациите. Сега тази автономия на университетите позволява на политкоректни кандидати да се доберат с преписване до тези позиции. Госпожа Киселина е един от многото примери. Качеството на образованието започва от университетите.

    15:46 19.11.2025

  • 17 По-Точно!

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "насила натикани в еврозоната":

    Киселова,изнасили народа си...!

    15:50 19.11.2025

  • 18 Ами ДА

    8 3 Отговор
    Така и нареди Пеевски на Киселова... така и направи.
    Тя не е виновна,Това и каза "външният" глас ....

    15:53 19.11.2025

  • 19 гръндж

    7 0 Отговор
    При Вас е сбъркан моделът на пряката демокрация. Тя е кинтипълнация в дълбоките джоби на ония 240-те в НС-то.

    15:54 19.11.2025

  • 20 ЧИЧИ

    12 0 Отговор
    То в БГ е пълно с доценти и професори.Тия лаладжии по тв всеки втори доцент или професор.

    15:57 19.11.2025

  • 21 край

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Точно така може да стане НО трябва да се произнесе НС. Не е Киселова човека който може да преценява. Това което направи е равносилно на това охраната на НС да не допусне куриера който носи законопроект на МС съвет щото го преценява като противокоституционен.

    16:20 19.11.2025

  • 22 Посетител

    10 2 Отговор
    Професор Киров е прав, за съжаление...

    16:24 19.11.2025

  • 23 Анджо

    3 6 Отговор
    Тоя професор каде беше преди 10 месеца, или и той се е прави на луд. На всички им е ясен този цирк.

    16:49 19.11.2025

  • 24 Не Всичко Зависи !

    2 0 Отговор
    Не Всичко Зависи !

    От Народните Представители !

    Аз мога да ги саботирам !

    Както си искам !

    Защо Ще им Казвам !

    Истнината !

    Просто Ще Оставя Говедата !

    Да си Мислят !

    Каквото си Искат !

    17:31 19.11.2025

  • 25 Живко Йорданов

    1 4 Отговор
    Защо всички дърти комуняги, също както този Пламен Киров се правят на утрепани?! Не може да се провежда референдум по въпрос който е решен с межународен договор (защото по конституция международните договори са с т.н. ПРИМАТ /предимство пред вътрешното законодателство) какъвто е договорът за присъединяване към ЕС. Ако не искахме евро трябваше с подписването на договора, да впишем, че искаме да си останем с българския лев( което би било пълна глупост всъщност). Казвам как формално можеше да бъде игнорирано еврото. Но само тогава, не и сега след като договорът е подписан в този си вид! Всички тези като Киров са юристи и много добре знаят това което казвам защото и аз съм юрист. Само че се правят на умрели лисици!

    Коментиран от #31

    19:26 19.11.2025

  • 26 боико борисуф

    1 1 Отговор
    кс и всички съдилища сте едни и същи само некомпитентни подлоги сте там когато да ви ут..е човек ве е късно

    20:35 19.11.2025

  • 27 всеки позор си има три имена и егн

    2 1 Отговор
    Киселова трябва да се яви на изпит за правоспособност заедно със сега завършилите право студенти .Ако не го издържи от първия път теста и теста с казуса, никога повече не трябва да упражнява тази професия. Сега в закона за съдебната власт е записано безумието, че ако не издържиш теста за правоспособност до три пъти, край, никога вече не можеш да упражняваш тази професия като юрист , за която си загубил шест години да учиш и положиш държавни изпити. Киселова постави под сериозно съмнение своята комптентност като юрист.А още повече своя морал, етика и почтеност. Тя ще остане в българската юриспруденция , като позор !

    20:44 19.11.2025

  • 28 бесовтшчина,нейното име е легион

    2 0 Отговор
    Тази не беше ли кадър на БСП,май те я промотираха, че била конституционалистка ама и брилянтна юристка и социалистка. Е видя се какво исповърна върху цял народ. Време е ръководството на тази 1000 годишна партия, както си сменя идеите, водачите, програмите, имената, както смени и българския лев , да вземат най после да си сменят и пола, та да знаят хората с какъв легион си имат работа.

    20:56 19.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 страх от народа

    0 0 Отговор
    Дали ще има Референдум или не, е друг въпрос! Тук въпросът е , че в нарушение на Конституцията, Народното събрание не ДОПУСНА предложението на Президента да бъде разгледано! Управлява ни клика, която не признава КОНСТИТУЦИЯТА!

    09:15 20.11.2025

  • 31 юридически заблуди

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Живко Йорданов":

    Пълна заблуда! Влизането ни в ЕС не ни задължава да приемем Еврото СЕГА! Защото не сме готови! И защото 80% от народа не желае! Защо в Еврозоната са 20 страни, а не 27? Защо Великобритания не беше в Еврозоната? Защо не допуснаха Референдум?

    09:20 20.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове