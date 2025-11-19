Проф. Пламен Киров: КС удари звучна плесница на доцента по конституционно право

Конституционният съд удари звучна плесница на доцента по конституционно право. Това мнение изрази пред БНР бившият конституционен съдия и преподавател по конституционно право проф. Пламен Киров, след като Конституционният съд се произнесе по искането на държавния глава Румен Радев парламентът да разгледа предложението му за национален референдум за приемането на еврото.
КС ни каза, че председателят на Народното събрание не може да се постави на мястото на самото НС и не може да решава въпроси от компетентността на парламента като колективен представителен орган, посочи той. Според него доц. Наталия Киселова "си е дала ясна сметка, че това действие противоречи на Конституцията".
Не може такива дребни хитринки и процедурни хватки да предотвратят това парламентът да се произнесе с решение, подчерта проф. Киров, но допълни, че "никой не може да задължи парламента да вземе решение за провеждане на референдум".
Ако предложението на Радев не е върнато, то председателят на парламента, прилагайки решението на КС, трябва да го разпредели на комисии, които следва да изготвят доклад, проект за решение и то да бъде обсъдено в пленарно заседание и да бъде гласувано, поясни Киров.
"Трябва да има завършващ акт на НС."
По закон се предвиждат 45 дни за кампания преди референдум по закон, посочи бившият конституционен съдия. По думите му, няма време за такъв референдум.
"Тези 45 дни, ако приемем, че парламентът вземе решение за провеждането на референдум, кога още изтекат? След Нова година. Очевидно е, че няма време за провеждането на референдум с такъв въпрос. При положение, че има монолитно мнозинство, тук няма драма. Има политическо говорене."
Засега печели президентът. Големият губещ е бившият председател на Народното събрание, смята проф. Пламен Киров.
"Проблемът не е в страха на политическия елит. Политическият елит не се страхува. При нас е сбъркан моделът на пряката демокрация. Конституцията не посочва нито един въпрос, по който е задължително провеждането на референдум и всичко зависи от волята на Народното събрание. Ако конституционният текст беше по-категоричен и изброяваше теми, по които задължително се провежда национален референдум, тогава няма какво да се преценява от народните представители. За съответните въпроси щеше да има всенародно допитване. Сега няма, защото всичко зависи от народните представители. Е, няма мнозинство, което да абдикира и вместо то да реши важен политически въпрос, да го прати за арбитраж пред народа. Затова у нас никога няма да има смислен референдум. Не проведохме нито референдум за членството в ЕС, нито за членството в НАТО, не проведохме и няма да проведем за влизането в еврозоната."
1 насила натикани в еврозоната
14:50 19.11.2025
2 Не е НС, а
До коментар #1 от "насила натикани в еврозоната":Простата и крадлива герберска Тиква Борисов, заедно с приятелчето му Пеевски, така бяха наредили на бившата угоена бесепарка-председател на НС Наталия Киселова.
14:55 19.11.2025
3 Минувач
Защо този изхожда от мнението, че влизането в еврозоната от 1-ви Януари е нещо, като закон? Сякаш е нещо непреодолимо? Сякаш някой ни е опрял пистолет в главата, за да влезем?
Решението е едно - гласува се на референдум и, след като провеждането му ще бъде след 1-ви Януари 2026, то България уведомява ЕС, че влизането ни в еврозоната ще бъде замразено от наша страна, докато не се видят резултатите от референдума.
14:57 19.11.2025
4 2020
Комисията оценила я като доцент да преразгледа решението си. Какъв доцент по конституционно право си, когато дори Деса Дуловска ти се смее на познанията.
15:01 19.11.2025
5 Лапачи
15:03 19.11.2025
6 БАТ ПЛАМИНЕ
15:05 19.11.2025
7 ВЕЛИНСКИ
До коментар #1 от "насила натикани в еврозоната":НЕ СИ ПРАВ НАЧАЛНИК
ГОВОРИ ОТ ПЪРВО.ЛИЦЕ ЕД.ЧИСЛО...И
И ОТ ИМЕТО НА ГЛАСУВАЛИТЕ ЗА ТОВА НС...
15:08 19.11.2025
8 !!!?
Пещерният популизъм е последното убежище на подлеца !!!?
15:09 19.11.2025
9 ВЕЛИНСКИ
До коментар #7 от "ВЕЛИНСКИ":МИТКО БОМБАТА СЪМ СКРИВАЙСЕ.
15:11 19.11.2025
10 Дориана
15:12 19.11.2025
11 край
15:12 19.11.2025
12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ИСКАМЕ РЕФЕРЕНДУМ.
ИСКАМЕ САМИ ДА СИ РЕШАВАМЕ СЪДБАТА, А НЕ РАЗНИ ЧУЖДОПОКЛОННИ ПОДЛОГИ!
15:13 19.11.2025
13 Журналчо
15:16 19.11.2025
14 оня с коня
15:21 19.11.2025
15 Гост
15:32 19.11.2025
16 Снежанка Димитрова
15:46 19.11.2025
17 По-Точно!
До коментар #1 от "насила натикани в еврозоната":Киселова,изнасили народа си...!
15:50 19.11.2025
18 Ами ДА
Тя не е виновна,Това и каза "външният" глас ....
15:53 19.11.2025
19 гръндж
15:54 19.11.2025
20 ЧИЧИ
15:57 19.11.2025
21 край
До коментар #14 от "оня с коня":Точно така може да стане НО трябва да се произнесе НС. Не е Киселова човека който може да преценява. Това което направи е равносилно на това охраната на НС да не допусне куриера който носи законопроект на МС съвет щото го преценява като противокоституционен.
16:20 19.11.2025
22 Посетител
16:24 19.11.2025
23 Анджо
16:49 19.11.2025
24 Не Всичко Зависи !
От Народните Представители !
Аз мога да ги саботирам !
Както си искам !
Защо Ще им Казвам !
Истнината !
Просто Ще Оставя Говедата !
Да си Мислят !
Каквото си Искат !
17:31 19.11.2025
25 Живко Йорданов
19:26 19.11.2025
26 боико борисуф
20:35 19.11.2025
27 всеки позор си има три имена и егн
20:44 19.11.2025
28 бесовтшчина,нейното име е легион
20:56 19.11.2025
30 страх от народа
09:15 20.11.2025
31 юридически заблуди
До коментар #25 от "Живко Йорданов":Пълна заблуда! Влизането ни в ЕС не ни задължава да приемем Еврото СЕГА! Защото не сме готови! И защото 80% от народа не желае! Защо в Еврозоната са 20 страни, а не 27? Защо Великобритания не беше в Еврозоната? Защо не допуснаха Референдум?
09:20 20.11.2025