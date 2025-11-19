Новини
Правната комисия в НС одобри на първо четене средствата за съдебната власт в държавния бюджет за догодина

Правната комисия в НС одобри на първо четене средствата за съдебната власт в държавния бюджет за догодина

19 Ноември, 2025 15:49

Общо 10 депутати гласуваха „за“, а шестима бяха „против“ предложенията на Министерския съвет

Правната комисия в НС одобри на първо четене средствата за съдебната власт в държавния бюджет за догодина - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси прие на първо четене средствата за съдебната власт в държавния бюджет за 2026 г. Общо 10 депутати гласуваха „за“, а шестима бяха „против“ предложенията на Министерския съвет, предават от БТА.

Депутатите отхвърлиха предложения на Висшия съдебен съвет без нито един глас „за“, шест гласа "против" и десет се въздържаха.

По време на заседанието на комисията министърът на правосъдието Георги Георгиев коментира бюджета на съдебната власт. В реда на нещата е системата, която предоставя услугата правосъдие, да е ориентирана разходно към кадрово обезпечаване на всички изходящи и определящи ресурси, каза той.

Според доклада на комисията по бюджет и финанси Министерският съвет предлага за 2026 г. намаление на приходите по бюджета на съдебната власт за 2026 г. с 11,3 млн. евро спрямо 2025 г. Министерският съвет предлага общият размер на разходите да бъде определен на 816,0 млн. евро или увеличение със 108,2 млн. евро спрямо одобрените със ЗДБРБ за 2025 г. При така изготвените разчети разликата в разходите между двата проекта е в размер на 180,2 млн. евро.

Предвидените средства за текущи разходи за осъществяване на дейността на съдебните институции са в размер на 785,2 млн. евро, като увеличението спрямо 2025 г. е в размер на 100,7 млн. евро, в т.ч. за разходи за персонал 98,0 млн. евро. В частта на капиталовите разходи средствата са увеличени спрямо 2025 г. със 7,5 млн. евро.

Министерският съвет подкрепя предложението на ВСС за запазване на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи на равнището от 2025 г. в размер на 0,5 млн. евро. Бюджетното взаимоотношение с централния бюджет за 2026 г., което е резултативна величина между планираните бюджетни показатели по бюджета на съдебната власт, е предложено да бъде в размер на 741,8 млн. евро. Разликата в бюджетното взаимоотношение с централния бюджет за 2026 г. между двата проекта е 193,0 млн. евро.

Висшият съдебен съвет предлага за 2026 г. намаляване на равнището на приходите по бюджета на съдебната власт за 2026 г. с 16,4 млн. евро спрямо ЗДБРБ за 2025 г. В проекта на ВСС за 2026 г. общият размер на разходите е 996,2 млн. евро (увеличение с 288,4 млн. евро спрямо одобрените със ЗДБРБ за 2025 г.), от тях 923,4 млн. евро са за текущи разходи (с 238,9 млн. евро повече спрямо 2025 г.), като е предвидено увеличение на средствата за персонал със 201,4 млн. евро спрямо 2025 г. Предложението е за запазване на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи на равнището от 2025 г. в размер на 0,5 млн. евро. Бюджетното взаимоотношение с централния бюджет за 2026 г. се предлага да бъде в размер на 934,8 млн. евро.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съдебен властовик

    16 0 Отговор
    Ох, бабачкоо

    Коментиран от #8

    15:53 19.11.2025

  • 2 си дзън

    22 1 Отговор
    БГ е на първо място по средства за съдебна власт отнесено към БВП и на последно
    по брой присъди за корупция. Единствената присъда срещу Иванчева беше с
    подхвърлени доказателства от полицайка.

    Коментиран от #16

    15:58 19.11.2025

  • 3 Гост

    20 1 Отговор
    ОПГ-тата си плащат такса спокойствие

    16:00 19.11.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    15 1 Отговор
    У БГ-ТО НЕНУЖНИ ИНСТИТУЦИИ И АГЕНЦИИ ДА ИСКАШ...
    И ВСИЧКО ТОВА ИСКА ДА ЛАПА....И ТО МНООООГО...

    16:01 19.11.2025

  • 5 ФЕЙК

    15 2 Отговор
    Огромни средства могат да се икономисат ако се спрат заплатите на прокурори и съдии! Те и сега не ги получават ЗАЩОТО ЖИВЕЯТ ОТ БЛАГОДАРНОСТТА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ И ПОДСЪДИМИТЕ!

    16:10 19.11.2025

  • 6 Даниел

    9 1 Отговор
    На 1 млрд парчета да станат!

    Коментиран от #9

    16:24 19.11.2025

  • 7 Въпрос

    12 0 Отговор
    За съдиите не важи ли правилото заплащането да е за свършената работа? А, да, те са богоизбрани и за тях човешките закони не се отнасят.

    16:31 19.11.2025

  • 8 Новичок

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Съдебен властовик":

    Ох Котьо, ще има "Бонуси" + такса "Спокойствие" + ДМС + пари за дрехи + отпуски + болничи + + + ... и те така. Да го ..... бедните.Пфу...

    16:34 19.11.2025

  • 9 Крум

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Даниел":

    Да си купят свещи и да разберат какво е онкоболен.

    16:34 19.11.2025

  • 10 Никой

    1 1 Отговор
    Нещо - дават пари - трябва от една страна.

    Ма нещо - не е както трябва.

    16:35 19.11.2025

  • 11 Дедо

    12 0 Отговор
    Продължава традицията всяка година на всеки служител в съда от чистачката и призовкарката до шефа на самия съд да си получават по 5000 лева за дрехи , без да отчитат с фактура. Реално 5 бона по сметката за Великден. Евала на тая държава с главно Д и хората които работим в частния сектор , за да може държавните търтей да си раздават нашите осигуровки.

    16:36 19.11.2025

  • 12 Цвете

    8 0 Отговор
    ТЕЗИ В СЪДЕБНАТА ЗАЛА ИМА ЛИ ПОНЕ ЕДНО ДЕЛО ДА СА ДОКАРАЛИ ДО КРАЙ? 🤑👎🤓🤔🤔ТАМ СЪЩО КОРУПЦИЯТА НА ГНИЛИТЕ ЯБЪЛКИ НЕ Е ПРИКЛЮЧИЛА .А, ЗАЩО ОТГОРЕ НА ВСИЧКО ИМ СЕ " ПОЛАГАТ " ОЩЕ СРЕДСТВА ?

    16:38 19.11.2025

  • 13 Бандити

    8 0 Отговор
    хранят бандити

    16:39 19.11.2025

  • 14 Цвете

    4 0 Отговор
    ТЕЗИ В СЪДЕБНАТА ЗАЛА ИМА ЛИ ПОНЕ ЕДНО ДЕЛО ДА СА ДОКАРАЛИ ДО КРАЙ? 🤑👎🤓🤔🤔ТАМ СЪЩО КОРУПЦИЯТА НА ГНИЛИТЕ ЯБЪЛКИ НЕ Е ПРИКЛЮЧИЛА .А, ЗАЩО ОТГОРЕ НА ВСИЧКО ИМ СЕ " ПОЛАГАТ " ОЩЕ СРЕДСТВА ?

    16:39 19.11.2025

  • 15 българка

    3 0 Отговор
    Дайте им още пари, за да се гаврят с повече хора, поръчани от господин Свински!

    17:39 19.11.2025

  • 16 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    През 2001 г. съдебната система(мафия) си осигури чрез Конституционния съд сама да си определя бюджета,
    защото те били "независима" власт и не можело изпълнителната и законодателната да им го определят???!!!
    И оттогава си нагласят такъв бюджет, че въпреки големите си заплати, бонуси, "семинари" и разходи
    за какво ли не, в края на годината остават още милиони за бонуси...

    20:15 19.11.2025

  • 17 безпартиен

    0 0 Отговор
    В нормалните държави прокуратура и следствието са в ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ!!!При нас е както в СССР вече Русия и бившите ОНД републики!Кому е нужно да има НЕДОСЕГАЕМИ И НЕСМЕНЯЕМИ прокурори и следователи,които не носят НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ за НЕ свършена и в установения срок работа!Нали за това в съдебен процес има адвокат от една страна и прокурор от друга за държавата!Съдът е арбитъра!

    11:17 20.11.2025

