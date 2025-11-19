Правната комисия в НС одобри на първо четене средствата за съдебната власт в държавния бюджет за догодина

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси прие на първо четене средствата за съдебната власт в държавния бюджет за 2026 г. Общо 10 депутати гласуваха „за“, а шестима бяха „против“ предложенията на Министерския съвет, предават от БТА.

Депутатите отхвърлиха предложения на Висшия съдебен съвет без нито един глас „за“, шест гласа "против" и десет се въздържаха.

По време на заседанието на комисията министърът на правосъдието Георги Георгиев коментира бюджета на съдебната власт. В реда на нещата е системата, която предоставя услугата правосъдие, да е ориентирана разходно към кадрово обезпечаване на всички изходящи и определящи ресурси, каза той.

Според доклада на комисията по бюджет и финанси Министерският съвет предлага за 2026 г. намаление на приходите по бюджета на съдебната власт за 2026 г. с 11,3 млн. евро спрямо 2025 г. Министерският съвет предлага общият размер на разходите да бъде определен на 816,0 млн. евро или увеличение със 108,2 млн. евро спрямо одобрените със ЗДБРБ за 2025 г. При така изготвените разчети разликата в разходите между двата проекта е в размер на 180,2 млн. евро.

Предвидените средства за текущи разходи за осъществяване на дейността на съдебните институции са в размер на 785,2 млн. евро, като увеличението спрямо 2025 г. е в размер на 100,7 млн. евро, в т.ч. за разходи за персонал 98,0 млн. евро. В частта на капиталовите разходи средствата са увеличени спрямо 2025 г. със 7,5 млн. евро.

Министерският съвет подкрепя предложението на ВСС за запазване на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи на равнището от 2025 г. в размер на 0,5 млн. евро. Бюджетното взаимоотношение с централния бюджет за 2026 г., което е резултативна величина между планираните бюджетни показатели по бюджета на съдебната власт, е предложено да бъде в размер на 741,8 млн. евро. Разликата в бюджетното взаимоотношение с централния бюджет за 2026 г. между двата проекта е 193,0 млн. евро.

Висшият съдебен съвет предлага за 2026 г. намаляване на равнището на приходите по бюджета на съдебната власт за 2026 г. с 16,4 млн. евро спрямо ЗДБРБ за 2025 г. В проекта на ВСС за 2026 г. общият размер на разходите е 996,2 млн. евро (увеличение с 288,4 млн. евро спрямо одобрените със ЗДБРБ за 2025 г.), от тях 923,4 млн. евро са за текущи разходи (с 238,9 млн. евро повече спрямо 2025 г.), като е предвидено увеличение на средствата за персонал със 201,4 млн. евро спрямо 2025 г. Предложението е за запазване на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи на равнището от 2025 г. в размер на 0,5 млн. евро. Бюджетното взаимоотношение с централния бюджет за 2026 г. се предлага да бъде в размер на 934,8 млн. евро.