"Да, България": Министър Петкова не знае какво е СУПТО и манипулира обществото

Министърът на финансите Теменужка Петкова продължава да не знае какво е СУПТО. Явно дори не знае какво стои зад това съкращение, тъй като го нарича “система за управление на приходите в търговските обекти” вместо правилното “софтуер за управление на продажбите в търговските обекти”. Но това е по-малкият проблем - по-големият е, че Теменужка Петкова манипулира обществото. Това заявяват от "Да, България" и допълват:

Първо, никой никога не е твърдял, че държавата ще пише софтуера. Второ, изискванията, приети в наредбата, са доброволни към момента и почти няма софтуер, който да отговаря на тях. Това е така, защото концепцията им е грешна и ограничават значително възможностите за развитие на софтуера. Трето, предложението на МФ е за де факто лицензионен режим, като всяка нова версия на софтуера трябва да се одобрява от НАП, преди той да може да бъде използван. И четвърто и най-важно: промените засягат всеки търговец, защото разходите, които производителите ще направят за приспособяване на софтуера към неадекватните изисквания на наредбата, ще бъдат за сметка на техните клиенти.

Неосведомеността на министъра е покъртителна, защото не само разходите ще се платят от десетки хиляди български фирми, но не могат да бъдат спазени сроковете, нито да се гарантира, че фирмите разработчици на софтуера ще се вместят в тези срокове.

Крайният резултат от некомпетентните предложения на Министерството на финансите ще бъдат хаос сред фирмите, заради абсурдните текстове в Наредбата, които частично ще блокират дейността на търговците.