"Да, България": Министър Петкова не знае какво е СУПТО и манипулира обществото

Министърът на финансите Теменужка Петкова продължава да не знае какво е СУПТО. Явно дори не знае какво стои зад това съкращение, тъй като го нарича “система за управление на приходите в търговските обекти” вместо правилното “софтуер за управление на продажбите в търговските обекти”. Но това е по-малкият проблем - по-големият е, че Теменужка Петкова манипулира обществото. Това заявяват от "Да, България" и допълват:
Първо, никой никога не е твърдял, че държавата ще пише софтуера. Второ, изискванията, приети в наредбата, са доброволни към момента и почти няма софтуер, който да отговаря на тях. Това е така, защото концепцията им е грешна и ограничават значително възможностите за развитие на софтуера. Трето, предложението на МФ е за де факто лицензионен режим, като всяка нова версия на софтуера трябва да се одобрява от НАП, преди той да може да бъде използван. И четвърто и най-важно: промените засягат всеки търговец, защото разходите, които производителите ще направят за приспособяване на софтуера към неадекватните изисквания на наредбата, ще бъдат за сметка на техните клиенти.
Неосведомеността на министъра е покъртителна, защото не само разходите ще се платят от десетки хиляди български фирми, но не могат да бъдат спазени сроковете, нито да се гарантира, че фирмите разработчици на софтуера ще се вместят в тези срокове.
Крайният резултат от некомпетентните предложения на Министерството на финансите ще бъдат хаос сред фирмите, заради абсурдните текстове в Наредбата, които частично ще блокират дейността на търговците.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
И ДА ОТИВА ДА ЧИСТИ ГРАДСКИТЕ ТОАЛЕТНИ!
Коментиран от #8, #43, #47
16:04 19.11.2025
2 честен ционист
16:04 19.11.2025
3 Опааа
16:05 19.11.2025
4 Обективен
16:08 19.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Не ѝ
16:15 19.11.2025
7 Промяна
16:16 19.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тя тази жена
16:17 19.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Горски
Вие сте на ход, ама няма шанс, защото ви устройва така. Вие, гербавите, живеете от сивата икономика и корупцията. Госпожо "министър", тежест ще има за всички, освен за Вас. Не се наядохте! За бизнеса няма да има тежест,защото някои затварят и напускат България,а други ще отидат в сивата икономика. Теменужке, мини на диета и заради бюджета бе джанъм.
Коментиран от #13, #48
16:18 19.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Промяна
До коментар #11 от "Горски":То има ли БИЗНЕС ТУК ХАХАХАХАХАХАФАХАХАХА КОИ СА БИЗНЕСМЕНИТЕ ТУК ХАХАХАХАХАХА
Коментиран от #28, #37
16:20 19.11.2025
14 Фибата
16:21 19.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Глогинка Върбакова
Коментиран от #35
16:21 19.11.2025
17 Дориана
Коментиран от #18, #23, #36
16:21 19.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 оня с коня
Коментиран от #54
16:26 19.11.2025
20 мда
16:31 19.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ми иди ти
До коментар #17 от "Дориана":ма, компетентната....то лесно отстрани
16:34 19.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 германеца
16:37 19.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Павел Костов
Не е ли логично в МФ да има друго съкратено наименование за тази продуктова група.
Кой е казал, че министъра на финансите трябва да ползва юридически разписаното наименование, че и да го знае по улично-съкратената му форма ...
Аз може и да съм голям критик на някои хора, ама не слизам чак до нивото на тея муш.мороци ...
16:44 19.11.2025
28 Горски
До коментар #13 от "Промяна":много смешно хахахаха
16:48 19.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Че как
16:56 19.11.2025
32 Знае знае
17:00 19.11.2025
33 Да България
17:08 19.11.2025
34 Никоя партия
17:13 19.11.2025
35 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #16 от "Глогинка Върбакова":Нещо като бившият шеф на НАП и настоящ главен комисар на ЛУКОЙЛ Бургас Спецов.
17:17 19.11.2025
36 Дори не само заради пееффски
До коментар #17 от "Дориана":Просто заради спорта нанасят непоправими вреди на България до нейното евентуално изчезване. Лично борисофф си отмъщава на българите за дето не е премиер. На него до там му се простира егото и хоризонта.
Коментиран от #41
17:20 19.11.2025
37 АЗИС
До коментар #13 от "Промяна":Спецов след като беше бизнесмен продаде фирмата си и стана шеф на НАП.Няма да ги изброявам поименно тези от парламента защото може да попадна на някой твой приятел спонсор.
Коментиран от #40
17:22 19.11.2025
38 да и напомним
17:23 19.11.2025
39 тома
17:29 19.11.2025
40 Промяна
До коментар #37 от "АЗИС":Спецов и Василев са си заедно Защо не напишеш за Асен Василев как е осъден измамник как е придобил собственост на Чаталджа и как е променил закони да я продаде Киро как е изкупуват сгради на Околовръстното КАК 5 ГОДИНИ САБОТИРАТ БЪЛГАРИЯ КАК ПРЕВЪРНАХА ИЗБОРИТЕ В СВОЙ СОБСТВЕН БИЗНЕС И ОЩЕ ИОЩЕ
17:31 19.11.2025
41 Промяна
До коментар #36 от "Дори не само заради пееффски":АКО НЕ Е ПЕЕФСКИ ВИЕ ИМАТЕ ЛИ КАКВО ДА ДРАСКАТЕ
17:32 19.11.2025
42 Промяна
Коментиран от #44
17:35 19.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Походи
До коментар #42 от "Промяна":Малко на училище,та поне малко да се ограмотиш.
Коментиран от #45
17:44 19.11.2025
45 Промяна
До коментар #44 от "Походи":Училище за вас е необходимо и то духовно морално 44
18:18 19.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 До Горски
До коментар #11 от "Горски":Господине, прав сте и ви подкрепям, но никой не желае да напише тук откъде тръгна тази убавица, кои са родата и и каква роля са изпълнявали при онази система и всичко ще ви стане ясно. С една дума Наше Момиче, активна комсомолка и после член на...Е, от тази червена измет какво очаквате???. Имаше един Човек, Журналист и не само, владеещ перфектно 6 езика, беше изнесъл СВ тата на тези днешни управляващи, но кой да се поинтересува за това. Името му беше Георги Ифандиев и винаги работеше с факти и документи. Вечна му Памет!!.
18:24 19.11.2025
49 Парадокс БГ
Завършила "Счетоводство и контрол", а НЕ ИКОНОМИКА!
18:40 19.11.2025
50 Теменужка Петкова не е компетентна
Но това НЕ я прави автоматично ЕКСПЕРТ по всички икономически политики на държавата — макроикономическо планиране и стратегическо управление на икономиката изисква допълнителни специализации, опит и знания.
18:41 19.11.2025
51 Истината
Асен Василев е класи над нея! Тя може само да се учи от Асен Василев, завършил най-престижния университет в Света - Харвардския! Там случайни хора не могат да влязат и да излязат със такова висока завършено образование!
Теменужка Петкова може само да диша праха на Асен Василев!
18:44 19.11.2025
52 Напомнящ
20:03 19.11.2025
53 боико борисуф
20:23 19.11.2025
54 Ко речи?
До коментар #19 от "оня с коня":Не отклонявай темата. Това няма нищо общо със значението на съкращението СУПТО.
21:15 19.11.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Сега
03:30 20.11.2025
58 Нелс
03:39 20.11.2025