"Да, България": Министър Петкова не знае какво е СУПТО и манипулира обществото

19 Ноември, 2025 16:01 3 427 58

  супто
  да българия
  теменужка петкова

Неосведомеността на министъра е покъртителна, заявяват от партията

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на финансите Теменужка Петкова продължава да не знае какво е СУПТО. Явно дори не знае какво стои зад това съкращение, тъй като го нарича “система за управление на приходите в търговските обекти” вместо правилното “софтуер за управление на продажбите в търговските обекти”. Но това е по-малкият проблем - по-големият е, че Теменужка Петкова манипулира обществото. Това заявяват от "Да, България" и допълват:

Първо, никой никога не е твърдял, че държавата ще пише софтуера. Второ, изискванията, приети в наредбата, са доброволни към момента и почти няма софтуер, който да отговаря на тях. Това е така, защото концепцията им е грешна и ограничават значително възможностите за развитие на софтуера. Трето, предложението на МФ е за де факто лицензионен режим, като всяка нова версия на софтуера трябва да се одобрява от НАП, преди той да може да бъде използван. И четвърто и най-важно: промените засягат всеки търговец, защото разходите, които производителите ще направят за приспособяване на софтуера към неадекватните изисквания на наредбата, ще бъдат за сметка на техните клиенти.

Неосведомеността на министъра е покъртителна, защото не само разходите ще се платят от десетки хиляди български фирми, но не могат да бъдат спазени сроковете, нито да се гарантира, че фирмите разработчици на софтуера ще се вместят в тези срокове.

Крайният резултат от некомпетентните предложения на Министерството на финансите ще бъдат хаос сред фирмите, заради абсурдните текстове в Наредбата, които частично ще блокират дейността на търговците.


България
  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    59 5 Отговор
    ВЕДНАГА ДА ПОДАВА ОСТАВКА!
    И ДА ОТИВА ДА ЧИСТИ ГРАДСКИТЕ ТОАЛЕТНИ!

    Коментиран от #8, #43, #47

    16:04 19.11.2025

  • 2 честен ционист

    46 8 Отговор
    Да съставяш бюджет на бананова република, няма къде да сбъркаш. И един оперативен счетоводител като Нушето може да се справи.

    16:04 19.11.2025

  • 3 Опааа

    42 8 Отговор
    Тая теменужка да не е от колекцията на И. Костов?

    16:05 19.11.2025

  • 4 Обективен

    48 2 Отговор
    А тази лелка и за портиерка НЕ става

    16:08 19.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не ѝ

    48 3 Отговор
    липсва наглост , алчност и морал , за да манипулира без окото ѝ да мигне ! Както и самонадеяност и самочувствие по - високо от самата нея !

    16:15 19.11.2025

  • 7 Промяна

    36 5 Отговор
    ЕДНА КАРУЦА НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ СТЕ И ПОЛУЧАВАТЕ ПАРИ ЗА САБОТАЖИТЕ СИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    16:16 19.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тя тази жена

    33 2 Отговор
    НЕ ЗНАЕ КОЯ Е.. ТЯ ПЪРВО Е ИЗГУБЕНА В НЕ БИТИЕТО КАТО ЕДНА КАРТА ОТ ПОТОЧЕТО НО НА ВЕЧЕ ТУРСКОТО. ЗАВИСИМА ОТ КОГА СЕ Е Е РОДИЛА И ВИНАГИ Е НА ПОВИКВАНЕ. И ТАКИВА ЗАВИСИМОСТ ТИ НИ УПРАВЛЯВАТ ВЕЧЕ 36 ГОДИНИ. А НИЕ СИ СПИМ МЪЛЧИМ И Я ЗА ГЪБИ Я НА РИБА НО ПОВЕЧЕ НЕ НИ ОТИВА. ИЗГОНИХА ДЕЦАТА НИ умориха родителите ни. А ОБСЕБИХА ВСИЧКИ ЩО ТРЕБВАШЕ ДА РАБОТЯТ ЗА НАС НАРОДА. СЕГА РАБОТЯТ ЗА ТЯХ ПОДЛОГИ СА.

    16:17 19.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Горски

    37 2 Отговор
    Теменужке, ако за вас сивата икономика беше важна и искахте да я борите, досега щяхте да дадете признаци за такава воля. Имахте достатъчно време, упправлявахте повече от десетилетие, не видяхме никакви действия. Вие сте на власт, така че айде стига с тия мантри, все ПП/ДБ са ви в устите.
    Вие сте на ход, ама няма шанс, защото ви устройва така. Вие, гербавите, живеете от сивата икономика и корупцията. Госпожо "министър", тежест ще има за всички, освен за Вас. Не се наядохте! За бизнеса няма да има тежест,защото някои затварят и напускат България,а други ще отидат в сивата икономика. Теменужке, мини на диета и заради бюджета бе джанъм.

    Коментиран от #13, #48

    16:18 19.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Промяна

    7 13 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    То има ли БИЗНЕС ТУК ХАХАХАХАХАХАФАХАХАХА КОИ СА БИЗНЕСМЕНИТЕ ТУК ХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #28, #37

    16:20 19.11.2025

  • 14 Фибата

    3 30 Отговор
    Господ здраве да й дава на Теменужка Петкова, щом успява да докара до такава истерия доказаните жълтопаветни некадърници! Но явно тоя път МФ посегна на спонсорите им, което е много яко! Като нищо повишеният данък дивидент ще спре саковете с "неофициален кеш"!

    16:21 19.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Глогинка Върбакова

    40 2 Отговор
    Теменужката е подставено лице, също като някой неграмотен ром, назначен за управител на фалирала фирма с много дългове.

    Коментиран от #35

    16:21 19.11.2025

  • 17 Дориана

    34 2 Отговор
    Така е , Теменужка Петкова още в самото начало след нейното назначение се доказа като некомпетентна . Обърка приходи и разходи.Така, че беше предвидим провала и при двата и финансови бюджети. Но е достатъчно безочлива да се оправдава за провала си с другите, което е типично за Борисов и ГЕРБ/ СДС. Тя и Борисов нанасят умишлено вреди за България за да угодят на Пеевски като допълнение към некадърността им.

    Коментиран от #18, #23, #36

    16:21 19.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 оня с коня

    3 21 Отговор
    ПП/ДБ ИМАХА ПРАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЯВАХА Държавата.А Защо Абдекираха и вече не Управляват?Ами защото са Некадърти и не е по силите им!И тия Неможачи седнали да търсят Кусури на Редовно избраното Правителство с Предостатъчна подкрепа от НС?По-големият им Проблем обаче е че сред тях ГЪМЖИ от Престъпни типове криещи се зад Депутатския Имунитет воглаве с Лидера им/бившия/ К.Петков/,но Дългата ръка на Правосъдието ще ги настигне където и да се покрият.

    Коментиран от #54

    16:26 19.11.2025

  • 20 мда

    2 11 Отговор
    те пък от Да българия са едни осведомени и грамотни, че чак всичките им поправки в закона паднаха..колко трогателно прости чееееееееееееееееееее

    16:31 19.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ми иди ти

    2 11 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    ма, компетентната....то лесно отстрани

    16:34 19.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 германеца

    10 2 Отговор
    Теменужките миришат силно , но не винаги хубаво .

    16:37 19.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Павел Костов

    1 9 Отговор
    Тея от "Да, прости сме" знаят ли какво е БРДЕГСФТНРЕВЗК
    Не е ли логично в МФ да има друго съкратено наименование за тази продуктова група.
    Кой е казал, че министъра на финансите трябва да ползва юридически разписаното наименование, че и да го знае по улично-съкратената му форма ...
    Аз може и да съм голям критик на някои хора, ама не слизам чак до нивото на тея муш.мороци ...

    16:44 19.11.2025

  • 28 Горски

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    много смешно хахахаха

    16:48 19.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Че как

    11 2 Отговор
    Пекова ти си ГЕРБерска свиня майка.

    16:56 19.11.2025

  • 32 Знае знае

    10 0 Отговор
    ВСИЧКО за супите знае !?.

    17:00 19.11.2025

  • 33 Да България

    6 1 Отговор
    Защо наричат тая жена Министър да не би това да е малкото и име. Но явно медиите успяха да зомбират дори и партиите. .. .. Министър не е титла и не се използва като титла. Правилно е да се каже министъра на финансите теменужка Петкова това и това.

    17:08 19.11.2025

  • 34 Никоя партия

    9 1 Отговор
    Не трябва да използва името на България. Особено ако нито я обичат нито уважават.

    17:13 19.11.2025

  • 35 БЕЗ МАЙТАП

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Глогинка Върбакова":

    Нещо като бившият шеф на НАП и настоящ главен комисар на ЛУКОЙЛ Бургас Спецов.

    17:17 19.11.2025

  • 36 Дори не само заради пееффски

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    Просто заради спорта нанасят непоправими вреди на България до нейното евентуално изчезване. Лично борисофф си отмъщава на българите за дето не е премиер. На него до там му се простира егото и хоризонта.

    Коментиран от #41

    17:20 19.11.2025

  • 37 АЗИС

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Спецов след като беше бизнесмен продаде фирмата си и стана шеф на НАП.Няма да ги изброявам поименно тези от парламента защото може да попадна на някой твой приятел спонсор.

    Коментиран от #40

    17:22 19.11.2025

  • 38 да и напомним

    5 2 Отговор
    Финансирането, което уж ЕС дава всъщност са част от парите, които държавите вече са внесли. Внасяш в общата касичка, за да има какво да краде брюкселския елит и ти връщат част от твоите пари, представяйки го за финансова помощ. Схема за идиоти. Идиотите са европейските народи, които вярват, че получават някакви облаги от членството в ЕС. Това, което получаваме са безумни изисквания, налагане на анти-християнски, анти-човешки и анти-национални закони и неприлично забогатяване на една шепа хора за сметка на всички останали.

    17:23 19.11.2025

  • 39 тома

    5 2 Отговор
    Да ама може да издои овцете и кравите с ръце

    17:29 19.11.2025

  • 40 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "АЗИС":

    Спецов и Василев са си заедно Защо не напишеш за Асен Василев как е осъден измамник как е придобил собственост на Чаталджа и как е променил закони да я продаде Киро как е изкупуват сгради на Околовръстното КАК 5 ГОДИНИ САБОТИРАТ БЪЛГАРИЯ КАК ПРЕВЪРНАХА ИЗБОРИТЕ В СВОЙ СОБСТВЕН БИЗНЕС И ОЩЕ ИОЩЕ

    17:31 19.11.2025

  • 41 Промяна

    1 7 Отговор

    До коментар #36 от "Дори не само заради пееффски":

    АКО НЕ Е ПЕЕФСКИ ВИЕ ИМАТЕ ЛИ КАКВО ДА ДРАСКАТЕ

    17:32 19.11.2025

  • 42 Промяна

    1 11 Отговор
    АКО НЕ Е ПЕЕФСКИ ВИЕ ИМАТЕ ЛИ КАКВО ДА ДРАСКАТЕ АНТИБЪЛГАРИ СКРИЛИ СЕ ТУК УДОБНО И ФАКТИТЕ ТЕ ТОЛЕРИРАГ

    Коментиран от #44

    17:35 19.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Походи

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "Промяна":

    Малко на училище,та поне малко да се ограмотиш.

    Коментиран от #45

    17:44 19.11.2025

  • 45 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "Походи":

    Училище за вас е необходимо и то духовно морално 44

    18:18 19.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 До Горски

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    Господине, прав сте и ви подкрепям, но никой не желае да напише тук откъде тръгна тази убавица, кои са родата и и каква роля са изпълнявали при онази система и всичко ще ви стане ясно. С една дума Наше Момиче, активна комсомолка и после член на...Е, от тази червена измет какво очаквате???. Имаше един Човек, Журналист и не само, владеещ перфектно 6 езика, беше изнесъл СВ тата на тези днешни управляващи, но кой да се поинтересува за това. Името му беше Георги Ифандиев и винаги работеше с факти и документи. Вечна му Памет!!.

    18:24 19.11.2025

  • 49 Парадокс БГ

    7 1 Отговор
    Тя Теменужка Петкова и за селска счетоводителка не става!
    Завършила "Счетоводство и контрол", а НЕ ИКОНОМИКА!

    18:40 19.11.2025

  • 50 Теменужка Петкова не е компетентна

    6 3 Отговор
    Човек като Теменужка Петковя със степен по „Счетоводство и контрол“ може да бъде компетентен в финансови и счетоводни аспекти на държавната икономика, напр. контрол на бюджета, одити, публични финанси.
    Но това НЕ я прави автоматично ЕКСПЕРТ по всички икономически политики на държавата — макроикономическо планиране и стратегическо управление на икономиката изисква допълнителни специализации, опит и знания.

    18:41 19.11.2025

  • 51 Истината

    6 1 Отговор
    Теменужка Петкова не е пълноценен експерт по икономиката на цялата държава, ако няма допълнителна подготовка или опит в макроикономика и публична политика!!!
    Асен Василев е класи над нея! Тя може само да се учи от Асен Василев, завършил най-престижния университет в Света - Харвардския! Там случайни хора не могат да влязат и да излязат със такова висока завършено образование!
    Теменужка Петкова може само да диша праха на Асен Василев!

    18:44 19.11.2025

  • 52 Напомнящ

    4 1 Отговор
    И без твърденията на Да Бг всички мислещи хора знаят,че тази неадекватна женица е гола вода и като финансист и като икономист! Тя затова е изтипосана на това място от господарите си,за да бъде тотално послушна и изпълнителна на заповедите ѝм,които унищожават НАРОДА и РОДИНАТА ни!!! Тя е толкова жалка и несъстоятелна,че дори не знае на кой свят живее!!!

    20:03 19.11.2025

  • 53 боико борисуф

    4 1 Отговор
    от къде да знаи тая простакела от енергиен министър сега финанстов тя беше готова подлога за шиши тя и неината приятелка гинка върбакова кво стана с нея никои от факти не се интересува що лииии

    20:23 19.11.2025

  • 54 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Не отклонявай темата. Това няма нищо общо със значението на съкращението СУПТО.

    21:15 19.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Сега

    1 0 Отговор
    Сега като залагат 50% увеличение на ония бухалки от КПК в бюджета и го гласуват гербавите и дерибеите,пак Асен Василев ли ще ти е виновен?

    03:30 20.11.2025

  • 58 Нелс

    3 0 Отговор
    Чудя се как спиш спокойно след такива коментари за теб,а и като знаеш ,че си един използван бушон.Явно само парите ти дават стимул То любовта ти към тия хартии явно е над всичко.Не можеш реално да видиш отношението на нормалните хора към теб,защото нямаш контакти с такива.Като си в блато с мошеници какъв да си?

    03:39 20.11.2025

