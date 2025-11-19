Йордан Иванов, ПП-ДБ: В този му вид този бюджет е акумулатор на инфлация. Той е удар срещу средната класа

"Управляващите да си намерят изхода от тази ситуация като са извършили това нарушение. Не съм аз човекът, който ще го назове макар да имам няколко идеи. Но преди всичко трябва да е ясно, че този референдум е противоконституционен поради редица причини. Имаме произнасяне на Конституционния съд по темата. Важно е да изясним, че това, за което се е произнесъл Конституционният съд, касае правото на Киселова да не вкара предложението на президента в пленарна зала. Само това. Това казва Конституционният съд сега". Това заяви в предаването „Денят на живо” по NovaNews депутатът от ПП-ДБ Йордан Иванов, коментирайки казуса, който се създаде след решението на КС за референдума за еврото, предложен от Румен Радев.
Припомняме, че според магистратите предишният председател на парламента Наталия Киселова неправомерно е върнала искането на Румен Радев за референдум за въвеждане на еврото, без то да бъде разгледано от Народното събрание. Мнозинството в парламента казва, че темата отдавна не е в полето на депутатите. Според Румен Радев това не е вярно.
Иванов беше категоричен, че "управляващите, които държат ръководството на парламента, да си намерят решение". "Ние сме с ясна и последователна позиция, че този референдум е противоконституционен. Нямаме свян да изразим това в пленарна зала. Какъвто свян, видимо, са имали управляващите, за да предпазят БСП от гласуване. Но това е техен проблем. Ние сме с много ясна и последователна позиция", подчерта депутатът.
И допълни: "Какъв референдум по въпрос, който сме решили още по договорите за присъединяване? И нещо повече – това съобразно българското законодателство е незаконно действие".
"България е избрала своя път. Влизането в еврозоната има един огромен плюс – и плюсът е, че както от яйцата можеш да си направиш омлет, но обратното не е възможно, така и веднъж влезем ли там – няма излизане. Това чертае ясна европейска перспектива на България. И това е една от малкото хубави новини за страната ни, на която ставаме свидетели сега на фона на абсурда, който виждаме в бюджета, който ни се предлага, и всички други проблеми в държавата", изтъкна той.
По думите му ПП-ДБ няма да подкрепят този бюджет, защото е проинфлационен и не е реформаторски. "Защото управляващите, както обещаваха една година наред – от премиера до министрите и до лидерите на партии – че няма да вдигат данъци, няма да увеличават осигурителната тежест - сега сториха точно обратното. Нещо повече, в този му вид този бюджет е акумулатор на инфлация. Той ще доведе в средносрочен план до бедност, до още инфлация и до икономически проблеми в държавата. Нашата оценка е, че той ще доведе до румънски сценарий, от който връщане назад ще има само с много болка, много политически щети и с носене на отговорност".
Той подчерта, че лично е подписал законопроект - предложение на "Демократична България" – за съкращение с 15% в администрацията. "На следващо място искаме държавните служители да започнат да плащат осигуровките си. Толкова е просто. Всички български граждани го правят, само държавните служители не. Това е един архаизъм, с който трябва да се приключи. На следващо място искаме тази администрация да стане електронна. И пенсионерите в системата на МВР да бъдат освободени. Това са три прости стъпки, които предлагаме, а управляващите мълчат по тази тема", заяви той.
И допълни: "Този бюджет представлява война и удар срещу средната класа".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ченге петхилядник
22:14 19.11.2025
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
БЪЛГАРИЯ НЕ Е ИЗБРАЛА СВОЯ ПЪТ КЪМ ЕЗ,А
ТОВА СА ГО РЕШИЛИ НЯКОЛКО ПРОДАЖНИ ОЛИГОФРЕНА.
Коментиран от #8
22:18 19.11.2025
3 Веселия Роджър ☠️
22:19 19.11.2025
4 Сзо
22:28 19.11.2025
5 Българин
Коментиран от #12
22:40 19.11.2025
6 Гост
22:40 19.11.2025
7 Абе, важното е, че в пп-дб сте за еврото
и някаква си средна класа,
когато ще имаме щастливото евро на масата?!
Упс, ама нали ще сме в клуба на богатите, ве,
какви са тези тревоги за ср.класа и за бюджета?!
Аааа..ма ха... И прочее ...
Какво ви пука за средната класа, за бизнеса и за българите
изобщо - когато загробвате Българският лев и
ЦАКАТЕ малките спестители с 50% сеч на спестяванията им?!
Аре, скрийте се ПРЕДАТЕЛИ на българския лев, народ и държава,
един ден историята ще ви съди. Поименно!
Коментиран от #14, #16, #17, #18
22:45 19.11.2025
8 Промяна
До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":ФАКТИ БГ ТОВА НЕЩО ТУК ДОКОГА ЩЕ ВИЛНЕЕ ТУК ФАКТИ БГ СЪБУДЕТЕ СЕ
23:13 19.11.2025
9 демократ
Второто нещо което е следствие на първото е мижавия пазар на труда.
Друго набиващо се на очи е мижавият инвестиционен интерес от страна на чужди компании.
Това пък говори за не привлекателната бизнес среда в България.
Коментиран от #21
23:35 19.11.2025
10 Лопата Орешник
23:35 19.11.2025
11 ганев
00:06 20.11.2025
12 Кой народ
До коментар #5 от "Българин":Този, който гласува за ГЕРБ и ДПС-тата ли? Политиците са ОТРАЖЕНИЕ на народа и манталитета му.
00:08 20.11.2025
13 Ани
Следващия бюджет трябва да бъде една постна пица и работите ще се оправят.
00:17 20.11.2025
14 Ани
До коментар #7 от "Абе, важното е, че в пп-дб сте за еврото":Лев няма от 1997 г когато Иван Костов влезе в борда на кредиторите.
Това че Радев още не го е осъзнал, това си е негов проблем. Той всъщност живее в един свят плод на неговото болно въобръжение. За съжаление увлича някои лековерни хора и затова е вреден за България.
00:21 20.11.2025
15 Никой
00:26 20.11.2025
18 Човече
До коментар #7 от "Абе, важното е, че в пп-дб сте за еврото":Какво си се загрижил за лева бре? С тоя лев къде можеш да си купиш нещо бре? Кой го цени и колко чини тоя лев бре? И като го имаш какво ще го правиш тоя лев по света бре, освен в ко.ч ин ката и да г-р-у х тиш колко ти е велик лева . Кой лев бре, какво ще го правиш тоя лев като никой за нищо му не трябва освен в ко.ч ин ката де. Там да го имаш. Ама за да дойде нещо в ко.ч ин ката трябва друга пара бре. Иначе и ко.ч ин ката ще е празна и лев няма да има. Велик лев няма що, тоя музейник лев. За там е добре за друго ми не трябва, не чини, а и между другото никога не е чинил. Лев-валута непозната, какъв лев бре, за кой, за какво, за къде ти е нужен лев “геройски”, лев “безценен”
01:43 20.11.2025
19 Само да добавя
03:21 20.11.2025
20 така де
05:23 20.11.2025
21 анти демократ
До коментар #9 от "демократ":първото нещо което виждаш в БЪЛГАРИЯ са многото мерцедеси които се карат от мутри без образование и накупени с крадени пари. Това се набива на очи,дори ако видиш катастрофите с какви коли се правят и пак от пияни мутри с крадени пари и скъпи коли в добавка с купени книжки.ТОВА ЗА КОЕТО ПИШЕШ ТИ СА ВТОРИЧНИ ПОДРОБНОСТИ И ТРЯБВА ДА ЖИВЕЕШ В БЪЛГАРИЯ ИЛИ ДА ПРАВИШ БИЗНЕС ТУК ЗА ДА ГО РАЗБЕРЕШ
05:34 20.11.2025
22 ПЕНКО
13:40 20.11.2025