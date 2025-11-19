Новини
Йордан Иванов, ПП-ДБ: В този му вид този бюджет е акумулатор на инфлация. Той е удар срещу средната класа

19 Ноември, 2025 22:10 1 119 22

"Какъв референдум по въпрос, който сме решили още по договорите за присъединяване? И нещо повече – това съобразно българското законодателство е незаконно действие", коментира депутатът от ПП-ДБ

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Управляващите да си намерят изхода от тази ситуация като са извършили това нарушение. Не съм аз човекът, който ще го назове макар да имам няколко идеи. Но преди всичко трябва да е ясно, че този референдум е противоконституционен поради редица причини. Имаме произнасяне на Конституционния съд по темата. Важно е да изясним, че това, за което се е произнесъл Конституционният съд, касае правото на Киселова да не вкара предложението на президента в пленарна зала. Само това. Това казва Конституционният съд сега". Това заяви в предаването „Денят на живо” по NovaNews депутатът от ПП-ДБ Йордан Иванов, коментирайки казуса, който се създаде след решението на КС за референдума за еврото, предложен от Румен Радев.

Припомняме, че според магистратите предишният председател на парламента Наталия Киселова неправомерно е върнала искането на Румен Радев за референдум за въвеждане на еврото, без то да бъде разгледано от Народното събрание. Мнозинството в парламента казва, че темата отдавна не е в полето на депутатите. Според Румен Радев това не е вярно.

Иванов беше категоричен, че "управляващите, които държат ръководството на парламента, да си намерят решение". "Ние сме с ясна и последователна позиция, че този референдум е противоконституционен. Нямаме свян да изразим това в пленарна зала. Какъвто свян, видимо, са имали управляващите, за да предпазят БСП от гласуване. Но това е техен проблем. Ние сме с много ясна и последователна позиция", подчерта депутатът.

И допълни: "Какъв референдум по въпрос, който сме решили още по договорите за присъединяване? И нещо повече – това съобразно българското законодателство е незаконно действие".

"България е избрала своя път. Влизането в еврозоната има един огромен плюс – и плюсът е, че както от яйцата можеш да си направиш омлет, но обратното не е възможно, така и веднъж влезем ли там – няма излизане. Това чертае ясна европейска перспектива на България. И това е една от малкото хубави новини за страната ни, на която ставаме свидетели сега на фона на абсурда, който виждаме в бюджета, който ни се предлага, и всички други проблеми в държавата", изтъкна той.

По думите му ПП-ДБ няма да подкрепят този бюджет, защото е проинфлационен и не е реформаторски. "Защото управляващите, както обещаваха една година наред – от премиера до министрите и до лидерите на партии – че няма да вдигат данъци, няма да увеличават осигурителната тежест - сега сториха точно обратното. Нещо повече, в този му вид този бюджет е акумулатор на инфлация. Той ще доведе в средносрочен план до бедност, до още инфлация и до икономически проблеми в държавата. Нашата оценка е, че той ще доведе до румънски сценарий, от който връщане назад ще има само с много болка, много политически щети и с носене на отговорност".

Той подчерта, че лично е подписал законопроект - предложение на "Демократична България" – за съкращение с 15% в администрацията. "На следващо място искаме държавните служители да започнат да плащат осигуровките си. Толкова е просто. Всички български граждани го правят, само държавните служители не. Това е един архаизъм, с който трябва да се приключи. На следващо място искаме тази администрация да стане електронна. И пенсионерите в системата на МВР да бъдат освободени. Това са три прости стъпки, които предлагаме, а управляващите мълчат по тази тема", заяви той.

И допълни: "Този бюджет представлява война и удар срещу средната класа".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ченге петхилядник

    6 3 Отговор
    Боли ме меката палка за вас!

    22:14 19.11.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    12 6 Отговор
    В ГОЛЯМА ГРЕШКА СИ.
    БЪЛГАРИЯ НЕ Е ИЗБРАЛА СВОЯ ПЪТ КЪМ ЕЗ,А
    ТОВА СА ГО РЕШИЛИ НЯКОЛКО ПРОДАЖНИ ОЛИГОФРЕНА.

    Коментиран от #8

    22:18 19.11.2025

  • 3 Веселия Роджър ☠️

    6 5 Отговор
    Това е последния пирон в ковчега на Борисов йо-хо-хо и бутилка ром.

    22:19 19.11.2025

  • 4 Сзо

    5 3 Отговор
    На Боко и Шиши средна класа не им трябва. Трудно се манипулира.

    22:28 19.11.2025

  • 5 Българин

    7 2 Отговор
    За народа най-важното е, цялата ви шайка да се настани за вечно в Белене. Защото вие унищожавате народа, българското и България! Този, който ни го осигури, ще има признанието на народа за векове! А бюджета за две години ще се оправи, това няма какво да ни притеснява.

    Коментиран от #12

    22:40 19.11.2025

  • 6 Гост

    8 2 Отговор
    Сериозно ли ПП-тата ще говорят за инфлация. Явно помнят за по 5 Мин … генератор на най-голямата инфлация беше А.Василев и правителството на Кирчо

    22:40 19.11.2025

  • 7 Абе, важното е, че в пп-дб сте за еврото

    6 4 Отговор
    Какво тук значи някакъв си бюджет,
    и някаква си средна класа,
    когато ще имаме щастливото евро на масата?!
    Упс, ама нали ще сме в клуба на богатите, ве,
    какви са тези тревоги за ср.класа и за бюджета?!
    Аааа..ма ха... И прочее ...
    Какво ви пука за средната класа, за бизнеса и за българите
    изобщо - когато загробвате Българският лев и
    ЦАКАТЕ малките спестители с 50% сеч на спестяванията им?!
    Аре, скрийте се ПРЕДАТЕЛИ на българския лев, народ и държава,
    един ден историята ще ви съди. Поименно!

    Коментиран от #14, #16, #17, #18

    22:45 19.11.2025

  • 8 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    ФАКТИ БГ ТОВА НЕЩО ТУК ДОКОГА ЩЕ ВИЛНЕЕ ТУК ФАКТИ БГ СЪБУДЕТЕ СЕ

    23:13 19.11.2025

  • 9 демократ

    4 0 Отговор
    Първото нещо което виждаш в България е че цели сектори от икономиката и индустрията просто липсват.
    Второто нещо което е следствие на първото е мижавия пазар на труда.
    Друго набиващо се на очи е мижавият инвестиционен интерес от страна на чужди компании.
    Това пък говори за не привлекателната бизнес среда в България.

    Коментиран от #21

    23:35 19.11.2025

  • 10 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Евтин манипулатор! Референдумът не е на тема дали, а кога! Което по никакъв начин не влиза в разрез с подписаните договори! Тъжно е, че го публикуват изобщо, тъжно е и че няма кой да ги изобличава тези елементарници!

    23:35 19.11.2025

  • 11 ганев

    0 0 Отговор
    ЛЕЛЕЕЕ...БОЖЕ....КАКВО Е ..ТУЙ ..МУХЪЛ

    00:06 20.11.2025

  • 12 Кой народ

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Този, който гласува за ГЕРБ и ДПС-тата ли? Политиците са ОТРАЖЕНИЕ на народа и манталитета му.

    00:08 20.11.2025

  • 13 Ани

    4 0 Отговор
    Хубава статия, но тя не отчита едно. Хората трябва да узреят за тези реформи. Пет години ПП/ДБ "даваха пари на хората". Дори сега Асен Василев говори за касички и за бухалки ... Просто трябва да се слячи нещо за да спрат обикновените избиратели да се водят от задника си и да започнат да мислят с главите си.
    Следващия бюджет трябва да бъде една постна пица и работите ще се оправят.

    00:17 20.11.2025

  • 14 Ани

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе, важното е, че в пп-дб сте за еврото":

    Лев няма от 1997 г когато Иван Костов влезе в борда на кредиторите.
    Това че Радев още не го е осъзнал, това си е негов проблем. Той всъщност живее в един свят плод на неговото болно въобръжение. За съжаление увлича някои лековерни хора и затова е вреден за България.

    00:21 20.11.2025

  • 15 Никой

    0 0 Отговор
    Казал е нещо - но - дали да го слушаме.

    00:26 20.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Човече

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Абе, важното е, че в пп-дб сте за еврото":

    Какво си се загрижил за лева бре? С тоя лев къде можеш да си купиш нещо бре? Кой го цени и колко чини тоя лев бре? И като го имаш какво ще го правиш тоя лев по света бре, освен в ко.ч ин ката и да г-р-у х тиш колко ти е велик лева . Кой лев бре, какво ще го правиш тоя лев като никой за нищо му не трябва освен в ко.ч ин ката де. Там да го имаш. Ама за да дойде нещо в ко.ч ин ката трябва друга пара бре. Иначе и ко.ч ин ката ще е празна и лев няма да има. Велик лев няма що, тоя музейник лев. За там е добре за друго ми не трябва, не чини, а и между другото никога не е чинил. Лев-валута непозната, какъв лев бре, за кой, за какво, за къде ти е нужен лев “геройски”, лев “безценен”

    01:43 20.11.2025

  • 19 Само да добавя

    1 0 Отговор
    Като стана въпрос за бюджета: НС да гласува сега и завинаги по 13 пенсия за пенсионерите. Така е справедливо, нормално, честно. Разни магистрати, които гледат дела отпреди 5 - 10 години с какво са заслужили повече? И само те ли са? Казах, изпълнявайте!

    03:21 20.11.2025

  • 20 така де

    1 1 Отговор
    тук сме съгласни за едно.по добре да си хапваме омлет.ОТколкото да си мислим че в полога имало яйца ЯЙцата от бай тошково време отдавна са запрътъци и който е чупил запратък знае как мирише Така смърдят и на радев напъните за измислен редферендум ЛЕВА ОТДАВНА Е ЕВРО И ЗАТОВА Е СТАБИЛЕН

    05:23 20.11.2025

  • 21 анти демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "демократ":

    първото нещо което виждаш в БЪЛГАРИЯ са многото мерцедеси които се карат от мутри без образование и накупени с крадени пари. Това се набива на очи,дори ако видиш катастрофите с какви коли се правят и пак от пияни мутри с крадени пари и скъпи коли в добавка с купени книжки.ТОВА ЗА КОЕТО ПИШЕШ ТИ СА ВТОРИЧНИ ПОДРОБНОСТИ И ТРЯБВА ДА ЖИВЕЕШ В БЪЛГАРИЯ ИЛИ ДА ПРАВИШ БИЗНЕС ТУК ЗА ДА ГО РАЗБЕРЕШ

    05:34 20.11.2025

  • 22 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... ГУЦЕ-ГУЦЕ Я КАЖИ ---ОТ КОГА "ЛИЗАЧ " СИ ТИ !?!?!?!?!?!?!?

    13:40 20.11.2025

