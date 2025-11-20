Задържаха двама в столичния квартал "Надежда", докато крадат кола

Двама души са задържани в столичния квартал "Надежда", докато крадат кола, предаде БНТ.
Те са част от по-голяма организирана престъпна група.
При задържането им са оказали съпротива. Блъснали са патрулка, опитвайки се да избягат.
От полицията заявиха, че и двамата са известни с "богато криминално минало - основно с кражби на автомобили".
Прякорът на единия е "Джуджето".
1 търговище
06:11 20.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 БАРС
Коментиран от #13
06:42 20.11.2025
5 Директора
Тоя задържан, оня задържан...
06:56 20.11.2025
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #16
07:07 20.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост
07:21 20.11.2025
10 Тити
07:31 20.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 123456
08:33 20.11.2025
13 Шопо
До коментар #4 от "БАРС":За кражба на кокошка също трябвва да има отделен закон.
08:33 20.11.2025
14 Чешър коте
08:56 20.11.2025
15 Браво
08:58 20.11.2025
16 Добруджанец
До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Абе как ще ги застрелят . Знаеш ли колко народ ще си изкара заплатите покрай тях .
09:36 20.11.2025
17 Милчо
19:57 20.11.2025