Задържаха двама в столичния квартал "Надежда", докато крадат кола

20 Ноември, 2025 05:08, обновена 20 Ноември, 2025 06:05 2 682 17

Единият от тях е с прякор "Джуджето"

Задържаха двама в столичния квартал "Надежда", докато крадат кола - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Двама души са задържани в столичния квартал "Надежда", докато крадат кола, предаде БНТ.

Те са част от по-голяма организирана престъпна група.

При задържането им са оказали съпротива. Блъснали са патрулка, опитвайки се да избягат.

От полицията заявиха, че и двамата са известни с "богато криминално минало - основно с кражби на автомобили".

Прякорът на единия е "Джуджето".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 търговище

    14 0 Отговор
    ТЪРГОВИЩЕ от 30 години един единствен със прякор на известен боксиор ,,,испечен крадец на автомобили икога щего стопират

    06:11 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БАРС

    35 2 Отговор
    А ЗАЩО НЯМА ОТДЕЛЕН ЗАКОН ЗА КРАЖБА НА АВТОМОБИЛ МИНИМАДНА ПРИСЪДА 10 ГОД.И КОНФИСКАЦИЯ НА ТМУЩЕСТВО АКО ЩЕ И ДА Е НА РОДИТЕЛИТЕ ИМ И РЯЗАНЕ НА РЪЦЕ КАКТО В САУДОВСКА АРАБИЯ .ДО КОГА ЩЕ ТЪРПИМ ТАКИВА ИЗРОДИ .КОГАТО ИЗБИРАМЕ ВЛАСТ ТРЯБВА ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА ТАЯ КОЯТО ЩЕ УВЕЛИЧИ ПРИСЪДИТЕ КАКТО И ЗА УМИШЛЕННО УБИЙСТВО ДОЖИВОТ ИЛИ РАЗТРЕЛ.

    Коментиран от #13

    06:42 20.11.2025

  • 5 Директора

    29 2 Отговор
    Всичко хубаво, само едно не става ясно. Има ли някой осъден и прибран в затвора?
    Тоя задържан, оня задържан...

    06:56 20.11.2025

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    22 1 Отговор
    Трябваше да ги застрелят "при нападение над полицай" и "опит за бягство"...

    Коментиран от #16

    07:07 20.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    23 3 Отговор
    Това са специални агенти на МВР след 24 часа ще бъдат на свобода да крадат на воля.

    07:21 20.11.2025

  • 10 Тити

    18 1 Отговор
    Ще подредят 24 часаи ще са на свобода.

    07:31 20.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 123456

    6 1 Отговор
    да се отрежат и двете ръце до лактите

    08:33 20.11.2025

  • 13 Шопо

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "БАРС":

    За кражба на кокошка също трябвва да има отделен закон.

    08:33 20.11.2025

  • 14 Чешър коте

    9 0 Отговор
    А защо не са в затвора тия?

    08:56 20.11.2025

  • 15 Браво

    4 0 Отговор
    На такива полицаи но да освобождават пенсионерите и ТЕЛК-аджиите които дават само дневни смени

    08:58 20.11.2025

  • 16 Добруджанец

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Абе как ще ги застрелят . Знаеш ли колко народ ще си изкара заплатите покрай тях .

    09:36 20.11.2025

  • 17 Милчо

    0 0 Отговор
    Нали е открадната в Гоце Делчев...Я се разберетете,журналистите.

    19:57 20.11.2025

