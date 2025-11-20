Изслушват кандидата за председател на ДАНС Деньо Денев във вътрешната комисия

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента ще изслуша днес кандидата за председател на ДАНС. Това е изпълняващият функциите шеф на агенцията Деньо Денев, съобщи БНТ.
В началото на месеца стана ясно, че правителството отново предлага на парламента Деньо Денев да оглави председателското място в ДАНС. Дотук се стигна след като през септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване за Денев като председател на ДАНС.
Румен Радев обаче отказа да подпише указ за назначаването му. Седмици по-късно депутатите приеха законодателни промени, с които правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на парламента. Президентът обаче наложи вето върху промените в закона за ДАНС.
В мотивите си държавният глава посочи, че по действащия правен режим споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите. В края на октомври парламентът прие повторно промените в закона за ДАНС и преодоля ветото на президента.
Баце не упуща кокала, нито с този, нито със Сарафа иначе среща с бай Ставри на негов терен.
11 Ъхъ
До коментар #2 от "Пич":Физиономията му е такава, въпреки че понякога лъже!
