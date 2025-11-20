Новини
България »
Изслушват кандидата за председател на ДАНС Деньо Денев във вътрешната комисия

Изслушват кандидата за председател на ДАНС Деньо Денев във вътрешната комисия

20 Ноември, 2025 07:32 1 296 16

  • данс-
  • деньо денев

Румен Радев отказа да подпише указ за назначаването му

Изслушват кандидата за председател на ДАНС Деньо Денев във вътрешната комисия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента ще изслуша днес кандидата за председател на ДАНС. Това е изпълняващият функциите шеф на агенцията Деньо Денев, съобщи БНТ.

В началото на месеца стана ясно, че правителството отново предлага на парламента Деньо Денев да оглави председателското място в ДАНС. Дотук се стигна след като през септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване за Денев като председател на ДАНС.

Румен Радев обаче отказа да подпише указ за назначаването му. Седмици по-късно депутатите приеха законодателни промени, с които правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на парламента. Президентът обаче наложи вето върху промените в закона за ДАНС.

В мотивите си държавният глава посочи, че по действащия правен режим споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите. В края на октомври парламентът прие повторно промените в закона за ДАНС и преодоля ветото на президента.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доньо Донев

    21 0 Отговор
    Сине мой.
    Баце не упуща кокала, нито с този, нито със Сарафа иначе среща с бай Ставри на негов терен.

    07:39 20.11.2025

  • 2 Пич

    21 0 Отговор
    Ако е достатъчно тъп и некадърен , но изпълнителен бъзлив шушумигар , може и да му върже да стане началник !

    Коментиран от #11

    07:45 20.11.2025

  • 3 Гост

    20 0 Отговор
    Ноя другар само заради името бих го бламирал..., ясно е какъв е!

    07:47 20.11.2025

  • 4 шишиту

    11 1 Отговор
    мойто деню слагам най отпред

    07:51 20.11.2025

  • 5 Гост

    23 0 Отговор
    Тоя, от снимката, си е чиста мутра. Няма такава утепана държавица, като нашата кочина

    07:54 20.11.2025

  • 6 Никой

    9 0 Отговор
    Изглежда че нещо става.

    07:56 20.11.2025

  • 7 Българин

    0 18 Отговор
    По-добре тоя, от колкото някой мравояд!

    07:57 20.11.2025

  • 8 Гост

    21 1 Отговор
    Слугинажа на пеефски (вътрешната комисия) ще имитира работа и някякво изслушване. Тъпата мутра, от снимката, ще отиде, ще пийнат по кафенце, може и по уиски, и ще го изпроводят по живо, по здраво. Само губене на време. Той е!

    07:58 20.11.2025

  • 9 ШЕФА

    13 0 Отговор
    По добре изслушайте Прасето ДП,този е само един некадърен и глуповат бушон.

    08:24 20.11.2025

  • 10 Тоя

    17 0 Отговор
    навъсения ще каже ли колко пенсионери с ТЕЛК работят там защото в мвр били 1800 пенсии с телк

    08:25 20.11.2025

  • 11 Ъхъ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Физиономията му е такава, въпреки че понякога лъже!

    08:32 20.11.2025

  • 12 Аби

    2 0 Отговор
    А народа спи и реве в мрежите

    08:35 20.11.2025

  • 13 муцунка

    2 0 Отговор
    Кога и как го изслушват? Той да не е компактдиск?

    08:40 20.11.2025

  • 14 Нафталинка

    9 0 Отговор
    Щом тройкаджия може да бъде шеф на ДАНС,каква държава е България?

    09:00 20.11.2025

  • 15 Физиономията

    8 0 Отговор
    на този изглежда като на престъпник. Той анулира машинното гласуване.

    09:12 20.11.2025

  • 16 безпартиен

    2 0 Отговор
    Ако имаше истинска държавна сигурност, нямаше да има 10.11.1989!

    12:58 20.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове