Защо се налага ДАНС да охранява рафинерията на „Лукойл“ в Бургас?

ДАНС, МВР и Министерството на отбраната са предприели допълнителни мерки за гарантиране на сигурността на обектите на „Лукойл“ в Бургас, съобщи Министерският съвет.
Министерството на отбраната е разположило антидрон система в района, която ще следи и при необходимост ще блокира потенциални заплахи от въздуха. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които могат да окажат съдействие на МВР за охраната на стратегическите обекти.
Мерките идват след решението на САЩ да наложат санкции на „Лукойл“, както и на фона на инциденти в обекти на компанията в други европейски държави, припомня бТВ.
Междувременно парламентарната комисия по енергетика прие на бърза процедура законопроект, който да позволи на правителството да назначи особен управител на рафинерията в Бургас. Новият управител ще може да поеме оперативния контрол върху съоръжението, да одобрява продажбата му и при необходимост да пристъпи към национализация.
Според управляващите мярката цели да позволи на България да поиска изключение от санкциите, подобно на това, което Германия вече получи от Вашингтон.
Темата беше обсъдена в предаването „Тази сутрин“ по bTV от Самуил Огнянов, управляващ редактор на в. „24 часа“, Ивайло Станчев, главен редактор на в. „Капитал“, и Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията.
Ивайло Станчев коментира, че ключовият въпрос е каква е реалната цел на предприетите действия: „Имаше спекулации, че целта е да се опази оборотният капитал в рафинерията, защото той може лесно да бъде изтеглен. Ако се назначи особен управител, на него ще му трябва сериозен капитал – десетки милиони лева, за да може да оперира. Има риск, ако се действа несъгласувано с национализация и други стъпки, държавата да остане без ефективен оперативен мениджмънт.“
Мартин Владимиров посочи, че държавните мерки са логични предвид риска от финансови и физически саботажи: „Около рафинерията има над 30 дружества с руска или българска собственост. Част от имуществото на компанията може да бъде прехвърлено към свързани лица, за да се затрудни контролът и бъдеща продажба. Такова прехвърляне е имало и през 2024 г. Особеният управител ще има право да оперира с всички сметки на дружеството, което е нормална практика.“
Самуил Огнянов предупреди, че истинският проблем е възможността рафинерията да спре работа още на 21 ноември, ако България не получи отсрочка от санкциите: „Ние все още нямаме решение от САЩ за отлагане на санкциите спрямо България. Германия и Унгария вече го договориха, но ако това не се случи до няколко дни, рафинерията ще спре, защото няма как да се извършват разплащания. Горива има, но няма механизъм те да бъдат платени.“
Той призова политиците да потърсят активно дипломатическо решение.
„Политиците трябва да спрат да спорят кой какви връзки има и да се разберат с двете големи сили – САЩ и Русия. Иначе след 21 ноември ще имаме сериозен проблем“, допълни журналистът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защото това
Коментиран от #7
11:26 10.11.2025
2 Пич
11:27 10.11.2025
3 бен Ходжа
11:29 10.11.2025
4 Ура,,Ура
11:31 10.11.2025
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЗАЩОТО Е ОБЩЕСТВЕНА ТАЙНА,ЧЕ ДАНС СА ПОДЧИНЕНИ НА СЛАНИНАТА ПЕЙО..ВСКИ....
А НЕГОВИЯ АПЕТИТ НЯМА СПИАЧКИ....
11:32 10.11.2025
6 Путин таксиджията
11:33 10.11.2025
7 БГ е ЕС
До коментар #1 от "Защото това":Пуслер страхливият няма място в БГ
11:34 10.11.2025
8 Да го кажем ясно
11:34 10.11.2025
9 Усмихнат
Коментиран от #12
11:35 10.11.2025
10 Хохохо
11:37 10.11.2025
11 Прозорците
Коментиран от #14
11:39 10.11.2025
12 Слез на земята
До коментар #9 от "Усмихнат":Тръмп е бизнесмен, той не прави такива лоши неща. За момента Америка се отказа от България. Насочили са поглед към Румъния. А Англия към Турция. Франция към Сърбия. Брюксел към Гърция. България заради мижитурките, никой не ни зачита на сериозно.
11:41 10.11.2025
13 Варшавянка
11:41 10.11.2025
14 А ТАМ
До коментар #11 от "Прозорците":СЕ НАМИРА......??????
11:48 10.11.2025
15 Имало е заплаха от маскалите
11:49 10.11.2025
16 Последния Софиянец
11:50 10.11.2025
17 Алекса
12:04 10.11.2025
18 М. Н. В.
12:06 10.11.2025
19 Особено крадлива държава
12:08 10.11.2025
20 ООрана държава
12:12 10.11.2025
21 Симеон Иванов
12:17 10.11.2025
22 Защото руските диверсанти
12:21 10.11.2025
23 Няма лошо
Ще пази Лукойл и Бургас от терористичното НАТЮ казаха в новините. Не е безизходна ситуацията ....
12:25 10.11.2025
24 Алоооо
12:26 10.11.2025
25 Препоръка
12:26 10.11.2025
26 Вижда се
12:26 10.11.2025
27 Ивайло Станчев, главен редактор на
12:27 10.11.2025
28 НАТО са терористи НО
12:29 10.11.2025
29 зоро
12:33 10.11.2025
30 Путин лично е настоял
Коментиран от #50
12:34 10.11.2025
31 Гранде
12:37 10.11.2025
32 Ивайло Станчев от Капитал
12:38 10.11.2025
33 Смешник
12:41 10.11.2025
34 Никой
1 престъпник не са "заковали". Сега и имитация на дейност. Коледни бонуси. Коледни ще има и то още от Никулден.
И откога Русия стана световна сила.
12:42 10.11.2025
35 Лукойл ли е изявил желание
12:42 10.11.2025
36 Антидрон системата и ДАНС
12:44 10.11.2025
37 Баба ти Ванга
12:47 10.11.2025
38 Яко грабене пада
12:52 10.11.2025
39 Данко Харсъзина
12:52 10.11.2025
40 Само слушайте глупости от "разбирачи"
12:56 10.11.2025
41 Полковник Маджо:
Коментиран от #46
12:58 10.11.2025
42 Е как защо
13:01 10.11.2025
43 От вчера
13:02 10.11.2025
44 Мерките са превантивни
13:05 10.11.2025
45 Последния Софиянец
13:06 10.11.2025
46 Маджо, Бойчо и Шиши
До коментар #41 от "Полковник Маджо:":Си делкат парите от продажбата на откраднатите горива ..
13:08 10.11.2025
47 Град Козлодуй
13:09 10.11.2025
48 Боруна Лом
13:11 10.11.2025
49 Слави Трь.
мечтите се сбъдват!
Сега съм добрия в лошия филм!
13:14 10.11.2025
50 Блажени
До коментар #30 от "Путин лично е настоял":Блажени сте глупавите, нищите по ум и аморалните , защото вие ще горите в ада
13:14 10.11.2025