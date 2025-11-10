Новини
Защо се налага ДАНС да охранява рафинерията на „Лукойл“ в Бургас?

10 Ноември, 2025 11:22 1 684 50

  • данс-
  • охранява-
  • лукойл-
  • продажба-
  • рафинерия

Политиците трябва да спрат да спорят кой какви връзки има и да се разберат с двете големи сили – САЩ и Русия

Защо се налага ДАНС да охранява рафинерията на „Лукойл“ в Бургас? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ДАНС, МВР и Министерството на отбраната са предприели допълнителни мерки за гарантиране на сигурността на обектите на „Лукойл“ в Бургас, съобщи Министерският съвет.

Министерството на отбраната е разположило антидрон система в района, която ще следи и при необходимост ще блокира потенциални заплахи от въздуха. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които могат да окажат съдействие на МВР за охраната на стратегическите обекти.

Мерките идват след решението на САЩ да наложат санкции на „Лукойл“, както и на фона на инциденти в обекти на компанията в други европейски държави, припомня бТВ.

Междувременно парламентарната комисия по енергетика прие на бърза процедура законопроект, който да позволи на правителството да назначи особен управител на рафинерията в Бургас. Новият управител ще може да поеме оперативния контрол върху съоръжението, да одобрява продажбата му и при необходимост да пристъпи към национализация.

Според управляващите мярката цели да позволи на България да поиска изключение от санкциите, подобно на това, което Германия вече получи от Вашингтон.

Темата беше обсъдена в предаването „Тази сутрин“ по bTV от Самуил Огнянов, управляващ редактор на в. „24 часа“, Ивайло Станчев, главен редактор на в. „Капитал“, и Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията.

Ивайло Станчев коментира, че ключовият въпрос е каква е реалната цел на предприетите действия: „Имаше спекулации, че целта е да се опази оборотният капитал в рафинерията, защото той може лесно да бъде изтеглен. Ако се назначи особен управител, на него ще му трябва сериозен капитал – десетки милиони лева, за да може да оперира. Има риск, ако се действа несъгласувано с национализация и други стъпки, държавата да остане без ефективен оперативен мениджмънт.“

Мартин Владимиров посочи, че държавните мерки са логични предвид риска от финансови и физически саботажи: „Около рафинерията има над 30 дружества с руска или българска собственост. Част от имуществото на компанията може да бъде прехвърлено към свързани лица, за да се затрудни контролът и бъдеща продажба. Такова прехвърляне е имало и през 2024 г. Особеният управител ще има право да оперира с всички сметки на дружеството, което е нормална практика.“

Самуил Огнянов предупреди, че истинският проблем е възможността рафинерията да спре работа още на 21 ноември, ако България не получи отсрочка от санкциите: „Ние все още нямаме решение от САЩ за отлагане на санкциите спрямо България. Германия и Унгария вече го договориха, но ако това не се случи до няколко дни, рафинерията ще спре, защото няма как да се извършват разплащания. Горива има, но няма механизъм те да бъдат платени.“

Той призова политиците да потърсят активно дипломатическо решение.

„Политиците трябва да спрат да спорят кой какви връзки има и да се разберат с двете големи сили – САЩ и Русия. Иначе след 21 ноември ще имаме сериозен проблем“, допълни журналистът.


  • 1 Защото това

    33 1 Отговор
    не са ДАНС, МВР и т.н. Това са частните служби на Диди Фалита. Но овчедушният народ, който стои и чака да бъде заклан, си заслужава съдбата.

    Коментиран от #7

    11:26 10.11.2025

  • 2 Пич

    30 1 Отговор
    Защото яко ще се краде , а нашите наМагнитени бдят , някой да не откадне преди тях !!!

    11:27 10.11.2025

  • 3 бен Ходжа

    29 1 Отговор
    Шиши превзема рафинерията. С нея ще се случи същото, което стана с Булгартабак. Ще внасяме бензин и дизел от Турция.

    11:29 10.11.2025

  • 4 Ура,,Ура

    17 1 Отговор
    Американците трябва да са луди да налагат санкции и после да започнат да ги отлагат. Особено за нас, които ни управлява човек с наложени санкции.

    11:31 10.11.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    19 0 Отговор
    ЗАЩО ЛИ...!!???
    ЗАЩОТО Е ОБЩЕСТВЕНА ТАЙНА,ЧЕ ДАНС СА ПОДЧИНЕНИ НА СЛАНИНАТА ПЕЙО..ВСКИ....
    А НЕГОВИЯ АПЕТИТ НЯМА СПИАЧКИ....

    11:32 10.11.2025

  • 6 Путин таксиджията

    2 10 Отговор
    Много сме слаби купейки

    11:33 10.11.2025

  • 7 БГ е ЕС

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Защото това":

    Пуслер страхливият няма място в БГ

    11:34 10.11.2025

  • 8 Да го кажем ясно

    4 11 Отговор
    Никога повече бакшиш за Президент

    11:34 10.11.2025

  • 9 Усмихнат

    18 2 Отговор
    Крайно време е американците, както са я подкарали да наложат санкции и на тулупа. Нищо че е дърт. И на Росен Хаяши.

    Коментиран от #12

    11:35 10.11.2025

  • 10 Хохохо

    13 2 Отговор
    ДАНС първо да вземе да провери родителите на назначените там лигльовци, защото има за какво да бъдат разследвани и осъдени.

    11:37 10.11.2025

  • 11 Прозорците

    2 1 Отговор
    на 6 етаж са заковани!

    Коментиран от #14

    11:39 10.11.2025

  • 12 Слез на земята

    17 2 Отговор

    До коментар #9 от "Усмихнат":

    Тръмп е бизнесмен, той не прави такива лоши неща. За момента Америка се отказа от България. Насочили са поглед към Румъния. А Англия към Турция. Франция към Сърбия. Брюксел към Гърция. България заради мижитурките, никой не ни зачита на сериозно.

    11:41 10.11.2025

  • 13 Варшавянка

    13 1 Отговор
    За да може само Шопаренко да влиза и излиза.

    11:41 10.11.2025

  • 14 А ТАМ

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Прозорците":

    СЕ НАМИРА......??????

    11:48 10.11.2025

  • 15 Имало е заплаха от маскалите

    4 12 Отговор
    Те ни имат за задунайска губерния!

    11:49 10.11.2025

  • 16 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    ДАНС може ли да прави бензин и дизел?

    11:50 10.11.2025

  • 17 Алекса

    9 1 Отговор
    Умиращата украинска хунта е способна на всякакви диверсии и провокации !

    12:04 10.11.2025

  • 18 М. Н. В.

    6 0 Отговор
    След тази новина аз ако бях от Бургас вече щях да се изнасям по на далече.

    12:06 10.11.2025

  • 19 Особено крадлива държава

    7 0 Отговор
    Защото от правителството и парламента смятат да сложат някоя особена фирма с особен управител и да точат нелегално бензин и дизел.

    12:08 10.11.2025

  • 20 ООрана държава

    8 0 Отговор
    На КОЙ слугува данс? Летс данс...

    12:12 10.11.2025

  • 21 Симеон Иванов

    7 1 Отговор
    Тая държава, освен военно положение и строга ръка, друго няма да я закрепи от разпад ...

    12:17 10.11.2025

  • 22 Защото руските диверсанти

    0 8 Отговор
    гръмнаха 11 наши военни склада!

    12:21 10.11.2025

  • 23 Няма лошо

    5 2 Отговор
    че Антидрон система и ДАНС
    Ще пази Лукойл и Бургас от терористичното НАТЮ казаха в новините. Не е безизходна ситуацията ....

    12:25 10.11.2025

  • 24 Алоооо

    7 1 Отговор
    Няма да пипате рафинерията на Шиши еййй. Цялата полиция, жандармерия и войска да охраняват всички гларуси да не каца, а камоли да се облекчат върху нея. Само Баце може да пикае газ но в София и Банкя.

    12:26 10.11.2025

  • 25 Препоръка

    7 0 Отговор
    Да се консултират с Киро Добрев от БСП какво се прави в такива случаи. Ембаргото със Сърбия.

    12:26 10.11.2025

  • 26 Вижда се

    8 0 Отговор
    Разликата между Борисов и ОРБАН е ,че единият е слуга а другият политик.

    12:26 10.11.2025

  • 27 Ивайло Станчев, главен редактор на

    6 0 Отговор
    в. „Капитал“ каза че има реална опасност терористи от НАТЮ да извършат саботаж ! Съвсем реално си било

    12:27 10.11.2025

  • 28 НАТО са терористи НО

    4 1 Отговор
    Министерството на отбраната е разположило антидрон система в района, която ще следи и при необходимост ще блокира потенциални заплахи от въздуха. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които могат да окажат съдействие на МВР за охраната на стратегическите руски обекти.

    12:29 10.11.2025

  • 29 зоро

    10 0 Отговор
    Защото при обир се слага "отцепка "

    12:33 10.11.2025

  • 30 Путин лично е настоял

    7 2 Отговор
    Министерството на отбраната да разположи антидрон система в района, която да следи и при необходимост да блокира потенциални заплахи от НАТО по въздух. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които могат да окажат съдействие на МВР за охраната на стратегическите руско-български обекти. Няма да се позволи на терористите от НАТО да извършат саботажи ..

    Коментиран от #50

    12:34 10.11.2025

  • 31 Гранде

    3 0 Отговор
    Светло бъдеще ще има ли?

    12:37 10.11.2025

  • 32 Ивайло Станчев от Капитал

    6 0 Отговор
    Казал че вече втори ден ДАНС крадат по поне 50 цистерни горива от Лукойл и заминават в неизвестна посока ескортирани от Военна полиция

    12:38 10.11.2025

  • 33 Смешник

    4 0 Отговор
    Защото е на Шиши а той смята да преватизира Лукойл

    12:41 10.11.2025

  • 34 Никой

    2 1 Отговор
    Тези служби са на принципа - отчитаме дейност. Да не ти се случва да си имаш работа. Все ти си виновен.

    1 престъпник не са "заковали". Сега и имитация на дейност. Коледни бонуси. Коледни ще има и то още от Никулден.

    И откога Русия стана световна сила.

    12:42 10.11.2025

  • 35 Лукойл ли е изявил желание

    2 0 Отговор
    рафинерията на „Лукойл“ в Бургас да бъде да охранявана от ДАНС, МВР и Министерството на отбраната ?

    12:42 10.11.2025

  • 36 Антидрон системата и ДАНС

    4 0 Отговор
    От сутринта блокираха Летище Бургас

    12:44 10.11.2025

  • 37 Баба ти Ванга

    4 1 Отговор
    Много американски танкери ке идват на бургаското пристанище, много еФтин петрол ке има!

    12:47 10.11.2025

  • 38 Яко грабене пада

    4 1 Отговор
    Товарят се цистерни а ДАНС влачат туби

    12:52 10.11.2025

  • 39 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Некви журналисти и разни други михлюзи взеха да разбират от нафта. Държавицата не отива на добре.

    12:52 10.11.2025

  • 40 Само слушайте глупости от "разбирачи"

    2 0 Отговор
    (Част от имуществото на компанията може да бъде прехвърлено към свързани лица, за да се затрудни контролът и бъдеща продажба.)......и за това ДАНС били на портала и изгонили охраната ....

    12:56 10.11.2025

  • 41 Полковник Маджо:

    3 0 Отговор
    "Лукойл България“, която попада под обявените от САЩ преди ден санкции срещу руската ѝ компания майка, е уведомила контрагентите си, че от 24 октомври трябва да извършват плащанията си по сметките ѝ в „Интернешънъл Асет Банк“, зад която стои бизнесменът Младен Михалев – Маджо... информират от ДАНС

    Коментиран от #46

    12:58 10.11.2025

  • 42 Е как защо

    1 1 Отговор
    Защото орките са подло племе. Имаха над 200 действащи международни договора с Украйна в това число Будапещенското споразумение, договори демилитация на границите в това число водните, тнр. Голям договор от Харков 2010, а после една сутри се събудиха и казаха кви договори кви 5 рубли , ние нищо не занем и ничего не подписава ли

    13:01 10.11.2025

  • 43 От вчера

    1 0 Отговор
    Нефтохимиците са мобилизирани и в запас. Затворени са в Нефтохима хората под стража

    13:02 10.11.2025

  • 44 Мерките са превантивни

    1 0 Отговор
    Едно малко превантивно военно учение и една малка превантивна мобилизация

    13:05 10.11.2025

  • 45 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Ха ха ха.....От кога на ДАНС вмениха и "охранителни функции".....Аман от разбирачи! М@@рА да си оправи нескопосаното заглавие!

    13:06 10.11.2025

  • 46 Маджо, Бойчо и Шиши

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Полковник Маджо:":

    Си делкат парите от продажбата на откраднатите горива ..

    13:08 10.11.2025

  • 47 Град Козлодуй

    1 1 Отговор
    Очаквайте скоро новите цени на дизел и бензин-по ценоразпис на ДАНС.

    13:09 10.11.2025

  • 48 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    Пуснете Сабрутев и Мирчев да пазят ЛУКОИЛ! И пиле-няма да прехвръкне!

    13:11 10.11.2025

  • 49 Слави Трь.

    0 0 Отговор
    Човек е голям толкова, колкото са големи мечтите му, моята беше да подкрепям гробарското правителство на ГЕРБ /което направи необходимото и правилното, за да не остане България без бензин, дизел и авиационно гориво/ и да седя в скута на Пеевски,
    мечтите се сбъдват!
    Сега съм добрия в лошия филм!

    13:14 10.11.2025

  • 50 Блажени

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Путин лично е настоял":

    Блажени сте глупавите, нищите по ум и аморалните , защото вие ще горите в ада

    13:14 10.11.2025

