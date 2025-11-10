Защо се налага ДАНС да охранява рафинерията на „Лукойл“ в Бургас?

ДАНС, МВР и Министерството на отбраната са предприели допълнителни мерки за гарантиране на сигурността на обектите на „Лукойл“ в Бургас, съобщи Министерският съвет.

Министерството на отбраната е разположило антидрон система в района, която ще следи и при необходимост ще блокира потенциални заплахи от въздуха. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които могат да окажат съдействие на МВР за охраната на стратегическите обекти.

Мерките идват след решението на САЩ да наложат санкции на „Лукойл“, както и на фона на инциденти в обекти на компанията в други европейски държави, припомня бТВ.

Междувременно парламентарната комисия по енергетика прие на бърза процедура законопроект, който да позволи на правителството да назначи особен управител на рафинерията в Бургас. Новият управител ще може да поеме оперативния контрол върху съоръжението, да одобрява продажбата му и при необходимост да пристъпи към национализация.

Според управляващите мярката цели да позволи на България да поиска изключение от санкциите, подобно на това, което Германия вече получи от Вашингтон.

Темата беше обсъдена в предаването „Тази сутрин“ по bTV от Самуил Огнянов, управляващ редактор на в. „24 часа“, Ивайло Станчев, главен редактор на в. „Капитал“, и Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията.

Ивайло Станчев коментира, че ключовият въпрос е каква е реалната цел на предприетите действия: „Имаше спекулации, че целта е да се опази оборотният капитал в рафинерията, защото той може лесно да бъде изтеглен. Ако се назначи особен управител, на него ще му трябва сериозен капитал – десетки милиони лева, за да може да оперира. Има риск, ако се действа несъгласувано с национализация и други стъпки, държавата да остане без ефективен оперативен мениджмънт.“

Мартин Владимиров посочи, че държавните мерки са логични предвид риска от финансови и физически саботажи: „Около рафинерията има над 30 дружества с руска или българска собственост. Част от имуществото на компанията може да бъде прехвърлено към свързани лица, за да се затрудни контролът и бъдеща продажба. Такова прехвърляне е имало и през 2024 г. Особеният управител ще има право да оперира с всички сметки на дружеството, което е нормална практика.“

Самуил Огнянов предупреди, че истинският проблем е възможността рафинерията да спре работа още на 21 ноември, ако България не получи отсрочка от санкциите: „Ние все още нямаме решение от САЩ за отлагане на санкциите спрямо България. Германия и Унгария вече го договориха, но ако това не се случи до няколко дни, рафинерията ще спре, защото няма как да се извършват разплащания. Горива има, но няма механизъм те да бъдат платени.“

Той призова политиците да потърсят активно дипломатическо решение.

„Политиците трябва да спрат да спорят кой какви връзки има и да се разберат с двете големи сили – САЩ и Русия. Иначе след 21 ноември ще имаме сериозен проблем“, допълни журналистът.