Представят новите мотриси за метрото

Представят първите нови мотриси за метрото.
Столичната община ще покаже чешките влакове, които пристигат като част от програмата за модернизацията на "Метрополитен".
По време на представянето ще бъдат коментирани основните им технически параметри, иновациите в тях, както и плановете за въвеждането им в експлоатация.
3 Кит
Коментиран от #7
08:33 20.11.2025
4 надарена кака
08:36 20.11.2025
5 въпросче
Коментиран от #8
08:38 20.11.2025
6 А ГА Ю
08:52 20.11.2025
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Кит":Аз такива в московското метро не съм виждал
08:59 20.11.2025
9 Софиянец
09:09 20.11.2025
10 писарке много кратичко
я кажи ква е цената на таз общ поръчка
кои са поръчкарите
коя е фирмичката по средата че е трудно да се открие кой произвежда мутреси
какъв е комисиона
колко хорица ще
делнат комисиона
антикорупционистите ще ровят ли по банковите им сметки за трансфери до офшорки
или ще нахлуят и приберат чекмеджетата
09:34 20.11.2025
11 колко ли ще платят на попа
а би трябвало да е безплатна услугата
като държавата им дава пари и на тях
09:36 20.11.2025
12 СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА СА КРАДЦИ
11:27 20.11.2025