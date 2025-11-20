Новини
България »
Представят новите мотриси за метрото

Представят новите мотриси за метрото

20 Ноември, 2025 08:20 1 779 12

  • мотриси-
  • метро

Столичната община ще покаже чешките влакове

Представят новите мотриси за метрото - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представят първите нови мотриси за метрото.

Столичната община ще покаже чешките влакове, които пристигат като част от програмата за модернизацията на "Метрополитен".

По време на представянето ще бъдат коментирани основните им технически параметри, иновациите в тях, както и плановете за въвеждането им в експлоатация.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кит

    14 2 Отговор
    Много иноватвен подход е да се онагледи новината за чешките влакове със снимка, на която български поп освещава обновен руски влак, произведен в Митишчи 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #7

    08:33 20.11.2025

  • 4 надарена кака

    4 4 Отговор
    Рядко ползвам метрото,пътувам с колата си.

    08:36 20.11.2025

  • 5 въпросче

    9 1 Отговор
    Този свещенник какво прави там? Локомотивът не е човек. В Библията не се говори за локомотиви!

    Коментиран от #8

    08:38 20.11.2025

  • 6 А ГА Ю

    5 2 Отговор
    Представят новите мотриси една на друга. Нали се падат колежки?!

    08:52 20.11.2025

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Кит":

    Аз такива в московското метро не съм виждал

    08:59 20.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Софиянец

    7 6 Отговор
    руските са много по хубави и удобни!

    09:09 20.11.2025

  • 10 писарке много кратичко

    7 0 Отговор
    за уж разголени кифли без снимки цъкате бая повече

    я кажи ква е цената на таз общ поръчка
    кои са поръчкарите
    коя е фирмичката по средата че е трудно да се открие кой произвежда мутреси
    какъв е комисиона
    колко хорица ще
    делнат комисиона
    антикорупционистите ще ровят ли по банковите им сметки за трансфери до офшорки
    или ще нахлуят и приберат чекмеджетата

    09:34 20.11.2025

  • 11 колко ли ще платят на попа

    5 0 Отговор
    с бръшляна
    а би трябвало да е безплатна услугата
    като държавата им дава пари и на тях

    09:36 20.11.2025

  • 12 СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА СА КРАДЦИ

    2 1 Отговор
    АНАТЕМОСВАМ ГИ !

    11:27 20.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове