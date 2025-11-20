Представят новите мотриси за метрото

Представят първите нови мотриси за метрото.

Столичната община ще покаже чешките влакове, които пристигат като част от програмата за модернизацията на "Метрополитен".

По време на представянето ще бъдат коментирани основните им технически параметри, иновациите в тях, както и плановете за въвеждането им в експлоатация.