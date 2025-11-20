Йотова: В трудната година, която предстои, държавата избра да e опонент на бизнеса, вместо негов съюзник

В трудната и различна година, която предстои, с първия бюджет в евро, държавата избра да бъде опонент на бизнеса, вместо негов съюзник. Отказа да се вслуша в думите ви, че еврото е инструмент за развитие на икономиката, а не цел. Отказа да чуе гласа на българския бизнес и продължава да липсва съдържателният разговор за това къде бизнесът иска да инвестира, как да продължи постигнатото, какви гаранции и условия да им предостави държавата, каква икономика трябва да развива България. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред представителите на българския бизнес по време на на церемонията по връчването на наградите „Мистър и Мисис Икономика“, които се проведоха за 35-и път, съобщават от пресцентъра на президентството. Конкурсът се организира от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и списание „Икономика“.
Йотова изтъкна, че е против противопоставянето на частния бизнес и работещите в администрацията. „Българският бизнес се нуждае от много добре подготвена администрация. Не мисля, че хората, които работят в държавната администрация, лесно биха платили данък на който и да е политик да ги използва в това противопоставяне на стария римски принцип „Разделя и владей“. Не биха позволили на техен гръб да се раждат поредните спасители“, подчерта Илияна Йотова.
Тя поздрави представителите на бизнеса, че въпреки всички трудности продължават да инвестират не само в себе си, а в хората, идеите, резултатите. „Вие сте хора, които работят за България и трябва да ви пазим“, посочи тя.
Зад всяко малоумие стоят конкретни подписи.
До коментар #6 от "Баба ти":и малките деца знаят, че мафията е на хранилка на ботоксовия джуджак от кремъл.
След като Президента ни е фигурант, защо ни е нужен още един фигурант в лицето на Вицепрезидент?!?!?!
До коментар #1 от "глоги":Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!
Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Ако бяха живи днес, Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!
До коментар #15 от "Видьо Видев":Шорошка възпитаничка, Радев е натовски триушника обучен в Максуел . Объркал си се- от вашите са.
До коментар #30 от "Промяна":Стотинки ти плащат, за да се заяждаш тук???
