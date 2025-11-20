Новини
България »
Всички градове »
Йотова: В трудната година, която предстои, държавата избра да e опонент на бизнеса, вместо негов съюзник

Йотова: В трудната година, която предстои, държавата избра да e опонент на бизнеса, вместо негов съюзник

20 Ноември, 2025 13:08 978 33

  • илияна йотова-
  • трудна година-
  • държава-
  • опонент-
  • бизнес-
  • съюзник

"Българският бизнес се нуждае от много добре подготвена администрация. Не мисля, че хората, които работят в държавната администрация, лесно биха платили данък на който и да е политик да ги използва в това противопоставяне на стария римски принцип „Разделя и владей“. Не биха позволили на техен гръб да се раждат поредните спасители“, подчерта вицепрезидентът

Йотова: В трудната година, която предстои, държавата избра да e опонент на бизнеса, вместо негов съюзник - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В трудната и различна година, която предстои, с първия бюджет в евро, държавата избра да бъде опонент на бизнеса, вместо негов съюзник. Отказа да се вслуша в думите ви, че еврото е инструмент за развитие на икономиката, а не цел. Отказа да чуе гласа на българския бизнес и продължава да липсва съдържателният разговор за това къде бизнесът иска да инвестира, как да продължи постигнатото, какви гаранции и условия да им предостави държавата, каква икономика трябва да развива България. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред представителите на българския бизнес по време на на церемонията по връчването на наградите „Мистър и Мисис Икономика“, които се проведоха за 35-и път, съобщават от пресцентъра на президентството. Конкурсът се организира от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и списание „Икономика“.

Йотова изтъкна, че е против противопоставянето на частния бизнес и работещите в администрацията. „Българският бизнес се нуждае от много добре подготвена администрация. Не мисля, че хората, които работят в държавната администрация, лесно биха платили данък на който и да е политик да ги използва в това противопоставяне на стария римски принцип „Разделя и владей“. Не биха позволили на техен гръб да се раждат поредните спасители“, подчерта Илияна Йотова.

Тя поздрави представителите на бизнеса, че въпреки всички трудности продължават да инвестират не само в себе си, а в хората, идеите, резултатите. „Вие сте хора, които работят за България и трябва да ви пазим“, посочи тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    8 0 Отговор
    стария римски принцип „РазделяЙ и владей!“.

    Коментиран от #15

    13:10 20.11.2025

  • 2 бай Бай

    14 1 Отговор
    Стига с това анонимно държавата.
    Зад всяко малоумие стоят конкретни подписи.
    Публични досиета на тарикатчетата подписващи държавни решения.
    Кой какво точно кога е подписал.
    Ама няма тайна.

    13:14 20.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хмммм

    19 5 Отговор
    и това го казва чорлата без един ден трудов стаж?!?!

    13:17 20.11.2025

  • 5 Весело

    18 4 Отговор
    Трудна година за кой? Не и за БСП депутати, министри, президент, вицепрезидент... Трудностите са за 600 000 работещи бедни на минимлана заплата, за 1 млн бедни с пенсионери около минималната. Но не и за 300 000 богати пенсионери бесепари. БСП е партията на червените чорбаджии, като чарбадже Йотова, чорбаджи Радев .... Депутатска заплата 8 000, министерска заплата 15 000, президентска заплата 20 000.

    13:17 20.11.2025

  • 6 Баба ти

    7 6 Отговор
    Йотова, не държавата, а мафията излезе насреща националния бизнес. Мафията, защитавана от посолствата на САЩ и на Лондон.

    Коментиран от #8

    13:21 20.11.2025

  • 7 Колективът

    8 1 Отговор
    грабливи на БКП така го реши ! Грабежи до последно , ген !

    13:22 20.11.2025

  • 8 Тц тц

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Баба ти":

    и малките деца знаят, че мафията е на хранилка на ботоксовия джуджак от кремъл.

    13:40 20.11.2025

  • 9 Хъхъ

    14 4 Отговор
    Тази джофра заедно с президента са част от проблема !

    13:40 20.11.2025

  • 10 Благой от СОФстрой

    7 1 Отговор
    Таа БКП-образуване от косми-кокали и джука за какво може да се използва?

    13:41 20.11.2025

  • 11 Аууу

    7 1 Отговор
    М а и к ави шае ба и комунистите само лъжете ,че подкрепяте бизнеса.Тия комунисти са най големите крадци окрадоха ктб еврофондовете продадоха оръжие на украйна за пари.

    13:44 20.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Антикомуне

    8 0 Отговор
    В България бизнес няма. Има далавера и крадене на пари от Европа. С това се издържа България. Момента в който от Европейския Съюз спрат парите, ще е фатален за България. След преврата от 1989г България се е превърнала в пералня на пари от Москва и от фирмите на ДС. Нищо не се произвежда в България, нищо конкурентно с което на излезем на Европейския пазар.
    След като Президента ни е фигурант, защо ни е нужен още един фигурант в лицето на Вицепрезидент?!?!?!

    13:55 20.11.2025

  • 14 Магер

    3 0 Отговор
    2026 Година ще изчисти всички боклуци

    13:56 20.11.2025

  • 15 Видьо Видев

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "глоги":

    Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!

    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Ако бяха живи днес, Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!

    Коментиран от #17

    14:08 20.11.2025

  • 16 Стига с тоя

    3 0 Отговор
    бизнеса бре! От много помощи съвсем се скапа

    14:13 20.11.2025

  • 17 Тази е

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Видьо Видев":

    Шорошка възпитаничка, Радев е натовски триушника обучен в Максуел . Объркал си се- от вашите са.

    14:15 20.11.2025

  • 18 Промяна

    9 2 Отговор
    КАЗА ЧЕРВЕНАТА МИЛИОНЕРКА ЦЯЛ ЖИВОТ ПРИБИРАЩА ОТ БЮДЖЕТА

    14:15 20.11.2025

  • 19 Да ама

    5 1 Отговор
    разговор за това къде бизнесът иска да инвестира не е работа на президентството нали ?

    14:15 20.11.2025

  • 20 Само в заводи за барути

    2 1 Отговор
    бизнесът иска да инвестира.... нали ?

    14:17 20.11.2025

  • 21 Крадлива лелка предателка

    10 0 Отговор
    кукла на конци на червените куфарчета, и тая обира народа всеки ден

    14:22 20.11.2025

  • 22 Хехе

    5 0 Отговор
    Горката,усеща че след напускането на Дондуков,ще яде голата опашка! В партия с Радев ще разбере,къде ходят гладните по голяма нужда! Носталгията по 10-годишния престой в Президентството ще я преследва докрая.

    14:23 20.11.2025

  • 23 Кой е тоя бизнес?

    2 0 Отговор
    „Вие сте хора, които работят за България и трябва да ви пазим“...

    14:26 20.11.2025

  • 24 У бре

    5 1 Отговор
    Къде е онази червена къделя сега! Избеля,посивя... Заприличала е на Нешка Робева, ама Нешка поне създаде световна школа в худ.гимнастика,а от тази и за чеп за зеле не става.

    14:27 20.11.2025

  • 25 Да се щави бизнеса

    3 1 Отговор
    Щото много заглади косъма. Малко плаща!

    14:28 20.11.2025

  • 26 Всички частни фирми

    2 1 Отговор
    С особен управител да са! Даже с по двама и с по трима. Който вряка в Беляне

    14:30 20.11.2025

  • 27 гошо

    2 4 Отговор
    Докато двете прасета от ДПС и ГЕРБ квичат и крадат нищо няма да стане.

    14:31 20.11.2025

  • 28 пенсионер

    5 0 Отговор
    я кои защитава бизнеса другапрката йотова - новите феодали капиталисти на които иван костов подари заводи мини тецове вецове почти за жълти стотинки и сега си пълнят гушите на гърба на своите работници които им работят за жълти стотинки

    14:37 20.11.2025

  • 29 инж. Ганчо Илков

    3 0 Отговор
    С Навлизането на Дигиталната Информационна Технология, Държавната Администрация трябва да Намалява. Бизнеса крайно време е да премине към Конкурентно Способната Пазарна Икономика и да Приеме Естественият Икономически Закон: Продава този Който Произвежда!. Формите - Ишлеме, Прекупуване трябва да бъдат Заменени чрез Иновативни Технологии в Материалното Производство и Добиването на Принадена Стойност. Защо Твърдите Социалисти с Болшевишка основа, изведнъж са Застъпници на Бизнеса? Защо АИКБ, СИНДИКАТИ и Икономическите Институции, не Седнат и Безпристрастно, а чисто Професионално не Разработят Икономически и Социални Реформи, Насочени към Повишаване на Покупателната Способност и Жизнен Стандарт на Българина? Псевдо Политиците Създават Политически Проекти, като Основната им Цел не е Насочена към Реформи, а Единствено към Креслата в Парламента и Бюджетните Възнаграждения. Защо не Намалят Приходите си, а чрез Манипулиране на Статистичните Данни Завишават Средно Статистичната Заплата спрямо която, но в пъти, Определят Незаслужените си Възнаграждения?

    14:37 20.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 На теб колко

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    Стотинки ти плащат, за да се заяждаш тук???

    15:56 20.11.2025

  • 33 гьотова

    0 0 Отговор
    отивай при тюбитейко си

    20:52 20.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол