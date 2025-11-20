Новини
536 000 пенсионери ще получат по 120 лева коледни добавки

536 000 пенсионери ще получат по 120 лева коледни добавки

20 Ноември, 2025 15:18 7 410 122

  • пенсионери-
  • коледни добавки-
  • линия на бедност-
  • кабинет

64 милиона лева ще струва на държавата отпускането на коледните добавки, обясни депутатът от ГЕРБ Деница Сачева

536 000 пенсионери ще получат по 120 лева коледни добавки - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

120 лева коледни добавки ще получат малко над половин милион пенсионери, реши Съветът за съвместно управление, съобщават от БНТ.

"Обсъдихме възможностите на бюджета на ДОО да бъдат отпуснати добавки на пенсионерите за Коледа. Съвместно взехме решение да бъдат отпуснати 120 лева на 536 000 пенсионери, които взимат пенсии под линията на бедност, която е 638 лева", съобщи депутатът от ГЕРБ Деница Сачева.

64 милиона лева ще струва на държавата отпускането на коледните добавки.

"Не сме се отказали да има системно решение, но този въпрос изисква време. Коледните добавки са нещо, което най-бедните хора в България заслужават", каза още Сачева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойко тъпак

    127 7 Отговор
    Дали се замисли тия 120 лева дали ще ги получи баката дето я гледал по телевизията или тя взима пенсия над линията на бедност.... пак евтин жалък PR на гърба на бедните хора. Най пропадналото правителство, което е имало тая държава

    Коментиран от #33

    15:25 20.11.2025

  • 2 1111

    90 17 Отговор
    Когато Асен Василев беше финансов министър, нямаше пенсионери по линията на бедност!

    Коментиран от #9, #20

    15:25 20.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    138 6 Отговор
    АМА, ЦЪРВУЛАНО ДЕБЕЛАААААА...
    НА ТЕЗИ ,КОИТО НЕ СА ВНАСЯЛИ ОСИГУРОВКИ, НА ТЯХ ЛИ ЩЕ ДАВАТЕ ПОДАЯНИЯ....????
    ДОБАВКИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ!
    И ТО ПО ЕДНА ПЕНСИЯ!

    15:26 20.11.2025

  • 5 честен ционист

    86 21 Отговор
    Стотици хил пенсионири взимат по 429лв пенсия. Висшисти с по 20+ год стаж, университетски преподаватели, инженери, и лекари, за да има днес за гербаджийските безделници.

    Коментиран от #45

    15:27 20.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    31 58 Отговор
    Тодор Живков е управлявал България в продължение на 35 години и въпреки това накрая го свалят от власт, без той да има дори най-малък шанс да противодейства.
    Ахмед Доган бе считан за най-силния човек в държавата, но Шиши го изрита от ДПС и Сараите му, все едно никога не са били негови.
    Бойко Борисов управлява страната години наред, хвалейки се колко е влиятелен и уважаван в Европа, а в момента се е превърнал в послушно и добре дресирано кученце в краката на Шиши.
    Това е повече от ясен показател, че тези хора всъщност никога не са имали реална власт. Те са просто кукли на конци. Някой друг решава, а те са само изпълнители на чужда воля. Силата, която някога е дала цялата власт в ръцете на Живков, Доган, Борисов, а сега и на Пеевски, е същата, която нашепва и в ухото на Тръмп.
    Зеленски е първият, който се изправи срещу тази сила и отказа да ѝ се подчини. Целият свят трябва да го подкрепи, за да се справи с нея, а след това да разчисти метастазите и в собствените си редици.
    Туморът се лекува само по един начин — изрязва се до здрава тъкан. Няма друго лечение!

    Коментиран от #111, #113

    15:27 20.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1111

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "1111":

    ПОД линията на бедност! Не ми редактирайте коментарите!

    15:28 20.11.2025

  • 10 ВЕЛИНСКИ

    11 32 Отговор
    ДА ЖИВЕЕЕ УРАА...
    БАТЕ БАЦЕ ПРЕЗИДЕНТ...
    ГОСПОД.ШИШИ ВИЦЕ...👍....

    15:29 20.11.2025

  • 11 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    67 5 Отговор
    Само за една година управление на ГЕРБ ново начало и имаме над 1,3 млн. българи с доходи под линията на бедността .

    Коментиран от #101

    15:30 20.11.2025

  • 12 Клуба на богатите а?

    77 3 Отговор
    536 000 пенсионери взимат пенсии под линията на бедност, която е 638 лева".....

    Коментиран от #88, #98

    15:30 20.11.2025

  • 13 БРАВО

    97 10 Отговор
    А колко милиарда получи крадливата киевска хунта за Коледа? Колко милиарда дълг изтеглихме за тях, да има да си слагот златни тоалетни и да си купуват имоти по света?

    15:30 20.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ООрана държава

    79 0 Отговор
    Тоя тетър сме го гледали, айде бегайте, цяла седмица ще слушам колко е велик и щедър банкята

    15:31 20.11.2025

  • 16 Кажи честно ... 🤣

    72 2 Отговор
    Шиши дава 110 лв. и ГЕРБ веднага вдигнаха залога на 120 лв. Кой дава 130 лв.?

    15:31 20.11.2025

  • 17 В коя друга държава

    73 2 Отговор
    линията на бедност е 638 лева ? А?

    15:32 20.11.2025

  • 18 Георгиев

    83 4 Отговор
    С защо не всичките пенсионери?? За да има бонуси за цялата надута тройно и повече държавна администрация? Да имаше начин да ги няма пенсионерите.

    Коментиран от #92

    15:33 20.11.2025

  • 19 Квартет

    62 0 Отговор
    от изключително нагли субекти и мошеници ! Лъжи безброй и гьонсуратлък .

    15:34 20.11.2025

  • 20 Асен Василев

    6 32 Отговор

    До коментар #2 от "1111":

    Когато бях аз министър тия с пенсии под линията на бедност бяха повече а сега намаляват

    15:36 20.11.2025

  • 21 линията на бедност е 638 лева?Еврозонци

    59 2 Отговор
    Дори в Индия тези, които имат доходи до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно са под прага на бедност !
    Хора събудете се ей социално слаби в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? роби ли сте ? 536 000 пенсионери взимат пенсии под линията на бедност, която е 638 лева".....

    15:36 20.11.2025

  • 22 Гого

    53 2 Отговор
    Г-н Мента защо се е наредил на снимката? Нали не е от управляващото мнозинство?

    Коментиран от #27

    15:37 20.11.2025

  • 23 ЧОВЕК

    80 1 Отговор
    ХА ЧЕСТИТО НА МУРГАВИТЕ БРАТЯ! ВЕЧЕ Е РЕШЕНО, ТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПО 120 ЛЕВА, ЗАЩОТО СА ЕЛЕКТОРАТ НА ГЕРБ И ДПС-НН, БЪЛГАРИТЕ ЩЕ РАБОТЯТ И ЩЕ ГИ ВЪЗСТАНОВЯТ!

    Коментиран от #95

    15:38 20.11.2025

  • 24 638 лева.....

    51 1 Отговор
    638 лева .... Е верно вече и в Африка няма такива

    15:38 20.11.2025

  • 25 Гражданин

    60 1 Отговор
    536 000 пенсионери взимат пенсии под линията на бедност! ЕДВА ЛИ ИМА ПО-ГОЛЯМА ПРИСЪДА ЗА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ УПРАВНИЦИ И НАЗНАЧЕНИ МИЛИОНЕРИ! Като добавим към тази цифра и останалите 80%, които преживяват с мизерни средства, картината става потресаваща за всеки с повече от 2 мозъчни гънки!

    15:39 20.11.2025

  • 26 Дориана

    54 0 Отговор
    Както винаги силно зависимия Борисов беше притиснат до стената от Пеевски и точно за това беше принуден да даде пари за Коледни добавки на най- бедните пенсионери. Преди това Делян Добрев и Сачева се надпреварваха да говорят и твърдят , че в бюджета нямало пари за пенсионерите. Това е поредното доказателство за силно зависимия Борисов, който вече не е във форма и трябва да си ходи.

    15:39 20.11.2025

  • 27 ами

    22 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гого":

    той така, за фон, като саксия

    15:41 20.11.2025

  • 28 Иван

    79 4 Отговор
    Значи за цигани и турци има пари а за българите вълци ги яли.Защо пиша така , защото социална пенсия се дава на хора без трудов стаж.

    Коментиран от #106, #108

    15:44 20.11.2025

  • 29 2 милиарда в Гърция

    37 1 Отговор
    64 милиона лева в България

    15:45 20.11.2025

  • 30 ФАКТ

    58 0 Отговор
    ТОВА СИ Е ЧИСТО КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ! ТЕЗИ ПАРИ ГИ ПОЛУЧАВАТ ЕЛЕКТОРАТА НА ГЕРБ И ДПС-НН, Т.Е. МАЛЦИНСТВАТА! ДОЖИВЯХМЕ ДА СТАНЕМ РОБИ НА МАЛЦИНСТВАТА! ЦИЦАТ НИ КАТО ДОЙНА КРАВА!

    15:45 20.11.2025

  • 31 Всяка

    26 2 Отговор
    Година един и същ театър три дена аха иху после един месец тихо

    15:45 20.11.2025

  • 32 нннн

    27 0 Отговор
    А за държавните служители под линията на бедност нещичко ще има ли? Пишете, информирайте ни.

    15:46 20.11.2025

  • 33 тиквата: PR на гърба на бедните хора

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко тъпак":

    дето пак ще ни преизберат

    ако нямаше толкова заблуден народ
    щях сега да си мечтая за $чекмеджета$

    15:47 20.11.2025

  • 34 Щукар

    43 0 Отговор
    А на останалите пенсионери какво ще дадат тия мишльоци? Трябва ли всички пенсионери да взимат 500 лева пенсия,та ненаялите се от "Съвета за съвместно управление" да решат,да им отпуснат по 1-на 100 левова банкова нота? Защо управниците се радват на бедността на възрастните хора и я надграждат?! Това не е ли обществен срам,България да е бедна страна още 100 години? До кога ще я карат така?! Защо разделят хората?!

    Коментиран от #38

    15:47 20.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Файърфлай

    20 1 Отговор
    Епизод от великия филм "Господин за един ден"- Тодор Колев щрака с пръсти,върти кючек,децата носят парцали- Тате- 50 лв,Тате,тате-60 лв.Той-Ехаааа.Та така и днес-абсолютна деградация на всичко човешко с тия 130 лв.

    15:48 20.11.2025

  • 37 Смешно

    38 0 Отговор
    Много унизителни еднократни добавки! По швейцарското правило индексацията = 50 лева всеки месец или 600 лева на годината, даже при минималната пенсията, а не 120 лева веднъж на годината. Някои крадат милиони и се правят на благодетели, не ги дават от собствения джоб.

    15:51 20.11.2025

  • 38 тикван: а какво

    22 2 Отговор

    До коментар #34 от "Щукар":

    А на останалите пенсионери какво ще дадат тия мишльоци?

    правото да гласуват като бг ес граждани с шенген и еврозона
    това малко ли е?
    могат да кръстосват из цяла европа където поискат

    15:51 20.11.2025

  • 39 Да споделя че във Украйна дори

    13 0 Отговор
    ..... Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви нова еднократна финансова помощ за граждани в размер на 1000 гривни, която вече беше популярно наречена „1000 гривни от Зеленски“.... Статията е "Хиляда от Зеленски: как да ги получите и за какво да ги похарчите"...... и не само за пенсионерите да го знаете помагачи

    15:52 20.11.2025

  • 40 дам

    36 0 Отговор
    тия мурафети на ББ са ни до болка познати: няма да има, няма да има --- АЗ СЕ ПРЕБОРИХ ДА ИМА :)

    15:52 20.11.2025

  • 41 Тия

    32 1 Отговор
    сикаджииско гербераци мутраци и магнитската с-и-ч-га ще изкупят гласовете на пенсионерите без пълен стаж и гледатда изравнят пенсиите на такива без стаж и тия с 40 години стаж

    15:55 20.11.2025

  • 42 Кауфланд

    17 1 Отговор
    И всичко ще дойде при нас

    15:56 20.11.2025

  • 43 Баце великодушния

    24 0 Отговор
    Пак раздава милостиня

    15:57 20.11.2025

  • 44 Вижте какво еврозонци

    15 3 Отговор
    аз друго искам да споделя
    За Украйна на която помагаме ! Не за България.... От 1 януари обезщетението за раждане в Украйна ще бъде 50 000 гривни. Върховната рада гласува за Закон № 13532, който засилва подкрепата за родителите, заяви депутатът Олексий Гончаренко. Както е посочено в документа, от 2026 г. плащанията ще бъдат както следва:
    - 50 000 UAH — еднократно парично обезщетение при раждане на първото и всяко следващо дете;
    - 7 000 UAH/месец — помощ за грижи за дете до 1 година. За дете с увреждане — 10 500 UAH/месец....Ако към 1 януари 2026 г. детето все още не е навършило 1 година, родителите продължават да получават настоящите 860 UAH и допълнителни 7000 UAH/месец, докато детето навърши 1 година;
    - 8 000 UAH/месец — това е детска ясла за грижи за дете от 1 до 3 години, която може да се използва за заплащане на детска градина, клубове или други услуги, изплаща се в случай на заетост на майката. За деца с увреждания 12 000 UAH/месец.
    - „Бебешки пакет“ - ще бъде предоставен в натура или под формата на парично обезщетение за неговата стойност......- 5 000 UAH — „Студентски пакет“, еднократно плащане за ученици от 1-ви клас.
    - 7000 UAH — помощ за бременни жени, които не са официално заети. Изплаща се 70 дни преди раждането.
    Според народния депутат целта на тази инициатива е да се създадат благоприятни условия за повишаване на раждаемостта и съчетаване на родителството с професионалната дейност чрез подкрепа на семействата по време на бременност, сл

    15:58 20.11.2025

  • 45 Истината е друга господа другари

    26 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    И не забравяйте 90 те години, пък и до днес, дето червените "бизнесменчета" назначаваха пчелички да им работят с осигуровки на минимална заплата, другото им даваха под масата...Това го знаеха всички профсъюзи, министри, ама им беше изгодно. И когато тези хора се пенсионираха, естествено, че нямат право за по-висока пенсия! И кой печели от това?! Т.н .ДЪРЖАВА дето колкото по-малко дава за обикновените хора, толкова тези по върховете богатеят!

    16:01 20.11.2025

  • 46 Магнитски

    32 0 Отговор
    Менда Стоянова, Цецка Цачева, Деница Сачева, Владислав Горанов, Симеон Дянков, Теменужка Петкова. От 2009 г до сега това са авторите на Постната пица" за населението на България и "Пак от същото". Княжество България от 1878 г няма завършена магистрала. Има двама братя милиардери и незнайно на брой още в офшорни зони.

    16:01 20.11.2025

  • 47 Копейкин

    30 1 Отговор
    Ехейййй-в България 570 хиляди пенсионери вземат ПОД 638 лева.Това е нечуван позор и геноцид.Народът защо дреме.....300 евро.Ужасссссссс.......

    16:02 20.11.2025

  • 48 Много лошо било по Живково нали ?

    25 2 Отговор
    И 36 години по късно 536 000 пенсионери взимат пенсии под линията на бедност, която е 638 лева"..... 320 евро ... през цената на златото е обедняване 30 пъти

    16:04 20.11.2025

  • 49 Това се нарича

    28 1 Отговор
    Геноцид! .... изтребление на пенсионери

    16:08 20.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ами

    19 3 Отговор
    Тия с 638 лв са най-богатите ат бедните.. Има хиляди с 340 ,350 420 500 лева на МЕСЕЦ!!!!!

    16:10 20.11.2025

  • 52 Тракиец 🇺🇦

    23 0 Отговор
    А останалите 1,7 милиона пенсионери ще правят сви-рки ! Типично за мутрите от БКП герб

    Коментиран от #56

    16:11 20.11.2025

  • 53 Аз да питам само на фона на тея

    32 0 Отговор
    Мизерни 64 милиона лева дето ще струва на държавата отпускането на коледните добавки колко милиарда лева са енергийните помощи за бизнеса? Отделно 20% ДДС веднага ще се върнат в бюджета....

    16:12 20.11.2025

  • 54 Спиро

    36 4 Отговор
    Значи този който е работил и плащал данъци и осигуровки, на него не се полага, а този който не е работил или е работил и не е плащал на него се полага. Това е то демокрацията в нашата мила Родина, както и за всичко останало.

    16:12 20.11.2025

  • 55 БеГемот

    29 3 Отговор
    Майка ми дигна кръвно щото е с пет лева над линията на бедност...давах и валериан а скоро изкара инфаркт....

    16:15 20.11.2025

  • 56 Файърфлай

    14 2 Отговор

    До коментар #52 от "Тракиец 🇺🇦":

    Неуважаеми,Тракия не е Киев.

    16:15 20.11.2025

  • 57 Оооо господарю Толупий

    22 1 Отговор
    Благодарим ...... вече сме богати еврозонци

    16:16 20.11.2025

  • 58 Свещи да си купят управляващата ни мафия

    23 0 Отговор
    Тези са крадливи мизерници

    16:19 20.11.2025

  • 59 Явно много добре ни управляват

    11 1 Отговор
    Вече 36 години нали? Заслужили са си и заплатите и бонусите и партийните субсидии .....

    16:20 20.11.2025

  • 60 Горски

    28 0 Отговор
    Пенсионната система в България е несправедлива , несолидарна и антисоциална! Недопустимо е да има такава уравниловка чрез всичките тези допълнителни плащания. Делът на сивата икономика расте , хората неискат да плащат осигуровки , а това подкопава устоите на държавата. Абсолютно несправедливо.Броя на хората ,които не се осигуряват и разчитат на фалшиви експертизи от здравната каса,минават за социално слаби. Все повече ще нараства броя на неосигуряващите се лица и държавния бюджет ще трябва да доплаща разликата за нестигащите пенсии.Т.Е. за балъците които са имали неблагоразумието да внасят осигурителните си вноски.

    16:20 20.11.2025

  • 61 123

    27 0 Отговор
    Отново намазаха цветнокожите, а българите имат право само да плащат.

    16:24 20.11.2025

  • 62 кратун

    9 0 Отговор
    данчо ментата знам къде живееш само излез

    16:24 20.11.2025

  • 63 кратун

    16 1 Отговор
    120 х , я да ви влезат в ануса

    16:26 20.11.2025

  • 64 Съсипаха държавата атлантиците

    15 1 Отговор
    Това направиха....

    16:30 20.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ......

    29 0 Отговор
    Или на всички,или на никой. Пенсиите трябва да се вдигат от януари,не от юли.

    16:36 20.11.2025

  • 67 кратун

    6 0 Отговор
    ще ви пръсна кратуните

    16:37 20.11.2025

  • 68 Бай онзи

    25 0 Отговор
    Честито на тези които нямат пълен стаж и не са внасяли осигуровки,тези с фалшивите телкове,тези със социални пенсии.Да ,бедни са хората,но тези ,които имат 42 г.трудов стаж,с пълни осигуровки и пенсии около 700 лв...........таратора.Значи тези,които са пълнили бюджета на държавата над 40 г. и имат пенсии с няколко десетки лева повече от линията на бедност,не заслужават.Хвала на такова управление.

    Коментиран от #87

    16:42 20.11.2025

  • 69 Мемфис

    22 1 Отговор
    120 лв е надницата на един милиционер ДО ОБЯД , през което време е извъртял далавери за 5х120!!

    16:42 20.11.2025

  • 70 Пенсионер

    16 0 Отговор
    Тая същата, преди пет дена каза, че няма да има добавки. Ало Сачева, носът ти порастна като на Пинокио.

    16:46 20.11.2025

  • 71 Пепапенсионер

    18 2 Отговор
    Срамота дай на всички

    16:46 20.11.2025

  • 72 Пенсионер

    10 0 Отговор
    Тая същата, преди пет дена каза, че няма да има добавки. Ало Сачева, носът ти порастна като на Пинокио.

    16:47 20.11.2025

  • 73 123

    26 0 Отговор
    Дупетатите получиха хиляди левове увеличение на заплатата си тази година , хайде сравнете ги с тези мизерни 120лв и то за най -бедните пенсионери.Лицемерие безкрай.

    16:48 20.11.2025

  • 74 Бай онзи

    19 1 Отговор
    Хубаво е ,когато си млад и на върха но:,,УВАЖАВАЙТЕ СТАРОСТТА,ТЯ Е ВАШЕТО БЪДЕЩЕ,,

    Коментиран от #103

    16:50 20.11.2025

  • 75 К.К

    22 0 Отговор
    Поредната жалка театрална постановка от популистката, к.....рвенска, гербаджийска политика, която продължава да разделя хората. Сега - бедни - богати. Нагли, арогантни негодници. Не разбрахте ли, че хората не ви искат подаянията, искат да спрете да крадете, да получават нормални пенсии и заплати и да живеят нормално в една нормална европейска държава, а не в клоаката, в която я превърнахте!

    16:50 20.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Макс

    21 0 Отговор
    120 лева ? И защо има хора с пенсии под линията на бедност ? Защо депутатите са със свръхвисоки доходи ? Срам , срам , срам за България .Във всички европейски държави има 13 -та и 14 -та пенсия . В България кога ?

    17:02 20.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 пенсионер

    14 0 Отговор
    браво след 39 години трудов стаж на държавата ще получа 120 лв бонус приравнен с тоя които няма и един ден трудов стаж

    Коментиран от #82

    17:05 20.11.2025

  • 80 усетете се

    7 3 Отговор
    Не плащайте осигуровки ако искате да получавате добавки и да вземате колкото тия които са работили и плащали.

    Коментиран от #93

    17:10 20.11.2025

  • 81 ккк

    3 3 Отговор
    а останалите 2,5 млн трябва да бачкат както са бачкали за да си осигорят толкова големи пенсии, като дойдат избори гуцана да разчита на тези 500 хил ама то парите ги отпусна Пеевски , вижте как се е изтипосал ментата на снимката

    17:19 20.11.2025

  • 82 Новак

    4 2 Отговор

    До коментар #79 от "пенсионер":

    То, малко от тези, които ще получат добавката, имат 39 години трудов стаж.

    17:23 20.11.2025

  • 83 Само да добавя

    10 0 Отговор
    Умници! Казах, че трябва на всички пенсионери да де даде 13-пенсия. А сега 2000000 пенсионери ще подсмърчат. Ама кого го е грижа, нали има за умниците, нека те да живеят!

    17:31 20.11.2025

  • 84 Мемфис

    6 0 Отговор
    Защо ми изтрихте 78 коментар? Основната причина за нещастието на българите е наследеният от комунизма тарикатлък- андрешковщината! Да се възмущаваш от нарушенията и тарикатлъците, ко ако са в твоя полза- е, голяма работа! Възмущава се , че повечето гласуват на изборите за пари и облаги, но когато той взема е вътрешно доволен. Утре този, който му е дал ще отнеме свободата и бъдещето и на него и на децата та и на внуците му.

    17:37 20.11.2025

  • 85 Начинът на раздаване

    4 3 Отговор
    е много дразнещ за тия които взимат стотинки над този минимален доход от 638лв. Трябва да е примерно така: тия които взимат под 638лв да взимат 120лв допълнително, тия с пенсии от 638лв до 758лв - всички по 758лв. за Нова година, а тия над 758лв - само пенсиите си.

    17:40 20.11.2025

  • 86 дядото

    8 0 Отговор
    нагли мръсници.от пенсионния фонд дайте на социалните ви избиратели,а работилите и осигурявали се българи остават в графата- битите-бити,еб ан ите- еб ани.

    17:42 20.11.2025

  • 87 Този който се е осигурявал на МРЗ

    6 0 Отговор

    До коментар #68 от "Бай онзи":

    от 2000г. досега има ИК 0,463. При 39г. 8м стаж и 1745,04лв среден доход (06.2025г.) за последните 12м. се получава - (39,66/100)Х1,35Х0,463Х1745,04 = 432,59лв., приблизително 433лв. Да, но минималната пенсия е 636лв. и той ще получава с 203,41лв. незаслужено по-висока пенсия. Затова хората с пълен трудов стаж и имайки по-висока пенсия (примерно 635лв.) ще вземат също 636лв. По тази причина голям брой пенсионери са на минималната пенсия за пълен трудов стаж което е крайно несправедливо.

    17:47 20.11.2025

  • 88 Юсуф

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Клуба на богатите а?":

    Добавете и 300хиляди инвалидни пенсии в Турция.Всички изселници са с ТЕЛК.Там живеят,ние им плащаме.Къде го има това нещо?Където плащаш данък,там те гледат.

    17:55 20.11.2025

  • 89 виждащ

    5 0 Отговор
    Наша официална медия преди два дни написа, че Орбан осигурява на унгарските пенсионери 14 - та пенсия !!! Предлагам на банската мутра и дебелото Д да се конкурират с него . Е, ще им бъде невъзможно, но ....

    Коментиран от #96

    18:10 20.11.2025

  • 90 само за наивници

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И какво от това,точно такъв магнитен прави милиарди и ръководи държавата.

    Коментиран от #99

    18:14 20.11.2025

  • 91 Снежанка Димитрова

    7 1 Отговор
    Много добре се използва принципа"Разделяй и владей Хора,които са живяли от ренти и продължават да получават такива, които само са взимали без нищо да дават са наградени с добавки. Нека си направят труда и да проверят имотното състояние на" бедните." Ощетявате трудолюбивите и възнаграждавате марзеливоте. Хвала вам фарисеи.

    18:33 20.11.2025

  • 92 Снежанка Димитрова

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Георгиев":

    Администрацията са сигурни избиратели,ако я намалят не се знае какво ще се случи на.изборите.

    18:41 20.11.2025

  • 93 усетил се!

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "усетете се":

    Мечтата ми е,ако има прераждане другия път да не се раждам тук.

    Коментиран от #100

    18:49 20.11.2025

  • 94 тия на снимката

    4 0 Отговор
    да кажат по колко добвки ще погълнат до коледа?

    Коментиран от #97

    18:52 20.11.2025

  • 95 НАДЯВАЙ СЕ, КАЛИНКЕ!

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "ЧОВЕК":

    Ще има да чакаш да ти възстановявам! За лилавиурви като вас пръста си не мърдам!🖕😄

    18:53 20.11.2025

  • 96 толко

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "виждащ":

    си могат...

    18:53 20.11.2025

  • 97 пожелание

    5 0 Отговор

    До коментар #94 от "тия на снимката":

    ВСИЧКИТЕ ДА ИМ ПРИСЕДНАТ!

    18:54 20.11.2025

  • 98 срамота

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Клуба на богатите а?":

    и резил за "управляващите" 300 евро

    18:56 20.11.2025

  • 99 МонстърМагнет

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "само за наивници":

    Ще ви съберат накрая с големия магнит.

    18:56 20.11.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 иначе

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬":

    не крадат много да кажеш?

    18:58 20.11.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Фют

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Бай онзи":

    Ама I dont want to be a star! Forever young! И те така до към 88 години.

    19:45 20.11.2025

  • 104 Гост

    7 1 Отговор
    А за пенсионерите ,които са плащали по 40 години за да имат що годе нормална пенсия и са пълнило касичката какво ще получат?
    Така се поощряват окриващите доходи и не плащане на осигуровки.

    20:01 20.11.2025

  • 105 Циганите от ДПСнн

    5 0 Отговор
    заслужават коледните надбавки, защото гласуват за прасето да не бъде заклано за Коледа!

    Така каза ОЩЕ Сачева, под сурдинка.

    20:12 20.11.2025

  • 106 И аз съм възмутен!

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Иван":

    Отново ще има,само за тия,които не са работили- с най-малко трудов стаж...!

    20:41 20.11.2025

  • 107 Добре че беше

    5 2 Отговор
    Делян Пеевски. Не че го защитавам. Не че някога съм го харесвала. Но добре че беше той да предложи тези 110 лв, защото иначе Борисов щеше да се сети да предложи коледни добавки?! Никога! Или Сачева - госпожа Една Стотинка!!!

    21:43 20.11.2025

  • 108 Много грешиш

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Иван":

    Тази пенсия, за която пишеш, че била социална - има много пенсионери, които взимат пенсии в размер до линията на бедността от трудов стаж, не социални. И те са работили много, на отговорни постове, работили са за държавата. Всъщност повечето от тези пенсии, към които сега ще платят коледни добавки, са такива - от трудов стаж. Но има нещо, което явно не знаете - преди години пенсиите на същите хора, за които дадох пример, бяха двойно по-големи от тези до прага на бедност, повтарям - двойно по-големи, буквално. През последните няколко години обаче заради некадърните решения на управляващите, тези пенсии се изравниха с тези до прага на бедност. Разбирате ли, изравниха!!! Буквално. Винаги съм казвала, че в България най-големият проблем са не цените, не нарастването им, не и спекулата, а ужасно ниските заплати и пенсии. Заплатите и пенсиите в България трябва да са най-малко три пъти по-високи. Най-малко!!!

    21:58 20.11.2025

  • 109 орт

    5 0 Отговор
    Значи за тези които не са внасяли осигуровки има парички, а за тез които са внасяли няма.

    22:19 20.11.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Раковски е проклет слуга на Албърт Пайк

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    - масонът от 33 степен; наместникът на Сатана в Бостън, основателят на цътквата на дявола.

    22:22 20.11.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Клизма

    5 0 Отговор
    Забива се на тези които измислиха добавките за пенсионерите които цял живот са се скатавали на лесни работи.

    22:26 20.11.2025

  • 115 Хора

    6 0 Отговор
    пропаднахме яко

    00:12 21.11.2025

  • 116 няма справедливост

    2 2 Отговор
    Не може ли сумата да е по-малка, но за всички.
    И да - трудно е всеки да е доволен.
    Някои са под линията на бедност, но имат странични доходи от наеми, от рента, от деца в чужбина.
    Други с къртовски труд си произвеждат храна, но как да се разграничат ?
    И поради това - на всички. Така поне никой няма да се чувства пренебрегнат. Адски неприятно е , заради няколко стотинки над 638 лв да не получиш нищо.

    00:33 21.11.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Симеон

    3 1 Отговор
    Това си е подготовка за предсрочни избори. Дават пари на мързеливите и тези които нямат и един ден принос към НОЙ. Повечето в тази категория влизат мургавите пенсионери. А тези които са внасяли цял живот осигуровки, ще духат супата.

    07:16 21.11.2025

  • 119 Много

    4 0 Отговор
    Важно!Във всички европейски държави дават по една цяла пенсия или заплата за Великден и по една за Коледа.И швейцарското правило е от януари винаги в сила.Тука се правят на луди.Побъркаха се да крадат от държавата двата шопара,гербавите и дерибеите и се изтапанрли да се снимат мафиотите.Само сте за разстр...както сте се подредили.

    08:02 21.11.2025

  • 120 Както

    2 0 Отговор
    Са се подредили само са за бонус олово между веждите грабителите народни.Коледен подарък,който заслужават!

    08:09 21.11.2025

  • 121 дядо ти

    2 0 Отговор
    Все едно в парламента да вземат бонуси само с по малките заплати, некултивираните не знаят защо се дават бонуси. Благодаря на всички за хубавите изкази, но бих желал да имат публичност, благодаря!

    09:36 21.11.2025

  • 122 Емилия

    1 0 Отговор
    Щом ги давате като социални помощи раздавайте ги от социални служби,не ит НОИ.Това е безобразна некадърност.А щом е от НОИ трябва да е за всички.Толкова некадърност на едно място.Учете се от другите държави,където дават 13-та,даже и 15-та пенсия.Тук поне да беше 50% от пенсията.Чакаме новите избори.

    11:55 21.11.2025

