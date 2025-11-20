536 000 пенсионери ще получат по 120 лева коледни добавки

120 лева коледни добавки ще получат малко над половин милион пенсионери, реши Съветът за съвместно управление, съобщават от БНТ.
"Обсъдихме възможностите на бюджета на ДОО да бъдат отпуснати добавки на пенсионерите за Коледа. Съвместно взехме решение да бъдат отпуснати 120 лева на 536 000 пенсионери, които взимат пенсии под линията на бедност, която е 638 лева", съобщи депутатът от ГЕРБ Деница Сачева.
64 милиона лева ще струва на държавата отпускането на коледните добавки.
"Не сме се отказали да има системно решение, но този въпрос изисква време. Коледните добавки са нещо, което най-бедните хора в България заслужават", каза още Сачева.
1 Бойко тъпак
Коментиран от #33
15:25 20.11.2025
2 1111
Коментиран от #9, #20
15:25 20.11.2025
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НА ТЕЗИ ,КОИТО НЕ СА ВНАСЯЛИ ОСИГУРОВКИ, НА ТЯХ ЛИ ЩЕ ДАВАТЕ ПОДАЯНИЯ....????
ДОБАВКИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ!
И ТО ПО ЕДНА ПЕНСИЯ!
15:26 20.11.2025
5 честен ционист
Коментиран от #45
15:27 20.11.2025
7 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Ахмед Доган бе считан за най-силния човек в държавата, но Шиши го изрита от ДПС и Сараите му, все едно никога не са били негови.
Бойко Борисов управлява страната години наред, хвалейки се колко е влиятелен и уважаван в Европа, а в момента се е превърнал в послушно и добре дресирано кученце в краката на Шиши.
Това е повече от ясен показател, че тези хора всъщност никога не са имали реална власт. Те са просто кукли на конци. Някой друг решава, а те са само изпълнители на чужда воля. Силата, която някога е дала цялата власт в ръцете на Живков, Доган, Борисов, а сега и на Пеевски, е същата, която нашепва и в ухото на Тръмп.
Зеленски е първият, който се изправи срещу тази сила и отказа да ѝ се подчини. Целият свят трябва да го подкрепи, за да се справи с нея, а след това да разчисти метастазите и в собствените си редици.
Туморът се лекува само по един начин — изрязва се до здрава тъкан. Няма друго лечение!
Коментиран от #111, #113
15:27 20.11.2025
9 1111
До коментар #2 от "1111":ПОД линията на бедност! Не ми редактирайте коментарите!
15:28 20.11.2025
10 ВЕЛИНСКИ
БАТЕ БАЦЕ ПРЕЗИДЕНТ...
ГОСПОД.ШИШИ ВИЦЕ...👍....
15:29 20.11.2025
11 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬
Коментиран от #101
15:30 20.11.2025
12 Клуба на богатите а?
Коментиран от #88, #98
15:30 20.11.2025
13 БРАВО
15:30 20.11.2025
15 ООрана държава
15:31 20.11.2025
16 Кажи честно ... 🤣
15:31 20.11.2025
17 В коя друга държава
15:32 20.11.2025
18 Георгиев
Коментиран от #92
15:33 20.11.2025
19 Квартет
15:34 20.11.2025
20 Асен Василев
До коментар #2 от "1111":Когато бях аз министър тия с пенсии под линията на бедност бяха повече а сега намаляват
15:36 20.11.2025
21 линията на бедност е 638 лева?Еврозонци
Хора събудете се ей социално слаби в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? роби ли сте ? 536 000 пенсионери взимат пенсии под линията на бедност, която е 638 лева".....
15:36 20.11.2025
22 Гого
Коментиран от #27
15:37 20.11.2025
23 ЧОВЕК
Коментиран от #95
15:38 20.11.2025
24 638 лева.....
15:38 20.11.2025
25 Гражданин
15:39 20.11.2025
26 Дориана
15:39 20.11.2025
27 ами
До коментар #22 от "Гого":той така, за фон, като саксия
15:41 20.11.2025
28 Иван
Коментиран от #106, #108
15:44 20.11.2025
29 2 милиарда в Гърция
15:45 20.11.2025
30 ФАКТ
15:45 20.11.2025
31 Всяка
15:45 20.11.2025
32 нннн
15:46 20.11.2025
33 тиквата: PR на гърба на бедните хора
До коментар #1 от "Бойко тъпак":дето пак ще ни преизберат
ако нямаше толкова заблуден народ
щях сега да си мечтая за $чекмеджета$
15:47 20.11.2025
34 Щукар
Коментиран от #38
15:47 20.11.2025
36 Файърфлай
15:48 20.11.2025
37 Смешно
15:51 20.11.2025
38 тикван: а какво
До коментар #34 от "Щукар":А на останалите пенсионери какво ще дадат тия мишльоци?
правото да гласуват като бг ес граждани с шенген и еврозона
това малко ли е?
могат да кръстосват из цяла европа където поискат
15:51 20.11.2025
39 Да споделя че във Украйна дори
15:52 20.11.2025
40 дам
15:52 20.11.2025
41 Тия
15:55 20.11.2025
42 Кауфланд
15:56 20.11.2025
43 Баце великодушния
15:57 20.11.2025
44 Вижте какво еврозонци
За Украйна на която помагаме ! Не за България.... От 1 януари обезщетението за раждане в Украйна ще бъде 50 000 гривни. Върховната рада гласува за Закон № 13532, който засилва подкрепата за родителите, заяви депутатът Олексий Гончаренко. Както е посочено в документа, от 2026 г. плащанията ще бъдат както следва:
- 50 000 UAH — еднократно парично обезщетение при раждане на първото и всяко следващо дете;
- 7 000 UAH/месец — помощ за грижи за дете до 1 година. За дете с увреждане — 10 500 UAH/месец....Ако към 1 януари 2026 г. детето все още не е навършило 1 година, родителите продължават да получават настоящите 860 UAH и допълнителни 7000 UAH/месец, докато детето навърши 1 година;
- 8 000 UAH/месец — това е детска ясла за грижи за дете от 1 до 3 години, която може да се използва за заплащане на детска градина, клубове или други услуги, изплаща се в случай на заетост на майката. За деца с увреждания 12 000 UAH/месец.
- „Бебешки пакет“ - ще бъде предоставен в натура или под формата на парично обезщетение за неговата стойност......- 5 000 UAH — „Студентски пакет“, еднократно плащане за ученици от 1-ви клас.
- 7000 UAH — помощ за бременни жени, които не са официално заети. Изплаща се 70 дни преди раждането.
Според народния депутат целта на тази инициатива е да се създадат благоприятни условия за повишаване на раждаемостта и съчетаване на родителството с професионалната дейност чрез подкрепа на семействата по време на бременност, сл
15:58 20.11.2025
45 Истината е друга господа другари
До коментар #5 от "честен ционист":И не забравяйте 90 те години, пък и до днес, дето червените "бизнесменчета" назначаваха пчелички да им работят с осигуровки на минимална заплата, другото им даваха под масата...Това го знаеха всички профсъюзи, министри, ама им беше изгодно. И когато тези хора се пенсионираха, естествено, че нямат право за по-висока пенсия! И кой печели от това?! Т.н .ДЪРЖАВА дето колкото по-малко дава за обикновените хора, толкова тези по върховете богатеят!
16:01 20.11.2025
46 Магнитски
16:01 20.11.2025
47 Копейкин
16:02 20.11.2025
48 Много лошо било по Живково нали ?
16:04 20.11.2025
49 Това се нарича
16:08 20.11.2025
51 Ами
16:10 20.11.2025
52 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #56
16:11 20.11.2025
53 Аз да питам само на фона на тея
16:12 20.11.2025
54 Спиро
16:12 20.11.2025
55 БеГемот
16:15 20.11.2025
56 Файърфлай
До коментар #52 от "Тракиец 🇺🇦":Неуважаеми,Тракия не е Киев.
16:15 20.11.2025
57 Оооо господарю Толупий
16:16 20.11.2025
58 Свещи да си купят управляващата ни мафия
16:19 20.11.2025
59 Явно много добре ни управляват
16:20 20.11.2025
60 Горски
16:20 20.11.2025
61 123
16:24 20.11.2025
62 кратун
16:24 20.11.2025
63 кратун
16:26 20.11.2025
64 Съсипаха държавата атлантиците
16:30 20.11.2025
66 ......
16:36 20.11.2025
67 кратун
16:37 20.11.2025
68 Бай онзи
Коментиран от #87
16:42 20.11.2025
69 Мемфис
16:42 20.11.2025
70 Пенсионер
16:46 20.11.2025
71 Пепапенсионер
16:46 20.11.2025
72 Пенсионер
16:47 20.11.2025
73 123
16:48 20.11.2025
74 Бай онзи
Коментиран от #103
16:50 20.11.2025
75 К.К
16:50 20.11.2025
77 Макс
17:02 20.11.2025
79 пенсионер
Коментиран от #82
17:05 20.11.2025
80 усетете се
Коментиран от #93
17:10 20.11.2025
81 ккк
17:19 20.11.2025
82 Новак
До коментар #79 от "пенсионер":То, малко от тези, които ще получат добавката, имат 39 години трудов стаж.
17:23 20.11.2025
83 Само да добавя
17:31 20.11.2025
84 Мемфис
17:37 20.11.2025
85 Начинът на раздаване
17:40 20.11.2025
86 дядото
17:42 20.11.2025
87 Този който се е осигурявал на МРЗ
До коментар #68 от "Бай онзи":от 2000г. досега има ИК 0,463. При 39г. 8м стаж и 1745,04лв среден доход (06.2025г.) за последните 12м. се получава - (39,66/100)Х1,35Х0,463Х1745,04 = 432,59лв., приблизително 433лв. Да, но минималната пенсия е 636лв. и той ще получава с 203,41лв. незаслужено по-висока пенсия. Затова хората с пълен трудов стаж и имайки по-висока пенсия (примерно 635лв.) ще вземат също 636лв. По тази причина голям брой пенсионери са на минималната пенсия за пълен трудов стаж което е крайно несправедливо.
17:47 20.11.2025
88 Юсуф
До коментар #12 от "Клуба на богатите а?":Добавете и 300хиляди инвалидни пенсии в Турция.Всички изселници са с ТЕЛК.Там живеят,ние им плащаме.Къде го има това нещо?Където плащаш данък,там те гледат.
17:55 20.11.2025
89 виждащ
Коментиран от #96
18:10 20.11.2025
90 само за наивници
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И какво от това,точно такъв магнитен прави милиарди и ръководи държавата.
Коментиран от #99
18:14 20.11.2025
91 Снежанка Димитрова
18:33 20.11.2025
92 Снежанка Димитрова
До коментар #18 от "Георгиев":Администрацията са сигурни избиратели,ако я намалят не се знае какво ще се случи на.изборите.
18:41 20.11.2025
93 усетил се!
До коментар #80 от "усетете се":Мечтата ми е,ако има прераждане другия път да не се раждам тук.
Коментиран от #100
18:49 20.11.2025
94 тия на снимката
Коментиран от #97
18:52 20.11.2025
95 НАДЯВАЙ СЕ, КАЛИНКЕ!
До коментар #23 от "ЧОВЕК":Ще има да чакаш да ти възстановявам! За лилавиурви като вас пръста си не мърдам!🖕😄
18:53 20.11.2025
96 толко
До коментар #89 от "виждащ":си могат...
18:53 20.11.2025
97 пожелание
До коментар #94 от "тия на снимката":ВСИЧКИТЕ ДА ИМ ПРИСЕДНАТ!
18:54 20.11.2025
98 срамота
До коментар #12 от "Клуба на богатите а?":и резил за "управляващите" 300 евро
18:56 20.11.2025
99 МонстърМагнет
До коментар #90 от "само за наивници":Ще ви съберат накрая с големия магнит.
18:56 20.11.2025
101 иначе
До коментар #11 от "ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬":не крадат много да кажеш?
18:58 20.11.2025
103 Фют
До коментар #74 от "Бай онзи":Ама I dont want to be a star! Forever young! И те така до към 88 години.
19:45 20.11.2025
104 Гост
Така се поощряват окриващите доходи и не плащане на осигуровки.
20:01 20.11.2025
105 Циганите от ДПСнн
Така каза ОЩЕ Сачева, под сурдинка.
20:12 20.11.2025
106 И аз съм възмутен!
До коментар #28 от "Иван":Отново ще има,само за тия,които не са работили- с най-малко трудов стаж...!
20:41 20.11.2025
107 Добре че беше
21:43 20.11.2025
108 Много грешиш
До коментар #28 от "Иван":Тази пенсия, за която пишеш, че била социална - има много пенсионери, които взимат пенсии в размер до линията на бедността от трудов стаж, не социални. И те са работили много, на отговорни постове, работили са за държавата. Всъщност повечето от тези пенсии, към които сега ще платят коледни добавки, са такива - от трудов стаж. Но има нещо, което явно не знаете - преди години пенсиите на същите хора, за които дадох пример, бяха двойно по-големи от тези до прага на бедност, повтарям - двойно по-големи, буквално. През последните няколко години обаче заради некадърните решения на управляващите, тези пенсии се изравниха с тези до прага на бедност. Разбирате ли, изравниха!!! Буквално. Винаги съм казвала, че в България най-големият проблем са не цените, не нарастването им, не и спекулата, а ужасно ниските заплати и пенсии. Заплатите и пенсиите в България трябва да са най-малко три пъти по-високи. Най-малко!!!
21:58 20.11.2025
109 орт
22:19 20.11.2025
111 Раковски е проклет слуга на Албърт Пайк
До коментар #7 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":- масонът от 33 степен; наместникът на Сатана в Бостън, основателят на цътквата на дявола.
22:22 20.11.2025
114 Клизма
22:26 20.11.2025
115 Хора
00:12 21.11.2025
116 няма справедливост
И да - трудно е всеки да е доволен.
Някои са под линията на бедност, но имат странични доходи от наеми, от рента, от деца в чужбина.
Други с къртовски труд си произвеждат храна, но как да се разграничат ?
И поради това - на всички. Така поне никой няма да се чувства пренебрегнат. Адски неприятно е , заради няколко стотинки над 638 лв да не получиш нищо.
00:33 21.11.2025
118 Симеон
07:16 21.11.2025
119 Много
08:02 21.11.2025
120 Както
08:09 21.11.2025
121 дядо ти
09:36 21.11.2025
122 Емилия
11:55 21.11.2025