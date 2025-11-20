Новини
България »
Георг Георгиев отрече от България да са експортирани оръжия в посока Судан

Георг Георгиев отрече от България да са експортирани оръжия в посока Судан

20 Ноември, 2025 15:51 1 040 26

  • експорт-
  • оръжия-
  • судан-
  • георг георгиев

Преди ден посланикът на Судан в Европейския съюз предупреди, че оръжия, произведени в Европа, се озовават на бойното поле в африканската страна

Георг Георгиев отрече от България да са експортирани оръжия в посока Судан - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По никакъв начин България не нарушава която и да е международна разпоредба за експортирането на свързаните с отбрана средства – така външният министър Георг Георгиев отговори на въпрос на журналисти в Брюксел.

Преди ден посланикът на Судан в Европейския съюз предупреди, че оръжия, произведени в Европа, се озовават на бойното поле в африканската страна и подхранват жестокостите в продължаващата вече две години гражданска война.

„Не говоря за конкретния казус със Судан, но по принцип знаете, че в България функционира много стриктно законодателство по отношение на експорта на свързаните с отбрана и сигурност и средства, тези са с двойна употреба. Има смесена комисия за контрол на експорта. Всичко това се случва първо в унисон с българското законодателство и с всички международни правила. По никакъв начин България не нарушава която и да е международна разпоредба за експортирането на свързаните с отбрана средства. Така че, ние сме много внимателни, когато боравим с тази тематика“, посочи Георгиев.

На въпрос дали знае за реекспорт от ОАЕ към Судан на български оръжия, той каза, че МВнР винаги се е придържало към онова, което реално документално е доказано и постановено спрямо правилата.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОБЕКТИВЕН

    17 3 Отговор
    Продават се калашкици в сяла Африка , и % от печалбата отива за ОПГ - ГРАБ. !!

    15:53 20.11.2025

  • 2 пешо

    4 4 Отговор
    само за украйна

    15:56 20.11.2025

  • 3 От Герги

    19 3 Отговор
    само "истини" да чуеш !

    15:57 20.11.2025

  • 4 Тоя

    13 3 Отговор
    веднага да се обади "Не сме ние" !

    15:59 20.11.2025

  • 5 Пенчо

    11 3 Отговор
    Тя и Корнелия Нинова така приказваше преди няколко години за едно друго направление, а то какво излезе, всички знаем.

    16:03 20.11.2025

  • 6 Един трудов човек

    14 3 Отговор
    Сутринта, докато разхождах кучето, един от местните пияници в квартала ми разказа за неговата мечта да стане кмет на София и да подпише заповед ТЕЦ-овете да се превърнат в гигантски казани за ракия.
    Не мисля, че е безполезна идея.

    16:07 20.11.2025

  • 7 Дориана

    12 3 Отговор
    Корупцията в България е на толкова високо ниво още при едноличното управление на Борисов , че никой няма да се учуди , ако са изпратили оръжия в Судан за пари. Обаче за лъжи, и манипулации са първи , за това никой не им вярва.

    16:07 20.11.2025

  • 8 колю надървения

    11 3 Отговор
    точно този мишок ли ще знае ,кой го брои за жив

    16:15 20.11.2025

  • 9 кака Кури

    6 3 Отговор
    нито един патрон

    16:21 20.11.2025

  • 10 токач-ка

    13 3 Отговор
    Георг,ти и Желязков сте едни сламени полу иди..ти.

    16:24 20.11.2025

  • 11 Тракиец 🇺🇦

    6 5 Отговор
    ГОШО ГЪ -ЗА ЕВРЕЙСКОТО ЧИ-ФУТСКО ЦИОНИСТКО Л+А-ЙНО ДОКАЗАНИЯ БЕЗРОДНИК АНТИБЪЛГАРИН ВРАГ НА НАРОДА ..ПОТОМЪК НА КОМУНИСТИ И ТЕРОРИСТИ ...КОГАТО ДА СИ МУ ПРЪСНАЛ ЧЕРЕПА НА ТОЯ БО-К+ЛУК ГРОБАРСКИ ВСЕ ЩЕ СИ ЗАКЪСНЯЛ

    16:27 20.11.2025

  • 12 Точно пък тоя

    4 3 Отговор
    министър Георг Георгиев няма как да знае

    16:39 20.11.2025

  • 13 Сатана Z

    7 4 Отговор
    Щом отрича,значи е истина.

    16:40 20.11.2025

  • 14 Абе

    4 4 Отговор
    Ние сме най големите нарушители..

    16:42 20.11.2025

  • 15 Какво е това ГЕРБ

    4 3 Отговор
    ГЕРБ поръчва изтезания и убийства ,а луди полицаи и вещици от Перник им изпълняват !
    Защо никой не реагира!?

    16:44 20.11.2025

  • 16 А бронетранспортерите

    9 4 Отговор
    Как стигнаха вместо в Украйна в Мароко ? А?

    16:45 20.11.2025

  • 17 Ще избият цяла България

    8 3 Отговор
    Гонете ГЕРБ,тези убиват хора,не ги коментирайте гонете ги!

    16:46 20.11.2025

  • 18 Верваме

    7 3 Отговор
    България не, но частни фирми като Арсенал, да. Докъде стигнахме, България си петни името, за да се облагодетелстват боклуци и частни фирми.

    16:46 20.11.2025

  • 19 Не лъже просто увърта

    4 3 Отговор
    Естествено по документи всичко е бистра сълза. Едни араби купуваха така муниции за съветско оръжие пък си бяха въоръжени с американски и английски после със сандъците се грееха в Сирия.

    16:46 20.11.2025

  • 20 Кумеца е толкова честен

    7 3 Отговор
    Колко и кумеца си! Чичо Борко каза, че никога не лъже и малкият Георг му повярва,амамкогато порасте и стане Георги ще разбере, ако изобщо разбере що за керпич е!

    16:48 20.11.2025

  • 21 Гръч

    3 3 Отговор
    А трябва да вярваме на един продажник

    16:57 20.11.2025

  • 22 така е

    3 3 Отговор
    Ми тя и Нинова отрича да е изпращала оръжие в Украина.И е права жената.То си отива по заобиколен път.Не директно.Просто е.

    17:05 20.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 дядо поп

    2 2 Отговор
    Елементарно Уотсън , даваме ги на Украйна и тя си върти далаверите

    20:01 20.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове