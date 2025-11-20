Георг Георгиев отрече от България да са експортирани оръжия в посока Судан

По никакъв начин България не нарушава която и да е международна разпоредба за експортирането на свързаните с отбрана средства – така външният министър Георг Георгиев отговори на въпрос на журналисти в Брюксел.
Преди ден посланикът на Судан в Европейския съюз предупреди, че оръжия, произведени в Европа, се озовават на бойното поле в африканската страна и подхранват жестокостите в продължаващата вече две години гражданска война.
„Не говоря за конкретния казус със Судан, но по принцип знаете, че в България функционира много стриктно законодателство по отношение на експорта на свързаните с отбрана и сигурност и средства, тези са с двойна употреба. Има смесена комисия за контрол на експорта. Всичко това се случва първо в унисон с българското законодателство и с всички международни правила. По никакъв начин България не нарушава която и да е международна разпоредба за експортирането на свързаните с отбрана средства. Така че, ние сме много внимателни, когато боравим с тази тематика“, посочи Георгиев.
На въпрос дали знае за реекспорт от ОАЕ към Судан на български оръжия, той каза, че МВнР винаги се е придържало към онова, което реално документално е доказано и постановено спрямо правилата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОБЕКТИВЕН
15:53 20.11.2025
2 пешо
15:56 20.11.2025
3 От Герги
15:57 20.11.2025
4 Тоя
15:59 20.11.2025
5 Пенчо
16:03 20.11.2025
6 Един трудов човек
Не мисля, че е безполезна идея.
16:07 20.11.2025
7 Дориана
16:07 20.11.2025
8 колю надървения
16:15 20.11.2025
9 кака Кури
16:21 20.11.2025
10 токач-ка
16:24 20.11.2025
11 Тракиец 🇺🇦
16:27 20.11.2025
12 Точно пък тоя
16:39 20.11.2025
13 Сатана Z
16:40 20.11.2025
14 Абе
16:42 20.11.2025
15 Какво е това ГЕРБ
Защо никой не реагира!?
16:44 20.11.2025
16 А бронетранспортерите
16:45 20.11.2025
17 Ще избият цяла България
16:46 20.11.2025
18 Верваме
16:46 20.11.2025
19 Не лъже просто увърта
16:46 20.11.2025
20 Кумеца е толкова честен
16:48 20.11.2025
21 Гръч
16:57 20.11.2025
22 така е
17:05 20.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 дядо поп
20:01 20.11.2025