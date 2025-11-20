Новини
Проф. Александър Маринов: Някои държави имат 75 поправки в Конституцията, ние имаме 75 погазвания на Конституцията

20 Ноември, 2025 16:23 1 658 18

Няма съмнение, че Радев в момента е единствената реална алтернатива на всичко, което виждаме в политиката и властта. Но ясно е, че няма много време, коментира още анализаторът

Проф. Александър Маринов: Някои държави имат 75 поправки в Конституцията, ние имаме 75 погазвания на Конституцията - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Някои държави имат 75 поправки в Конституцията, ние имаме 75 погазвания на Конституцията.

Това заяви пред БНР проф. Александър Маринов, социолог, бивш председател на стратегическия съвет към президента, съучредител на партия "България може", след като Конституционният съд се произнесе по искането на президента за референдум за еврото и разглеждането на предложението му от парламента.

"Стана ясно, че е погазена Конституцията. Всички други приказки за върховенството на правото увисват във въздуха. Конституцията и законите не могат да се газят така брутално", подчерта той.

Проф. Маринов не изключва част от конституционните съдии да са се ръководели от практически съображения и са излезли с решението си в момент, "когато няма да има политически последици".

"Народните представители трябва да проявят малко мъжество. Те са много страхливи", отбеляза той. По думите му, въпрос на политически морал е и е редно доц. Наталия Киселова да си подаде оставката.

Грешка е, че не са ни питали и за ЕС, и за НАТО, смята Александър Маринов.

"Ставаме недемокрация. Общество, държава, в която системно се игнорира възможността върховният суверен да се произнесе."

"Спечели президентът. Оказа се, че е бил прав. Загубиха тези, които страхливо отклониха възможността дори те да се произнесат", коментира проф. Маринов в предаването "12+3".

Според него, за да има алтернатива, не са достатъчни само верни критични констатации, важно е какво ще предложи Румен Радев.

"Това е институция, която в един момент се оказа единственият контрапункт на този начин на упражняване на властта."

За да има политическа алтернатива, не е достатъчна една личност, трябва голям екип от хора с добро име, компетентност и енергия. Много способни хора в момента странят от политиката, а като се очертае нещо ново, плъзва особена порода, която се прилепя към всичко, изглеждащо обещаващо, гласи анализът на социолога.

"Няма съмнение, че Радев в момента е единствената реална алтернатива на всичко, което виждаме в политиката и властта. Но ясно е, че няма много време. Има неща в политиката, които не могат да бъдат свършени за 24 часа, един месец и дори за половин година. Няма спор, че освен него, няма нищо друго, което да е видимо и да има много сериозна обществена подкрепа. Както и ще да го окалват, да го нападат."


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Криворазбрана демокрация

    17 8 Отговор
    Как, при толкова "професори" , държавата е на дъното?

    16:29 20.11.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    17 7 Отговор
    МНОГО ЯСНО ЧЕ ГИ Е СТРАХ....
    КАТО ВИЖДАТ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОДКРЕПА ЗА ПРЕЗИДЕНТА.....
    НО ТОВА НЕ ИМ ПРЕЧИ ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЗАТРИВАТ ДЪРЖАВАТА...

    16:34 20.11.2025

  • 3 койдазнай

    8 13 Отговор
    Абе какъф професор си ти бе?!? Ако имаше акъл за 5 пари, щеше да си наясно, че ние не сме по реда и дисциплинта. Така че за народа, кунстотуцията ви е едно ако. На никой не му пука за нея и никой не е мислил да я чете, или не дай си боже да я спазва! Тука е така, г-н Майсторе!

    16:38 20.11.2025

  • 4 ЧИЧО

    13 9 Отговор
    Ние за35 години , освен рушене и крадене друго не правим.Тоя измислен
    Професор иска за два дена да направим нещо. В БГ бол лаладжии професори.

    16:48 20.11.2025

  • 5 Аз.........

    7 6 Отговор
    Ааааа стига с МЕСИЙТЕ които ще ни оправят......

    16:49 20.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Роза

    12 1 Отговор
    Разгърнете Конституцията и ще видите колко много норми не се прилагат и не се спазват.Хубаво е написана,но практическото и приложение го няма никакво!Особено глава 2-"Права и задължения на гражданите".Всичко е написано формално,за да легитимира властимащите!

    16:51 20.11.2025

  • 8 обективен

    14 9 Отговор
    Да идва Радев и всички тикви и свини в затвора , защото убиха и окрадоха държавата и народа !!!

    Коментиран от #14

    16:52 20.11.2025

  • 9 Дориана

    15 5 Отговор
    Докато има такива хора и партии като Борисов ГЕРБ/ СДС и Пеевски ДПС Ново начало в България Конституцията ще продължава да се погазва, Прокуратура и Съд няма да работят за хората ,а ще са притиснати от Борисов и Пеевски и техните сателити и накрая цялата Демокрация ще бъде заменена с Диктатура , която обслужва точно Борисов, Пеевски и компания.

    16:54 20.11.2025

  • 10 Фори

    10 15 Отговор
    Абе Радев ни преметна.Язък че гласувах за него. Оказа се агент на КГБ.Никога повече военен на изборна длъжност!

    Коментиран от #13

    17:05 20.11.2025

  • 11 Спокойно

    11 2 Отговор
    това газене на Конституцията е създаване на предпоставка, при евентуална революционнна смяна на режима, новите вастници да осъдят днешните властимащи законно, заради беззаконията им.

    17:23 20.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Коста

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Фори":

    Ако е агент на ЦРУ става казваш?

    17:27 20.11.2025

  • 14 Всички

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "обективен":

    просяци и неудачници искат някой да дайде и да ги оправи. Па макар и паразита Радев.

    17:32 20.11.2025

  • 15 защо

    2 2 Отговор
    Съжалявам, но "правото" е ТАРИКАТЛЪК.

    17:57 20.11.2025

  • 16 ха ха

    3 0 Отговор
    75 погазвания на конституцията , ама за 1 час

    18:12 20.11.2025

  • 17 Точен

    2 2 Отговор
    Радев само се прави, че е алтернатива на властта, той е за НАТО, ЕС и подкрепа за фашистка украйна. Единствената Алтернатива на днешните продажници и крадци е ВЪЗРАЖДАНЕ - "по делата ще ги познаете". Кога Радев се сети за Референдума?

    18:34 20.11.2025

  • 18 Аман ор некадърници

    0 0 Отговор
    Професорче, ти къде си бе, цървул, нали и ти беше н копанята!

    23:31 20.11.2025

Новини по градове:
