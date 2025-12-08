Петър Славов: Хората на протеста очакват да се случи нещо, за да има честни избори

Хората на протеста очакват да се случи нещо, за да има честни избори. Ако се повтори сценарият от последните парламентарни избори, напрежението може да ескалира в много по-голяма степен, отколкото сега, когато се иска оставката на правителството. Важно е вотът на гражданите да бъде защитен. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ председателят на сдружение "Гражданска платформа" Петър Славов.
Той съобщи, че от сдружението предлагат 10 конкретни мерки, насочени към това да върнем честността на изборния процес и да се върне доверието в изборите.
Сред предложените мерки са възстановяване на машинното гласуване с машинно броене, като да има възможност и за гласуване с хартия, премахване на редица привилегии за т.нар. политически функционери, като се започне от това да имат възможност да се кандидатират от две листи, както и в секционните избирателни комисии да са само хора с чисто съдебно минало, уточни Славов.
Очевидно, че на следващи избори не можем да отидем без никакви промени след решението на Конституционния съд, посочи Даниел Стефанов, политолог и експерт по изборни системи.
Конституционният съд показа, че има грешки, но те не са системни. Трябва да се обърнем към тези грешки. Въпросът е че като че ли пак пропуснахме момента за това, защото такива промени могат да се направят само в "мирно" време – в периода, в който сме в момента, не могат да се правят много промени. Промените, които трябва да направим, са такива, че всяка една партия да ги приеме. Всяка партия трябва да има доверие в изборния процес. Не трябва в последния момент да променяме сериозно Изборния кодекс. Не трябва да работим по подобен начин с правилата, защото виждаме докъде ни докарва това, каза още Стефанов.
6 Петър Волгин
Но най-важната причина, поради която тази власт трябва да си тръгне час по-скоро, е следната: настоящото правителство твърдо е привързало България към лагера на урсулите, на тези, които искат войната в Украйна да продължава колкото се може по-дълго и които, без да се замислят, биха вкарали страната ни във военната месомелачка. Ето защо имаме спешна нужда от съвсем друго правителство. От правителство, което няма да е съставено от евроатлантически партии, а от политически сили, които ще защитават българския национален интерес, а не интереса на върхушката на ЕС."
18:34 08.12.2025
15 Тома Неверни
До коментар #7 от "гражданин":Ако са само машинни пък ще има здраво манипулиране на машинките.
18:51 08.12.2025
18 Шаран БГ
Най-елементарното , което всички разбират, но никой гласно не го признава и никой няма намерение да осъщеестви – това е липсата на МАНДАТНОСТ в изборните държавни длъжности. Точно това е "торната нива" за повсеместната корупция !! Вижте състава на НС и си правете съответните изводи !!
Дори в САЩ / нали са ни за пример/ шерифът е изборна длъжност с определеен мандат !?!
18:59 08.12.2025
