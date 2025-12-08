Новини
Петър Славов: Хората на протеста очакват да се случи нещо, за да има честни избори

Петър Славов: Хората на протеста очакват да се случи нещо, за да има честни избори

8 Декември, 2025

Конституционният съд показа, че има грешки, но те не са системни

Петър Славов: Хората на протеста очакват да се случи нещо, за да има честни избори - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова

Хората на протеста очакват да се случи нещо, за да има честни избори. Ако се повтори сценарият от последните парламентарни избори, напрежението може да ескалира в много по-голяма степен, отколкото сега, когато се иска оставката на правителството. Важно е вотът на гражданите да бъде защитен. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ председателят на сдружение "Гражданска платформа" Петър Славов.

Той съобщи, че от сдружението предлагат 10 конкретни мерки, насочени към това да върнем честността на изборния процес и да се върне доверието в изборите.

Сред предложените мерки са възстановяване на машинното гласуване с машинно броене, като да има възможност и за гласуване с хартия, премахване на редица привилегии за т.нар. политически функционери, като се започне от това да имат възможност да се кандидатират от две листи, както и в секционните избирателни комисии да са само хора с чисто съдебно минало, уточни Славов.

Очевидно, че на следващи избори не можем да отидем без никакви промени след решението на Конституционния съд, посочи Даниел Стефанов, политолог и експерт по изборни системи.

Конституционният съд показа, че има грешки, но те не са системни. Трябва да се обърнем към тези грешки. Въпросът е че като че ли пак пропуснахме момента за това, защото такива промени могат да се направят само в "мирно" време – в периода, в който сме в момента, не могат да се правят много промени. Промените, които трябва да направим, са такива, че всяка една партия да ги приеме. Всяка партия трябва да има доверие в изборния процес. Не трябва в последния момент да променяме сериозно Изборния кодекс. Не трябва да работим по подобен начин с правилата, защото виждаме докъде ни докарва това, каза още Стефанов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Истината

    7 4 Отговор
    На последните избори за гроб са гласували 630 хил.човека. Според екзитпола на АЛФА РИСЪРЧ 19 процента от тези гласове са от ромския етнос. Тоест почти 130 хиляди. Остават 500 хиляди от които около 70 хиляди от помаци и турския етнос. Значи малко над 400 хиляди са от Българи. В страната има над 600 хиляди на държавна ясла - администрация, бордове на директори на държавни фирми ,служители в областни и общински администрации,полицаи ,военни ,даскали ...Техните роднини, стрини,лели ,баби,дядовци...И те не гласуват всички за ГЕРБ а само 200-300 хиляди от тях. Останалите 100 хиляди са от надписани гласове в Общинските избирателни комисии. Затова няма нищо странно че досега ГЕРБ от съществуването си е организирал общо 3 протеста и 1 контрапротест и никога не е събирал повече от 2 хиляди човека. ГЕРБ е партия с куха а не реална подкрепа.

    18:31 08.12.2025

  • 2 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Заявиха намерение да осигуряват сканиращи машини за редовните избори.

    18:31 08.12.2025

  • 3 Има много

    1 1 Отговор
    да чакат!

    18:32 08.12.2025

  • 4 Честни избори

    3 3 Отговор
    сиреч ала бала с наше МВР?

    18:32 08.12.2025

  • 5 Заплатите на този Конституционният съд

    3 1 Отговор
    вече няма да са 24 000, а 30 000 лева!
    За да пазят мафията!
    Вече на всеки 3 месеца ще си вдигат заплатите!

    18:32 08.12.2025

  • 6 Петър Волгин

    0 6 Отговор
    "Много са причините, поради които сегашното правителство трябва да си отиде. И насилственото вкарване на страната в Еврозоната, и пренебрегването на волята на мнозинството от българските граждани, и предоставянето на огромно количество пари и оръжие на режима на Зеленски, и даването на държавата на концесия на шепа олигарски, и още, и още, и още...
    Но най-важната причина, поради която тази власт трябва да си тръгне час по-скоро, е следната: настоящото правителство твърдо е привързало България към лагера на урсулите, на тези, които искат войната в Украйна да продължава колкото се може по-дълго и които, без да се замислят, биха вкарали страната ни във военната месомелачка. Ето защо имаме спешна нужда от съвсем друго правителство. От правителство, което няма да е съставено от евроатлантически партии, а от политически сили, които ще защитават българския национален интерес, а не интереса на върхушката на ЕС."

    18:34 08.12.2025

  • 7 гражданин

    3 3 Отговор
    Изборите трябва да са само с машини ,защото пак ще има здраво купуване от мафията !

    Коментиран от #15

    18:34 08.12.2025

  • 8 Благой от СОФстрой

    3 1 Отговор
    Кой беше тоа незнайник от паланките там от някъде си???

    18:35 08.12.2025

  • 9 И защо да са

    1 4 Отговор
    честни изборите щом като и референдум няма ? Направо ей там унея тъпунгери в парламента директно без избори да казват кой печели. Нали? Не трябва да се пита за нищо народа. И в избори не трябва да участва ако не са фалшифицирани както 36 години бяха реално

    18:37 08.12.2025

  • 10 Ей пич

    5 1 Отговор
    С това "машинното гласуване" я провери какво се случи преди седмици в Белгия. Мълчат медиите, като пукали мълчат в България ..... тотални манипулации

    18:40 08.12.2025

  • 11 нннн

    1 0 Отговор
    ,,Бай Ганьо прави избори./А. Констатинов./
    За 140 години не сме мръднали и милиметър, освен технологично.

    18:44 08.12.2025

  • 12 Петър

    4 2 Отговор
    Какво очакват тези от протеста, да се вдигнат приходите, или да останат с бюджета от тази година още 6 месеца следващата година? Да не си мислят, че ако подаде оставка павителството, нещата изведнъж ще станат розови, нищо подобно няма да се случи, ще стане прелюдия към Жан Виденовата зима.....

    18:47 08.12.2025

  • 13 Какво точно да се случи?

    4 1 Отговор
    Да не би да намеква, че някой разединител трябва да направи преврат, например с помощта на армията, да си спретне президентска република и тогава да се провикне, че ще гарантира провеждането на честни избори? Например така, както е написал по-долу N 11.

    18:49 08.12.2025

  • 14 Айде

    2 0 Отговор
    Предложенията са ОК! Но, има една особеност! Същността и нивото на Изборния кодекс не са резултат от грешка, та като я кажем да я оправят! Това е основата на вечната власт! В България почти никога не се случват политически грешки! Всичко е премислено и нарочно такова, каквото е! Няма да се промени с предложения и петиция! Само с постоянен и яростен граждански натиск! "Малката" им грешка напоследък е, че се самозабравиха и решиха, че властта им е стабилна! Не е! Борисов и Пеевски са за затвора с много техни последователи! На България е нужна нова демократична политическа система, в която властта е на образованото гражданско общество, не на вечните партийни вождове!

    18:50 08.12.2025

  • 15 Тома Неверни

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "гражданин":

    Ако са само машинни пък ще има здраво манипулиране на машинките.

    18:51 08.12.2025

  • 16 ООрана държава

    0 1 Отговор
    С тоя изборен кодекс няма как да има честни избориа, вече се купуват цели секции, никой не си играе на дребно, държавата е в тинята

    18:51 08.12.2025

  • 17 Хаспелге

    0 1 Отговор
    И да се случат, като в Румъния, ЕК ще ги отмени, щом не са бойковци и промяновци

    18:52 08.12.2025

  • 18 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Много положителни неща имаше в оня Референдум на С.Трифонов и за това огромното мнозинство граждани гласуваха ЗА. Друг е въпросът какво стори управляващата шайка тогава, как и до колко уважи "гласа народен", до колко инициаторът бе нормален в следващите си ходове , че и до ден днешен !!
    Най-елементарното , което всички разбират, но никой гласно не го признава и никой няма намерение да осъщеестви – това е липсата на МАНДАТНОСТ в изборните държавни длъжности. Точно това е "торната нива" за повсеместната корупция !! Вижте състава на НС и си правете съответните изводи !!
    Дори в САЩ / нали са ни за пример/ шерифът е изборна длъжност с определеен мандат !?!

    18:59 08.12.2025

  • 19 На бас 👍

    0 0 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% . Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    19:00 08.12.2025

  • 20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 21 Киро Парапета

    0 0 Отговор
    За да има получестни избори те трябва да са задалжителни а сьвсем честни едва ли има някьде -всьщност сещам се за Исландия.

    19:01 08.12.2025

