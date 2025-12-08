Новини
Проф. Росен Стоянов: Някой има интерес от крути мерки и промяна на конституционния ред чрез мека диктатура

Проф. Росен Стоянов: Някой има интерес от крути мерки и промяна на конституционния ред чрез мека диктатура

8 Декември, 2025 10:45

"Протестът е съставен от много разнородни групи. Напълно възможно е една от тях да включва радикализирани хора, включващи автентичен гняв. В случая от 1 декември обаче бяха докарани агитки, пазени от полицаите. Не е изключено протестът да роди нов лидер, но може и да се насочи към конкретна партия", коментира и журналистът Владимир Йончев

Проф. Росен Стоянов: Някой има интерес от крути мерки и промяна на конституционния ред чрез мека диктатура - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова

Много важни са пропускателните пунктове на протестите, би трябвало да е по-трудно да се направи глупост по този начин. Организаторите на протеста също следва да осигурят охрана. Гражданите също могат да окажат противодействие - не може 400 души да развалят протеста на 100 хиляди. В един момент това множество може лесно да се справи с провокаторите. Това каза политологът от "Галъп Интернешънъл Болкан" проф. Росен Стоянов в ефира на "Здравей, България".

Според него някой има интерес от взимане на крути мерки и промяна на конституционния ред чрез мека диктатура. "Има една голяма маса избиратели на ГЕРБ, ИТН и БСП. Издигнатите от тях да управляват правят последни опити да защитят правото си на власт, делегирано след изборите. Инстинктът на този, който е показвал, че в такива ситуации съумява да излезе сух от водата, е силен. Въпросът е дали да подава оставка веднага, или да изчака да види дали вълната от протести ще се превърне в цунами. Персонализацията на провокаторите на протеста беше много явна заради начина им на обличане, типичен за такива прояви", посочи Стоянов.

Главният редактор на OFFNews Владимир Йончев не допусна вариант за предсрочни избори през пролетта или лятото.

"Основната тема на протеста е арогантността, която властта демонстрира. Отстъплението от бюджета малко я спихва. Изявленията им впоследствие обаче отново са в арогантен стил. Ясно е, че Пеевски е решил да дава сериозен отпор, така че правителството няма да подаде оставка. Видели сме, че с добро не става. Децата се различават от нас по едно нещо - не искат да чакат, нямат време. Това обаче няма да стане без битка. Протестът е съставен от много разнородни групи. Напълно възможно е една от тях да включва радикализирани хора, включващи автентичен гняв. В случая от 1 декември обаче бяха докарани агитки, пазени от полицаите. Не е изключено протестът да роди нов лидер, но може и да се насочи към конкретна партия", коментира Йончев.

По думите му основният сблъсък е между наивността и неопитността срещу добре премерената арогантност. "Непрекъснато ще се говори за контрапротест, както и за хора, останали без хляб и вода заради новия бюджет, също така и за локали, проявили вандализъм. Всичко това ще ражда още гняв. Имаше много плакати, на които пишеше "Непал". Това е сценарият, на който младежите са готови", допълни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    15 5 Отговор
    Това са всички слуги на Урсулианците !!! Или - Кире , Ристе , Асенчо , Шиши , Баце , Славчовците.......и всички , който ни продадоха държавата не Урсула!!! Целта им е да нямате права !!!

    10:48 08.12.2025

  • 2 Дориана

    25 3 Отговор
    Пеевски по трудния начин ще разбере, че е пълен провал. Той себе си не може да спаси от народния гняв , та тръгнал да спасява коалиция Магнитски чрез конта протест. Проваля се и се излага още повече, като провокира анархия, която той уж нямал да допусне. От него може да се чуят само лъжи и полуистини. Опитва се да замени демокрацията с диктатура, но няма да му се получи . Няма място в Парламента и политиката. Истината е, че Пеевски е санкциониран от САЩ и от Великобритания за корупция Такъв човек няма място в Парламента и политиката . За да се задържи на власт той е готов да създаде етническо напрежение и отново да раздели народа както се опита да раздели различните обществени групи чрез бюджета. Той работи на принципа - Разделяй и владей , , но няма да му се получи.

    10:48 08.12.2025

  • 3 честен ционист

    1 17 Отговор
    Всичко се прави заради хората.

    10:52 08.12.2025

  • 4 ДПС -ИТН МНОГО СМЕ СИЛНИ СМЕ

    2 12 Отговор
    В 24 града ще се проведат контрапротестите, организирани от Пеевски

    "ДПС-Ново начало" обяви в кои градове ще се проведат контрапротести. Митингите са насрочени за вторник, 9.12. 2025 г.
    Контрапротестиращите ще бъдат извозвани и с автобуси от по-малките населени места. За целта досега са отпуснати и заплатени над 100 автобуса.

    Коментиран от #8, #9

    10:54 08.12.2025

  • 5 Трол

    2 8 Отговор
    Контрапротестът в провинцията ще бъде от млади хора от Генерация Z.

    Коментиран от #19

    10:57 08.12.2025

  • 6 ВЛАСТА се

    6 2 Отговор
    Мете от горе на долу и до кокъл а младежите са прави нас така ни мина живота с търпение и толерантност сами видяхме че нестава !?…..,.,

    11:02 08.12.2025

  • 7 Алекса

    6 0 Отговор
    Мисирките на власта не смеят да кажат и мъц за тероризма на Украйна и танкера който ни натресе Ердоган ! За сметка на това ще подаряваме на Наркомана милиарди евро по заповед на ЕС !

    11:07 08.12.2025

  • 8 Дориана

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДПС -ИТН МНОГО СМЕ СИЛНИ СМЕ":

    Пеевски както винаги уплашен, че отново се провали и провокира революция в България ще се опита с автобуси и срещу заплащане да извози малограмотни хора , които дори не знаят защо са извикани на площада. Това е метода на работа на Пеевски да раздава пари на слабо грамотни и социално слаби прослойки за да си осигури власт, но времето му вече свърши. България ще се освободи от Борисов и Пеевски и те ще го разберат по трудния начин.

    11:08 08.12.2025

  • 9 Ммм...даа

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДПС -ИТН МНОГО СМЕ СИЛНИ СМЕ":

    Представяш ли си за какво става въпрос на тези контрапротести... Автобуси, платени, малки населени места... Това е като купения вот! Ще има: ,,За какво сте тук? - Мили... не знам. За какво протестирате? - А, не, тук сме на екскурзия." Всичката смет трябва да се почисти!

    11:15 08.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дедо ви...

    4 1 Отговор
    Пеевски е олигархът зад „правителство от марионетки“, той разпали гнева на българите и със сопи ще бъде изгонен

    11:23 08.12.2025

  • 12 аз съм твърдо против

    1 5 Отговор
    Твърдо съм против държавата да се управлява от улицата. Който иска да кара влака да спечели изборите и да си състави правителство!

    11:23 08.12.2025

  • 13 Абе, какви

    3 0 Отговор
    са тези мисловни плазмодии дето ни ги пробутвате.

    11:26 08.12.2025

  • 14 Кой ще ви даде париии

    2 3 Отговор
    Всичкото "умници" дето нищят протестите, как пък един от тях не каза, кой ще дойде, ако падне правителството и какви ще са му намеренията?! И най-важното от къде ще вземе пари, за нов, "хубав"бюджет?! Навярно от руските активи дето елита на ЕС се кани да приватизира?!😂

    11:26 08.12.2025

  • 15 миме

    1 2 Отговор
    докат жълтопаветните от градската десница седяха в момчешката скут им беше гот,сега кат видеха,че нема как да спаднат кат в скута са чалгарят и флинтстоун цеха яко да квичат

    11:34 08.12.2025

  • 16 "мека диктатура" ли му викаме

    2 0 Отговор
    На атлантическата нацистка парламентарна диктатура ? Олее... колко сме деликатни ..... Спомнете си какво каза Йордан Цонев: "ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ..." С "мека диктатура" ли влязохме в НАТО, с "мека диктатура" ли признахме Македония за държава, с "мека диктатура" ли ликвидират лева ? ....хм...

    11:40 08.12.2025

  • 17 миме

    1 1 Отговор
    като набутали целата градска десница заедно с 🐖и🎃 у белене нещата може и да потръгнат

    11:40 08.12.2025

  • 18 На такъв ...

    1 0 Отговор
    Такъв някой

    11:41 08.12.2025

  • 19 Ще бъде

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    От неграмотни,които се въдят като хлебарки,неучещи,неработен и на 25 години вече са баби и дядовци с по 3-5 внучета,които ние издържаме.
    И тези ще смеят да излязат срещу хората,които им плащат издръжката????

    11:45 08.12.2025

  • 20 Много тъпо и малоумно

    1 0 Отговор
    (Децата се различават от нас по едно нещо - не искат да чакат, нямат време.)..... Те ли нямат време? И защо? Ще ги мобилизират и ще ги пратят да умират за НАТО вероятно а? .... децата вика врякат, а бабата във другата стая реве ....хахахахаха ....мозък

    11:45 08.12.2025

  • 21 с "мека диктатура"

    2 0 Отговор
    А от утре с твърда атлантическо нациска! Хайл Урсулай ...

    11:47 08.12.2025

  • 22 Референдум! Ващу мааами....

    4 0 Отговор
    Ши видите една диктатура мека

    11:48 08.12.2025

  • 23 оня с коня

    1 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    11:51 08.12.2025

  • 24 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ПЕЕВСКИ,КАТО ТОЛКОВА МНОГО МИЛЕЕ ЗА МАЛЦИНСТВАТА,ДА ВНЕСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ , И ДА ПРИЕМАТ ЗАКОН,С КОЙТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА УЧАТ.
    НЕ УЧАТ ЛИ,НЯМА ПОМОЩИ.
    РОДИ ЛИ ПОД 17 Г , НЯМА МАЙЧИНСКИ.

    11:52 08.12.2025

  • 25 Износен Мъглянов

    0 0 Отговор
    А, бе, какъв професор може да е тоя!?

    12:00 08.12.2025

  • 26 празно тенеке

    0 0 Отговор
    Не го слушайте тоя! Нищо не разбира и не е никакъв учен.

    12:01 08.12.2025

  • 27 На бас 👍

    0 0 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% . Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    12:05 08.12.2025

