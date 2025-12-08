Проф. Росен Стоянов: Някой има интерес от крути мерки и промяна на конституционния ред чрез мека диктатура

Много важни са пропускателните пунктове на протестите, би трябвало да е по-трудно да се направи глупост по този начин. Организаторите на протеста също следва да осигурят охрана. Гражданите също могат да окажат противодействие - не може 400 души да развалят протеста на 100 хиляди. В един момент това множество може лесно да се справи с провокаторите. Това каза политологът от "Галъп Интернешънъл Болкан" проф. Росен Стоянов в ефира на "Здравей, България".
Според него някой има интерес от взимане на крути мерки и промяна на конституционния ред чрез мека диктатура. "Има една голяма маса избиратели на ГЕРБ, ИТН и БСП. Издигнатите от тях да управляват правят последни опити да защитят правото си на власт, делегирано след изборите. Инстинктът на този, който е показвал, че в такива ситуации съумява да излезе сух от водата, е силен. Въпросът е дали да подава оставка веднага, или да изчака да види дали вълната от протести ще се превърне в цунами. Персонализацията на провокаторите на протеста беше много явна заради начина им на обличане, типичен за такива прояви", посочи Стоянов.
Главният редактор на OFFNews Владимир Йончев не допусна вариант за предсрочни избори през пролетта или лятото.
"Основната тема на протеста е арогантността, която властта демонстрира. Отстъплението от бюджета малко я спихва. Изявленията им впоследствие обаче отново са в арогантен стил. Ясно е, че Пеевски е решил да дава сериозен отпор, така че правителството няма да подаде оставка. Видели сме, че с добро не става. Децата се различават от нас по едно нещо - не искат да чакат, нямат време. Това обаче няма да стане без битка. Протестът е съставен от много разнородни групи. Напълно възможно е една от тях да включва радикализирани хора, включващи автентичен гняв. В случая от 1 декември обаче бяха докарани агитки, пазени от полицаите. Не е изключено протестът да роди нов лидер, но може и да се насочи към конкретна партия", коментира Йончев.
По думите му основният сблъсък е между наивността и неопитността срещу добре премерената арогантност. "Непрекъснато ще се говори за контрапротест, както и за хора, останали без хляб и вода заради новия бюджет, също така и за локали, проявили вандализъм. Всичко това ще ражда още гняв. Имаше много плакати, на които пишеше "Непал". Това е сценарият, на който младежите са готови", допълни той.
10:48 08.12.2025
10:48 08.12.2025
10:52 08.12.2025
"ДПС-Ново начало" обяви в кои градове ще се проведат контрапротести. Митингите са насрочени за вторник, 9.12. 2025 г.
Контрапротестиращите ще бъдат извозвани и с автобуси от по-малките населени места. За целта досега са отпуснати и заплатени над 100 автобуса.
10:54 08.12.2025
10:57 08.12.2025
11:02 08.12.2025
11:07 08.12.2025
До коментар #4 от "ДПС -ИТН МНОГО СМЕ СИЛНИ СМЕ":Пеевски както винаги уплашен, че отново се провали и провокира революция в България ще се опита с автобуси и срещу заплащане да извози малограмотни хора , които дори не знаят защо са извикани на площада. Това е метода на работа на Пеевски да раздава пари на слабо грамотни и социално слаби прослойки за да си осигури власт, но времето му вече свърши. България ще се освободи от Борисов и Пеевски и те ще го разберат по трудния начин.
11:08 08.12.2025
До коментар #4 от "ДПС -ИТН МНОГО СМЕ СИЛНИ СМЕ":Представяш ли си за какво става въпрос на тези контрапротести... Автобуси, платени, малки населени места... Това е като купения вот! Ще има: ,,За какво сте тук? - Мили... не знам. За какво протестирате? - А, не, тук сме на екскурзия." Всичката смет трябва да се почисти!
11:15 08.12.2025
11:23 08.12.2025
11:23 08.12.2025
11:26 08.12.2025
11:26 08.12.2025
11:34 08.12.2025
11:40 08.12.2025
11:40 08.12.2025
11:41 08.12.2025
До коментар #5 от "Трол":От неграмотни,които се въдят като хлебарки,неучещи,неработен и на 25 години вече са баби и дядовци с по 3-5 внучета,които ние издържаме.
И тези ще смеят да излязат срещу хората,които им плащат издръжката????
11:45 08.12.2025
11:45 08.12.2025
11:47 08.12.2025
11:48 08.12.2025
Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН
11:51 08.12.2025
НЕ УЧАТ ЛИ,НЯМА ПОМОЩИ.
РОДИ ЛИ ПОД 17 Г , НЯМА МАЙЧИНСКИ.
11:52 08.12.2025
12:00 08.12.2025
12:01 08.12.2025
12:05 08.12.2025