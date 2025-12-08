Проф. Росен Стоянов: Някой има интерес от крути мерки и промяна на конституционния ред чрез мека диктатура

Много важни са пропускателните пунктове на протестите, би трябвало да е по-трудно да се направи глупост по този начин. Организаторите на протеста също следва да осигурят охрана. Гражданите също могат да окажат противодействие - не може 400 души да развалят протеста на 100 хиляди. В един момент това множество може лесно да се справи с провокаторите. Това каза политологът от "Галъп Интернешънъл Болкан" проф. Росен Стоянов в ефира на "Здравей, България".

Според него някой има интерес от взимане на крути мерки и промяна на конституционния ред чрез мека диктатура. "Има една голяма маса избиратели на ГЕРБ, ИТН и БСП. Издигнатите от тях да управляват правят последни опити да защитят правото си на власт, делегирано след изборите. Инстинктът на този, който е показвал, че в такива ситуации съумява да излезе сух от водата, е силен. Въпросът е дали да подава оставка веднага, или да изчака да види дали вълната от протести ще се превърне в цунами. Персонализацията на провокаторите на протеста беше много явна заради начина им на обличане, типичен за такива прояви", посочи Стоянов.

Главният редактор на OFFNews Владимир Йончев не допусна вариант за предсрочни избори през пролетта или лятото.

"Основната тема на протеста е арогантността, която властта демонстрира. Отстъплението от бюджета малко я спихва. Изявленията им впоследствие обаче отново са в арогантен стил. Ясно е, че Пеевски е решил да дава сериозен отпор, така че правителството няма да подаде оставка. Видели сме, че с добро не става. Децата се различават от нас по едно нещо - не искат да чакат, нямат време. Това обаче няма да стане без битка. Протестът е съставен от много разнородни групи. Напълно възможно е една от тях да включва радикализирани хора, включващи автентичен гняв. В случая от 1 декември обаче бяха докарани агитки, пазени от полицаите. Не е изключено протестът да роди нов лидер, но може и да се насочи към конкретна партия", коментира Йончев.

По думите му основният сблъсък е между наивността и неопитността срещу добре премерената арогантност. "Непрекъснато ще се говори за контрапротест, както и за хора, останали без хляб и вода заради новия бюджет, също така и за локали, проявили вандализъм. Всичко това ще ражда още гняв. Имаше много плакати, на които пишеше "Непал". Това е сценарият, на който младежите са готови", допълни той.