Тодор Тагарев: Продажбата на правителствения „Фалкон“ е PR трик на управляващите

20 Ноември, 2025 18:16 2 002 58

Това, което е ясно към момента, е, че към Украйна се подхожда като към страна, която е загубила войната. Това се прави през главата на Украйна и без никакво съгласуване и информиране на ЕС

Тодор Тагарев: Продажбата на правителствения „Фалкон“ е PR трик на управляващите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В интервю за bTV, бившият министър на отбраната - Тодор Тагарев сравни мирния план на САЩ за прекратяване на войната в Украйна с това, което е бил за България Ньойският договор.

"Това, което е ясно към момента, е, че към Украйна се подхожда като към страна, която е загубила войната. Това се прави през главата на Украйна и без никакво съгласуване и информиране на ЕС. Ако такъв план бъде приет, със сигурност ще нанесе много сериозен удар върху суверенитета на Украйна, върху международното право и ще подкопае европейската сигурност за години напред", добави той.

"Никой вече не пита Украйна какво иска и какво не иска. Европа, въпреки напъните си да бъде част от този процес, просто също никой не я пита", съгласи се по този пункт с колегата си председателят на ВМРО Красимир Каракачанов.

"Практиката показва, че великите сили от двете страни на бариерата сядат и се договарят. Това наблюдаваме. Тръмп се договаря с руския си колега Путин. Виждаме, че Тръмп иска да прави бизнес с Русия. Опитва се поне да я отдалечи от тясното ѝ обвързване с Китай. Руснаците също имат интерес от откачането от китайската орбита. Според този проект, Крим, Донецка и Луганска област остават руски, границата минава по другите две области в Запорожие и Херсон, там където е линията на фронта. Има ограничаване на украинските военни сили. Също така: отказ от далекобойни ракети, отказ от членство в НАТО. Единствената разлика с предишното предложение на Тръмп е, че Тръмп преди бе склонен да признае само Крим като част от руската територия", коментира още той.

Продажбата на правителствения „Фалкон“

И според двамата бивши министри на отбраната, този ход е нищо повече от PR трик на управляващите.

"Аз лично не съм използвал "Фалкон"-а. Решението е въпрос на оценка ефективност-ефикасност. В България не сме много добри със сметките за ефективността. Тук съм съгласен, че това е чист пиар ход - че ще го продадем, пък ще купим хеликоптер за гасене на пожари - това не е сериозно", изказа мнението си по казуса Тагарев.

"Хубаво е всяка нормална държава да има един правителствен самолет, който да използва при необходимост. Точно за "Фалкон"-а не мога да кажа. Използвам съм го веднъж за среща в Букурещ, която буквално беше организирана от днес за днес. Това, че ще го продават, е евтин пиар ход, с който говорят как разтоварват данъкоплатеца. В същото време в бюджета са предвидени 2 милиарда лева за 8 километра отсечка на Околовръстния път на София. Значи няма никакви икономии", коментира на свой ред Каракачанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 26 гласа.
  • 1 си дзън

    8 35 Отговор
    Ами нормално е агент Краснов да обслужва руските интереси. Точно като Радев.

    Коментиран от #44, #45

    18:19 20.11.2025

  • 2 пешо

    38 2 Отговор
    предател и боклук

    Коментиран от #25

    18:21 20.11.2025

  • 3 честен ционист

    30 3 Отговор
    Ако зависеше от Тагаревич би купил на негово място един Херкулес с допълнителни седалки по колесника.

    18:21 20.11.2025

  • 4 Евродебил

    28 5 Отговор
    Събрали са се двата насмукани евроатлантически кърлежа Тагарев и шкембе войвода!Дано така се съберат и пред гилотината.

    Коментиран от #9, #11

    18:22 20.11.2025

  • 5 Дориян

    27 2 Отговор
    "Украйна се подхожда като към страна, която е загубила войната"
    Да си спомним за Ньойският договор !

    18:22 20.11.2025

  • 6 Анонимен

    27 2 Отговор
    Украйна отдавна е на изкуствено дишане. Тагарев е поредния, търсещ максимална смърт, който се страхува от спиране на огъня.

    18:25 20.11.2025

  • 7 Б Машалов

    19 2 Отговор
    Заблеяло мий агънцееее в Тодуровиии кошариииии

    18:25 20.11.2025

  • 8 Трябва

    6 12 Отговор
    Тръмп да си избърше дъто с мирния си план

    Коментиран от #15

    18:26 20.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Боруна Лом

    22 1 Отговор
    ОТПАДЪК!

    18:28 20.11.2025

  • 11 ьТВ

    21 2 Отговор

    До коментар #4 от "Евродебил":

    Чудно как така са пуснали опонент на Магаренко преди беше невъзможно ?!

    18:28 20.11.2025

  • 12 Тоя много

    16 1 Отговор
    Мяза на член налиевската хунта

    18:29 20.11.2025

  • 13 Ха ХаХа

    26 2 Отговор
    Този украински цървул е тъп като Киро Тъпото

    Коментиран от #20

    18:29 20.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ха ХаХа

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Трябва":

    Наркоманът му го свуче лакомо

    18:30 20.11.2025

  • 16 Град Симитли

    11 1 Отговор
    Сега по-добре ли ти стана?

    18:31 20.11.2025

  • 17 ДрайвингПлежър

    20 1 Отговор
    Знаем! Не е нужно да вадите Тагаренко от нафталина, и да ни го навирате още в очите, за да ни каже тая велика конспирация...

    18:33 20.11.2025

  • 18 12340

    20 2 Отговор
    Без думи

    18:35 20.11.2025

  • 19 Сатана Z

    19 2 Отговор
    Тодар Тагаренко,Московски възпитаник на елитен КГБ бордей за мъжки ласки.

    18:37 20.11.2025

  • 20 Мурка

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ХаХа":

    по по по наи

    18:38 20.11.2025

  • 21 цлкаетсд

    28 3 Отговор
    Боклук със боклук, ти в качеството си на какъв даваш пак акъли на българите??? Глупак доказан и предател обслужващ чужди държави и интереси, защо не си в затвора??? Боклук със боклука ти мръсен, ще храниш ли бандера фашистите на Зеленски за да ходят в златни тоалетни а българите да ровят по кофите за боклук??? Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени на гибел. Небесното царство наближи.

    18:39 20.11.2025

  • 22 бгполитик

    14 1 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    18:39 20.11.2025

  • 23 Сатана Z

    20 3 Отговор
    Виждал съм трътлестата късокрака фигурка на бай Тодар Т-гарев.Същински пдраст откъдето и да го погледнеш.Дребна снага с къси крачета и неприлично голям ГЗ.
    Пълен потрес за войската.

    18:39 20.11.2025

  • 24 Никой вече не пита Украйна какво иска

    18 1 Отговор
    И нашия петел не пита обитателките в курника какво искат. Перфектно си знае работата.

    18:41 20.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този

    17 1 Отговор
    Ш.. ан укpoпитеk!

    18:43 20.11.2025

  • 27 Този

    14 1 Отговор
    не пропускам да го гледам и слушам! Истинско удоволствие е за мен, защото се смея до болка в бъбреците!

    18:44 20.11.2025

  • 28 правителствения „Фалкон“ е PR трик

    9 2 Отговор
    Да го подарим на Зеленски

    18:46 20.11.2025

  • 29 Тоя

    8 2 Отговор
    Нямаше ли един любовник на име Чефо хахаха

    18:47 20.11.2025

  • 30 ширминт

    3 2 Отговор
    тия няма ли да се разберат най накрая кой кое ще окраде а не само да се джафкат на амбразурата...

    18:47 20.11.2025

  • 31 Лелеееее

    8 2 Отговор
    предвидени и 2 милиарда лева за 8 километра отсечка на Околовръстния път на София....

    18:48 20.11.2025

  • 32 Някой

    3 4 Отговор
    Сега като съгласуват с ЕС, особено Украйна и забрави войната да свърши.

    18:49 20.11.2025

  • 33 виктория

    8 2 Отговор
    според това магаре,трябва да подарим самолета на украйна.

    18:53 20.11.2025

  • 34 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    12 4 Отговор
    Явно само на тоя не му е ясно, че 0оокрайна е загубила войната. На неуважаемия ооокраински лакей му се иска нещата да стоят другояче, ама истината е една и тя е капут за укроvермахта. Който не се учи от историята рискува да я повтори и 0крайна е типичен пример за това. А ЕС е безгласна буква. Американците го казаха вече няколко пъти, че на 0крайна не и остана нищо друго освен да се примири със загубите и, ако не го направи рискува изобщо да няма 0крайна не, че някога е имало такава държава. След ОНД никъде няма призната такава държава и няма определени граници като такава.

    18:54 20.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хихи

    4 1 Отговор
    Тзи го видях на Моста на Дружбата с плакат "Добре Дошли Освободители"

    18:57 20.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Това

    10 2 Отговор
    фашистко чудовище трябва да бъде драно живо!

    18:59 20.11.2025

  • 40 Тити

    1 0 Отговор
    Все едно да закрият НСО.

    19:02 20.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Това

    4 2 Отговор
    недоразумение беше гост на срама на босфор тв мъжемелачката ц.ризова

    19:11 20.11.2025

  • 44 Баце ЕООД

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Днес си особено тъжен нещо...

    19:15 20.11.2025

  • 45 Тъжен

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Платения индиец.. Еми, тъжен.

    19:16 20.11.2025

  • 46 Мдам

    8 3 Отговор
    И сега всички тия дето даваха, даваха, даваха пари на доказано корумпиран режим.. Кво прайм??

    19:17 20.11.2025

  • 47 Хихи

    7 3 Отговор
    Тагаренко да взима Фалкона и с крадлоленче и Сюлейман Паси да заминават да помагат на укристан !

    19:17 20.11.2025

  • 48 Анонимен

    7 5 Отговор
    Украинска Гад. Гледах интервюто, пълни глупости. Хора, четете, как и защо започна войната. Има два много хубави Български документални филма.

    19:17 20.11.2025

  • 49 Факт

    0 1 Отговор
    До настъпване на нова равновесна точка на фронта, няма да има сериозни преговори!

    19:47 20.11.2025

  • 50 Фют

    2 0 Отговор
    Татаренко, не им позволявай да избягат за Дубай без мен, или за където и да е. Ще ми липсват доста повече отколкото ми се иска.

    20:08 20.11.2025

  • 51 Национало предател

    4 0 Отговор
    И такива национално предатели каво направиха срещу Ньойският договор! Какво се слючи след това! Национало предател!

    20:32 20.11.2025

  • 52 Льохман

    3 0 Отговор
    Олицетворение на Генетична Малформация

    20:33 20.11.2025

  • 53 Глупендер

    4 0 Отговор
    Тоя съветски възпитаник докара ли жената и кравата на София от село!
    Щом и тоя беше министър - всичко е загубено!

    20:36 20.11.2025

  • 54 0х най-после

    5 0 Отговор
    Ей такива като този национален предател са за остров Белене за храна на прасетата ! Човек който няма грам в празната си глава , няма ли кой да му провери банковите сметки , сигурно доста са набъбнали след като беше толкова правоверен защитник на Урсула и на У крайна !

    20:57 20.11.2025

  • 55 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ДАНЪКОПЛАТЕЦА ЩЕ ГО РАЗТОВАРЯТ,
    КАТО ОВИСНАТ НА УЛИЧНИТЕ ЛАМПИ!

    21:10 20.11.2025

  • 56 дуда

    2 0 Отговор
    Аааааааа, дъртият КОМУНЯГА се появи

    22:33 20.11.2025

  • 57 не е трик тодоре

    1 0 Отговор
    гроздан транспотния ще изкара едни хубави парички от продажбата за учиндолската кьосе чалгарка

    00:06 21.11.2025

  • 58 Тагарев да събира

    2 0 Отговор
    тайфата евроатлантици от атлантическия клуб, да нарамват мешките и да поемат към укрия, с влак(!), да я спасяват от разгрома, до който я докараха дружките им от Брюксел, Вашингтон и ония от натото... Зелю ще ги приветства от Истанбул, където е отишъл да си организира каналите за спасяване на кожичката си...

    04:44 21.11.2025

