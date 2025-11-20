Тодор Тагарев: Продажбата на правителствения „Фалкон“ е PR трик на управляващите

В интервю за bTV, бившият министър на отбраната - Тодор Тагарев сравни мирния план на САЩ за прекратяване на войната в Украйна с това, което е бил за България Ньойският договор.
"Това, което е ясно към момента, е, че към Украйна се подхожда като към страна, която е загубила войната. Това се прави през главата на Украйна и без никакво съгласуване и информиране на ЕС. Ако такъв план бъде приет, със сигурност ще нанесе много сериозен удар върху суверенитета на Украйна, върху международното право и ще подкопае европейската сигурност за години напред", добави той.
"Никой вече не пита Украйна какво иска и какво не иска. Европа, въпреки напъните си да бъде част от този процес, просто също никой не я пита", съгласи се по този пункт с колегата си председателят на ВМРО Красимир Каракачанов.
"Практиката показва, че великите сили от двете страни на бариерата сядат и се договарят. Това наблюдаваме. Тръмп се договаря с руския си колега Путин. Виждаме, че Тръмп иска да прави бизнес с Русия. Опитва се поне да я отдалечи от тясното ѝ обвързване с Китай. Руснаците също имат интерес от откачането от китайската орбита. Според този проект, Крим, Донецка и Луганска област остават руски, границата минава по другите две области в Запорожие и Херсон, там където е линията на фронта. Има ограничаване на украинските военни сили. Също така: отказ от далекобойни ракети, отказ от членство в НАТО. Единствената разлика с предишното предложение на Тръмп е, че Тръмп преди бе склонен да признае само Крим като част от руската територия", коментира още той.
Продажбата на правителствения „Фалкон“
И според двамата бивши министри на отбраната, този ход е нищо повече от PR трик на управляващите.
"Аз лично не съм използвал "Фалкон"-а. Решението е въпрос на оценка ефективност-ефикасност. В България не сме много добри със сметките за ефективността. Тук съм съгласен, че това е чист пиар ход - че ще го продадем, пък ще купим хеликоптер за гасене на пожари - това не е сериозно", изказа мнението си по казуса Тагарев.
"Хубаво е всяка нормална държава да има един правителствен самолет, който да използва при необходимост. Точно за "Фалкон"-а не мога да кажа. Използвам съм го веднъж за среща в Букурещ, която буквално беше организирана от днес за днес. Това, че ще го продават, е евтин пиар ход, с който говорят как разтоварват данъкоплатеца. В същото време в бюджета са предвидени 2 милиарда лева за 8 километра отсечка на Околовръстния път на София. Значи няма никакви икономии", коментира на свой ред Каракачанов.
Да си спомним за Ньойският договор !
