Великобритания разшири изключението за санкции за подразделенията на "Лукойл" в България

20 Ноември, 2025 21:19 1 426 23

Лицензът, първоначално издаден на 14 ноември, за да поддържа работата на рафинерията в Бургас и свързаните с нея бензиностанции след тяхното изземване от руската "Лукойл", сега се отнася и за допълнителните дружества

Великобритания разшири изключението за санкции за подразделенията на "Лукойл" в България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великобритания разшири днес санкционното изключение, позволяващо трансакции с българските операции на "Лукойл", за да обхване още две дъщерни дружества - "Лукойл-България Бункер" и "Лукойл Авиейшън България", съобщи британското правителство.

Лицензът, първоначално издаден на 14 ноември, за да поддържа работата на рафинерията в Бургас и свързаните с нея бензиностанции след тяхното изземване от руската "Лукойл", сега се отнася и за допълнителните дружества.

Новият документ позволява на фирми и банки да извършват трансакции с "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл-България Бункер" и "Лукойл Авиейшън България“, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 година.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително "Лукойл" и "Роснефт", заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ.

Днешният лиценз на британската Служба за прилагане на финансови санкции позволява плащания и икономически ресурси да се прехвърлят към и от българските дружества по съществуващи или нови договори. Той изтича на 14 февруари догодина.

През октомври Великобритания издаде специален лиценз, позволяващ на бизнеса да работи с две германски дъщерни дружества на санкционираната "Роснефт", тъй като те са под германски държавен контрол. Подобен лиценз издадоха и САЩ.

Санкциите на САЩ, които трябва да влязат в сила утре, предизвикаха опасения за доставките на гориво преди зимата в България, където "Лукойл" управлява рафинерията в Бургас, стотици бензиностанции и съоръжения за съхранение на гориво.

Компанията подаде заявление до Министерството на финансите на САЩ за удължаване на крайния срок, след който се забраняват трансакции с разрастващите се операции на руската компания в Европа след 21 ноември.

Междувременно българските законодатели одобриха промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които по-късно бяха обнародвани в Държавен вестник. Измененията бяха гласувани на 7 ноември на две четения в едно заседание. На 12 ноември президентът Румен Радев наложи вето върху промените, а ден по-късно то беше отхвърлено от парламента със 128 гласа "за", 59 - "против" и без "въздържал се".

Така в края на миналата седмица правителството назначи изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) Румен Спецов за особен управител на дружествата на "Лукойл" след извънредно заседание на Съвета по сигурността, свикано от премиера Росен Желязков.

В началото на тази седмица Спецов бе вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД. Спецов, заедно с швейцарския гражданин Евгени Маняхин, бе посочен като законен представител на дружеството.

Едно от първите му важни решения бе да освободи Евгени Маняхин като председател на Управителния съвет на "Лукойл Нефтохим Бургас" и да отнеме правомощията му да представлява дружество. Това стана с решение на Спецов по силата на чл. 27 в, ал. 4 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, което той е взел още в първия ден от встъпването си в длъжност като особен търговски управител на четирите дружества от групата "Лукойл" в България.

Вчера руската енергийна корпорация обяви, че си запазва правото да потърси съдебна защита на своите права и законни интереси в България, след като беше назначен особеният търговски управител, който да ръководи активите ѝ в страната.

"Лукойл" предприема всички необходими стъпки за завършване на продажбата на рафинерията, мрежата от бензиностанции и други активи в България на нов собственик и очаква дейността на особения управител да не възпрепятства този процес", посочи енергийният гигант в изявление.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    15 3 Отговор
    Знаете ли какви са успехите на Боко ? Някой го е привикал , и докато Боко е стоял мирно , този някой му е наредил да изиска изключения от санкциите срещу Лукойл !!! Проста работа - на този някой много му трябва работеща рафинерия. Заради войната !!! А на Боцее дадоха възможност да се изфука и да ни излъже , че България е независима и има значение !!!

    21:24 20.11.2025

  • 2 Гориил

    10 7 Отговор
    Днес светът се управлява от три суперсили. Европа вече не е и никога няма да бъде сред онези, които определят световната икономика, търговия и финанси.

    Коментиран от #23

    21:25 20.11.2025

  • 3 мизерници

    10 2 Отговор
    Ами така е ,защото Британия ще останене без гориво , както Финландия ! Цяла Европа ще е погребана !!

    21:32 20.11.2025

  • 4 Щом Ротшилдовци разпореждат,

    10 1 Отговор
    САЩ и Малобритания козируват!

    21:41 20.11.2025

  • 5 Яяяя

    9 1 Отговор
    Не е ясно, кой налага санкции, кой каквото каже слушаме, много господари има България

    21:41 20.11.2025

  • 6 соклВС

    13 2 Отговор
    Ами крайно време е България да наложи санкции на Англия и на всичките и нахалници. Крайно време е да им наложим на тях санкции и да бъдат изритани от България палячовците на краля им. То бива бива слугинаж ама това вече на нищо не прилича. И каква точно ни се пада на нас Англия??? Боклуци, санкции ще налагат??? Слава на Господ Иисус Христос България е свободна държава и е крайно време да им покаже къде им е мястото на тези боклуци.

    Коментиран от #13

    21:46 20.11.2025

  • 7 Помак

    9 1 Отговор
    България и ЕС и спеца ДеДеСар а ште берат ядове заради Лукойл,Газпром и Роснефт ...Путин и Тръмп в един момент ще се разберат и

    22:03 20.11.2025

  • 8 Фен

    5 1 Отговор
    Да благодарим на Генерал Губернаторът!

    22:19 20.11.2025

  • 9 писна ни вече

    1 0 Отговор
    Разшири, разшири, колко разшири? Включени са само още няколко свързани фирми за да може да работи рафинерията, но всичко е за малко над два месца до февруари. После ако управляващите нищо не са направили през това време, както по време на другата дерогация за работа с руски петрол която изтече на 30 септември 2024 година и после пак сме в първи клас. Вечно ще се молим за дерогации ли, а дали винги ще ги получаваме?

    22:26 20.11.2025

  • 10 Борисов на ешефода

    4 0 Отговор
    Разгони ни фамилията!

    22:26 20.11.2025

  • 11 ха, ха, ха...

    1 3 Отговор
    А дергацията за комисионната на Радев от боташ до кога е? С парите които ще платим за този договор без да ползваме нищо щяхме да построим още една рафинерия.

    22:31 20.11.2025

  • 12 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Без разрешението на Даунинг стрийт 10 в България не можеш да пръднеш без да попиташ може или не.
    Американците бяха много наивни ,но Англичаните ще покажат на българете "Кон боб яде ли" ,след като взеха режима в София на ръчно управление.

    22:44 20.11.2025

  • 13 Сатана Z

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "соклВС":

    Ами,обявете война на UK както го направи царското правителство на 12.12.1941.включително и на САЩ.

    Коментиран от #20

    22:47 20.11.2025

  • 14 ШФейк

    3 1 Отговор
    Направо им спасихме задниците на тия навлеци! Ако бях аз, щах да я фалирам, бърза продажба, и арревоар ватеняк. Утре 21.11.25 щеше да затвори, цената пада всеки ден, кандидатите щяха да се избият за нея, до седмица-две я пуска новият собственик.

    Коментиран от #15

    22:52 20.11.2025

  • 15 ФейкШит

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ШФейк":

    Имам чувството, че Лукойл ги е страх, Спецов да не провали продажбата, анджек да не я придобие Кремъл, и да им дръпнат паричките.

    23:03 20.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гориил

    4 0 Отговор
    Ако Шеврон купи Лукойл, България може да спи спокойно.

    23:26 20.11.2025

  • 18 Класик

    1 2 Отговор
    Каква ми е Хекуба, каква ми е Британия да ме санкционира?

    Коментиран от #22

    01:09 21.11.2025

  • 19 Иван

    2 0 Отговор
    А бе, тия англичани подиграват ли се с нас ? Какви са тия "отмяна на санкции" ? Да се разкарат всички бензиностанции на Лук Ойл от България. Няма никакъв проблем без тях, няма да свърши света !

    01:48 21.11.2025

  • 20 СатанаX

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Мисля, че е по-адекватно да обявим война на СеСеСеРе !
    И без това сме "неприятелска страна" и ония фашагите от Кремъл няма да им мигне окото да дойдат да ни "освобождават".
    Може пък един път и ние да ги освободим :)

    01:55 21.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Класик":

    Не си адекватен - Англия не ни санкционира,а ни прави ИЗКЛЮЧЕНИЕ от Американо-Евро санкциите.Въпросът е ЗАЩО след като И В ЧЕРВАТА сте Руски Врагове на България се правите на Бълг. Патриоти?

    03:32 21.11.2025

  • 23 зле

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    тролчев-копейков европа е световен слидер в търговитя а еврото в 2рата предпочитана валута след долара всички страни от БРИКС търгуват прима с европа и сащ и не помежду си китай изнася 80% за сащ не за бразилия. колкото и да се напъвате да лъжете не мойте излъга всички. истината винаги излиза на яве

    11:27 21.11.2025

