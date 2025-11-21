Новини
Гласуват на първо четене Бюджет 2026

21 Ноември, 2025 04:43, обновена 21 Ноември, 2025 04:46 986 13

Финансовата рамка за догодина е изчислена с дефицит от три на сто или 3,6 милиарда евро

Снимка: БГНЕС
Държавният бюджет за 2026 година ще бъде гласуван на първо четене в пленарната зала. Финансовата рамка за догодина е изчислена с дефицит от три на сто или 3,6 милиарда евро.

Бюджет 2026 година е изчислен с лимит за поемането на нов държавен дълг от 10,5 милиарда евро, който многократно надхвърля изплащането на дефицита и рефинансирането на старите задължения. Министър Теменужка Петкова обърна внимание, че в новия дълг са включени и разходи по отбранителния инструмент SAFE.

В преходните и заключителни разпореди на проектобюджета са включени и промените в данъчните закони. С тях данък "дивидент" се покачва от 5 на 10 на сто. При хазарта също има увеличаване на облагането - от 20 на 25 на сто. Ръст е заложен при акцизните ставки на тютюневите изделия. Много остра реакция предизвика и изискванията за софтуер на търговците - т.нар. СУПТО.

Финансовата рамка срещна остри критики и от опозицията, и от бизнеса и синдикатите. Докато работодателите се оплакват от "тормоз" и предупреждават, че няма да могат да се възползват от възможностите, които въвеждането на еврото отваря, за по-голяма конкуренция и повишаване на инвестициите, синдикатите възразиха срещу недостатъчния ръст на доходите в определени сфери.

Вчера на първо гласуване бяха одобрени бюджетите на държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Бяха представени и докладите на ресорните комисии за държавния бюджет.


София / България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мимо

    5 0 Отговор
    10 години по 10 милиарда (които в един момент също ще се окажат недостатъчни за покриване на заплатите на силовите ведомства) - ето ти нови 100 милиарда нов външен дълг. Да не говорим, че вече говорим в евро - значи 21 милиарда лева годишен НОВ дълг. Честито!

    Коментиран от #6

    05:21 21.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 бушприт

    1 0 Отговор
    Ще гласуват на първо четене Бюджета на България за 2026-та година.

    06:31 21.11.2025

  • 8 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    След като 3-те Ключа са в Джоба ми/Жилище,Вила,БМВ/,значи производството на Цървули е точното решение за Икономиката ни.И препоръчвам да отидеш при някой по-умен да ти измисли Собствен ник,щото явно сам не можеш да се оправиш и посягаш към чужди.

    06:33 21.11.2025

  • 9 хаха

    3 0 Отговор
    То хубаво са я изчислили, но на какво? Дефицит 3% при завишени приходи 35% на ДДС при според НСИ 3% инфлация. А какво ще стане, ако прогнозите за приходи не се изпълнят? Ако Урсула прокара плана си за общ кредит 135 милиарда за Украйна и ние трябва да поемем 1-2% от него и това ни вкара 100-200 милиона годишно вноски?

    07:06 21.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мокой

    3 0 Отговор
    Тоз "отбранителен инструмент" колко ще ни струва и да не се окажем единствените, които ще правим такива разходи? За каква сума става дума, че никой не казва?

    07:22 21.11.2025

  • 12 Закон за запазване на накраденото

    0 0 Отговор
    Да им го четат бавно, щото половината са функционално неграмотни. Имат три копчета за гласуване, като кучето на Павлов. Ако натиснат лявото копче получават кюфте, а ако натиснат дясното, получават ритник.

    09:03 21.11.2025

  • 13 Своеволията на Мнозинството !

    1 0 Отговор
    Своеволията на Мнозинството !

    В Народното Събрание !

    Нямат Край !

    България !

    Не Е!

    Феодална Губерния !

    Има Закон !

    Има И Конституция !

    Техния Бюджет !

    Не Отговаря !

    На Регламентите !

    На Нито Едното !

    От Тях !

    09:15 21.11.2025

