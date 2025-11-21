Държавният бюджет за 2026 година ще бъде гласуван на първо четене в пленарната зала. Финансовата рамка за догодина е изчислена с дефицит от три на сто или 3,6 милиарда евро.
Бюджет 2026 година е изчислен с лимит за поемането на нов държавен дълг от 10,5 милиарда евро, който многократно надхвърля изплащането на дефицита и рефинансирането на старите задължения. Министър Теменужка Петкова обърна внимание, че в новия дълг са включени и разходи по отбранителния инструмент SAFE.
В преходните и заключителни разпореди на проектобюджета са включени и промените в данъчните закони. С тях данък "дивидент" се покачва от 5 на 10 на сто. При хазарта също има увеличаване на облагането - от 20 на 25 на сто. Ръст е заложен при акцизните ставки на тютюневите изделия. Много остра реакция предизвика и изискванията за софтуер на търговците - т.нар. СУПТО.
Финансовата рамка срещна остри критики и от опозицията, и от бизнеса и синдикатите. Докато работодателите се оплакват от "тормоз" и предупреждават, че няма да могат да се възползват от възможностите, които въвеждането на еврото отваря, за по-голяма конкуренция и повишаване на инвестициите, синдикатите възразиха срещу недостатъчния ръст на доходите в определени сфери.
Вчера на първо гласуване бяха одобрени бюджетите на държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Бяха представени и докладите на ресорните комисии за държавния бюджет.
Гласуват на първо четене Бюджет 2026
21 Ноември, 2025 04:43, обновена 21 Ноември, 2025 04:46 986 13
4 Мимо
Коментиран от #6
05:21 21.11.2025
7 бушприт
06:31 21.11.2025
8 оня с коня
До коментар #3 от "оня с коня":След като 3-те Ключа са в Джоба ми/Жилище,Вила,БМВ/,значи производството на Цървули е точното решение за Икономиката ни.И препоръчвам да отидеш при някой по-умен да ти измисли Собствен ник,щото явно сам не можеш да се оправиш и посягаш към чужди.
06:33 21.11.2025
9 хаха
07:06 21.11.2025
11 Мокой
07:22 21.11.2025
12 Закон за запазване на накраденото
09:03 21.11.2025
13 Своеволията на Мнозинството !
В Народното Събрание !
Нямат Край !
България !
Не Е!
Феодална Губерния !
Има Закон !
Има И Конституция !
Техния Бюджет !
Не Отговаря !
На Регламентите !
На Нито Едното !
От Тях !
09:15 21.11.2025